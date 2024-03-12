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НДФЛ–2024: что нужно знать о новых правилах и сроках

Рассказываем в статье о правилах, сроках и порядке исчисления и уплаты НДФЛ в 2024 году.
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НДФЛ–2024: что нужно знать о новых правилах и сроках
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый порядок налогообложения доходов дистанционных работников

Начиная с 2024 г. для дистанционных сотрудников, получающих выплаты от российских работодателей (их филиалов), зарегистрированных в РФ, действуют следующие правила:

  • доходы в виде выплат, вознаграждений согласно трудовому договору считаются полученными от источников в Российской Федерации (пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК);

  • для работников-нерезидентов установлены особые ставки (пп. 3.1 п. 3 ст. 224 НК).

Новая норма предусматривает, что выплаты дистанционным сотрудникам облагаются по ставке:

  • 13% (до 5 млн руб.)

  • 15% (свыше 5 млн руб.),

независимо, являются они резидентами или нерезидентами.

Исключение: если филиал российской компании находится за рубежом, то такие правила не действуют.

Применение ставок к выплатам дистанционным сотрудникам (исполнителям) по трудовым и гражданско-правовым договорам в 2023 и 2024 гг:

Ситуация

Ставка

В 2023 г.

В 2024 г.

Трудовой договор с местом работы в РФ

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — 30%.

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — 13 (15)%.

Трудовой договор с местом работы в иностранном государстве

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — не облагается.

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — 13 (15)%.

ГПД с местом оказания услуг в РФ

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — 30%.

Порядок обложения сохраняется как в 2023 г.

ГПД с местом оказания услуг
в иностранном государстве

  • Для резидентов — 13 (15)%.

  • Для нерезидентов — не облагается.

Порядок обложения сохраняется как в 2023 г.

По договорам гражданско-правового характера выплаты и вознаграждения исполнителям, полученные в 2024 г., облагаются налогом в прежнем порядке. С нерезидента, выполняющего работы, оказывающего услуги, на территории России, удерживается налог в размере 30%, за пределами РФ его вознаграждение не подлежит обложению.

Однако с 2025 г. для некоторых дистанционных исполнителей, которые получают вознаграждение за работы, услуги или права на интеллектуальную собственность, будет действовать новый порядок исчисления налога на доходы. Это касается тех, кто работает в интернете с использованием российских доменов и информационных систем, расположенных в России (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК).

Данный порядок будет применяться, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

  • физлицо является резидентом РФ;

  • исполнитель получает вознаграждение на счет в российском банке;

  • источником выплаты является российская организация, индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат или филиал иностранной организации в России.

Кроме того, вводятся изменения по ставкам для исполнителей-нерезидентов. Вознаграждение до 5 млн руб. будет облагаться по ставке 13%, свыше 5 млн руб. — по ставке 15%.

Освобождение от НДФЛ

С 1 января некоторые виды доходов физических лиц не подлежат обложению НДФЛ. Это касается следующих случаев:

  • получение суточных или полевых выплат работниками, которые часто перемещаются по работе или трудятся в сложных условиях: в пределах 700 руб. в день в России и 2500 руб. в день за границей;

  • компенсация затрат удаленного работника на свое оборудование и программное обеспечение — не более 35 руб. в день. Полностью освобождаются суммы документально подтвержденных расходов;

  • получение прав на интеллектуальную собственность, такую как изобретения или ноу-хау, или доходы от их использования, если они были созданы в рамках государственного или муниципального заказа;

  • получение материальной помощи студентами, которым она положена согласно статье 36 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

НДФЛ с материальной выгоды

Некоторые доходы физлиц, полученные в виде материальной выгоды, снова облагаются НДФЛ в 2024 г.

Напоминаем: в 2021–2023 гг. к выплатам в виде материальной выгоды была применена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Материальная выгода включает в себя выгоду:

  • от снижения процентов за использование заемных (кредитных) средств от организаций;

  • при покупке товаров (работ, услуг) по низким ценам у лиц, которые связаны с плательщиком по гражданско-правовому договору;

  • при покупке ценных бумаг и финансовых инструментов, производных от них, по низким ценам.

Упрощенная схема предоставления социальных вычетов

Физлица могут получать социальный налоговый вычет без представления документов о своих затратах на образование, медицину, пенсионные и страховые взносы, спорт и оздоровление (за исключением лекарств). Достаточно иметь справку об оплате этих услуг.

Организация или индивидуальный предприниматель обязаны направлять в контролирующий орган подтверждающие документы об оказанных услугах физическому лицу, и инспекция выложит их в личный кабинет плательщика.

ФНС разработала и утвердила формы и форматы справок, а также порядок их заполнения и отправки в инспекцию (приказы ФНС от 12.10.2023 № БВ-7-11/737@, от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@, от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@, от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@). Эти документы можно использовать в текущем году для получения возмещения у работодателя, а с 2025 г. — при подаче декларации 3-НДФЛ.

Важно! Для подтверждения расходов, осуществленных до 31.12.2023 включительно, необходимо представить полный пакет документов (копии договора, лицензии, справка об оплате услуг, платежные поручения и пр.).

