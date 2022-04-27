Налоговый календарь на май 2022 года

Если в апреле вы не успели отчитаться и заплатить налоги, которые приходятся на конец месяца, это можно сделать до 4 мая из-за переноса выходных. Даты перенесены для:

годового платёжа и декларации по УСН для ИП;

декларации 3-НДФЛ;

отчётов РСВ и 6-НДФЛ для работодателей;

авансов по имущественным налогам для организаций.

Чтобы не пропустить отчётные даты и все сделать правильно, пользуйтесь интернет-бухгалтерией «Моё дело». Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

Налоговые платежи и взносы в мае 2022 года

16 мая (перенос с воскресенья 15 мая)

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за апрель 2022 года.

Кто платит: все работодатели.

20 мая

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за май 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за май 2022 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезённым из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в апреле 2022 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

25 мая

Второй платёж по НДС за II квартал 2022 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за апрель 2022 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за апрель 2022 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

30 мая (перенос с субботы 28 мая)

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (май) II квартала 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за апрель 2022 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Налоговая отчётность в мае 2022 года

16 мая (перенос с воскресенья 15 мая)

СЗВ-М за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в апреле были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

20 мая

Декларация по косвенным налогам за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по налогу на игорный бизнес за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 мая

Декларация по акцизам за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

30 мая (перенос с субботы 28 мая)

Декларация по налогу на прибыль за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

31 мая

Декларация по НДПИ за апрель 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в мае статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

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