Топ 8 вопросов про валютные расчеты бизнеса в 2025 году

В каких валютах рассчитываться бизнесу в 2025 году по внешнеэкономическим контрактам
Из-за санкций и геополитической ситуации российские компании, которые работают с зарубежными партнерами, сталкиваются с трудностями при оплате услуг иностранных поставщиков. Один из способов минимизации рисков срыва поставок и расчетов — использование альтернативных валют. Поэтому бизнесу важно выбирать банк для международных платежей с учетом того, в каких валютах банк проводит платежи.
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Как бизнесу проводить валютные расчеты в 2025 году
Компании и предприниматели вправе проводить валютные расчеты только в рамках внешнеэкономической деятельности. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены, но есть ряд исключений — например, по договору трансграничной экспедиции. Валютные расчеты — это не всегда платежи в валюте другого государства. Валютные расчеты — это, прежде всего, сделки между резидентами и нерезидентами, например, когда российский предприниматель покупает товар у китайского поставщика, или компания экспортирует в Беларусь.
Государство следит за легальностью сделок и расчетов с иностранными партнерами с помощью валютного контроля. Его проводят банки. Они запрашивают документы и проверяют все данные о сделке.
Какие сделки подлежат валютному контролю в 2025 году
Валютный контроль в России применяется к:
любым сделкам между резидентами и нерезидентами, например, покупка или продажа товаров;
сделкам между нерезидентами в рублях на территории России;
переводам между российскими и зарубежными счетами одного резидента, например, перевод денег ИП на свой счет в иностранном банке;
сделкам между резидентами в иностранной валюте.
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Какие документы нужны для прохождения валютного контроля
Состав пакета документов для прохождения валютного контроля зависит от типа и суммы сделки.
Для экспортных сделок:
До 1 млн рублей — документы в банк предоставлять не нужно, просто сообщите код валютной операции или заполните специальную форму банка.
От 1 до 10 млн рублей — направьте в банк контракт, спецификации, счета, товарные, акты о выполнении работ или оказании услуг и другие документы.
От 10 млн рублей — поставьте контракт на учет, а также предоставьте в банк документы, перечисленные в предыдущем пункте.
Для импортных сделок:
До 1 млн рублей — подготовьте платежное поручение на перечисление денег иностранному поставщику и укажите в нем код вида операции или заполните специальную форму банка.
От 1 до 3 млн рублей — направьте в банк контракт, спецификации, счета, товарные, акты о выполнении работ или оказании услуг и другие документы.
От 3 млн рублей — поставьте контракт на учет, а также предоставьте в банк документы, перечисленные в предыдущем пункте.
Какие контракты нужно ставить на учет в банке
Контракт нужно ставить на учет, если сумма контракта превышает 3 миллиона рублей для импортных, смешанных и кредитных договоров, или 10 миллионов рублей для экспортных. Учитывать нужно всю сумму обязательств, даже если оплата еще не прошла. Если стоимость контракта заранее не известна, регистрировать в банке его не нужно, пока сумма поставок или платежей по нему не достигнет указанных значений.
С 11 января 2025 года в России действуют обновленные правила валютного контроля. Теперь на учет в банке нужно ставить и внешнеторговые контракты, оплата по которым установлена цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами.
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Как проводить международные расчеты в цифровых финансовых активах
Расчеты цифровыми финансовыми активами проходят через специальные посреднические платформы. Последовательность действий такая:
Выбор платформы для работы с ЦФА, например, «Атомайз» или «Мастерчейн».
Открытие счета на платформе для хранения и передачи ЦФА.
Выпуск ЦФА (при необходимости).
Поиск контрагента, который готов принять ЦФА в качестве оплаты.
Заключение сделки. Оформите договор с указанием всех условий, включая вид и количество ЦФА.
Передача ЦФА контрагенту через платформу.
Завершение сделки. Контрагент выполняет свои обязательства после получения ЦФА.
Можно ли в 2025 году бизнесу рассчитываться криптовалютой
С сентября 2024 года в России проходит эксперимент по использованию цифровых валют в международных расчетах. Члены Торгово-промышленной палаты и Ассоциации разработчиков и производителей электроники могут легально оплачивать импорт и получать экспортную выручку в криптовалюте. Обычным компаниям и предпринимателям прямые внешнеэкономические расчеты в криптовалюте пока не доступны.
Можно ли бизнесу в 2025 году использовать наличные для валютных расчетов
В 2025 году российские компании и предприниматели могут принимать наличные платежи от иностранных покупателей. Эти средства разрешено использовать для оплаты товаров, работ или услуг зарубежным партнерам, а также зачислять на валютные счета в любых банках, независимо от места учета контракта.
При этом ограничение в 100 000 рублей на валютные расчеты между юрлицами не распространяется (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 26.12.2022 № 2433)
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