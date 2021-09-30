Что нужно знать бухгалтеру про проверки ГИТ в 2021 году

Если у вас есть наёмные сотрудники, рано или поздно к вам придёт государственная инспекция труда (ГИТ) с плановой или внеплановой проверкой. Когда, кого, и как часто проверяют — ответы в нашей статье.

Кому грозит проверка ГИТ

Инспекция труда проверяет работодателя, если:

имеется большая угроза нарушений или их последствия масштабны. Таких работодателей ГИТ регулярно контролирует и проводит плановые проверки;

стало известно о нарушении трудовых прав: поступило обращение от граждан, произошел несчастный случай на рабочем месте или Роструду стало известно о нарушениях из общедоступных источников. В таких случаях назначают внеплановое расследование.

Периодичность плановых проверок зависит от категории риска, которая присвоена компании:

в категории умеренного риска проверки проходят 1 раз в 6 лет;

в категории среднего риска — 1 раз в 5 лет;

в категории значительного риска — 1 раз в 3 года;

в категории высокого риска — 1 раз в 2 года.

Из этих списков вы можете узнать, присвоен ли вам статус высокого или значительного риска. Если в этих перечнях вас нет, значит, у вас более низкий класс риска. Чтобы узнать какой именно, можно направить запрос в произвольной форме в территориальную инспекцию труда.

Работодателей с низкой категорией риска в плановом порядке не проверяют, а инспектируют только если возник повод для внеплановой проверки. Узнайте, ожидается ли в этом году плановая проверка на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» и на сайте своей территориальной инспекции труда, например, города Москвы. Если нашли себя в списках, почитайте нашу статью о том, как проходят проверки ГИТ и как к ним подготовиться.

До 31 декабря 2021 года не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП.

Как присваивают категорию риска

Категория рассчитывается по формуле и зависит от нескольких факторов:

опасности производства, отрасли, ОКВЭД. Например, работа промышленного альпиниста опаснее работы менеджера в рекламном агентстве и у первой компании категория риска будет выше;

численности сотрудников: чем их больше — тем выше риск;

добросовестного поведения организации: есть ли задолженность по зарплате, несчастные случаи, штрафы за нарушение трудового законодательства.

Каждый раз, когда у работодателя обнаруживают нарушение, ему присваивают определённую категорию риска в соответствии с классификацией, где каждое нарушение имеет свой вес в баллах.

Например, уклонение от заключения трудовых договоров или невыплата зарплаты — это максимальные 10 баллов. Если работодателя поймали на таких нарушениях, он сразу попадает в категорию высокого риска с плановыми проверками каждые два года. А вот нарушение правил заполнения трудовых книжек — это всего один балл и низкий риск. Неутверждение графика отпусков — тоже низкий риск, но уже два балла.

Несколько незначительных нарушений в сумме могут дать много баллов — и вы попадете в группу высокого риска.

Если вы входите в группу, где не проводят плановые проверки, можно годами жить спокойно, главное не допускать, чтобы кто-то из бывших сотрудников или третьих лиц на вас пожаловался, или Роструд каким-то другим способом заинтересовался вами. Иначе придёт внеплановая проверка, и если найдут нарушения — повысят группу риска, и тогда проверки станут регулярными.

Пример.

Сотрудник дал интервью газете о задержке зарплаты на полгода. Роструд самостоятельно сделает соответствоующий вывод и назначит внеплановую проверку. Если информация подтвердится, по результатам проверки могут поменять категорию риска.

Ещё пример.

В 2021 году нужно было провести внеочередную проверку знаний по охране труда в связи с вступлением в силу новых правил. Всем работодателям на основании ОКВЭД разослали предупреждение. Они должны отчитаться, что обучили сотрудников. Если сделать это с опозданием, будет внеплановая проверка и как итог — изменение категории риска.

