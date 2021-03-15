Налоговый календарь за март 2021 года: что платить и куда отчитываться

Подготовили календарь бухгалтера, в котором собрали даты мартовских платежей и отчётов. Проверьте, не забыли ли вы о каких-нибудь важных налоговых или бухгалтерских событиях. Некоторые налоги нужно заплатить уже сегодня!
Налоговые платежи и взносы в марте 2021
1 марта
- Ежемесячный аванс по налогу на прибыль за январь 2021 г. (перенос с 28 февраля). Кто платит: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли за предыдущий месяц.
- Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (февраль) I квартала 2021 г. (перенос с 28 февраля). Кто платит: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г. Кто платит: организации и ИП, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
- Транспортный налог за 2020 г. Кто платит: организации, на которые зарегистрированы транспортные средства.
- Земельный налог за 2020 г. Кто платит: организации, которым принадлежат земельные участки.
15 марта
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за февраль 2021 года. Кто платит: все работодатели.
22 марта (перенос с 20 марта)
- Косвенные налоги (НДС и акцизы) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в феврале 2021 года. Кто платит: организации и ИП — собственники ввезённых товаров.
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за март 2021 года. Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за февраль 2021 г. Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 марта
- Третий платёж по НДС за IV квартал 2020 г. в размере 1/3 от начисленной суммы. Кто платит: организации и ИП — плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за февраль 2021 г. Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за февраль 2021 г. Кто платит: пользователи недр.
- Налог на профессиональный доход за февраль 2021 г. Кто платит: самозанятые физлица и ИП.
29 марта (перенос с 28 марта)
- Налог на прибыль за 2020 г. Кто платит: организации — плательщики налога на прибыль.
- Ежемесячный аванс по налогу на прибыль за февраль 2021 г. Кто платит: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи по итогам фактической прибыли за предыдущий месяц.
- Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (март) I квартала 2021 г. Кто платит: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
31 марта
- Единый налог при УСН (или минимальный налог) за 2020 г. Кто платит: организации на УСН.
- Единый сельхозналог за 2020 г. Кто платит: организации и ИП — сельхозпроизводители на ЕСХН.
Налоговая и бухгалтерская отчётность в марте 2021
1 марта
- Форма 2-НДФЛ за 2020 г. — сдают в последний раз, так как с отчётности за 2021 год её объединили с ежеквартальным расчётом 6-НДФЛ. Кто сдаёт: налоговые агенты по НДФЛ.
- Форма 6-НДФЛ за 2020 г. Кто сдаёт: налоговые агенты по НДФЛ.
- Декларация по НДПИ за январь 2021 г. (перенос с 28 февраля). Кто сдаёт: пользователи недр — организации и ИП, которые занимаются добычей полезных ископаемых по лицензии.
- Декларация по налогу на прибыль за январь 2021 г. (перенос с 28 февраля). Кто сдаёт: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли.
- Форма СЗВ-СТАЖ за 2020 г. Кто сдаёт: все работодатели — организации и ИП.
10 марта
- Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г. Кто сдаёт: организации и ИП, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
15 марта
- СЗВ-ТД за февраль 2021 г. Кто сдаёт: работодатели, у которых в январе были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма на работу) или кто-то из работников написал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
- СЗВ-М за февраль 2021 г. Кто сдаёт: работодатели, у которых в феврале 2021 года были действующие трудовые или гражданско-правовые договоры.
22 марта (перенос с 20 марта)
- Декларация по косвенным налогам за февраль 2021 г. Кто сдаёт: организации и ИП — собственники товаров, ввезённых из государств – членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешённого прилова за февраль 2021 г. Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль 2021 г. Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
24 марта
- Отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля ПЭК) за 2020 г. Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут деятельность на объектах негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) I, II и III категорий.
25 марта
- Декларация по акцизам за февраль 2021 г. Кто сдаёт: плательщики акцизов.
29 марта (перенос с 28 марта)
- Декларация по налогу на прибыль организации за 2020 г. Кто сдаёт: плательщики налога на прибыль.
- Декларация по налогу на прибыль организации за февраль 2021 г. Кто сдаёт: организации на ОСНО, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. Начиная с отчётности за 2020 год, отчитаться нужно по обновлённой форме декларации — в редакции приказа ФНС № ЕД-7-3/655@ от 11.09.2020.
30 марта
- Декларация по налогу на имущество за 2020 г. Кто сдаёт: организации — плательщики налога на имущество. Отчитаться нужно по обновлённой форме — новая редакция утверждена приказом ФНС № КЧ-7-21/889 от 09.12.2020.
31 марта
- Декларация по УСН за 2020 г. Кто сдаёт: организации на УСН.
- Декларация по единому сельхозналогу за 2020 г. Кто сдаёт: организации и ИП — сельскохозяйственные товаропроизводители.
- Декларация по НДПИ за февраль 2021 г. Кто сдаёт: пользователи недр — организации и ИП, которые занимаются добычей полезных ископаемых по лицензии.
- Бухгалтерская отчётность за 2020 г. Кто сдаёт: все юридические лица. Начиная с отчёта за 2020 год все организации сдают бухотчётность в электронном виде по спецканалам связи через операторов ЭДО. Это касается и субъектов малого предпринимательства. Нужно ли организации или ИП сдавать в марте 2021 г. статистические отчёты и какие именно, можно узнать на сайте Росстата.
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