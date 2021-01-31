Изменения по страховым взносам в 2021 году

С 2021 года в законодательстве по страховым взносам многое поменялось. Составили для вас список важных изменений и рассказали как работать с ними.

Прямые выплаты пособий через ФСС

С 2021 года отменили зачётную систему ФСС, при которой работодатели сами выплачивали пособия и уменьшали на них начисленные страховые взносы. На выплаты пособий напрямую из соцстраха перешли последние участники зачётной системы:

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Краснодарский край;

Свердловская область;

Пермский край;

Челябинская область;

ХМАО.

Теперь по всей России соцстрах перечисляет почти все пособия сразу на счета застрахованных. Работодатели обязаны только вовремя передавать в ФСС информацию для назначения и выплаты пособий.

У организаций и ИП остаётся обязанность выплачивать за счёт собственных средств:

первые 3 дня больничного при заболевании или травме работника;

пособие на погребение, причём после выплаты работодатель может обратиться в ФСС за возмещением расходов.

Больничный с четвёртого дня и остальные виды пособий платит соцстрах.

Вот как теперь получают прямую выплату пособия из ФСС.

Работник передаёт своему работодателю документы для назначения и расчёта пособия: листок нетрудоспособности (или его номер, если больничный электронный), справки с других мест работы, реквизиты для перечисления денег и др. Обратите внимание, что заявление о выплате пособия (оплате отпуска) с 1 января 2021 годп работнику больше не нужно заполнять. Работодатель в течение пяти календарных дней передаёт документы с описью в соцстрах или отправляет электронный реестр сведений. ФСС проверяет, все ли документы предоставлены. Если комплект неполный или есть ошибки, в течение пяти рабочих дней работодатель получит извещение. Передать в соцстрах недостающие документы или внести исправления нужно тоже не позднее пятого рабочего дня. Получив всю нужную информацию, ФСС принимает решение о назначении и выплате пособия. Деньги отправляют на счёт застрахованного в течение 10 календарных дней, считая с даты получения соцстрахом всех документов.

Предельная база по страховым взносам на 2021 год

С 1 января 2021 года действуют новые лимиты, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1935 от 26.11.2020. Их устанавливают только для взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование. Для страховых взносов от несчастных случаев и на обязательное медстрахование предельных баз нет.

На социальное страхование

Предельная величина базы на соцстрахование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) — 966 тыс. руб. Когда облагаемые доходы работника превысят эту сумму, взносы на этот вид страхования до конца года больше не начисляют.

В дальнейшем при расчёте больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет учитывают только облагаемый взносами заработок, то есть не более 966 тыс. руб.

На пенсионное страхование

Предельная база по пенсионным взносам — 1 млн 465 тыс. руб.

Если плательщик применяет общий тариф 22%, то с превышения рассчитывает взносы по ставке 10%. Если пониженный, то при достижении лимита не начисляет взносы до конца года.

Исключение — организации и ИП из реестра МСП. Для них действует пониженный тариф с зарплаты свыше МРОТ, но при достижении предельной базы они продолжают начислять взносы по льготному тарифу 10%.

Лимит по взносам на пенсионное страхование не относится к доптарифам за вредность, установленным ст. 428 НК РФ. О последних мы недавно рассказывали.

Страховые взносы ИП за себя на 2021 год

По сравнению с 2020 годом они не изменились. В 2021 году для всех ИП фиксированные страховые взносы с дохода, не превышающего 300 тыс. руб.:

32 448 руб. — на пенсионное страхование;

8 426 руб. — на медицинское.

Осталась прежней и максимальная сумма годовых пенсионных взносов за себя — 259 584 руб. (фиксированный взнос 32 448 руб 1% допвзносов с доходов свыше 300 тыс. руб.).

Предпринимателям на патенте с 2021 года разрешили вычитать страховые взносы за себя и работников из стоимости патента. Вычет действует по аналогии с УСН 6% и отменённым ЕНВД. ИП без работников могут уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных взносов вплоть до 100%, ИП с работниками — максимум до 50%.

Льготные ставки страховых взносов для IT-компаний

С 1 января 2021 года для организаций из сферы информационных технологий снизили страховые взносы. Вместо 14% совокупный тариф составил 7,6%, из них:

6% — на пенсионное страхование;

1,5% — на соцстрахование в связи с нетрудоспособностью и материнством;

0,1% — на медицинское страхование.

Право на пониженные тарифы получили организации, которые занимаются проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции (пп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ).

IT-компании могут получить льготу по страховым взносам при соблюдении условий:

госаккредитация в Минкомсвязи (включение в спецреестр);

доля доходов от IT-деятельности — не менее 90% от общего дохода;

среднесписочная численность — не менее 7 человек.

В письме № 03-07-07/111669 от 18.12.2020 Минфин разъяснил как определить долю доходов и привёл примеры применения налоговых льгот. Если IT-компания соответствует нужным критериям, можно применять новые тарифы, не сообщая об этом в налоговую.

Пониженные тарифы для малых и средних предприятий

С 1 января 2021 года организациям и ИП из реестра МСП бессрочно продлили право на пониженные тарифы страховых взносов (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ):

10% — на пенсионное страхование;

0% — на соцстрахование;

5% — на медстрахование.

Льготные ставки применяют к ежемесячным выплатам, превышающим федеральный МРОТ по каждому застрахованному. На выплаты, равные МРОТ, действуют общие тарифы.

Изменения в условиях возврата переплаты по пенсионным взносам

В Налоговый кодекс внесли поправки, благодаря которым стало проще возвращать излишне уплаченные пенсионные взносы. В п. 6.1 ст. 78 НК РФ уточнили условия, при которых нельзя вернуть переплату:

переплату уже учли в индивидуальной части тарифа страхового взноса и разнесли на лицевой счёт застрахованного физлица.

человеку, за которого переплатили взносы, на момент подачи заявления о возврате назначили пенсию.

Ранее в этом же пункте был полный запрет на возврат переплаты, разнесённой Пенсионным фондом по индивидуальным лицевым счетам застрахованных. Изменения внесли в связи с постановлением Конституционного суда № 32-П от 31.10.2019. В нём КС РФ признал такой запрет чрезмерным ограничением прав страхователей и разрешил возвращать разнесённую переплату:

в индивидуальной части тарифа — если ещё не назначена пенсия;

в солидарной части тарифа — независимо от назначения пенсии.

Изменение формы РСВ

Обновлённую форму расчёта по страховым взносам нужно применять с отчётности за 2020 год. Вот что изменилось.

На титульный лист добавили строку «Среднесписочная численность (чел.)». Это связано с отменой с 2021 года отдельного отчёта о среднесписочной численности (КНД 1110018). В приложении № 5 порядка заполнения добавили новые коды тарифов плательщиков: «20» — для субъектов МСП и «21» — для тех, кого освободили от уплаты страховых взносов за 2 квартал 2020 года. Появилось новое приложение № 5.1 для заполнения IT-компаниями начиная с отчёта за 1 квартал 2021 год. Приложение № 7 дополнили новыми кодами категорий застрахованных лиц.