Можно ли понизить категорию риска и сократить проверки

Да, можно. Для этого нужно направить заявление в свободной форме в ГИТ или через личный кабинет на портале Роструда.

Категорию снизят, если за 3 предыдущих года не было:

административных наказаний работодателя;

задолженности по зарплате;

производственного травматизма и смертельных несчастных случаев.

Категорию автоматически сменят без заявления в следующих случаях.

На более высокую — если произошёл несчастный случай со смертью или изменились параметры деятельности организации. Например, увеличилась численность и теперь масштабы распространения последствий несчастных случаев стали шире. На более низкую — если в организации прошла проверка и не было выявлено нарушений.

Мораторий на плановые проверки в 2021 году

До 31 декабря 2021 г. не проводятся плановые проверки предприятий из реестра МСП. На внеплановые проверки мораторий не распространяется. Если вы относитесь к МСП, но вас нет в реестре, подайте заявление на сайте налоговой инспекции.

Временный мораторий распространяется не на все малые предприятия. В обычном порядке продолжат проверять следующие организации.

Деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого или высокого риска. Социальной сферы, образования, здравоохранения, производства и обращения драгоценных камней. Где в течение трёх последних лет были выявлены грубые нарушения.

Что изменилось в проверках ГИТ в 2021 году

С 1 июля 2021 года действуют новые регламенты контроля. Изменения направлены на сокращение традиционных проверок и усиление предупредительных мероприятий.

Максимальный срок проведения проверки сокращен с 20 рабочих дней до 10. Вместо плановой проверки может быть проведён инспекционный визит без предварительного уведомления. Продолжительность визита не более 1 рабочего дня и включает в себя осмотр, опрос, истребование документов. Появилась возможность освобождения от плановых проверок при условии заключения договора страхования рисков причинения вреда. По соглашению с ГИТ возможна замена плановых проверок мониторингом с обменом информацией в режиме реального времени. Контрольно-надзорные мероприятия будут отражаться онлайн в информационной системе. Документы можно предоставлять на проверку в электронном виде в личном кабинете на портале Роструда через сервис «Электронная проверка». При наличии признаков нарушений, не грозящих чрезвычайными ситуациями, вместо внеплановой проверки чаще будут направлять работодателям предостережение, об исполнении которого необходимо отчитаться в ГИТ в установленный срок.

Как избежать проверок ГИТ

Плановых проверок можно избежать, снизив категорию риска или воспользовавшись новыми возможностями из предыдущего раздела с 1 июля 2021 года.

Чтобы не нарваться на внеплановые проверки, придерживайтесь правил:

вовремя устраняйте и отчитывайтесь в ГИТ об исполнении предписаний. Опоздание с ответом — повод для внеплановой проверки;

ведите кадровый документооборот в полном объеме. Наиболее распространенный повод для внеплановой проверки — заявление сотрудников и иных лиц. Если у вас будут все необходимые документы, вы сможете решить вопрос на стадии предостережения или проведения ограниченной тематической проверки;

избегайте несчастных случаев на производстве. В любом подобном случае назначается расследование, а информация в инспекцию поступает из медицинских учреждений;

проводите спецоценку условий труда когда это нужно и публикуйте результаты на сайте компании. Если ГИТ проверит и не найдёт эту публикацию — может оштрафовать и назначить внеплановую проверку.

Роструд вправе самостоятельно инициировать внеплановую проверку, если на основании общедоступной информации сделает вывод об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом под угрозой причинения вреда жизни и здоровью понимаются не только чрезвычайные ситуации, но и:

невыплата заработной платы;

непредоставление отпусков;

нарушение режима труда и отдыха;

уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление;

необеспечение средствами индивидуальной защиты;

допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, медосмотр, психиатрическое освидетельствование если они обязательны;

ненадлежащее функционирование или отсутствие системы управления охраной труда;

отсутствие специальной оценки условий труда (СОУТ);

нарушение порядка предоставления гарантий и компенсаций работникам.