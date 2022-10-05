Портал «Работа в России»: кто обязан размещать вакансии и как это делать

Зачем нужно размещать вакансии на портале «Работа в России»

Эта обязанность введена, чтобы:

соблюсти права соискателей, обеспечив им возможность подать резюме в интересующую компанию из любой точки страны;

избежать распределения привлекательных вакансий среди узкого круга лиц;

получать более точную аналитику по количеству рабочих мест, потребности в них, количеству безработных и т. д.;

получать оперативный доступ госорганов к информации о потребностях в работниках той или иной компании.

Кто обязан размещать информацию о вакансиях

Согласно п. 3 ст. 25 закона № 1032-1 от 19.04.1991 все работодатели должны ежемесячно извещать службу занятости населения о вакансиях. Обязанность размещать их исключительно на портале «Работа в России» введена п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576 и распространяется на:

ИП и юрлиц со среднесписочной численностью работников за прошлый календарный год свыше 25 человек;

вновь созданные компании с численностью сотрудников свыше 25 человек;

органы государственной власти РФ;

органы государственной власти субъектов РФ;

органы местного самоуправления;

государственные и муниципальные учреждения, ГУПы и МУПы;

организации, в уставном капитале которых есть доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Остальные работодатели могут выбирать, как передавать информацию о вакансиях в службу занятости — размещать на портале, отправлять почтой или электронно по каналам ТКС, предоставлять лично.

Какие функции доступны работодателям на портале

Получив доступ к порталу, работодатели смогут:

размещать вакансии;

получать отклики и резюме кандидатов;

подбирать работников с опытом работы;

отправлять отчёты об изменении численности сотрудников;

скачивать актуальные шаблоны кадровых документов;

организовывать набор иностранных граждан в качестве сотрудников;

представлять информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

получать помощь служб занятости в размещении вакансий и поиске сотрудников;

обращаться за помощью к администрации портала;

создавать и хранить трудовые документы в электронном виде;

получать госуслуги в сфере занятости.

Что нужно учитывать при работе с порталом

Чтобы полноценно работать с порталом, нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Порядок размещения вакансий прописан в разделе 4 постановления № 2576 от 30.12.2021.

Согласно п. 40 информацию о вакансиях работодатель может размещать на портале самостоятельно, через кадровые агентства или через службу занятости . Если работодатель зарегистрирован на портале, но не размещает вакансии, то будет считаться, что их нет. Но если трудовая инспекция узнает, что фактически вакантные места есть и работодатель ищет сотрудников на других ресурсах, он получит штраф за то, что не разместил информацию. Служба занятости должна проконтролировать и оценить информацию о вакансиях , размещённую работодателем или кадровым агентством — п. 41. Если всё в порядке, вакансия станет доступна соискателям. Вакансия будет размещаться в течение 30 календарных дней . Чтобы её продлить, работодателю или кадровому агентству нужно подтвердить её актуальность — п. 43.

В соответствии с п. 2 работодатели должны размещать вакансии ежемесячно. Но если вакансий нет, специально сообщать об этом не нужно.

Работодателям можно размещать вакансии и на других ресурсах по поиску персонала, таких как HH.ru, Superjob.ru, Яндекс.Работа и т. д. Но при этом они обязаны продублировать вакансии на портале «Работа в России» и закрыть их в день заключения трудового договора с нанятым работником.

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Как зарегистрироваться на портале «Работа в России»

Размещать вакансии могут только зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели.

Чтобы получить полный доступ к функционалу портала, необходимо:

1. Нажать на кнопку «Войти» в правом верхнем углу.

2. Перейти в режим работодателя.

3. Нажать «Зарегистрироваться».

Если у организации или ИП есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги» , то можно авторизоваться через него.

4. Заполнить данные об организации в соответствии с учредительными документами.

5. Подтвердить регистрацию по ссылке, которая придёт на электронную почту.

После этого вы попадёте на страницу с формой авторизации, в которой нужно указать логин и пароль. Система авторизует пользователя и направит его на главную страницу портала.

Если юрлицо или ИП с указанным на Госуслугах ОГРН уже зарегистрировано на портале «Работа в России», то система предложит присоединиться к головному офису или подразделению. Вам нужно будет подтвердить действие и выбрать роль: HR-менеджера, администратора или владельца. Дождитесь одобрения заявки: на почту придёт письмо со ссылкой на личный кабинет организации. Перейдите по ней, чтобы начать работу в системе.

Как разместить вакансию

Доступ на страницу создания вакансии возможен из главного меню личного кабинета работодателя с помощью кнопки «Добавить вакансию» или из пункта верхнего меню «Вакансии компании» — «Добавить вакансию».

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. Если оставите их пустыми, система не пропустит вакансию на публикацию.

Обратите внимание! Соискатель может подать жалобу о том, что вы указали неполные сведения о работе. Поэтому при публикации вакансии подробно опишите обязанности и характер работы.

Это могут быть:

задачи, которые будет выполнять сотрудник;

проблемы, которые организация хочет решить наймом специалиста;

основные функциональные обязанности;

критерии, по которым будут оцениваться результаты работы и которые будут влиять на уровень зарплаты;

наличие командировок, их дальность и количество;

особенности работы: в офисе, удалённо, совмещение, встречи с клиентами.

Кроме основной информации о требованиях к кандидату и должностных обязанностях укажите дополнительную. Например, наличие бонусов, компенсации за проезд и мобильную связь, выдачу путёвок в санаторий, необходимость в повышении квалификации, сверхурочной работе, о перспективах и карьерном росте.

После сохранения вакансия сначала попадает на модерацию сотрудников службы занятости. Проследить статус публикации можно в разделе «Мои вакансии».

Если публикация будет отклонена, исправьте или добавьте недостающие сведения, и вновь отправьте вакансию на проверку. После успешной публикации соискатели увидят вакансию и смогут откликнуться на неё. Все отклики будут поступать в личный кабинет в раздел «Мои вакансии».

Размещенные вакансии необходимо будет обновлять раз в месяц. Иначе они будут автоматически сняты с публикации.

Кроме того, у работодателей есть возможность получить помощь центра занятости в поиске персонала. Для этого в каталоге услуг нужно выбрать пункт меню «Все сервисы». Затем найти раздел «Содействие в подборе необходимых работников» и подать заявление.

В открывшейся форме вы увидите, что часть сведений о заявителе уже заполнена: они загружаются из профиля компании. Заполните оставшиеся поля и отправьте заявление. Обратите внимание, что кроме юридического адреса нужно будет заполнить фактический адрес предприятия, где будут работать соискатели.

После обработки заявления сотрудники СЗН подберут подходящие вакансии в соответствии с указанными требованиями и направят перечень работодателю. Его можно отследить в разделе «Заявления» пункта меню «Все сервисы» — «Каталог услуг».

Как отменить публикацию, если сотрудник найден

Удалить вакансию, на которую уже нашли сотрудника, нужно в течение одного рабочего дня со дня её закрытия. Это можно сделать в разделе «Мои вакансии». Откройте нужную вакансию и нажмите кнопку «Удалить».

Если вы указали некорректную информацию или изменился ряд требований, условий работы, удалять вакансию не нужно. Просто отредактируйте её и вновь направьте на модерацию.

Как работать с откликами кандидатов

Как только на вакансию появляется отклик, система сразу отправляет уведомление на электронную почту пользователя. Просмотреть отклики можно в разделе «Отклики и приглашения».

Для этого нужно:

Открыть нужный отклик . Если он не был просмотрен ранее, то будет отмечен зеленым цветом. Если просмотрен — серым. Нажать на название вакансии , чтобы ознакомиться с резюме кандидата. Ссылка на него откроется в новой вкладке. Вернуться на вкладку с откликом и нажать «Пригласить» , если работодателя заинтересовало резюме, или «Отказать», если кандидат не подходит.

С приглашением или отказом работодатель может отправить сопроводительное письмо: уточнить в нём подробности приглашения (дата и время собеседования, общение по видеосвязи или встреча в офисе) или указать причину отказа.

Если в поле «Сохранить как шаблон» поставить галочку, то текст сопроводительного письма будет сохранен в виде шаблона приглашения или отказа. При создании следующего приглашения или отказа этот шаблон будет использован в поле «Сопроводительное письмо». Эту функцию удобно использовать для однотипных вакансий.

Работодатель не обязан отвечать на отклики. Если сотрудник выбран и принят на работу другим способом, нужно просто удалить вакансию. Если кандидата направила служба занятости, то работодатель обязан проинформировать СЗН о результате собеседования.

Штрафы за неисполнение требований

Неразмещение вакансий или предоставление неверных сведений является административным правонарушением. Работодателю грозит ответственность по ст. 19.7 КоАП. Размер штрафа составляет для должностных лиц от 300 до 500 рублей, а для организаций от 3 000 до 5 000 рублей.

Старайтесь поддерживать актуальность штатного расписания, исключайте неактуальные вакансии, а при размещении вакансий подробно указывайте информацию. Это поможет избежать проблем с кандидатами, направленными с СЗН, и штрафных санкций.