Кому нужно отчитываться по новой форме СТД–Р и как это делать

В связи с переходом на электронные трудовые книжки у работодателей появилась новая обязанность – предоставлять работнику сведения о его трудовой деятельности. Разбираем, в каких случаях работодатель должен это делать, и как правильно заполнить новую форму СТД-Р.

Зачем нужна форма СТД-Р

СТД-Р – новый отчёт о трудовой деятельности работника. Его ввели Приказом Минтруда России от 20.01.2020 года №23н. Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р выдают все работодатели, у которых есть наёмные сотрудники, оформленные по трудовым договорам. СТД-Р выдается, в том числе, совместителям, надомникам и дистанционным работникам.

Работодатель обязан предоставить СТД-Р только в двух случаях: при увольнении сотрудника. СТД-Р выдают в последний рабочий день;

если работник запросил сведения о своей трудовой деятельности. После подачи заявления работодатель обязан предоставить документ в течение трёх рабочих дней.

Бланк СТД-Р приравнен к трудовой книжке, и он нужен для того, чтобы уволенный смог предъявить его при новом трудоустройстве. Если вы сами нанимаете нового сотрудника, запросите форму СТД-Р с предыдущего места работы.

Если работник решил оставить бумажную трудовую или еще не определился с форматом документа, при увольнении форму СТД-Р заполнять не нужно. Все сведения о его трудовой деятельности будут в бумажной трудовой.

Однако, если такой сотрудник написал письменный запрос и попросил выдать форму СТД-Р, работодатель может ее предоставить. Но это лишь право организации, а не обязанность (ст. 62 и 66.1 ТК).

В каком виде выдавать СТД-Р? Формат выбирает сам сотрудник и указывает его в заявлении. СТД-Р можно выдать на бумаге или в электронном виде. Электронный СТД-Р подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью. На бумажном варианте ставят живую подпись руководителя или сотрудника по кадрам и печать.

Из чего состоит бланк СТД-Р

Бланк СТД-Р похож на форму СЗВ-ТД и заполняется аналогично. Только в этом бланке вы сначала вписываете сведения о работнике, а затем о компании.

Бланк состоит из двух составляющих: шапки и табличной части. В шапке нужно указать:

сведения о застрахованном лице – ФИО сотрудника, дата рождения и номер СНИЛС;

регистрационные сведения о работодателе-страхователе – название, номер в ПФР, ИНН и КПП;

дату, когда подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумаге – в формате ДД.ММ.ГГ;

дату, когда подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности – в формате ДД.ММ.ГГ.

В табличной части указываются все сведения о трудовой деятельности сотрудника. Она достаточно проста и понятна в заполнении. Вот некоторые графы, при заполнении которых нужно быть внимательным:

Графа 3 — Сведения о приеме, переводе, увольнении работника. Сюда нужно внести кадровые перемещения работника. Их всего пять. При заполнении СТД-Р они пишутся заглавными буквами.

ПРИЁМ – приём на работу (службу); ПЕРЕВОД – перевод на другую работу; ИЗМЕНЕНИЕ – изменение наименования страхователя; УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ) – установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации. Заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этой профессии, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.) УВОЛЬНЕНИЕ – увольнение с работы.

Графа 4 — Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение. Данные на сотрудника указываются так, как установлено в штатном расписании. Структурное подразделение нужно вписать только если оно прописано в трудовом договоре. Если у сотрудника есть льготы или ограничения, все наименования следует внести в соответствии с квалификационным справочником или положением профессиональных стандартов (ст. 57, 195.3 ТК). При увольнении сотрудника по приговору суда, в графе 4 следует указать, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишён права занимать.

Графа 5 — Код выполняемой функции (при наличии). Заполняется только с 1 января 2021 года.

Графа 6 — «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса, федерального закона». Здесь указываются причины и основания прекращения трудового договора в соответствии с положениями ТК или иного федерального закона, пункт и часть статьи. Запись вносится так же, как и в трудовой книжке, без сокращений.

Графы 7,8,9 — Наименование, дата, номер документа-основания. Вписываются данные документа, на основании которого изменились трудовые отношения между сотрудником и работодателем. Дата приказа вписывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ», а номер приказа, распоряжения или иного документа без знака «№».

Графа 10 — Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении. Заполняется в случае отмены записи по ранее поданным сведениям.

Пример заполнения формы СТД-Р

Менеджер по продажам Уваров К.В. работал в компании с 01 июля 2019 года. 10 июня 2020 года он подал заявление на увольнение и сразу написал заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности, то есть отказался от бумажной трудовой. 20 июня 2020 года Уваров уволился по собственному желанию.

Вот как будет выглядеть форма СТД-Р.

Шапка:

Табличная часть:

По другим кадровым перемещениям сотрудника (перевод, установление и переименование) форма СТД-Р заполняется аналогично.

Как внести исправления в бланк СТД-Р

Чтобы исправить ошибки, нужно использовать графу 10 — Признак отмены записи. Исправления вносятся, если работодатель ошибся в записи или хочет её аннулировать.

Если нужно аннулировать ранее указанные сведения, то СТД-Р заполняется заново, указываются ошибочные сведения в том виде, как они были указаны в первоначальной форме и в графе 10 ставится знак «Х». Когда исправляется ошибочная запись, в форме СТД-Р заполняются две строки. В первой повторяются ранее поданные и ошибочные сведения, а в графе 10 ставится знак «Х». Во второй строке указываются правильные сведения, а графа 10 не заполняется.

Пример. Секретарь Марьина работала в компании с 16 января 2020 года. 14 июля 2020 года она уволилась. При устройства на другую работу Марьина увидела, что в форме СТД-Р ей неверно указали дату увольнения. В форме написано 11.07.2020, а правильная дата — 14.07.2020. Она обратилась к бывшему работодателю и ей выписали новую форму СТД-Р с исправлениями.

Ответственность работодателя

СТД-Р – обязательный документ, который работодатель выдает сотруднику в день увольнения или по требованию. Если организация или ИП выдает СТД-Р с опозданием, это считается нарушением трудового законодательства. Тогда работодатель несёт ответственность, согласно КоАП и трудовому законодательству.

При первичном нарушении штраф по ч. 1 и 2 ст. 5.27 КоАП составит от 1 000 до 5 000 рублей, а при повторном от 50 000 до 70 000 рублей для организаций и от 5 000 до 20 000 рублей для должностных лиц.

Кроме того, если сотрудник вовремя не получит СТД-Р, он может подать в суд и получить компенсацию за то, что не смог из-за этого устроиться на новую работу.

Если сотрудник сам не пришел за документом, отправьте ему уведомление с описью вложения о необходимости получить СТД-Р. Отправляя уведомление, работодатель снимает с себя ответственность за задержку трудовой книжки или формы СТД-Р. Выдать документы на руки никому, кроме самого сотрудника, нельзя.