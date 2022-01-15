Как изменятся требования к охране труда в 2022 году

В июле 2021 года законодатели внесли серьёзные изменения и дополнения в Трудовой кодекс в части охраны труда. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. Рассказываем о них, чтобы вы успели подготовиться.

Зачем меняют правила охраны труда

Новые нормы закрепляют риск-ориентированный подход к управлению в сфере охраны труда. Важно, чтобы был защищён каждый работник. Будут учитываться риски, которые возникают на конкретном рабочем месте, а не только в отношении профессии или должности. Работодатель теперь будет не просто отчитываться о выполнении предписанных процедур.

Ему нужно будет на практике изучить реальные риски, с которыми может столкнуться работник. И если они есть, то обеспечить максимальную защиту.

Все процедуры, к которым привыкли специалисты по охране труда, будут завязаны на оценке рисков. Работодатель не сможет выстроить эффективную систему охраны труда без их просчёта. Также изменения в ТК помогут сократить избыточные бюрократические процедуры, на которые работодатели тратят много ресурсов. Законотворцы считают, что нововведения помогут отказаться от бумажных документов во всех случаях, где это возможно.

Нормативная база

Основной нормативный акт, который после вступления в силу 1 марта изменит трудовое законодательство в области охраны труда, — Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ. Он вносит поправки в X раздел Трудового кодекса.

Изменения коснутся следующих глав:

глава 33. «Общие положения»;

глава 34. «Государственное управление охраной труда и требования охраны труда»;

глава 35. «Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда»;

глава 38. «Управление охраной труда»;

глава 36.1. «Расследование, оформление (рассмотрение), учёт микроповреждений (микротравм), несчастных случаев».

Изменится также нумерация и название некоторых статей.

Дополнительно разработаны другие нормативные акты, регулирующие охрану труда. Они вступят в силу также 1 марта 2022 года:

Позже будут приняты и другие нормативные документы. Например, про положение о системе управления охраной труда и порядке обучения работников.

Что изменится в Трудовом кодексе

Запрет на работу в опасных условиях труда

Если по результатам спецоценки условия труда отнесут к опасным, то, согласно обновленным положениям ст. 214.1 ТК, работодатель будет обязан остановить работу. Персоналу нужно будет предоставить другую работу либо сохранить должность и среднюю зарплату на время простоя. Поэтому лучше заранее провести оценку условий труда и улучшить их.

Работодателю уже сейчас можно разработать план мероприятия по улучшению условий труда. Копию плана нужно будет направить в ГИТ. Далее необходимо выполнить эти мероприятия и провести спецоценку рисков на рабочих местах.

Обратите внимание! Запрет не будет действовать в отношении тех работ, которые связаны с предотвращением или устранением последствий ЧС. Например, МЧС, где сложно снизить класс опасности. Перечень работ, которых не касается запрет, есть в Распоряжении Правительства от 04.12.2021 № 3455-Р.

И ещё один важный момент. За работником по ст. 216 ТК будет закреплено право на дополнительное профессиональное образование или обучение за счёт работодателя, если его рабочее место было ликвидировано из-за нарушения требований охраны труда.

Специальная оценка условий труда

Минтруд планирует изменить закон № 426-ФЗ от 28.12.2013: автоматизировать процесс оценки и перевести в «цифру» аттестации экспертов на выполнения работ по специальной оценке условий труда (СОУТ), сведения об экспертном составе, о сокращении области аккредитации испытательной лаборатории, рассмотрение разногласий по результатам экспертизы качества СОУТ.

Что касается оценки рисков, то работодатель обязан будет обеспечить:

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку;

оценку уровня профессиональных рисков производственных объектов перед их вводом в эксплуатацию, а также вновь организованных рабочих мест;

информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Также необходимо оформить карты оценки, ознакомить с ними работников под роспись и разместить эти карты на рабочих местах. В трудовые договоры нужно будет внести информацию о профессиональных рисках, сделав ссылку на карты оценки.

