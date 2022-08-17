Что работодателю нужно знать о сотрудничестве с предпенсионерами

Какой возраст считается предпенсионным

Предпенсионный возраст — это период, когда до назначения пенсии по старости осталось менее пяти лет. В 2022 году к предпенсионерам относятся мужчины от 59 до 64 лет и женщины от 54 до 59 лет. В 2023 году — мужчины от 60 до 65 лет, женщины от 55 до 60 лет.

Чтобы получать гарантии и льготы от работодателя, предпенсионеру не нужно подтверждать свой статус — в Трудовом кодексе такая обязанность не прописана. Работодатель знает возраст сотрудников и сам может определить, что это предпенсионеры.

Но есть работники, которым положена досрочная пенсия. Например, тем, кто занят на вредных и опасных работах. Предпенсионный возраст у них наступает раньше. Таким работникам лучше заказать справку для подтверждения предпенсионного возраста в личном кабинете на Госуслугах или сайте Пенсионного фонда. Сформированную справку можно переслать работодателю на электронную почту или распечатать.

Иногда в личном кабинете нет сведений о том, что будущий пенсионер относится к льготникам с правом на досрочную пенсию. Тогда работнику нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда с подтверждающими документами.

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Гарантии и льготы работнику-предпенсионеру

В трудовых отношениях с предпенсионерами есть особенности.

При диспансеризации

Работники предпенсионного возраста могут ежегодно проходить диспансеризацию — медицинское обследование для оценки своего здоровья. Для этого работодателю нужно освобождать предпенсионеров от работы с сохранением среднего заработка — на два рабочих дня один раз в календарный год (ст. 185.1 ТК РФ). Эти дни работник согласовывает с руководством и пишет заявление в свободной форме. Просто не выйти на работу нельзя.

Отказать предпенсионеру работодатель не может. Предоставлять их можно подряд или с перерывом, смотря по ситуации. Если работник пройдёт диспансеризацию за один день, второй день он не может использовать для отдыха или других целей. Поэтому лучше оформить сначала один день, а затем, если нужно, ещё один.

На основании заявления нужно издать приказ об освобождении от работы для прохождения диспансеризации и ознакомить с ним работника под подпись. За дни освобождения нужно рассчитать средний заработок и выплатить его в сроки, установленные для зарплаты.

Минтруд в письме № 14-2/ООГ-1398 от 18 февраля 2021 года сообщил, что требовать у предпенсионеров справку для подтверждения их статуса нельзя, но можно проконтролировать прохождение диспансеризации. Работники обязаны предоставлять работодателю справки из медицинских организаций о том, что они проходили медосмотр в дни освобождения от работы. Такую обязанность нужно прописать, например, в правилах внутреннего трудового распорядка. Там же можно установить, за сколько дней до прохождения диспансеризации работнику нужно написать заявление об освобождении от работы.

При приёме на работу и увольнении

Если работодатель откажет предпенсионеру в приёме на работу или уволит его только из-за возраста, его могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Если вы не хотите принимать на работу человека предпенсионного возраста, будьте внимательнее к формулировкам. Обычно об отказе сообщают по телефону или электронной почте, но соискатель может запросить причину отказа в письменном виде. В этом случае нужно оформить уведомление не позднее семи рабочих дней со дня письменного требования соискателя. В уведомлении напишите причину отказа, связанную с деловыми качествами человека, а не с его возрастом. Например, что у него мало опыта работы в вашей сфере, нет нужного образования или он не знаком со спецификой отрасли.

Увольняют предпенсионеров как обычных работников — по собственному желанию, по соглашению сторон, по причине ликвидации организации или закрытия ИП, по сокращению численности или штата и по другим законным основаниям. Особых льгот и гарантий для предпенсионеров тут нет, главное — соблюдать порядок увольнения.

Если работник посчитает, что его вынудили уволиться или уволили незаконно, он может обратиться в инспекцию по труду, в прокуратуру или суд. По жалобе на дискриминацию предпенсионера инспекторы ГИТ проведут внеплановую проверку.

Если работодатель необоснованно отказал в приёме на работу, уволил или вынудил уволиться из-за предпенсионного возраста, ему грозят предупреждение или штрафы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:

от 30 000 до 50 000 руб. — для организации;

от 1 000 до 5 000 руб. — для ИП и должностного лица (например, директора ООО).

В следующий раз за такое же нарушение штрафы будут больше:

от 50 000 руб. до 70 000 руб. — для организации;

от 10 000 руб. до 20 000 руб. — для ИП и должностного лица.

Руководителя организации за повторное нарушение могут не оштрафовать, а дисквалифицировать на срок от года до трёх лет.

Инспекторы ГИТ передают материалы проверки в следственные органы. За дискриминацию предпенсионеров должностным лицам и ИП есть ещё и уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ: штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или другого дохода виновника за период до 18 месяцев либо до 360 часов обязательных работ. Привлекать ли работодателя к уголовной ответственности, решают в суде.

Санаторно-курортное лечение за счёт соцстраха

Работодатели, которые оплатят путёвку в санаторий для предпенсионера, могут получить полную или частичную компенсацию от ФСС. Делают это в рамках программы финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профзаболеваний сотрудников на основании Приказа Минтруда России № 467н от 14 июля 2021 г.

Работодатель может купить путёвку за свой счёт, а потом обратиться в соцстрах за возмещением расходов. ФСС по заявлению возвращает деньги — максимум до 30% от начисленных за предыдущий год взносов на травматизм.

Для этого до 1 августа в ФСС подают заявление с планом предупредительных мер и документами по санаторно-курортному лечению предпенсионера. Соцстрах принимает решение о финансировании и указывает сумму, которую готов возместить. Чтобы получить деньги за оплаченную путёвку, до 15 декабря подают ещё одно заявление — о возмещении произведённых расходов. К нему прикладывают копии подтверждающих документов.

На что ещё могут рассчитывать предпенсионеры

Кроме перечисленных льгот, за которые отвечает работодатель, у предпенсионеров есть право на другие меры соцподдержки, например:

освобождение от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости каждого вида: дом, квартиру, комнату, гараж;

вычет по земельному налогу на 6 соток — налоговую базу можно уменьшить на кадастровую стоимость 600 кв. м площади одного участка;

бесплатное профессиональное переобучение по федеральным и региональным программам;

увеличенный срок выплаты пособия по безработице — в течение 12 месяцев со дня постановки на учёт в службе занятости. Для тех, у кого большой трудовой стаж, период выплат увеличивается на две недели за каждый год работы свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если предпенсионер до начала безработицы отработал по трудовому договору не менее 26 недель, ему будут платить пособие: первые три месяца — 75 % от среднего заработка по последнему месту работы, следующие четыре месяца — 60 %, с восьмого месяца — 45 %. В 2022 году максимальная сумма, которую можно получить за месяц — 12 792 руб., она всегда равна МРОТу за прошлый год. Минимальная — 1 500 руб. Пособие по безработице увеличивается на районный коэффициент, если он есть.

В разных регионах могут действовать и другие льготы, например, бесплатные лекарства и проезд на общественном транспорте, скидки на оплату капремонта и услуги ЖКХ. Получить подробную информацию о своих правах предпенсионеры могут в сервисе правовой поддержки от Роструда.