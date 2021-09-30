Что нужно знать бухгалтеру про проверки ГИТ в 2021 году

Если у вас есть наёмные сотрудники, рано или поздно к вам придёт государственная инспекция труда (ГИТ) с плановой или внеплановой проверкой. Когда, кого, и как часто проверяют — ответы в нашей статье.
Кому грозит проверка ГИТ
Инспекция труда проверяет работодателя, если:
- имеется большая угроза нарушений или их последствия масштабны. Таких работодателей ГИТ регулярно контролирует и проводит плановые проверки;
- стало известно о нарушении трудовых прав: поступило обращение от граждан, произошел несчастный случай на рабочем месте или Роструду стало известно о нарушениях из общедоступных источников. В таких случаях назначают внеплановое расследование.
Периодичность плановых проверок зависит от категории риска, которая присвоена компании:
- в категории умеренного риска проверки проходят 1 раз в 6 лет;
- в категории среднего риска — 1 раз в 5 лет;
- в категории значительного риска — 1 раз в 3 года;
- в категории высокого риска — 1 раз в 2 года.
Из этих списков вы можете узнать, присвоен ли вам статус высокого или значительного риска. Если в этих перечнях вас нет, значит, у вас более низкий класс риска. Чтобы узнать какой именно, можно направить запрос в произвольной форме в территориальную инспекцию труда.
Работодателей с низкой категорией риска в плановом порядке не проверяют, а инспектируют только если возник повод для внеплановой проверки. Узнайте, ожидается ли в этом году плановая проверка на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» и на сайте своей территориальной инспекции труда, например, города Москвы. Если нашли себя в списках, почитайте нашу статью о том, как проходят проверки ГИТ и как к ним подготовиться.
До 31 декабря 2021 года не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП.
Как присваивают категорию риска
Категория рассчитывается по формуле и зависит от нескольких факторов:
- опасности производства, отрасли, ОКВЭД. Например, работа промышленного альпиниста опаснее работы менеджера в рекламном агентстве и у первой компании категория риска будет выше;
- численности сотрудников: чем их больше — тем выше риск;
- добросовестного поведения организации: есть ли задолженность по зарплате, несчастные случаи, штрафы за нарушение трудового законодательства.
Каждый раз, когда у работодателя обнаруживают нарушение, ему присваивают определённую категорию риска в соответствии с классификацией, где каждое нарушение имеет свой вес в баллах.
Например, уклонение от заключения трудовых договоров или невыплата зарплаты — это максимальные 10 баллов. Если работодателя поймали на таких нарушениях, он сразу попадает в категорию высокого риска с плановыми проверками каждые два года. А вот нарушение правил заполнения трудовых книжек — это всего один балл и низкий риск. Неутверждение графика отпусков — тоже низкий риск, но уже два балла.
Несколько незначительных нарушений в сумме могут дать много баллов — и вы попадете в группу высокого риска.
Если вы входите в группу, где не проводят плановые проверки, можно годами жить спокойно, главное не допускать, чтобы кто-то из бывших сотрудников или третьих лиц на вас пожаловался, или Роструд каким-то другим способом заинтересовался вами. Иначе придёт внеплановая проверка, и если найдут нарушения — повысят группу риска, и тогда проверки станут регулярными.
Пример.
Сотрудник дал интервью газете о задержке зарплаты на полгода. Роструд самостоятельно сделает соответствоующий вывод и назначит внеплановую проверку. Если информация подтвердится, по результатам проверки могут поменять категорию риска.
Ещё пример.
В 2021 году нужно было провести внеочередную проверку знаний по охране труда в связи с вступлением в силу новых правил. Всем работодателям на основании ОКВЭД разослали предупреждение. Они должны отчитаться, что обучили сотрудников. Если сделать это с опозданием, будет внеплановая проверка и как итог — изменение категории риска.
Можно ли понизить категорию риска и сократить проверки
Да, можно. Для этого нужно направить заявление в свободной форме в ГИТ или через личный кабинет на портале Роструда.
Категорию снизят, если за 3 предыдущих года не было:
- административных наказаний работодателя;
- задолженности по зарплате;
- производственного травматизма и смертельных несчастных случаев.
Категорию автоматически сменят без заявления в следующих случаях.
- На более высокую — если произошёл несчастный случай со смертью или изменились параметры деятельности организации. Например, увеличилась численность и теперь масштабы распространения последствий несчастных случаев стали шире.
- На более низкую — если в организации прошла проверка и не было выявлено нарушений.
Мораторий на плановые проверки в 2021 году
До 31 декабря 2021 г. не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП. На внеплановые проверки мораторий не распространяется. Если вы относитесь к МСП, но вас нет в реестре, подайте заявление на сайте налоговой инспекции.
Временный мораторий распространяется не на все малые предприятия. В обычном порядке продолжат проверять следующие организации.
- Деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого или высокого риска.
- Социальной сферы, образования, здравоохранения, производства и обращения драгоценных камней.
- Где в течение трёх последних лет были выявлены грубые нарушения.
Что изменилось в проверках ГИТ в 2021 году
С 1 июля 2021 года действуют новые регламенты контроля. Изменения направлены на сокращение традиционных проверок и усиление предупредительных мероприятий.
- Максимальный срок проведения проверки сокращен с 20 рабочих дней до 10.
- Вместо плановой проверки может быть проведён инспекционный визит без предварительного уведомления. Продолжительность визита не более 1 рабочего дня и включает в себя осмотр, опрос, истребование документов.
- Появилась возможность освобождения от плановых проверок при условии заключения договора страхования рисков причинения вреда.
- По соглашению с ГИТ возможна замена плановых проверок мониторингом с обменом информацией в режиме реального времени.
- Контрольно-надзорные мероприятия будут отражаться онлайн в информационной системе.
- Документы можно предоставлять на проверку в электронном виде в личном кабинете на портале Роструда через сервис «Электронная проверка».
- При наличии признаков нарушений, не грозящих чрезвычайными ситуациями, вместо внеплановой проверки чаще будут направлять работодателям предостережение, об исполнении которого необходимо отчитаться в ГИТ в установленный срок.
Как избежать проверок ГИТ
Плановых проверок можно избежать, снизив категорию риска или воспользовавшись новыми возможностями из предыдущего раздела с 1 июля 2021 года.
Чтобы не нарваться на внеплановые проверки, придерживайтесь правил:
- вовремя устраняйте и отчитывайтесь в ГИТ об исполнении предписаний. Опоздание с ответом — повод для внеплановой проверки;
- ведите кадровый документооборот в полном объеме. Наиболее распространенный повод для внеплановой проверки — заявление сотрудников и иных лиц. Если у вас будут все необходимые документы, вы сможете решить вопрос на стадии предостережения или проведения ограниченной тематической проверки;
- избегайте несчастных случаев на производстве. В любом подобном случае назначается расследование, а информация в инспекцию поступает из медицинских учреждений;
- проводите спецоценку условий труда когда это нужно и публикуйте результаты на сайте компании. Если ГИТ проверит и не найдёт эту публикацию — может оштрафовать и назначить внеплановую проверку.
Роструд вправе самостоятельно инициировать внеплановую проверку, если на основании общедоступной информации сделает вывод об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом под угрозой причинения вреда жизни и здоровью понимаются не только чрезвычайные ситуации, но и:
- невыплата заработной платы;
- непредоставление отпусков;
- нарушение режима труда и отдыха;
- уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление;
- необеспечение средствами индивидуальной защиты;
- допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, медосмотр, психиатрическое освидетельствование если они обязательны;
- ненадлежащее функционирование или отсутствие системы управления охраной труда;
- отсутствие специальной оценки условий труда (СОУТ);
- нарушение порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам.
Избегайте этих нарушений и не обижайте сотрудников, чтобы их жалобы не привели к проверке.