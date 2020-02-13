Мошенники пришли из Росфинмониторинга

Страх компаний малого и среднего бизнеса перед Росфинмониторингом и неожиданной блокировкой счета или отключением дистанционного банковского обслуживания из-за неведомых нарушений антиотмывочного закона является отличным инструментом в руках мошенников. Чтобы избежать пугающей блокировки, предприниматели готовы заплатить деньги кому угодно, лишь бы их миновала чаша сия. Чем злоумышленники и пользуются.

В феврале банки стали получать сообщения от клиентов о массовых мошеннических звонках с телефонов Росфинмониторинга, а вчера о подобных звонках и сам Росфинмониторинг сообщил официально.

Злоумышленники использовали схему, уже показавшую свою эффективность при звонках физическим лицам – звонки с подменой номера. У потенциальной жертвы определялся номер телефона +7-495-627-33-97, который является номером Росфинмониторинга.

Беседа с «нарушителями закона 115-ФЗ» также строилась по стандартной схеме – необходимо было перечислить некую сумму в виде «штрафа» на карточку физлица и тем самым избежать блокировки.

Как вариант – сообщить сотруднику Росфинмониторинга данные, которые позволят мошенникам вывести денежные средства самостоятельно.

Официальных цифр о том, сколько же компаний попалось на уловку злоумышленников нет, но несложно предположить, что таковые были.

В своем официальном сообщении Росфинмониторинг напоминает, что «участие Росфинмониторинга не предполагает непосредственного взаимодействия с физическими и юридическими лицами».

Банки, в свою очередь, также никогда не звонят с предложениями заплатить штраф по названным «сотрудников банка» реквизитам.

Мало того, сейчас банки прилагают все усилия, чтоб «антиотмывочный» закон перестал быть той самой страшной сказкой, которой можно пугать бизнес. «Мы делаем упор на то, чтобы тот пресловутый финансовый мониторинг, которым всех пугают, был максимально незаметен для тех, кто стоит на светлой стороне, не создавал дискомфорта нормальному бизнесу, — указывает Директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. — Задача банка – проконсультировать, дать сервисы в помощь, которые позволят не допустить ошибок».

Однако, к сожалению, пока все еще остаются отдельные компании, которые предпочитают верить в сказки и платить несуществующие штрафы несуществующим сотрудникам финразведки.