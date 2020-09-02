Топ-5 бухгалтерских ошибок при заполнении формы СЗВ-СТАЖ

Форма СЗВ-СТАЖ — это отчётность по пенсионному стажу сотрудников, которая влияет на расчёт пенсии. Работодатели сдают её в Пенсионный фонд по итогам года. Мы обобщили статистику обращений клиентов, выделили пять самых распространённых ошибок при заполнении формы и рассказали как их исправить.

1. Отчитались не по всем сотрудникам

СЗВ-СТАЖ подают на весь персонал, с которыми заключили трудовые или гражданско-правовые договоры. Сюда включаются на внештатные сотрудники и физлица, которые работают по договорам авторского заказа и лицензионным договорам. При этом не имеет значения, была ли выплачена сотрудникам зарплата.

Например, внештатники только числятся в компании без оплаты труда и с ними оформлены трудовые отношения. Или компания заключила гражданско-правовой договор с физлицом на несколько месяцев, а оплатила всю сумму разом. Пока действует договор, исполнителя нужно включать в отчёт независимо от оплаты.

Иногда работодатели не включают в отчёт сотрудников, которых включать нужно:

внешних совместителей;

временно отсутствующих работников. Например, секретарь оформила декретный отпуск по уходу за ребенком, а менеджер находится в длительной командировке;

иностранных работников, с которыми оформили гражданско-трудовые отношения. При условии, что такой иностранец зарегистрирован в системе пенсионного страхования РФ. Он может трудится удалённо, на территории своей страны;

единственного сотрудника — учредителя-директора.

Как исправить ошибку? Отправить СВЗ-СТАЖ с типом «Дополняющая» и включить недостающих работников. Перечислять заново всех сотрудников не нужно.

2. Не включили данные на пенсионеров

Если в организации трудятся сотрудники, которые в текущем году выходят на пенсию, форму СЗВ-стаж на них подают дважды. Первый раз — при увольнении сотрудника. В течение трёх календарных дней после подачи заявления о выходе на пенсию, работодатель обязан послать отчёт с типом «Назначение пенсии».

Второй раз — при сдаче годовой отчётности. Хотя работодатель уже направил отчёт с данными будущего пенсионера, всё равно нужно включить его в годовой СЗВ-СТАЖ. Если сотрудник оформил пенсию и уволился, следует указать в отчёте только те периоды, когда он работал до выхода на пенсию. Если же сотрудник после оформления пенсии остался работать, включите его стаж до конца года.

Как исправить ошибку? Послать СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» с данными только на забытого пенсионера.

3. Внесли лишних людей

В СЗВ-СТАЖ по ошибке могут попасть люди, которых включать в отчёт не нужно:

самозанятые и предприниматели;

учредители без трудовых договоров;

стажёры, которые работают по ученическому договору;

уволенные ранее сотрудники, которые в отчётном году получили премию или другие выплаты за прошлый период. Если с такими работниками расторгли трудовой договор и не заключали нового, в СЗВ-СТАЖ их не включают.

Пенсионный фонд вычислит лишних людей в отчёте, когда будет сверять данные с другими отчётами. Например, с формой СЗВ-М или РСВ.

Как исправить ошибку? Сдать СЗВ‑КОРР с типом «ОТМН», куда включить только тех людей, в чьих данных ошиблись, и опись ОДВ‑1 с типом «Исходная».

4. В исходной форме указали неверные данные о сотруднике

Если вы ошиблись в данных сотрудника (ФИО, СНИЛС), ПФР примет отчетность частично и пришлет протокол об ошибке.

Как исправить ошибку? Сдать СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» только на тех сотрудников, в чьих данных были ошибки.

5. Внесли неточные сведения о стаже

При сбое в программе бухгалтерия может не заметить ошибку и внести неверные сведения. Например, неверно указан страховой стаж сотрудника или не внесен больничный лист.

Как исправить ошибку? Сдать СЗВ‑КОРР с типом «КОРР». В отчёт следует включить только работников, в сведениях о которых компания допустила ошибку. Полностью повторять весь отчёт не нужно. Вместе с корректировкой нужно сдать опись ОДВ‑1 с типом «Исходная».

Как исправить сведения в форме СЗВ-стаж в зависимости от кода ошибки в протоколе:

Штрафы за неправильное заполнение формы

За ошибки в СЗВ-СТАЖ к работодателю применят санкции в соответствии со ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Штраф составит 500 рублей за каждого сотрудника с неверными данными. Если нарушение касается всего отчёта, например, отчёт не сдали совсем, оштрафуют на 500 рублей за каждого застрахованного сотрудника.

Важно помнить, что у работодателя есть пять рабочих дней на исправление без штрафа после получения протокола от ПФР. Если вы нашли ошибку самостоятельно до того, как её обнаружили сотрудники ПФР и успели исправить, можете обойтись без штрафных санкций.