Лимиты расходов в целях предоставления социальных вычетов

Физлица могут возместить большую сумму за понесенные затраты на образование, лечение, обучение детей и другие цели. Предельные размеры расходов, с которых можно получить вычет, такие:

  • 150 тыс. руб. — на свое образование и лечение (было 120 тыс. руб.);

  • 110 тыс. руб. — на обучение каждого ребенка (было 50 тыс. руб.).

Предельный размер отсутствует на дорогостоящее лечение. В этом случае можно получить возмещение со всей стоимости понесенных затрат.

Важно! Новые предельные размеры будут действовать, когда плательщики подадут декларацию 3-НДФЛ за 2024 г. в 2025 г. Получить возмещение у работодателя возможно в течение текущего года. Для подтверждения расходов будут применяться унифицированные документы, утвержденные приказами ФНС.

Для затрат, которые физлица осуществили в 2023 г., предельные размеры не изменились. Для их подтверждения необходимо представить комплект подтверждающих документов.

Расширено право на вычет за обучение

Супруг (супруга) студента, обучающегося очно в учебном заведении, может получать налоговый вычет за его образование. Ранее возмещение расходов представлялось возможным плательщику, который оплачивал обучение своего брата (сестры) до 24 лет в очных образовательных учреждениях.

Важно! Супруги смогут возместить затраты за обучение, подав декларацию
3-НДФЛ за 2024 г. в 2025 г., при возмещении расходов у работодателя — в течение текущего года.

Новые периоды и сроки уплаты НДФЛ

Начиная с 2024 г. уведомления об исчисленных суммах направляются и платежи уплачиваются два раза в месяц:

  • с 1 по 22 число месяца — уведомление подается не позднее 25 числа,
    а уплата осуществляется не позднее 28 числа;

  • с 23 по конец месяца — уведомление представляется не позднее 3 числа, а оплата производится не позднее 5 числа следующего месяца.

Налог на доходы физических лиц выплачивается посредством единого платежа:

  • после представления уведомления на ЕНС устанавливаются обязательства плательщика;

  • после погашения платежа по сроку уплаты данная сумма распределяется по установленным обязательствам лица в соответствии с приоритетом;

  • в первую очередь платеж ЕНП распределяется на задолженность по налогам на доходы физических лиц, начиная с самого раннего срока оплаты;

  • во вторую очередь погашаются начисления по налогам на доходы с текущим сроком оплаты.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений для получения социальных вычетов

Статьей 126.3 НК предусмотрена ответственность в виде штрафа за предоставление недостоверных данных в целях получения социальных вычетов (п. 45 ст. 1 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Штрафы касаются:

  • организаций и ИП, занимающихся образовательной, медицинской деятельностью;

  • страховых организаций;

  • негосударственных пенсионных фондов;

  • физкультурно-спортивных учреждений.

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель предоставят ложные данные для возмещения физлицом затрат за оказанные услуги, его оштрафуют на 20% от суммы незаконно полученного вычета.

Однако, если ошибка будет исправлена самостоятельно до того, как контролирующий орган ее обнаружит, штрафа можно избежать, представив исправленные документы.

Измененная отчетность по форме 6-НДФЛ

Приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@ изменена форма и порядок заполнения расчета.

В отличие от предыдущей версии, действовавшей в 2023 г., в новой форме изменились следующие данные:

  • В разделе 1:

    • указаны платежи, удержанные и возвращенные с начала года;

    • изменен порядок детализации возвращенных платежей, соответствующих периодам перечисления в бюджет;

  • В разделе 2:

    • добавлены строки «Налоговая база», «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве», а также дополнительные строки для отражения удержанных и возвращенных платежей по каждому сроку перечисления;

    • вместо строки «Сумма дохода, начисленная физическим лицам» появилась строка «Сумма дохода, полученная физическими лицами»;

  • В приложении № 1 к расчету исключена строка «Сумма налога перечисленная» и добавлена строка «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве».

Важно! Изменения по расчету вступают в силу с 09.04.2024. Новую форму расчета необходимо использовать с отчетного периода за 1 квартал 2024 г. и представить ее не позднее 25.04.2024.

Обновленная отчетность по форме 3-НДФЛ

Законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ внесены изменения в декларацию по форме 3-НДФЛ.

По сравнению с прежней формой обновились следующие сведения:

  • в приложении 5 указывается стандартный вычет на ребенка или подопечного, признанного судом недееспособным;

  • в приложении 6 появились поля для расходов, принимаемых к вычету при продаже и погашении имущественных прав;

  • в приложение 7 добавлены коды видов операций (37 и 38), связанные с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, и операций с обращающимися облигациями российских организаций в виде процента;

  • из приложения 7 исключены коды 34, 35 и 36, которые ранее использовались для отражения убытков прошлых лет по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Важно! Начиная с отчетности за 2023 г. плательщики должны представлять
3-НДФЛ по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@.

Напомним: срок представления декларации — не позднее 30 апреля, а срок уплаты налога по данным декларации — не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

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