Ракета для бухгалтера: все тонкости бухгалтерской работы в эпоху цифровизации

Теперь «Моё дело» пишет для бухгалтеров!
Всем привет!
Мы перезапускаем блог на Клерк.ру.
Теперь здесь будет полезный контент для бухгалтеров и тех, кто стремится ими стать. Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже давно не только удобный сервис для малого бизнеса, но и полноценная учетная система «Моё дело. Профбухгалтер». А еще справочно-правовая система «Моё дело. Бюро» - кладовая бухгалтерской экспертизы. Нам есть чем поделиться с читателями Клерка!
В блоге будем публиковать статьи, которые помогут бухгалтеру разобраться с проблемами в:
- бухгалтерском учете;
- налогах и налоговом учете;
- зарплате и кадровом учете.
А каждую пятницу будет выходить выпуск бухгалтерского ликбеза от нашего директора по знаниям Алексея Иванова для тех, кто хочет изучить бухгалтерию с нуля или узнать что-то новое о знакомых терминах и цифрах.
И, конечно, будем рассказывать о том, как современные технологии упрощают работу бухгалтера. Пока говорящие головы грезят полной заменой бухгалтеров роботами, роботизация и интеллектуальная автоматизация давно пришли в профессию. Вот далеко не полный перечень технологий, которые уже помогают бухгалтерам:
- онлайн-обмен данными между разными приложениями и программами вместо ручного ввода и переноса файлов;
- чат-боты вместо ответов на звонки сотрудников с однотипными проблемами:
- автоматические метрики скорости выполнения операций вместо хронической нехватки времени на самое важное;
- использование искусственного интеллекта вместо выполнения рутинных операций;
- оптическое распознавание первички и электронный документооборот вместо вбивания данных с бумаги в программу.
Мы используем эти технологии в продуктах экосистемы «Моё дело», поэтому знаем кухню изнутри и готовы приоткрыть дверь на нее читателям Клерка.ру.
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А если есть вопросы об интернет-бухгалтерии «Моё дело», оставляйте контакты ниже, мы на все ответим: