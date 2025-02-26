Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку

Как банк проводит проверку по 115-ФЗ
Банк проверяет клиентов по 115-ФЗ на постоянной основе. Задача — отследить и не допустить незаконные сделки: уход от налогов, финансирование терроризма и экстремизма, легализацию доходов, полученных преступным путем и т.д. Для этого в банках созданы комплаенс-службы. Для проверки клиентов они используют внутренние банковские документы и регламенты, а также платформу «Знай своего клиента» от Банка России.
Система оценивает компании и ИП уровню риска:
«зеленые» — риск отсутствует;
«желтые» — есть реальная деятельность, но некоторые сделки могут вызывать сомнения и иметь признаки подозрительной активности, возможна блокировка;
«красные» — есть признаки легализации доходов, полученных преступным путем, вероятность ведения реального бизнеса крайне мала.
Банки ориентируются на этот «светофор», но, когда обнаруживают сомнительные операции, разбираются в них. Для этого банки направляют своим клиентам запросы.
Почему банк присылает запрос
Компаниям и предпринимателям нужно запомнить, что, если банк прислал запрос по 115-ФЗ — это:
не прихоть банка и не палка в колесо честного бизнеса, а исполнение требований антиотмывочного законодательства;
не приговор и не ярлык, а индикатор того, что в финансовой деятельности компании есть непрозрачные места.
Сомнения и подозрения у банка вызывают:
частые снятия наличных в большом объеме;
крупные и частые выплаты физлицам без уплаты НДФЛ и страховых взносов;
партнеры с сомнительной репутацией;
низкая налоговая нагрузка;
низкие зарплаты работников и отсутствие платежей в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности;
нулевая прибыль при высоких оборотах.
Задача бизнеса — максимально подробно и честно ответить на запрос банка. Также может потребоваться описать:
специфику деятельности компании;
используемые логистические цепочки и схемы работы;
методы ценообразования;
способы поиска и подбора поставщиков;
показатели прибыли, рентабельности и т.д.
Как правильно отвечать на запросы по 115-ФЗ читайте здесь.
Во время проверок от банковских специалистов по комплаенсу может поступить звонок для уточнения отдельных моментов или запроса дополнительной информации.
Результат проверки может быть положительным, и тогда бизнес продолжит работу. А может быть отрицательным с ограничением доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
Модульбанк не блокирует честный бизнес, а клиентам, попавшим под риск блокировки помогает быстро и с положительным ответом пройти проверку.
Для проверки банковский специалист не требует много документов и личного визита клиента в банк: документы можно отправить через личный кабинет, а пообщаться — по видеозвонку.
Комплаенс служба Модульбанка работает круглосуточно и без выходных. Специалисты приступают к проверке документов по запросу, как только клиент прислал их, при анализе учитывают движение денег по счетам в других банках. Если все в порядке — компания или предприниматель сразу получает доступ к счету.
Защищаем честный бизнес от 115-ФЗ
С нами в 115-ФЗ нет ничего страшного
Что делать, если бизнес не прошел проверку по 115-ФЗ
Главное — не паниковать. Здесь важно помнить, что:
Приостановка операций по счету и запрет на онлайн-платежи через интернет-банкинг — не приговор и не крест на репутации бизнеса.
Смена банка ничего не решит и не изменит, так как все банки работают с соблюдением требований 115-ФЗ, следуют рекомендациям Банка России и пользуются единой базой «Знай своего клиента» для оценки риска участия клиента в противозаконных сделках.
Привлечение помощников со стороны для решения проблемы может оказаться пустой тратой денег, если блокировка не будет снята или затянется.
У банков нет заинтересованности в блокировке клиентов. Поэтому бизнесу, который платит налоги, не занимается легализацией доходов, полученных преступным путем, не участвует в коррупционных и иных незаконных финансовых схемах и финансировании террористов — бояться нечего. Обращение в банк и открытость к диалогу помогут восстановить репутацию.
Как Модульбанк помогает заблокированным клиентам по 115-ФЗ
Комплаенс служба Модульбанка детально изучит транзакцию, которая стала поводом для блокировки счета, поможет снять ограничения и проведет платеж.
Специалисты понятным языком объяснят, как работать без риска блокировки по 115-ФЗ и разработают план действий, как вывести заблокированного клиента в «зеленую» зону. В плане укажут:
Какие операции уменьшить или вовсе исключить.
Сотрудничество с какими контрагентами разорвать. Проверенных «чистых» клиентов добавят в белый список. Это поможет избежать блокировок в будущем.
Оставляйте заявку на горячую линию по 115-ФЗ, даже если у вас счет в другом банке.
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