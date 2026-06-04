За что Роскомнадзор блокирует сайты: основные причины и чек-лист по правовому аудиту

Как избежать блокировки сайта Роскомнадзором: полезные советы

№1. Проверьте сайт на наличие запрещенного контента. Пройдите по всем страницам и разделам, включая архивные записи. Особое внимание уделите комментариям: пользовательский контент тоже может стать причиной блокировки.

№2. Настройте премодерацию комментариев. Если ваш сайт позволяет публиковать отзывы или сообщения, введите обязательную проверку перед публикацией. Это защитит от появления запрещенной информации, которую разместят пользователи без вашего ведома.

№3. Вовремя удаляйте контент по требованиям РКН. После получения уведомления от хостинг-провайдера у вас есть минимум времени на удаление. Промедление грозит полной блокировкой ресурса.

№4. Разместите Политику обработки персональных данных. Роскомнадзор блокирует сайты за нарушение правил обработки ПДн. Убедитесь, что на вашем ресурсе есть актуальная Политика и корректные формы сбора согласий.

№5. Используйте российские сервисы аналитики. Откажитесь от Google Analytics и Meta1 Pixel в пользу Яндекс.Метрики и других отечественных решений. Использование зарубежных сервисов трактуется как нарушение требования о локализации ПДн на серверах, находящихся на территории РФ (ч. 5 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ).

№6. Регулярно проводите правовой аудит сайта. Проверяйте не только контент, но и техническую часть: корректность сбора согласий, наличие cookie-баннера, актуальность реквизитов и соответствие деятельности кодам ОКВЭД.