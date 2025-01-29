НДС на упрощенке с 2025 года: какие документы нужно оформлять бизнесу

Варианты расчета НДС для упрощенцев
Нововведения предоставляют плательщикам УСН выбор из двух вариантов уплаты НДС:
1. Классический вариант:
Применяются стандартные ставки (20%, 10%) с возможностью принимать входящий НДС к вычету.
Подходит для тех, кто работает с поставщиками, предъявляющими значительные суммы входящего налога.
2. Упрощенный вариант:
Пониженные ставки (5% или 7%), но без права на вычеты.
Ставка 5% действует при доходах от 60 млн до 250 млн руб.
Ставка 7% действует при доходах выше 250 млн рублей.
Подходит для бизнесов с минимальными входящими затратами, облагаемыми НДС.
Обратите внимание: при выборе упрощенного варианта его смена возможна не ранее чем через три года.
Рассмотрим, какие документы нужно оформлять в связи с новыми требованиями и как выбор ставки влияет на их использование.
Счет-фактура
Счет-фактура — основной документ учета НДС. Он также обязателен для получения права на вычет НДС.
Когда оформлять
При отгрузке продукции, выполнении работ или оказании услуг.
При получении аванса от покупателя (оформляется авансовый счет-фактура).
В случае розничных продаж физическим лицам допускается оформление сводного документа за отчетный период, месяц или квартал, для дальнейшей регистрации в книге продаж.
Как оформлять
Форма счета-фактуры утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
Продавец составляет счет-фактуру в двух экземплярах — один оставляет себе, другой передает покупателю.
В случае розничных продаж счет-фактура покупателю-физлицу не выдается.
Основные реквизиты
Особое внимание следует обратить на корректное заполнение обязательных реквизитов счетов-фактур. Ведь ошибки в существенных реквизитах могут повлечь отказ в налоговом вычете для покупателя, а также штрафные санкции для продавца.
В счете-фактуре должны быть указаны:
дата и номер документа;
наименование продавца и покупателя;
ИНН, КПП сторон;
наименование продукции, ее количество и цена;
сумма реализации, ставка НДС и сумма налога;
номер платежного документа в случае предоплаты.
Полный список реквизитов счета-фактуры приведен в статье 169 НК.
Сроки составления
Счет-фактуру нужно оформить не позднее пяти рабочих дней с момента отгрузки или получения предоплаты. При этом дата счета-фактуры должна соответствовать дате начисления НДС.
Если отгрузка в счет полученного аванса планируется в течение отчетного квартала, разрешено не составлять авансовый счет-фактуру, поскольку это не повлияет на итоговую сумму налога к уплате за квартал.
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Книга покупок и книга продаж
Книга покупок и книга продаж являются регистрами налогового учета НДС, в них отражаются все операции, связанные с НДС. На основании данных книги покупок и книги продаж производится расчет суммы налога, которую нужно уплатить в бюджет.
Книга продаж
Учитываются все счета-фактуры, выставленные покупателям, включая авансовые.
Итоговые суммы книги продаж должны соответствовать данным учета о начисленном НДС и сумме реализации за отчетный квартал.
Книга покупок
Фиксируются счета-фактуры, предъявленные поставщиками и принимаемые к вычету — при выборе классического варианта расчета НДС.
Обращаем внимание: при расчете НДС по пониженной ставке (5% или 7%) суммы входящего НДС учитываются в расходах и не уменьшают налоговую базу по НДС.
Отражаются авансовые счета-фактуры, принимаемые к вычету после отражения реализации или возврате предоплаты.
Итоговые суммы книги покупок должны соответствовать сумме НДС, принятого к вычету.
Важно: для отражения вычета НДС необходимы корректно оформленные счета-фактуры от поставщиков, а также должны быть соблюдены условия, указанные в статье 172 НК.
Нововведения по НДС существенно усложнили работу бизнеса на УСН. Если хотите иметь своего человека в бухгалтерии и разобраться, как работать в новых реалиях, подключите персонального налогового ассистента от Модульбухгалтерии. Директ-менеджер поможет работать с ЕНП, проверит отчетность в Росстат и ежеквартально проведет экспресс-аудит — оценит налоговую нагрузку, проверит наличие льготных ставок в регионе, сделает анализ выписок с расчетного счета и даст экспертные рекомендации.
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Декларация по НДС
С 2025 года упрощенцы — плательщики НДС обязаны ежеквартально сдавать декларацию по НДС.
Сроки и порядок сдачи
Декларацию нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, за первый квартал 2025 года декларация подается до 25 апреля 2025 года.
Декларацию по НДС можно сдать только в электронном виде через оператора ЭДО.
Содержание декларации
Декларация по НДС состоит из нескольких разделов. Рассмотрим подробнее обязательные для всех налогоплательщиков разделы.
Данные из книги покупок и книги продаж отражаются в разделах 8 и 9 декларации. Затем информация собирается в раздел 3, где производится основной расчет налога. В этом разделе декларации указывается сумма начисленного НДС по соответствующим ставкам и различным объектам обложения, отдельно выделяется сумма налога с поступивших авансов. Сумма налоговых вычетов также разбивается по отдельным строкам в зависимости от основания для вычета.
В конце раздела рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате. Или же сумма, подлежащая возмещению из бюджета, в случае превышения суммы вычетов над суммой начисленного НДС.
Полученная сумма переносится в соответствующие строки раздела 1 декларации. На основании этих данных налоговая производит начисление налога на ЕНС плательщика.
В налоговой декларации также предусмотрены отдельные разделы для операций, облагаемых по ставке 0%, для налоговых агентов, а также операций, необлагаемых НДС. Подробно с формой декларации и порядком ее заполнения вы можете ознакомиться в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Сумма НДС, указанная в налоговом расчете, подлежит уплате в течение следующего квартала тремя равными частями до 28 числа каждого месяца. Так, платежи НДС за первый квартал 2025 года нужно произвести не позднее 28 апреля, 28 мая и 30 июня (дата перенесена из-за выходного).
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