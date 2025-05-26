Топ 8 вопросов про валютные расчеты бизнеса в 2025 году

Какие контракты нужно ставить на учет в банке

Контракт нужно ставить на учет, если сумма контракта превышает 3 миллиона рублей для импортных, смешанных и кредитных договоров, или 10 миллионов рублей для экспортных. Учитывать нужно всю сумму обязательств, даже если оплата еще не прошла. Если стоимость контракта заранее не известна, регистрировать в банке его не нужно, пока сумма поставок или платежей по нему не достигнет указанных значений.

С 11 января 2025 года в России действуют обновленные правила валютного контроля. Теперь на учет в банке нужно ставить и внешнеторговые контракты, оплата по которым установлена цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами.