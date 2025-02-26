Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку

Компаниям и предпринимателям нужно запомнить, что, если банк прислал запрос по 115-ФЗ — это:

не прихоть банка и не палка в колесо честного бизнеса, а исполнение требований антиотмывочного законодательства ;

не приговор и не ярлык, а индикатор того, что в финансовой деятельности компании есть непрозрачные места.

Сомнения и подозрения у банка вызывают:

частые снятия наличных в большом объеме;

крупные и частые выплаты физлицам без уплаты НДФЛ и страховых взносов;

партнеры с сомнительной репутацией;

низкая налоговая нагрузка;

низкие зарплаты работников и отсутствие платежей в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности;

нулевая прибыль при высоких оборотах.

Задача бизнеса — максимально подробно и честно ответить на запрос банка. Также может потребоваться описать:

специфику деятельности компании;

используемые логистические цепочки и схемы работы;

методы ценообразования;

способы поиска и подбора поставщиков;

показатели прибыли, рентабельности и т.д.

Как правильно отвечать на запросы по 115-ФЗ читайте здесь.

Во время проверок от банковских специалистов по комплаенсу может поступить звонок для уточнения отдельных моментов или запроса дополнительной информации.

Результат проверки может быть положительным, и тогда бизнес продолжит работу. А может быть отрицательным с ограничением доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

Модульбанк не блокирует честный бизнес, а клиентам, попавшим под риск блокировки помогает быстро и с положительным ответом пройти проверку.

Для проверки банковский специалист не требует много документов и личного визита клиента в банк: документы можно отправить через личный кабинет, а пообщаться — по видеозвонку.

Комплаенс служба Модульбанка работает круглосуточно и без выходных. Специалисты приступают к проверке документов по запросу, как только клиент прислал их, при анализе учитывают движение денег по счетам в других банках. Если все в порядке — компания или предприниматель сразу получает доступ к счету.