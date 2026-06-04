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За что Роскомнадзор блокирует сайты: основные причины и чек-лист по правовому аудиту

За что Роскомнадзор блокирует сайты: основные причины и чек-лист по правовому аудиту

Когда Роскомнадзор блокирует сайты, по каким основаниям, по чьей еще инициативе может быть заблокирован интернет-ресурс и как избежать блокировки — читайте более подробно в статье.

Функции Роскомнадзора

Роскомнадзор (РКН) — это федеральная служба, которая контролирует соблюдение законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в области персональных данных. Хотя ведомство чаще всего упоминают в контексте блокировок и контроля СМИ, его функционал гораздо шире:

  • Защита авторских прав. Ведомство ведет реестр нарушителей и по решению суда блокирует сайты с пиратским контентом. Если правообладатель обнаружил нарушение, он может обратиться в Мосгорсуд, и по его вердикту РКН ограничит доступ к ресурсу.

  • Контроль за связью. Роскомнадзор следит за проектированием, строительством и эксплуатацией сетей почтовой и электросвязи. Сюда же относится распределение ресурсов нумерации — операторы получают у РКН разрешение на самостоятельное распределение абонентских номеров.

  • Защита детей. РКН пресекает распространение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и контролирует возрастную маркировку в массовом вещании.

  • Контроль за обработкой персональных данных. Ведомство следит, чтобы компании собирали и обрабатывали личную информацию граждан только с их согласия и строго в заявленных целях.

  • Надзор за радиоэлектронным оборудованием. Граждане могут обратиться в РКН с жалобой на негативное влияние электромагнитного излучения.

Почему Роскомнадзор блокирует сайты

Роскомнадзор блокирует сайты за нарушение действующего законодательства. Например, это могут быть:

  1. Призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в несогласованных публичных мероприятиях.

  2. Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера.

  3. Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также о местах их приобретения.

  4. Способы совершения самоубийства и призывы к нему.

  5. Дистанционная розничная торговля алкоголем.

  6. Информация, направленная на склонение или вовлечение детей до 18 лет в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, а также для окружающих.

  7. Размещение сведений о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, с нарушением законодательства.

  8. Нарушение правил обработки персональных данных.

  9. Нарушение авторских прав — доступ к сайту ограничивается на постоянной основе, если суд признал информацию пиратской.

  10. Размещение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, а также призывы к введению санкций против России.

  11. Пропаганда ЛГБТ, смены пола и педофилии.

  12. Материалы нежелательных организаций и СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.

  13. Неудаление запрещенного контента по требованию РКН. Если владелец или хостинг-провайдер не удалил информацию, Роскомнадзор блокирует доступ к сайту через интернет-провайдера.

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Как пошагово Роскомнадзор блокирует сайты

Процедура блокировки выглядит следующим образом.

  1. Обнаружение. Роскомнадзор выявляет противоправный контент — самостоятельно, по жалобе граждан или организаций, либо по решению суда.

  2. Решение. Ведомство принимает решение о включении сайта или отдельной страницы в реестр запрещенной информации и обращается к хостинг-провайдеру.

  3. Уведомление. Провайдер обязан немедленно сообщить владельцу сайта о необходимости удалить противоправный контент.

  4. Реакция владельца. Если владелец удаляет запрещенную информацию, процедура прекращается. Если отказывается — хостинг-провайдер обязан самостоятельно ограничить доступ.

  5. Блокировка. Если ни владелец, ни провайдер не удаляют контент, Роскомнадзор блокирует сайт — включает его в реестр, и доступ к нему ограничивают интернет-провайдеры.

  6. Разблокировка. С момента включения в реестр у владельца сайта есть три месяца на обжалование. Если противоправный контент удален или суд постановил исключить сайт из реестра, Роскомнадзор разблокирует ресурс.

Как избежать блокировки сайта Роскомнадзором: полезные советы

№1. Проверьте сайт на наличие запрещенного контента. Пройдите по всем страницам и разделам, включая архивные записи. Особое внимание уделите комментариям: пользовательский контент тоже может стать причиной блокировки.

№2. Настройте премодерацию комментариев. Если ваш сайт позволяет публиковать отзывы или сообщения, введите обязательную проверку перед публикацией. Это защитит от появления запрещенной информации, которую разместят пользователи без вашего ведома.

№3. Вовремя удаляйте контент по требованиям РКН. После получения уведомления от хостинг-провайдера у вас есть минимум времени на удаление. Промедление грозит полной блокировкой ресурса.

№4. Разместите Политику обработки персональных данных. Роскомнадзор блокирует сайты за нарушение правил обработки ПДн. Убедитесь, что на вашем ресурсе есть актуальная Политика и корректные формы сбора согласий.

№5. Используйте российские сервисы аналитики. Откажитесь от Google Analytics и Meta1 Pixel в пользу Яндекс.Метрики и других отечественных решений. Использование зарубежных сервисов трактуется как нарушение требования о локализации ПДн на серверах, находящихся на территории РФ (ч. 5 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ).

№6. Регулярно проводите правовой аудит сайта. Проверяйте не только контент, но и техническую часть: корректность сбора согласий, наличие cookie-баннера, актуальность реквизитов и соответствие деятельности кодам ОКВЭД.

По чьей еще инициативе могут заблокировать сайт?

Помимо самого Роскомнадзора, инициировать блокировку могут и другие государственные органы:

  • ФНС, Генпрокуратура;

  • суды, МВД;

  • Росздравнадзор;

  • Росалкогольрегулирование;

  • Роспотребнадзор. 

Таким образом, Роскомнадзор блокирует далеко не все сайты — значительная часть ограничений инициируется налоговой службой, судами и правоохранительными органами по их компетенции.

Как не допустить блокировку сайта Роскомнадзором: чек-лист для бизнеса

  1. Проверьте каждую страницу сайта на наличие информации, подпадающей под критерии запрещенной.

  2. Убедитесь, что на сайте размещена актуальная Политика обработки персональных данных и корректно настроены формы сбора согласий.

  3. Настройте cookie-баннер и замените иностранные сервисы аналитики на российские аналоги.

  4. Укажите в футере полные реквизиты организации или ИП — так, чтобы они были доступны без дополнительных кликов.

  5. Проверьте, соответствуют ли предлагаемые товары и услуги кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  6. Введите обязательную премодерацию комментариев и пользовательского контента.

  7. Реагируйте на уведомления хостинг-провайдера о необходимости удалить противоправную информацию незамедлительно.

  8. Проводите правовой аудит сайта не реже одного раза в полгода или при изменении законодательства.

Если у вас есть сомнения в том, что ваш сайт соответствует требованиям, обратитесь за профессиональной помощью — это дешевле, чем потерять доступ к ресурсу.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

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