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Что нужно знать бухгалтеру про проверки ГИТ в 2021 году

Для рубрики Проверки трудовой инспекции
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Если у вас есть наёмные сотрудники, рано или поздно к вам придёт государственная инспекция труда (ГИТ) с плановой или внеплановой проверкой. Когда, кого, и как часто проверяют — ответы в нашей статье.

Кому грозит проверка ГИТ

Инспекция труда проверяет работодателя, если:

  • имеется большая угроза нарушений или их последствия масштабны. Таких работодателей ГИТ регулярно контролирует и проводит плановые проверки;
  • стало известно о нарушении трудовых прав: поступило обращение от граждан, произошел несчастный случай на рабочем месте или Роструду стало известно о нарушениях из общедоступных источников. В таких случаях назначают внеплановое расследование.

Периодичность плановых проверок зависит от категории риска, которая присвоена компании:

  • в категории умеренного риска проверки проходят 1 раз в 6 лет;
  • в категории среднего риска — 1 раз в 5 лет;
  • в категории значительного риска — 1 раз в 3 года;
  • в категории высокого риска — 1 раз в 2 года.

Из этих списков вы можете узнать, присвоен ли вам статус высокого или значительного риска. Если в этих перечнях вас нет, значит, у вас более низкий класс риска. Чтобы узнать какой именно, можно направить запрос в произвольной форме в территориальную инспекцию труда.

Работодателей с низкой категорией риска в плановом порядке не проверяют, а инспектируют только если возник повод для внеплановой проверки. Узнайте, ожидается ли в этом году плановая проверка на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» и на сайте своей территориальной инспекции труда, например, города Москвы. Если нашли себя в списках, почитайте нашу статью о том, как проходят проверки ГИТ и как к ним подготовиться.

До 31 декабря 2021 года не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП.

Как присваивают категорию риска

Категория рассчитывается по формуле и зависит от нескольких факторов:

  • опасности производства, отрасли, ОКВЭД. Например, работа промышленного альпиниста опаснее работы менеджера в рекламном агентстве и у первой компании категория риска будет выше;
  • численности сотрудников: чем их больше — тем выше риск;
  • добросовестного поведения организации: есть ли задолженность по зарплате, несчастные случаи, штрафы за нарушение трудового законодательства.

Каждый раз, когда у работодателя обнаруживают нарушение, ему присваивают определённую категорию риска в соответствии с классификацией, где каждое нарушение имеет свой вес в баллах.

Например, уклонение от заключения трудовых договоров или невыплата зарплаты — это максимальные 10 баллов. Если работодателя поймали на таких нарушениях, он сразу попадает в категорию высокого риска с плановыми проверками каждые два года. А вот нарушение правил заполнения трудовых книжек — это всего один балл и низкий риск. Неутверждение графика отпусков — тоже низкий риск, но уже два балла.

Несколько незначительных нарушений в сумме могут дать много баллов — и вы попадете в группу высокого риска.

Если вы входите в группу, где не проводят плановые проверки, можно годами жить спокойно, главное не допускать, чтобы кто-то из бывших сотрудников или третьих лиц на вас пожаловался, или Роструд каким-то другим способом заинтересовался вами. Иначе придёт внеплановая проверка, и если найдут нарушения — повысят группу риска, и тогда проверки станут регулярными.

Пример.

Сотрудник дал интервью газете о задержке зарплаты на полгода. Роструд самостоятельно сделает соответствоующий вывод и назначит внеплановую проверку. Если информация подтвердится, по результатам проверки могут поменять категорию риска.

Ещё пример.

В 2021 году нужно было провести внеочередную проверку знаний по охране труда в связи с вступлением в силу новых правил. Всем работодателям на основании ОКВЭД разослали предупреждение. Они должны отчитаться, что обучили сотрудников. Если сделать это с опозданием, будет внеплановая проверка и как итог — изменение категории риска.

Можно ли понизить категорию риска и сократить проверки

Да, можно. Для этого нужно направить заявление в свободной форме в ГИТ или через личный кабинет на портале Роструда.

