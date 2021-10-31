Налоговый календарь на октябрь 2021 года

Октябрь — месяц квартальных отчётов, поэтому налоговый календарь в этом месяце насыщенный. Наша шпаргалка поможет вам ничего не упустить. Обратите внимание — участники национальной системы прослеживаемости импортных товаров в октябре должны впервые сдать отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами.

Налоговые платежи и взносы в октябре 2021 года

15 октября

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за сентябрь 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

20 октября

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в сентябре 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за III квартал 2021 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за октябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Водный налог за за III квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Налог на игорный бизнес за сентябрь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 октября

Авансовый платёж по НДФЛ за 9 месяцев 2021 года.

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

Авансовый платёж по УСН за 9 месяцев 2021 года.

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

Первый платёж по НДС за III квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но в III квартале выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 25 октября сразу всю начисленную сумму.

Акцизы за сентябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

Торговый сбор за III квартал 2021 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

НДПИ за сентябрь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 октября

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (октябрь) IV квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за III квартал 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за сентябрь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 октября

Регулярный платеж за пользование недрами за III квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

1 ноября (перенос с субботы 30 октября)

Авансовый платёж по транспортному налогу за III квартал 2021 года.

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

Авансовый платёж по налогу на землю за III квартал 2021 года.

Кто платит: организации — плательщики земельного налога (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

Налоговая отчётность в октябре 2021 года

15 октября

СЗВ-М за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в сентябре были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 октября

Журнал учёта счетов-фактур за III квартал 2021 года в электронном виде.

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация по косвенным налогам за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

4-ФСС в бумажном виде за 9 месяцев 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по водному налогу за III квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Декларация по налогу на игорный бизнес за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Единая упрощённая декларация за III квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых в III квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

25 октября

4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в электронном виде.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация по НДС за III квартал 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

В связи со стартом национальной системы прослеживаемости импортных товаров, начиная с отчётности за III квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС, утверждённая приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@.

Декларация по акцизам за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

Отчетность об операциях с прослеживаемыми товарами.

Кто сдаёт: участники национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ).

О том, кто именно и в каких случаях должен сдавать новый отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами, читайте в нашей статье.

28 октября

Декларация по налогу на прибыль за III квартал (9 месяцев) 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал или ежеквартальные авансовые платежи.

Декларация по налогу на прибыль за январь-сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

29 октября

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за III квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

1 ноября (перенос с субботы 30 октября и воскресенья 31 октября)

Расчёт по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Расчёт по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года.

Кто сдаёт: налоговые агенты по НДФЛ.

Декларация по НДПИ за сентябрь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.