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Валютные операции

Топ 8 вопросов про валютные расчеты бизнеса в 2025 году

Валютные расчеты — головная боль многих предпринимателей. Разбираемся с самыми частыми вопросами, чтобы международные сделки проходили гладко.

В каких валютах рассчитываться бизнесу в 2025 году по внешнеэкономическим контрактам

Из-за санкций и геополитической ситуации российские компании, которые работают с зарубежными партнерами, сталкиваются с трудностями при оплате услуг иностранных поставщиков. Один из способов минимизации рисков срыва поставок и расчетов — использование альтернативных валют. Поэтому бизнесу важно выбирать банк для международных платежей с учетом того, в каких валютах банк проводит платежи.

Модульбанк открывает счета в валютах тринадцати стран мира от китайских юаней до бразильских реалов. Можно открыть счет только в одной нужной валюте или сразу в нескольких.

Как бизнесу проводить валютные расчеты в 2025 году

Компании и предприниматели вправе проводить валютные расчеты только в рамках внешнеэкономической деятельности. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены, но есть ряд исключений — например, по договору трансграничной экспедиции. Валютные расчеты — это не всегда платежи в валюте другого государства. Валютные расчеты — это, прежде всего, сделки между резидентами и нерезидентами, например, когда российский предприниматель покупает товар у китайского поставщика, или компания экспортирует в Беларусь.

Государство следит за легальностью сделок и расчетов с иностранными партнерами с помощью валютного контроля. Его проводят банки. Они запрашивают документы и проверяют все данные о сделке.

Какие сделки подлежат валютному контролю в 2025 году

Валютный контроль в России применяется к:

  • любым сделкам между резидентами и нерезидентами, например, покупка или продажа товаров;

  • сделкам между нерезидентами в рублях на территории России;

  • переводам между российскими и зарубежными счетами одного резидента, например, перевод денег ИП на свой счет в иностранном банке;

  • сделкам между резидентами в иностранной валюте.

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Какие документы нужны для прохождения валютного контроля

Состав пакета документов для прохождения валютного контроля зависит от типа и суммы сделки.

Для экспортных сделок:

  • До 1 млн рублей — документы в банк предоставлять не нужно, просто сообщите код валютной операции или заполните специальную форму банка.

  • От 1 до 10 млн рублей — направьте в банк контракт, спецификации, счета, товарные, акты о выполнении работ или оказании услуг и другие документы.

  • От 10 млн рублей — поставьте контракт на учет, а также предоставьте в банк документы, перечисленные в предыдущем пункте.

Для импортных сделок: 

  • До 1 млн рублей — подготовьте платежное поручение на перечисление денег иностранному поставщику и укажите в нем код вида операции или заполните специальную форму банка.

  • От 1 до 3 млн рублей — направьте в банк контракт, спецификации, счета, товарные, акты о выполнении работ или оказании услуг и другие документы.

  • От 3 млн рублей — поставьте контракт на учет, а также предоставьте в банк документы, перечисленные в предыдущем пункте.

Какие контракты нужно ставить на учет в банке

Контракт нужно ставить на учет, если сумма контракта превышает 3 миллиона рублей для импортных, смешанных и кредитных договоров, или 10 миллионов рублей для экспортных. Учитывать нужно всю сумму обязательств, даже если оплата еще не прошла. Если стоимость контракта заранее не известна, регистрировать в банке его не нужно, пока сумма поставок или платежей по нему не достигнет указанных значений.

С 11 января 2025 года в России действуют обновленные правила валютного контроля. Теперь на учет в банке нужно ставить и внешнеторговые контракты, оплата по которым установлена цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами. 

Клиенты Модульбанка проходят валютный контроль быстро и без проволочек. Расчеты с партнерами из СНГ через Модульбанк проходят за считанные часы. А еще у нас понятные тарифы без навязанных услуг, конвертация по выгодному курсу, помощь с подготовкой ВЭД-контрактов и документов для прохождения валютного контроля. 

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Как проводить международные расчеты в цифровых финансовых активах

Расчеты цифровыми финансовыми активами проходят через специальные посреднические платформы. Последовательность действий такая:

  1. Выбор платформы для работы с ЦФА, например, «Атомайз» или «Мастерчейн».

  2. Открытие счета на платформе для хранения и передачи ЦФА.

  3. Выпуск ЦФА (при необходимости).

  4. Поиск контрагента, который готов принять ЦФА в качестве оплаты.

  5. Заключение сделки. Оформите договор с указанием всех условий, включая вид и количество ЦФА.

  6. Передача ЦФА контрагенту через платформу.

  7. Завершение сделки. Контрагент выполняет свои обязательства после получения ЦФА.

Можно ли в 2025 году бизнесу рассчитываться криптовалютой

С сентября 2024 года в России проходит эксперимент по использованию цифровых валют в международных расчетах. Члены Торгово-промышленной палаты и Ассоциации разработчиков и производителей электроники могут легально оплачивать импорт и получать экспортную выручку в криптовалюте. Обычным компаниям и предпринимателям прямые внешнеэкономические расчеты в криптовалюте пока не доступны.

Можно ли бизнесу в 2025 году использовать наличные для валютных расчетов 

В 2025 году российские компании и предприниматели могут принимать наличные платежи от иностранных покупателей. Эти средства разрешено использовать для оплаты товаров, работ или услуг зарубежным партнерам, а также зачислять на валютные счета в любых банках, независимо от места учета контракта.

При этом ограничение в 100 000 рублей на валютные расчеты между юрлицами не распространяется (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 26.12.2022 № 2433)

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