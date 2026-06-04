За что Роскомнадзор блокирует сайты: основные причины и чек-лист по правовому аудиту

Функции Роскомнадзора
Роскомнадзор (РКН) — это федеральная служба, которая контролирует соблюдение законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в области персональных данных. Хотя ведомство чаще всего упоминают в контексте блокировок и контроля СМИ, его функционал гораздо шире:
Защита авторских прав. Ведомство ведет реестр нарушителей и по решению суда блокирует сайты с пиратским контентом. Если правообладатель обнаружил нарушение, он может обратиться в Мосгорсуд, и по его вердикту РКН ограничит доступ к ресурсу.
Контроль за связью. Роскомнадзор следит за проектированием, строительством и эксплуатацией сетей почтовой и электросвязи. Сюда же относится распределение ресурсов нумерации — операторы получают у РКН разрешение на самостоятельное распределение абонентских номеров.
Защита детей. РКН пресекает распространение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и контролирует возрастную маркировку в массовом вещании.
Контроль за обработкой персональных данных. Ведомство следит, чтобы компании собирали и обрабатывали личную информацию граждан только с их согласия и строго в заявленных целях.
Надзор за радиоэлектронным оборудованием. Граждане могут обратиться в РКН с жалобой на негативное влияние электромагнитного излучения.
Почему Роскомнадзор блокирует сайты
Роскомнадзор блокирует сайты за нарушение действующего законодательства. Например, это могут быть:
Призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера.
Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также о местах их приобретения.
Способы совершения самоубийства и призывы к нему.
Дистанционная розничная торговля алкоголем.
Информация, направленная на склонение или вовлечение детей до 18 лет в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, а также для окружающих.
Размещение сведений о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, с нарушением законодательства.
Нарушение правил обработки персональных данных.
Нарушение авторских прав — доступ к сайту ограничивается на постоянной основе, если суд признал информацию пиратской.
Размещение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, а также призывы к введению санкций против России.
Пропаганда ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Материалы нежелательных организаций и СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.
Неудаление запрещенного контента по требованию РКН. Если владелец или хостинг-провайдер не удалил информацию, Роскомнадзор блокирует доступ к сайту через интернет-провайдера.
Создайте сайт по требованиям Роскомнадзора через сервис Мобиз или с помощью сервиса Мобиз проведите аудит текущего сайта: проверьте формы, согласия, cookie, политику ПДн, хостинг, аналитику и сторонние сервисы.
Как пошагово Роскомнадзор блокирует сайты
Процедура блокировки выглядит следующим образом.
Обнаружение. Роскомнадзор выявляет противоправный контент — самостоятельно, по жалобе граждан или организаций, либо по решению суда.
Решение. Ведомство принимает решение о включении сайта или отдельной страницы в реестр запрещенной информации и обращается к хостинг-провайдеру.
Уведомление. Провайдер обязан немедленно сообщить владельцу сайта о необходимости удалить противоправный контент.
Реакция владельца. Если владелец удаляет запрещенную информацию, процедура прекращается. Если отказывается — хостинг-провайдер обязан самостоятельно ограничить доступ.
Блокировка. Если ни владелец, ни провайдер не удаляют контент, Роскомнадзор блокирует сайт — включает его в реестр, и доступ к нему ограничивают интернет-провайдеры.
Разблокировка. С момента включения в реестр у владельца сайта есть три месяца на обжалование. Если противоправный контент удален или суд постановил исключить сайт из реестра, Роскомнадзор разблокирует ресурс.
Как избежать блокировки сайта Роскомнадзором: полезные советы
№1. Проверьте сайт на наличие запрещенного контента. Пройдите по всем страницам и разделам, включая архивные записи. Особое внимание уделите комментариям: пользовательский контент тоже может стать причиной блокировки.
№2. Настройте премодерацию комментариев. Если ваш сайт позволяет публиковать отзывы или сообщения, введите обязательную проверку перед публикацией. Это защитит от появления запрещенной информации, которую разместят пользователи без вашего ведома.
№3. Вовремя удаляйте контент по требованиям РКН. После получения уведомления от хостинг-провайдера у вас есть минимум времени на удаление. Промедление грозит полной блокировкой ресурса.
№4. Разместите Политику обработки персональных данных. Роскомнадзор блокирует сайты за нарушение правил обработки ПДн. Убедитесь, что на вашем ресурсе есть актуальная Политика и корректные формы сбора согласий.
№5. Используйте российские сервисы аналитики. Откажитесь от Google Analytics и Meta1 Pixel в пользу Яндекс.Метрики и других отечественных решений. Использование зарубежных сервисов трактуется как нарушение требования о локализации ПДн на серверах, находящихся на территории РФ (ч. 5 ст. 18 ФЗ №152-ФЗ).
№6. Регулярно проводите правовой аудит сайта. Проверяйте не только контент, но и техническую часть: корректность сбора согласий, наличие cookie-баннера, актуальность реквизитов и соответствие деятельности кодам ОКВЭД.
По чьей еще инициативе могут заблокировать сайт?
Помимо самого Роскомнадзора, инициировать блокировку могут и другие государственные органы:
ФНС, Генпрокуратура;
суды, МВД;
Росздравнадзор;
Росалкогольрегулирование;
Роспотребнадзор.
Таким образом, Роскомнадзор блокирует далеко не все сайты — значительная часть ограничений инициируется налоговой службой, судами и правоохранительными органами по их компетенции.
Как не допустить блокировку сайта Роскомнадзором: чек-лист для бизнеса
Проверьте каждую страницу сайта на наличие информации, подпадающей под критерии запрещенной.
Убедитесь, что на сайте размещена актуальная Политика обработки персональных данных и корректно настроены формы сбора согласий.
Настройте cookie-баннер и замените иностранные сервисы аналитики на российские аналоги.
Укажите в футере полные реквизиты организации или ИП — так, чтобы они были доступны без дополнительных кликов.
Проверьте, соответствуют ли предлагаемые товары и услуги кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Введите обязательную премодерацию комментариев и пользовательского контента.
Реагируйте на уведомления хостинг-провайдера о необходимости удалить противоправную информацию незамедлительно.
Проводите правовой аудит сайта не реже одного раза в полгода или при изменении законодательства.
Если у вас есть сомнения в том, что ваш сайт соответствует требованиям, обратитесь за профессиональной помощью — это дешевле, чем потерять доступ к ресурсу.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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