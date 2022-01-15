Рентабельность собственного капитала: как и зачем считать

В новом году в бухгалтерском ликбезе новое направление — основы финансового анализа. Сегодня Алексей Иванов разбирает главную метрику собственника компании, которая показывает стоит ли вообще заниматься этим бизнесом.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Пришла пора освежить бухгалтерский ликбез. В этом году начнем разбираться с тем, какую пользу можно извлечь из бухгалтерской отчётности. Простым человеческим языком с примерами буду рассказывать о возможностях финансового анализа для предпринимателя и бухгалтера. Финанализ — штука непростая, но даже без фундаментальных бухгалтерских знаний можно научиться пользоваться отдельными приёмчиками. Объясню как путем нехитрых расчётов можно использовать бухгалтерскую отчётность для принятия решений в бизнесе. Естественно, отчётность должна быть составлена без искажений, иначе анализировать её бессмысленно.

Начну с показателей рентабельности — они характеризуют эффективность работы компании. Первым разберу не попсовый показатель рентабельности продаж, а его менее известного родственника — рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE). Этот коэффициент показывает сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль вложенных в компанию средств собственника.

Как считать рентабельность собственного капитала

ROE = (Чистая прибыль за год) / ((Собственный капитал на начало года + Собственный капитал на конец года) / 2) * 100%

Зачем считать рентабельность собственного капитала

Показатель ROE помогает собственнику компании ответить на два важных вопроса:

Что выгоднее: вкладывать деньги в развитие своего бизнеса или инвестировать в другие проекты? По карману ли мне этот кредит?

Для ответа на первый вопрос ROE сравнивают с доходностью альтернативных вложений денег. Теоретически, для такого сопоставления годятся любые инвестиции: от вклада в банк до покупки криптовалюты. Но на финансовом рынке действует правило: чем выше доходность, тем выше риски инвестора. Если инвестиции в какой-то проект гарантированно заканчивались бы десятикратной отдачей, то ни один инвестор не стал бы вкладывать деньги в другое место. Однако, такого не происходит: инвесторы понимают, что вероятность прогореть на покупке очередного клона биткоина выше, чем быстро разбогатеть на этом.

Когда бизнес не связан с профессиональными инвестициями, сравнивать ROE стоит со ставкой по банковским депозитам или доходностью вложений в облигации федерального займа. Если ROE окажется ниже этих величин, то стоит серьезно задуматься зачем вы делаете такой бизнес. Стоит ли вкалывать без выходных и праздников, если можно просто отнести деньги в банк и в результате заработать больше?

Пример 1. ROE вашей компании — 6%. Ставка по депозиту «Сбера» - 8%. Значит, вложив в бизнес 1 000 000 рублей, за год вы получите 60 000 рублей. А депозит принес бы вам 80 000 рублей При этом никаких нервов и усилий.

Также ROE помогает трезво оценивать свои возможности по обслуживанию взятых кредитов. Если величина ROE ниже ставки по кредиту, то на каждый вложенный в компанию рубль вы зарабатываете меньше, чем придется отдавать банку. Это значит, что такой кредит вам не по карману.

Пример 2. ROE вашей компании — 6%. Чтобы развиваться требуется новое оборудование. Для этого вы хотите взять кредит на 1 000 000 рублей под 15% годовых. Не делайте этого: если за год компания заработает 1 000 000 рублей чистой прибыли, то вам из неё достанется только 60 000 рублей. А банку только в виде процентов по кредиту вы должны будете отдать 150 000 рублей.

Где взять исходные данные для расчёта рентабельности собственного капитала

В годовой бухгалтерской отчётности компании. Чистая прибыль берется из отчёта о финансовых результатах (строка 2400). Собственный капитал — из бухгалтерского баланса (строка 1300).

Если вы индивидуальный предприниматель или если у вас нет нормальной бухгалтерской отчётности, попробуйте рассчитать собственный капитал как сумму денег и стоимость другого имущества, вложенных в бизнес. Чистую прибыль возьмите из книги учета доходов и расходов как разницу между доходами и расходами. Из этой суммы нужно вычесть уплаченные налоги. К сожалению, такой расчёт будет очень приблизительным, для корректного определения ROE нужны бухгалтерские данные. Дело в том, что сумма поступивших в компанию денег вовсе не обязательно есть ее доходы, а сумма выплат — расходы. Я рассказывал об этом здесь.