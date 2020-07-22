Ракета для бухгалтера: все тонкости бухгалтерской работы в эпоху цифровизации

Теперь «Моё дело» пишет для бухгалтеров!

Всем привет!

Мы перезапускаем блог на Клерк.ру.

Теперь здесь будет полезный контент для бухгалтеров и тех, кто стремится ими стать. Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже давно не только удобный сервис для малого бизнеса, но и полноценная учетная система «Моё дело. Профбухгалтер». А еще справочно-правовая система «Моё дело. Бюро» - кладовая бухгалтерской экспертизы. Нам есть чем поделиться с читателями Клерка!

В блоге будем публиковать статьи, которые помогут бухгалтеру разобраться с проблемами в: бухгалтерском учете;

налогах и налоговом учете;

зарплате и кадровом учете.

А каждую пятницу будет выходить выпуск бухгалтерского ликбеза от нашего директора по знаниям Алексея Иванова для тех, кто хочет изучить бухгалтерию с нуля или узнать что-то новое о знакомых терминах и цифрах.

И, конечно, будем рассказывать о том, как современные технологии упрощают работу бухгалтера. Пока говорящие головы грезят полной заменой бухгалтеров роботами, роботизация и интеллектуальная автоматизация давно пришли в профессию. Вот далеко не полный перечень технологий, которые уже помогают бухгалтерам:

онлайн-обмен данными между разными приложениями и программами вместо ручного ввода и переноса файлов;

чат-боты вместо ответов на звонки сотрудников с однотипными проблемами:

автоматические метрики скорости выполнения операций вместо хронической нехватки времени на самое важное;

использование искусственного интеллекта вместо выполнения рутинных операций;

оптическое распознавание первички и электронный документооборот вместо вбивания данных с бумаги в программу.

Мы используем эти технологии в продуктах экосистемы «Моё дело», поэтому знаем кухню изнутри и готовы приоткрыть дверь на нее читателям Клерка.ру.

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А если есть вопросы об интернет-бухгалтерии «Моё дело», оставляйте контакты ниже, мы на все ответим: