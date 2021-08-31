Как рассчитать отпускные для сотрудников, занятых на вредных и опасных работах

За работу во вредных и опасных условиях труда полагается как минимум 7 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Количество дней отпуска при этом рассчитывается по особым правилам. Подробно с примерами разбираем как это делать.

Кому положен дополнительный отпуск за вредность

Дополнительные дни отпуска нужно предоставлять тем, у кого рабочее место относится к опасным либо вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени. Такую информацию работодатель получает от экспертов по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ), которую обязан проводить раз в 5 лет.

Бывает, что условия труда работников признали вредными или опасным ещё до 2014 года, когда действовали правила аттестации рабочих мест. Даже если СОУТ пока не проводили, сохраняются все старые льготы вредникам, в том числе право на дополнительный отпуск.

Некоторые производства, профессии и должности дают право на дополнительный отпуск и без спецоценки или аттестации. Например, если они числятся в Списке, утверждённом Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС №298/П-22 от 25 октября 1974 г. В нём же прописана продолжительность отпуска. Так, электросварщику ручной сварки при работе в помещениях положены 12 дополнительных дней отпуска. Маляру, работающему кистью с нитрокрасками, — 6 дней. Если работодатель не проводил аттестацию или спецоценку, льготы вредникам нужно предоставлять исходя из списка.

Дополнительный отпуск за вредность обычно присоединяют к основному ежегодному отпуску.

Продолжительность и сроки дополнительного отпуска

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска, который устанавливают вреднику при спецоценке — 7 календарных дней в год.

Количество дней может быть больше, если это прописано в коллективном договоре или на работодателя распространяется действие отраслевого или межотраслевого соглашения. Точную продолжительность отпуска указывают в трудовых договорах.

Например, для строительных организаций действует отраслевое соглашение Минстроя №17/20-23 от 1 декабря 2020 г. В нём сказано, что ежегодный дополнительный отпуск вредников увеличивается не менее чем на 3 календарных дня за каждую степень вредности выше 2-й (класс 3.2), а для работ с опасными условиями труда (класс 4) его продолжительность минимум 14 календарных дней.

В дополнительный отпуск работники уходят по графику отпусков, который составляет работодатель. При этом количество дней рассчитывают пропорционально времени, фактически отработанному во вредных условиях. В отличие от основного ежегодного отпуска, дополнительный за вредность нельзя получить авансом.

Как рассчитать количество дней отпуска для вредников

В трудовой стаж, дающий право на отпуск за вредность, входит только время, отработанное во вредных условиях. Стаж отсчитывают со дня начала работы. При этом каждые 30 календарных дней переводят в полные месяцы, а каждые 12 месяцев — в годы.

Из стажа исключают периоды, когда работник не находился во вредных условиях труда:

ежегодный отпуск;

временную нетрудоспособность.

Правила расчёта стажа для отпуска за вредность приведены в п. 8-12 Инструкции, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС № 273/П-20 от 21 ноября 1975 г. Её применяют в части, не противоречащей ТК РФ. Например, в инструкции написано, что в стаж нужно включать период временной нетрудоспособности. С 01.02.2002 этот пункт признали недействующим.

С 01.04.2017 отменён абзац о том, что в стаж для отпуска не засчитываются дни, отработанные во вредных условиях меньше половины рабочего дня. Теперь неполные дни учитываются даже при занятости менее 0,5 ставки.

Дополнительный отпуск предоставляют за каждый рабочий год, то есть за 12 полных месяцев с даты приёма на работу. Если сотрудник отработает во вредных условиях не менее 11 месяцев в рабочем году, получит отпуск полностью. Если меньше — пропорционально отработанному времени.

Вот как рассчитываются дни дополнительного отпуска, если сотрудник работал на вредной работе меньше 11 месяцев.

Определите среднемесячное количество рабочих дней. Количество рабочих дней в году разделите на 12 месяцев. Подсчитайте, сколько полных месяцев сотрудник отработал во вредных условиях. Отработанные за рабочий год «вредные» дни разделите на среднемесячное количество рабочих дней. Результат округлите до целого числа по правилам математики. Если цифра после запятой меньше 5 — просто отбрасывайте лишние знаки, от 5 — округляйте в большую сторону. Рассчитайте количество дней отпуска за вредность. Дни полного отпуска за вредность поделите на 12 месяцев и умножьте на полные месяцы, отработанные во вредных условиях.

Если количество дней отпуска — не целое число, его округляют в пользу работника (рекомендация из письма Минтруда № 14-2/В-1045 от 18 октября 2016 г.). Например, значение 4,3 округляется до 5 дней. Рабочий год может затрагивать разные календарные годы. Тогда расчёт делают для каждого года по отдельности и результаты суммируют.

Пример расчёта дополнительного отпуска за вредность

Водителя приняли на работу 11 января 2021 года. По результатам спецоценки ему установлен ежегодный дополнительный отпуск — 7 календарных дней. По графику водитель идёт в отпуск с 30 августа 2021 года.

Во вредных условиях водитель отработал 129 дней, а всего рабочих дней с момента приёма до начала отпуска — 160.

Количество рабочих дней в 2021 году по производственному календарю — 247.

Рассчитаем, сколько дней отпуска за вредность положено водителю. Среднемесячное количество рабочих дней: 247 / 12 = 21. Количество полных месяцев по вредных условиях: 129 / 21 = 6,1. Округляем до 6. Количество дней отпуска за вредность: 7 / 12 * 6 = 3,5. Округляем до 4.

Что делать, если дополнительный отпуск указан в рабочих днях

Основной оплачиваемый отпуск считают в календарных днях. А вот продолжительность дополнительного отпуска вредников может быть установлена в рабочих. Так бывает, когда работодатель ещё не проводил спецоценку и руководствуется списком вредных производств, цехов, профессий и должностей. В этом случае рабочие дни нужно пересчитать в календарные.

Определите начало отпуска за вредность. Если дополнительный отпуск предоставляется одновременно с основным, то датой начала будет день, следующий за последним днём основного отпуска. От полученной даты отсчитайте по календарю рабочие дни дополнительного отпуска, но по графику шестидневной рабочей недели, то есть вместе с субботой. Подсчитайте, сколько календарных дней приходится с начала отпуска за вредность и до последнего дня включительно.

Например, с 17 августа 2021 года у вредника начинается дополнительный отпуск продолжительностью 7 рабочих дней. Нужно перевести их в календарные. По графику шестидневной рабочей недели последний день отпуска — 24 августа 2021 года. Количество календарных дней отпуска за вредность — 8.

Можно ли заменить отпуск за вредность денежной компенсацией

Заменять денежной компенсацией неиспользованный дополнительный отпуск за вредность можно, но только в части, превышающей 7 календарных дней (письмо Минтруда №15-1/ООГ-1710 от 18 июня 2020 г.).

Порядок, размер и условия такой замены должны быть прописаны в отраслевом (межотраслевом) соглашении и в коллективном договоре. От работника нужно получить письменное согласие и оформить его отдельным соглашением к трудовому договору.

Компенсацию за неиспользованный отпуск вредника, который не превышает 7 дней, можно выплатить только при увольнении.

Штрафы за непредоставление отпуска

Работодатель, который не предоставляет вреднику ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, нарушает ст. 114 ТК РФ. За такое трудовая инспекция наказывает штрафами по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:

организации — от 30 до 50 тыс. руб.;

должностные лица и ИП — от 1 до 5 тыс. руб.

За повторное нарушение штрафы увеличиваются (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ):

для организаций — от 50 до 70 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация сроком от 1 года до 3 лет;

для ИП — от 10 до 20 тыс. руб.

Послабления есть только для представителей малого и среднего бизнеса. Штрафы им могут заменить на предупреждение, если нарушение трудового законодательства было впервые.