Категорию снизят, если за 3 предыдущих года не было:

  • административных наказаний работодателя;
  • задолженности по зарплате;
  • производственного травматизма и смертельных несчастных случаев.

Категорию автоматически сменят без заявления в следующих случаях.

  1. На более высокую — если произошёл несчастный случай со смертью или изменились параметры деятельности организации. Например, увеличилась численность и теперь масштабы распространения последствий несчастных случаев стали шире.
  2. На более низкую — если в организации прошла проверка и не было выявлено нарушений.

Мораторий на плановые проверки в 2021 году

До 31 декабря 2021 г. не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП. На внеплановые проверки мораторий не распространяется. Если вы относитесь к МСП, но вас нет в реестре, подайте заявление на сайте налоговой инспекции.

Временный мораторий распространяется не на все малые предприятия. В обычном порядке продолжат проверять следующие организации.

  1. Деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого или высокого риска.
  2. Социальной сферы, образования, здравоохранения, производства и обращения драгоценных камней.
  3. Где в течение трёх последних лет были выявлены грубые нарушения.

Что изменилось в проверках ГИТ в 2021 году

С 1 июля 2021 года действуют новые регламенты контроля. Изменения направлены на сокращение традиционных проверок и усиление предупредительных мероприятий.

  1. Максимальный срок проведения проверки сокращен с 20 рабочих дней до 10.
  2. Вместо плановой проверки может быть проведён инспекционный визит без предварительного уведомления. Продолжительность визита не более 1 рабочего дня и включает в себя осмотр, опрос, истребование документов.
  3. Появилась возможность освобождения от плановых проверок при условии заключения договора страхования рисков причинения вреда.
  4. По соглашению с ГИТ возможна замена плановых проверок мониторингом с обменом информацией в режиме реального времени.
  5. Контрольно-надзорные мероприятия будут отражаться онлайн в информационной системе.
  6. Документы можно предоставлять на проверку в электронном виде в личном кабинете на портале Роструда через сервис «Электронная проверка».
  7. При наличии признаков нарушений, не грозящих чрезвычайными ситуациями, вместо внеплановой проверки чаще будут направлять работодателям предостережение, об исполнении которого необходимо отчитаться в ГИТ в установленный срок.

Как избежать проверок ГИТ

Плановых проверок можно избежать, снизив категорию риска или воспользовавшись новыми возможностями из предыдущего раздела с 1 июля 2021 года.

Чтобы не нарваться на внеплановые проверки, придерживайтесь правил:

  • вовремя устраняйте и отчитывайтесь в ГИТ об исполнении предписаний. Опоздание с ответом — повод для внеплановой проверки;
  • ведите кадровый документооборот в полном объеме. Наиболее распространенный повод для внеплановой проверки — заявление сотрудников и иных лиц. Если у вас будут все необходимые документы, вы сможете решить вопрос на стадии предостережения или проведения ограниченной тематической проверки;
  • избегайте несчастных случаев на производстве. В любом подобном случае назначается расследование, а информация в инспекцию поступает из медицинских учреждений;
  • проводите спецоценку условий труда когда это нужно и публикуйте результаты на сайте компании. Если ГИТ проверит и не найдёт эту публикацию — может оштрафовать и назначить внеплановую проверку.

Роструд вправе самостоятельно инициировать внеплановую проверку, если на основании общедоступной информации сделает вывод об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом под угрозой причинения вреда жизни и здоровью понимаются не только чрезвычайные ситуации, но и:

  • невыплата заработной платы;
  • непредоставление отпусков;
  • нарушение режима труда и отдыха;
  • уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление;
  • необеспечение средствами индивидуальной защиты;
  • допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, медосмотр, психиатрическое освидетельствование если они обязательны;
  • ненадлежащее функционирование или отсутствие системы управления охраной труда;
  • отсутствие специальной оценки условий труда (СОУТ);
  • нарушение порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам.

Избегайте этих нарушений и не обижайте сотрудников, чтобы их жалобы не привели к проверке.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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