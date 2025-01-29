НДС на упрощенке с 2025 года: какие документы нужно оформлять бизнесу

Нововведения предоставляют плательщикам УСН выбор из двух вариантов уплаты НДС:

1. Классический вариант:

Применяются стандартные ставки (20%, 10%) с возможностью принимать входящий НДС к вычету.

Подходит для тех, кто работает с поставщиками, предъявляющими значительные суммы входящего налога.

2. Упрощенный вариант:

Пониженные ставки (5% или 7%), но без права на вычеты.

Ставка 5% действует при доходах от 60 млн до 250 млн руб.

Ставка 7% действует при доходах выше 250 млн рублей.

Подходит для бизнесов с минимальными входящими затратами, облагаемыми НДС.

Обратите внимание: при выборе упрощенного варианта его смена возможна не ранее чем через три года.

Рассмотрим, какие документы нужно оформлять в связи с новыми требованиями и как выбор ставки влияет на их использование.