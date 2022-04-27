Налоговый календарь на май 2022 года

Если в апреле вы не успели отчитаться и заплатить налоги, которые приходятся на конец месяца, это можно сделать до 4 мая из-за переноса выходных. Даты перенесены для:
- годового платёжа и декларации по УСН для ИП;
- декларации 3-НДФЛ;
- отчётов РСВ и 6-НДФЛ для работодателей;
- авансов по имущественным налогам для организаций.
Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.
Налоговые платежи и взносы в мае 2022 года
16 мая (перенос с воскресенья 15 мая)
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за апрель 2022 года.
Кто платит: все работодатели.
20 мая
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за май 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за май 2022 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в апреле 2022 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
25 мая
- Второй платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за апрель 2022 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- НДПИ за апрель 2022 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
30 мая (перенос с субботы 28 мая)
- Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (май) II квартала 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за апрель 2022 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
Налоговая отчётность в мае 2022 года
16 мая (перенос с воскресенья 15 мая)
- СЗВ-М за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в апреле были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
20 мая
- Декларация по косвенным налогам за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 мая
- Декларация по акцизам за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
30 мая (перенос с субботы 28 мая)
- Декларация по налогу на прибыль за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
31 мая
- Декларация по НДПИ за апрель 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в мае статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
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