Создание комитета по охране труда

Комиссии или комитеты создаются на усмотрение работодателя. В некоторых организациях они уже есть. Но закон № 311-ФЗ и приказ Минтруда от 22.09.2021 № 650н внесли изменения в ст. 224 ТК и установили новые требования по их созданию.

Так, например, комитеты будут участвовать в разработке локальной документации по охране труда, в проведении СОУТ и оценке профессиональных рисков, в рассмотрении обстоятельств и причин микротравм. Также комитеты должны будут напрямую подчиняться работодателю.

С вступлением в силу этих требований работодатель должен будет обновить документы: положение о комиссии (комитета) по охране труда ;

охране труда регламент работы комитета;

приказ о создании комиссии.

Средства индивидуальной защиты

Меняется подход к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающими средствами. При этом будут учитываться вредные производственные факторы, а не только профессия. Трудовой кодекс теперь будет содержать список изделий, которые относятся к СИЗ. В перечень входят:

спецодежда и обувь;

защитные закрытые очки;

каски и каскетки;

перчатки с покрытием, рукавицы хлопчатобумажные, резиновые перчатки, бесшовные диэлектрические перчатки;

респираторы и шланговые противогазы;

страховочные пояса.

Если работник отказался использовать СИЗ, то согласно обновленной ст. 76 ТК работодатель вправе временно отстранить его от работы без оплаты труда. При этом если работодатель не выдал СИЗ, либо они не подходят сотруднику и поэтому он не может их использовать, то отстранять работников нельзя.

Обратите внимание! Работодатель обязан не только предоставить СИЗ, но и обучить персонал правилам их применения. Работников, которые не прошли обучение, допускать к работе нельзя.

Меняется и порядок выдачи СИЗ. Сейчас работодатели руководствуются типовыми нормами, а с 1 марта необходимо будет разработать собственные нормы бесплатной выдачи с учетом производственных факторов на предприятии и условий труда.

Регистрация микротравм

По новым требованиям ст. 226 ТК работодатели должны будут учитывать микротравмы, такие как небольшие порезы, ушибы, и выяснять причины. Работодателям нужно подготовить:

положение по организации расследования и учёта микротравм;

приказ о порядке передачи информации о получении микротравм работниками;

справку о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению микротравмы;

журнал учёта микроповреждений (микротравм).

Некоторые организации проводили учёт микротравм еще в 2018 году и ранее. Но это было лишь рекомендацией, а с 1 марта станет обязанностью.

Порядок расследования:

Работник сообщает специалисту по охране труда или руководителю о микротравме. При необходимости обращается в медпункт. Если сотрудник теряет работоспособность даже на один день, речь идёт уже о несчастном случае на производстве, который расследуется в соответствии со ст. 227-229 ТК. Если работник трудоспособен, то специалист по охране труда обязан в течение дня выяснить причину, осмотреть место происшествия, запросить у работника объяснительную записку. Работник имеет право участвовать в расследовании. Специалист по охране труда и руководитель составляют справку и указывают в ней причину и способы устранения. Эта справка станет своего рода актом расследования.

Образцы справки и журнала учёта представлены в приказе Минфина «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников».

Порядок расследования профессиональных заболеваний

Если медицинская организация выявит заболевание, она обязана будет в течение трёх дней после выяснения причины написать заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания в центр профпатологии.

Территориальный орган Роспотребнадзора займётся выяснением обстоятельств и установит связь заболевания с трудовыми обязанностями. По итогу нужно будет составить акт эпидемиологического расследования и санитарно-гигиеническую характеристику условий труда заболевшего. Ранее это делали центры государственного санэпидемнадзора.

Электронный документооборот и видеофиксация

Работодатель сможет вести электронный документооборот, следить за безопасностью работ с помощью аудио- и видеооборудования, предоставлять трудовой инспекции удалённый доступ к наблюдению за производством и базам с электронными документами по охране труда. Сейчас дистанционная фиксация рабочих процессов и электронный документооборот предусмотрены отдельными правилами.

Работника необходимо информировать об использовании приборов видеонаблюдения.

