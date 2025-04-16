Модульбанк запустил уникальную программу финансирования для таксопарков

Автомобиль сразу оформляется в собственность таксопарка, что упрощает процесс управления парком. Ставка по кредиту составляет — 24,5% годовых, а благодаря отложенному платежу ежемесячные взносы будут на 20% меньше, что позволит бизнесу экономить до 214 116 ₽ в год с каждой приобретенной машины.

Кроме того, таксопарки смогут вернуть до 20% от стоимости авто, воспользовавшись вычетом НДС, в среднем — сумма вычета составляет около 500 000 ₽ с каждой машины.

Банк также профинансирует все дополнительные расходы, необходимые для вывода авто на линию: оклейку, телематику, комплект зимней резины, коврики, ОСАГО и другие затраты.

«Бизнес таксопарков — это постоянный вызов: высокие риски кассового разрыва и непростое операционное управление. Мы учли нужды бизнеса и сделали наше предложение простым, выгодным и в то же время — уникальным. После отмены части бонусных программ у крупных агрегаторов нам было важно поддержать бизнес. Поэтому мы разработали собственную бонусную систему. Теперь таксопарк может получать до 30 000 ₽ в месяц с каждой машины, купленной по программе финансирования Модульбанка, при достижении определенного количества часов работы авто в диспетчерской», — поясняет Светлана Годлина, член правления Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFHfwbe8