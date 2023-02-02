Как заполнить новый отчёт в ИФНС с персонифицированными сведениями о физлицах

Кто сдаёт персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения подают все плательщики страховых взносов – организации и ИП, которые заключили с физлицами трудовой или гражданско-правовой договор. Отчитаться нужно по каждому работнику – застрахованному лицу. В отчёте указывают их ФИО, ИНН, СНИЛС и суммы выплат за прошедший месяц. В новый отчёт включают сведения по каждому работнику и исполнителю в тех же случаях, что и в СЗВ-М.

Персонифицированные сведения подают даже если в отчётном месяце не было никаких начислений и выплат. Например, по работнику, который находится в отпуске без сохранения зарплаты. Или по исполнителю, с которым заключили договор ГПХ, но ещё не выплатили вознаграждение. В этом случае заполняют только персональные данные физлица, а вместо сумм ставят нули.

Не нужно отчитываться по ИП и самозанятым физлицам, с которыми заключены договоры ГПХ – на такие выплаты не начисляются страховые взносы. ИП без работников не подаёт персонифицированные сведения о себе.

Как и куда сдавать персонифицированные сведения

Новый отчёт заменил форму СЗВ-М, которую ежемесячно сдавали в Пенсионный фонд. С 2023 года ПФР и соцстрах объединились и стали Социальным фондом России (СФР). Туда надо отчитаться по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года. Но новый ежемесячный отчёт с персонифицированные сведениями о физических лицах нужно сдавать в налоговую инспекцию.

Отчёт можно подать на бумаге, если в нём не более 10 человек. Если 11 и более, отчитываться нужно только через интернет. Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

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Сроки сдачи персонифицированных сведений

Новую форму с персонифицированными сведениями подают не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за отчётным. Если последний день сдачи выпадает на выходной, сдать отчёт можно на следующий рабочий день.

Впервые отчитаться нужно за январь 2023 года не позднее 27 февраля.

За какой месяц сдавать Крайний срок сдачи За январь 27 февраля 2023 года За февраль 27 марта 2023 года За март 25 апреля 2023 года За апрель 25 мая 2023 года За май 26 июня 2023 года За июнь 25 июля 2023 года За июль 25 августа 2023 года За август 25 сентября 2023 года За сентябрь 25 октября 2023 года За октябрь 27 ноября 2023 года За ноябрь 25 декабря 2023 года За декабрь 25 января 2024 года

Инструкция по заполнению персонифицированных сведений в 2023 году

Форма нового отчёта – в приложении № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 года. Порядок заполнения – в приложении № 4.

Общие правила заполнения

Если вы заполняете отчёт вручную, придерживайтесь правил:

В каждое поле вписывайте только один показатель. Страницы отчёта пронумеруйте начиная с титульного листа. Номера пишите в формате «001», «002», ..., «033». Поля с кодами, текстом и числами заполняйте начиная с первой ячейки, слева направо. Суммы указывайте в рублях и копейках. В отчёте не должно быть отрицательных значений. Пишите ручкой чёрного, фиолетового или синего цвета. Текстовые поля заполняйте заглавными печатными буквами. Для исправления ошибок не пользуйтесь канцелярскими корректорами и подобными средствами. Если количества или суммы нет, вместо них ставьте «0». В остальных пустых ячейках проставьте прочерки. Если показатель занимает не все ячейки поля, в незаполненных ячейках справа ставьте прочерки. Например, в поле с суммой выплат: «1234356 – - - . 00».

Если заполняете отчёт в какой-либо программе или сервисе, прочерки в пустых ячейках не нужны. Шрифт должен быть Courier New высотой 16-18 пт.

Как заполнить титульный лист

Для организации укажите КПП и десятизначный ИНН, в последних двух ячейках поставьте прочерки. Для ИП впишите только ИНН из двенадцати знаков. В поле с КПП будут прочерки.

Номер корректировки – «0 – -», если за этот месяц вы отчитываетесь впервые. Если отчёт уже приняли, а вам нужно внести в него исправления, поставьте «1 – -». В следующих корректировочных отчётах за этот месяц ставьте «2 – -», «3 – -» и т. д.

Код периода, за который представляются сведения смотрите в приложении № 3 к порядку заполнения. Коды совпадают с номерами отчётных месяцев: «01» – январь, «02» – февраль и т. д. Отличаться они будут в отчётах при ликвидации, реорганизации ООО или при снятии ИП с учёта.

Календарный год – тот, за который подаёте сведения.

Код налогового органа,в который сдаёте отчёт, можно узнать в сервисе ФНС. Для этого выберите ИП или юрлицо, во всплывающем окне введите адрес, по которому зарегистрированы и нажмите «Ок».

Код учёта по месту нахождения смотрите в приложении № 4. Например, если подаёте отчёт в инспекцию по месту нахождения организации, ставьте «214», а по месту жительства ИП «120».

Впишите наименование организации или ФИО предпринимателя начиная с первой левой ячейки. ФИО указывайте как в паспорте, без сокращений.

ОГРНИП – регистрационный номер, который налоговая присваивает ИП при регистрации. Найти его можно в сервисе ФНС по ИНН или ФИО.

Номер контактного телефона напишите с пробелами между кодом города и без дефисов: «8 495 1234567».

После заполнения отчёта укажите сколько страниц в нём получилось. Если отчёт сдаёт представитель по бумажной доверенности, в следующем поле нужно написать количество её листов.

Заполнение последнего блока зависит от того, кто подписывает сведения:

ИП – код «1», ФИО заполнять не надо;

руководитель организации – код «1», ниже построчно полные ФИО;

физлицо по доверенности – код «2», полные ФИО представителя;

юрлицо по доверенности – код «2», полные ФИО руководителя организации-представителя.

Поставьте подпись и дату подписания отчёта. Если его подписывает представитель, внизу титульного листа напишите ещё вид документа, подтверждающего полномочия и его реквизиты.

Как заполнить персональные данные и сведения о суммах выплат

Строку 010 оставьте пустой, если отчитываетесь за этот месяц впервые. Она нужна для отмены уже принятых сведений.

В строках 020-060 заполните персональные данные физлица:

ИНН, если есть;

СНИЛС;

ФИО как в паспорте.

Строка 070 – сумма выплат, начисленных физлицу за отчётный месяц. Например, в отчёте за январь будет январская зарплата, хотя работнику её выплатили в феврале.

Как исправить персонифицированные сведения

Если по какому-то человеку были сданы ошибочные сведения, их можно исправить. Для этого оформите корректирующий отчёт – на титульном листе поставьте номер корректировки «1 – -» и код отчётного месяца, за который исправляете данные.

Подавать корректировочные отчёты можно до момента сдачи в ИФНС расчёта по страховым взносам (РСВ) за отчётный период, в который попал нужный вам месяц. Например, исправить персонифицированные сведения за февраль можно до даты сдачи РСВ за 1 квартал.

В корректировочный отчёт включают только тех, по кому нужно поменять персональные данные или сумму выплат. Чтобы аннулировать персонифицированные сведения о физлице, в строке 010 поставьте «1», а в строке 070 – прочерки. Если нужно исправить сведения о физлице, в строке 010 поставьте «1», а в строки 020-070 внесите правильные сведения. Чтобы исправить только сумму выплат, строку 010 не заполняйте, а в строке 070 укажите новое значение.