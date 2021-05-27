Блокировка расчётного счёта налоговой

Расчётный счёт могут заблокировать банк, налоговая инспекция, приставы или суд. Рассказываем, в каких случаях счёт блокирует налоговая, и что делать, если счёт заблокирован по её решению.

Почему налоговая блокирует счёт

Такое право ей даёт статья 76 Налогового кодекса РФ. Это обеспечительная мера, но применять её налоговики могут только в строго определённых случаях.

Ситуация 1. Из налоговой прислали требование об уплате налога, штрафов, пеней, страховых взносов, а его проигнорировали и не заплатили. Тогда налоговики вынесут решение о взыскании долга и операции на вашем счёте заморозят на сумму долга. Остальными деньгами вы сможете распоряжаться свободно. Во всех других ситуациях счёт блокируют полностью.

«Заморозка» действует не на все операции по счёту, а только на расходные и только если очёредность их исполнения идёт за расчётами с бюджетом. То есть с заблокированного счёта вы не сможете расплатиться с контрагентами, но сможете уплатить налоги, госпошлину, алименты и даже зарплату, если платёжный документ на выплату зарплаты поступил раньше, чем на бюджетные платежи.

Ситуация 2. Не сдали налоговую декларацию или расчёт по страховым взносам. Счёт блокируют через 10 рабочих дней со дня, когда истекает срок сдачи.

Ситуация 3. Если вы обязаны предоставлять декларации в электронном виде, то должны обеспечить получение документов из налоговой инспекции по ТКС. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований отнесения к такой категории лиц. В противном случае счёт заблокируют, но сначала за 5 рабочих дней до этого пришлют информационное письмо. Вы успеете предотвратить блокировку, если сразу исправитесь и сообщите налоговикам, что обеспечили связь. Например, можно отправить письмо с реквизитами электронной подписи с того адреса, с которого планируете отчитываться.

По этому же основанию счёт заблокируют, если из налоговой по ТКС вам направят документ (требование о предоставлении документов, уведомление о вызове в налоговую), а вы в течение шести дней в ответ не отправите квитанцию о приёме этого документа.

Ситуация 4. Не сдали расчёт 6-НДФЛ в течение десяти дней после того, как истёк срок сдачи.

Ситуация 5. По результатам налоговой проверки вынесли решение о привлечении к налоговой ответственности (заплатить недоимку, пени, штраф), и у налоговиков есть подозрения, что налогоплательщик это решение не исполнит.

В такой ситуации заблокировать счёт могут только если соблюдены все условия:

наложен запрет на отчуждение имущества;

совокупная стоимость такого имущества меньше суммы долга;

есть основания полагать, что без блокировки счёта будет невозможно привлечь нарушителя к ответственности.

Только в описанных ситуация налоговая инспекция может заблокировать счёт. Блокировки по другим причинам незаконны.

Что делать, когда заблокировали счёт

Если деньги заморозили по решению налоговой, с банком разбираться бесполезно — он обязан исполнить решение ИФНС. Счёт разблокируют только когда налоговики вынесут решение об этом. А для этого вам нужно устранить причину: заплатить долги по налогам, сдать недостающие отчёты, наладить связь по ТКС. В течение одного рабочего дня после этого ИФНС должна вынести решение о разблокировке.

Для ускорения процесса можно использовать сервис «Банкинформ» в личном кабинете налогоплательщика. Вы можете самостоятельно подать электронное обращение с приложением платежных документов, подтверждающих уплату задолженности. Там же можно ознакомиться с документами, на основании которых заморозили деньги, и узнать сумму долга.

Если налоговая инспекция нарушает сроки разблокировки, вам положены проценты за каждый день просрочки по ставке рефинансирования. Если счёт заблокировали неправомерно, вам также обязаны перечислить проценты начиная со дня получения банком решения и заканчивая днем получения решения об отмене блокировки счёта. Для получения процентов нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, подтверждающими документами и расчётом процентов.

Если вы считаете, что счёт заблокировали неправомерно, или не удается получить с налоговиков проценты, можно обжаловать решение в вышестоящей налоговой инспекции, а потом в суде. Не бойтесь отстаивать свои права. Если налоговики действительно превысили полномочия, суд встанет на вашу сторону — судебная практика это подтверждает.

Пример 1. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.10.2019 № Ф04-5081/2019. В компании прошла налоговая проверка, по результатам которой доначислили налоги. Контролёры решили применить обеспечительные меры и заблокировали счета без соблюдения обязательных условий. Анализируя стоимость активов, налоговики не включили туда дебиторскую задолженность и решили, что у фирмы недостаточно средств. Суд решил, что оснований для блокировки счёта не было.

Если суд признал недействительным решение налоговиков о блокировке, её тут же обязаны снять. В этой ситуации решение ИФНС об отмене приостановления операций не требуется.

В судебной практике достаточно случаев, когда налогоплательщикам удавалось оспорить действия налоговой, а где-то и взыскать ущерб. Ущерб — это когда из-за неправомерной блокировки у вас сорвалась поставка, оштрафовали за просрочку платежа или упустили какую-либо выгоду. Если докажете связь такого ущерба с блокировкой, можно отсудить его у государства в лице налоговой.

Пример 2. Постановление АС Уральского округа от 28.08.2019 № Ф09-4854/19. Компания планировала открыть депозит в банке, но не смогла, потому что по решению ИФНС счет заблокировали из-за недоимки в одну копейку, которая возникала из-за ошибки налоговиков. Компании удалось взыскать с налоговой 73 835 рублей процентов, которые она могла бы получить по депозиту. Пример 3. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.05.2019 № Ф08-3018/2019. В организации провели проверку, доначислили налоги и заморозили деньги на счетах. Компания добилась приостановки этого решения, но контролёры тянули с разблокировкой счёта целый год и всё это время фирма не могла пользоваться деньгами. Компании удалось отсудить у налоговой инспекции почти миллион рублей процентов за то время, которое деньги были заморожены.

Чтобы избежать блокировок от налоговой, вовремя сдавайте отчёты, платите налоги и наладьте связь с ИФНС по ТКС, если обязаны отчитываться в электронном виде. Помните, что блокировать счёт налоговая может в строго определённых случаях. Любые неправомерные действия и проволочки можно оспорить и взыскать убытки, возникшие по вине контролёров.