Модульбанк
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку

Запрос банка по 115-ФЗ — это способ разобраться в ситуации, которая вызвала у комплаенс службы банка сомнения в законности сделки, убедиться в личности предпринимателя или руководителя компании, а также в легальности бизнеса. Но что делать, если результат проверки — отрицательный? Рассказываем.

Как банк проводит проверку по 115-ФЗ

Банк проверяет клиентов по 115-ФЗ на постоянной основе. Задача — отследить и не допустить незаконные сделки: уход от налогов, финансирование терроризма и экстремизма, легализацию доходов, полученных преступным путем и т.д. Для этого в банках созданы комплаенс-службы. Для проверки клиентов они используют внутренние банковские документы и регламенты, а также платформу «Знай своего клиента» от Банка России.

Система оценивает компании и ИП уровню риска:

  • «зеленые» — риск отсутствует;

  • «желтые» — есть реальная деятельность, но некоторые сделки могут вызывать сомнения и иметь признаки подозрительной активности, возможна блокировка;

  • «красные» — есть признаки легализации доходов, полученных преступным путем, вероятность ведения реального бизнеса крайне мала.

Банки ориентируются на этот «светофор», но, когда обнаруживают сомнительные операции, разбираются в них. Для этого банки направляют своим клиентам запросы.

Почему банк присылает запрос

Компаниям и предпринимателям нужно запомнить, что, если банк прислал запрос по 115-ФЗ — это:

  • не прихоть банка и не палка в колесо честного бизнеса, а исполнение требований антиотмывочного законодательства;

  • не приговор и не ярлык, а индикатор того, что в финансовой деятельности компании есть непрозрачные места.

Сомнения и подозрения у банка вызывают:

  • частые снятия наличных в большом объеме;

  • крупные и частые выплаты физлицам без уплаты НДФЛ и страховых взносов;

  • партнеры с сомнительной репутацией;

  • низкая налоговая нагрузка;

  • низкие зарплаты работников и отсутствие платежей в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности;

  • нулевая прибыль при высоких оборотах.

Задача бизнеса — максимально подробно и честно ответить на запрос банка. Также может потребоваться описать:

  • специфику деятельности компании;

  • используемые логистические цепочки и схемы работы;

  • методы ценообразования;

  • способы поиска и подбора поставщиков;

  • показатели прибыли, рентабельности и т.д.

Как правильно отвечать на запросы по 115-ФЗ читайте здесь.

Во время проверок от банковских специалистов по комплаенсу может поступить звонок для уточнения отдельных моментов или запроса дополнительной информации. 

Результат проверки может быть положительным, и тогда бизнес продолжит работу. А может быть отрицательным с ограничением доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

Модульбанк не блокирует честный бизнес, а клиентам, попавшим под риск блокировки помогает быстро и с положительным ответом пройти проверку.

Для проверки банковский специалист не требует много документов и личного визита клиента в банк: документы можно отправить через личный кабинет, а пообщаться — по видеозвонку. 

Комплаенс служба Модульбанка работает круглосуточно и без выходных. Специалисты приступают к проверке документов по запросу, как только клиент прислал их, при анализе учитывают движение денег по счетам в других банках. Если все в порядке — компания или предприниматель сразу получает доступ к счету.

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Что делать, если бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ

Главноене паниковать. Здесь важно помнить, что:

  • Приостановка операций по счету и запрет на онлайн-платежи через интернет-банкинг — не приговор и не крест на репутации бизнеса.

  • Смена банка ничего не решит и не изменит, так как все банки работают с соблюдением требований 115-ФЗ, следуют рекомендациям Банка России и пользуются единой базой «Знай своего клиента» для оценки риска участия клиента в противозаконных сделках.

  • Привлечение помощников со стороны для решения проблемы может оказаться пустой тратой денег, если блокировка не будет снята или затянется. 

  • У банков нет заинтересованности в блокировке клиентов. Поэтому бизнесу, который платит налоги, не занимается легализацией доходов, полученных преступным путем, не участвует в коррупционных и иных незаконных финансовых схемах и финансировании террористов — бояться нечего. Обращение в банк и открытость к диалогу помогут восстановить репутацию.

Как Модульбанк помогает заблокированным клиентам по 115-ФЗ

Комплаенс служба Модульбанка детально изучит транзакцию, которая стала поводом для блокировки счета, поможет снять ограничения и проведет платеж.

Специалисты понятным языком объяснят, как работать без риска блокировки по 115-ФЗ и разработают план действий, как вывести заблокированного клиента в «зеленую» зону. В плане укажут:

  • Какие операции уменьшить или вовсе исключить.

  • Сотрудничество с какими контрагентами разорвать. Проверенных «чистых» клиентов добавят в белый список. Это поможет избежать блокировок в будущем.

Оставляйте заявку на горячую линию по 115-ФЗ, даже если у вас счет в другом банке.

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