Медосмотр

Согласно новой редакции ст. 185 ТК для некоторых категорий работников действуют новые правила проведения медосмотра:

люди, занятые на работах с вредными опасными условиями труда, в том числе на подземных работах;

водители;

работники организаций пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, санаториев, детских лагерей, оздоровительных центров;

лица, работающие в условиях повышенной опасности, например, пожарные;

несовершеннолетние;

беременные женщины.

Место работы и средний уровень зарплаты сохраняются за такими работниками не только на время прохождения медосмотра, но и психиатрического освидетельствования.

Нельзя будет отправлять сотрудников на медосмотр в выходные, после завершения смены, либо когда они находятся в отпуске, как этим часто злоупотребляют работодатели.

Труд женщин

Сейчас привлекать женщин к работе, предусматривающей перенос тяжелых предметов, запрещено. Поправки в ТК заменят запрет на ограничения.

Женщина сможет поднимать и перемещать тяжести:

весом до 10 кг при чередовании с другой работой (до 2 раз в час);

весом до 7 кг постоянно в течение рабочей смены.

Для разового подъёма тяжестей без перемещения будет установлено ограничение до 15 кг.

Также с 1 марта будет иметь значение суммарный вес груза, который работница носит в течение рабочего часа. Если груз нужно переместить, например, со стола или полки, то суммарный вес составит не более 350 кг. При переносе груза с пола — 175 кг.

Режим самоинспектирования

Работодатели должны внедрить систему внутреннего контроля или режима самоинспектирования. Основной инструмент — проверочные листы на соответствие требованиям трудового законодательства. Руководители будут самостоятельно по чек-листам оценивать уровень соблюдения требований ТК. По результатам самопроверки они смогут составить декларацию о соответствии.

Также с 1 марта 2022 года будет действовать новая форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда, а также правила формирования и ведения реестра таких деклараций. По новым правилам работодатель должен будет разрабатывать и направлять для регистрации в Роструд электронную декларацию соблюдения обязательных требований. Роструд обязан её зарегистрировать и разместить на портале со сроком действия от 1 до 3 лет.

Наличие декларации не освобождает от внеплановой проверки ГИТ, например, если с работником произойдёт несчастный случай. Если по результатам проверки выявятся нарушения требований охраны труда, декларация будет аннулирована.

В локальном документе нужно будет расписать процедуру самопроверок, ответственных лиц, периодичность проведения корректирующих мероприятий по результатам.

Составление правил и инструкций по охране труда

С 1 марта нужно будет по-новому составлять правила и инструкции по охране труда. Новые требования к порядку разработки и содержанию этих документов утверждает приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н, который вступит в силу 1 марта следующего года.

Всем работодателям нужно будет доработать инструкции по охране труда с учётом этих требований.

В них необходимо включить:

перечень вредных и опасных производственных факторов и перечень профессиональных рисков и опасностей;

перечень СИЗ, выдаваемых работникам или ссылку на локальный нормативный документ работодателя, где это перечень уже закреплен;

порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

Также рекомендовано разработать свои правила по охране труда.

Обратите внимание, что это не копия приказа Минтруда по вашей организации и сфере деятельности. Это объединение разделов правил по охране труда, которые относятся к конкретному направлению деятельности, а также других нормативных актов, которые применимы к вашей организации.

То есть нужно будет взять Правила, утвержденные Минтрудом, СанПиН и ГОСТы, выбрать ту информацию, которая относится к вам непосредственно, и разработать свои Правила как локальный нормативный акт.

Новые обязанности работников

Согласно статье 215 ТК работники будут должны:

правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырьё и материалы, применять технологии;

следить за исправностью используемых инструментов и оборудования в пределах выполнения своей трудовой функции;

незамедлительно извещать своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемого сырья, материалов;

останавливать работу до устранения неисправностей и нарушений;

извещать непосредственного руководителя о работниках, нарушающих требования и правила охраны труда.

Работодателям нужно будет внести изменения в должностные инструкции, инструкции по охране труда, указав в них новые обязанности работников.