Как заполнить сведения о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний в форме ЕФС-1

Кто сдаёт сведения о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают организации и ИП, которые платят работникам зарплату, а также вознаграждения исполнителям по договорам ГПХ, в которых есть условие о начислении взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Организация сдаёт раздел 2 всегда, даже если у неё нет работников, потому что после госрегистрации её в течение трёх рабочих дней автоматически ставят на учёт в СФР в качестве страхователя. Она считается плательщиком взносов от несчастных случаев и профзаболеваний, даже если не платит их.

ИП без работников раздел 2 не сдаёт. Но как только он заключит с физлицом трудовой договор, не позднее следующего рабочего дня по работнику нужно будет подать в СФР сведения о трудовой деятельности (аналог бывшего отчёта СЗВ-ТД). После этого в течение трёх рабочих дней ИП зарегистрируют в качестве страхователя – пп. 3 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998. То есть ИП-работодатель станет плательщиком взносов от несчастных случаев и профзаболеваний и ему надо будет сдавать раздел 2 формы ЕФС-1.

Если ИП оформит с физлицом договор ГПХ и пропишет в нём, что на вознаграждение исполнителю начисляются взносы от несчастных случаев и профзаболеваний, встать на учёт в СФР придётся самостоятельно – пп. 4 п. 1 ст. 6 закона № 125-ФЗ. Для этого ИП нужно подать в фонд заявление в течение 30 календарных дней со дня заключения договора ГПХ. Форму заявления по состоянию на начало февраля 2023 года СФР пока не утвердил.

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Сроки сдачи сведений о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний

Сведения о взносах по несчастным случаям и профзаболеваний в составе формы ЕФС-1 сдают не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

За какой период сдавать Крайний срок сдачи I квартал 25 апреля 2023 года полугодие 25 июля 2023 года 9 месяцев 25 октября 2023 года год 25 января 2024 года

Куда и как подавать сведения о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний

Отчёт ЕФС-1 сдают в территориальное отделение СФР, в котором организация или ИП стоят на учёте в качестве страхователей. В каком виде отчитываться – зависит от количества застрахованных лиц в отчётном периоде:

11 и более человек – только через интернет с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП);

10 и менее человек – можно самим решить как подать отчётность: на бумаге или электронно.

К застрахованным лицам относятся работники, с которыми заключены трудовые договоры, а также исполнители по договору ГПХ, если в нём есть условие о начислении работодателем взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Инструкция по заполнению сведений о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний

Весь раздел 2 формы ЕФС-1 предназначен для сведений о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний. Это почти аналог прежнего расчёта 4-ФСС, есть лишь небольшие отличия.

Общие правила

Инструкция по заполнению ЕФС-1 приведена в приложении № 2 к постановлению Правления ПФР № 245п от 31 октября 2022 года.

Если вы заполняете отчёт от руки:

пишите печатными буквами ручкой чёрного, фиолетового или синего цвета;

не исправляйте ошибки канцелярскими корректорами или подобными средствами;

не сокращайте слова.

В разделе 2 три подраздела. Обязательны для заполнения титульный лист, подразделы 2.1 и 2.3. Если нет показателей для подразделов 2.1.1 и 2.2, их не сдают.

Титульный лист

Заполните сведения о страхователе:

регистрационный номер, присвоенный вам Пенсионным фондом при постановке на учёт;

название организации или полные ФИО ИП;

ИНН – в двух последних ячейках прочерки, если в нём десять цифр;

КПП – только для организаций;

основной ОКВЭД – тот, который организации подтверждают в СФР, а ИП берут из ЕГРИП;

ОГРН – для организаций, в первых двух ячейках нули;

ОГРНИП – для ИП;

номер телефона без пропусков, скобок и тире;

адрес электронной почты.

Укажите должность того, кто подписывает отчёт, а в расшифровке подписи поставьте его полные ФИО. Бумажный отчёт заверьте печатью, если она есть.

Раздел 2

Заполните общую информацию:

номер корректировки – «000», то есть исходная форма отчёта;

код отчётного или расчётного периода – «03», «06», «09» или «12»;

календарный год – тот, за который сдаёте отчёт;

прекращение деятельности – буква «Л», если заполняете раздел 2 при ликвидации организации или закрытии ИП;

среднесписочная численность работников – посчитайте её с начала года по указаниям Росстата № 872 от 30 ноября 2022 года;

численность всех застрахованных от несчастных случаев и профзаболеваний в отчётном периоде – количество работающих, включая исполнителей по договорам ГПХ, на выплаты которым начисляются взносы от несчастных случаев;

отдельно численность инвалидов и вредников в отчётном периоде.

Подраздел 2.1

Суммы здесь нужно указывать нарастающим итогом с начала года, на начало отчётного периода и отдельно за последние три месяца.

Заполните расчёт сумм страховых взносов:

строка 1 – выплаты, начисленные работникам в рамках трудовых отношений по ст. 20.1 закона № 125-ФЗ, а также вознаграждения по договорам ГПХ, по которым платились взносы от несчастных случаев;

строка 2 – выплаты, не облагаемые взносами по ст. 20.2 закона № 125-ФЗ: больничные, возмещение расходов на профподготовку, матпомощь в связи со смертью члена семьи и др.;

строка 3 – база для расчёта взносов: из строки 1 вычтите строку 2.

строка 4 – выплаты в пользу работающих инвалидов;

строка 5 – ставка взносов от несчастных случаев, присвоенная вам фондом;

строки 6 и 7 – скидка и надбавка к страховому тарифу, если они есть;

строка 8 – ставка взносов с учётом скидки или надбавки, с тремя знаками после запятой;

строка 9 – сумма начисленных взносов.

Сумма в графе 3 должна быть равна сумме по графам 4, 5, 6 и 7.

Подраздел 2.1.1

Заполняют только три категории страхователей:

Организации, которые выделили свои подразделения в СКЕ – самостоятельную классификационную единицу с отдельным основным ОКВЭД и тарифом взносов от несчастных случаев и профзаболеваний. Государственные и муниципальные учреждения, часть деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним источников. Страхователи, которые стоят на учёте в СФР по нескольким основаниям.

Эти работодатели в предыдущем подразделе 2.1 не заполняют строки 5, 6, 7 и 8 .

Подраздел 2.2

Сдают только страхователи из п. 2.1 ст 22 закона № 125-ФЗ. То есть те, кто временно передаёт своих работников другим организациям или ИП по договору о предоставлении персонала.

Подраздел 2.3

Информацию здесь нужно указывать на начало отчётного года. То есть в отчётах за 2023 год приводятся сведения о медосмотрах и спецоценке, проведённые по 31 декабря 2022 года.

Заполните строки со сведениями об обязательных медосмотрах:

общее число работников, которых нужно направлять на предварительные и периодические медосмотры;

число работников, которые их прошли.

Если у вас нет работников, обязанных проходить медосмотры, проставьте в этих строках нули.

Заполните таблицу со сведениями о спецоценке условий труда (СОУТ):

графа 3 – общее количество рабочих мест, на которых нужно провести СОУТ;

графа 4 – количество рабочих мест, на которых её уже провели;

графы 5-11 – количество рабочих мест с присвоенными классами и подклассами условий труда из отчёта о спецоценке;

Если вы не проводили СОУТ, в графах 4-11 проставьте нули.

Как исправить сведения о взносах от несчастных случаев и профзаболеваний

Если в уже принятых фондом разделе 2 формы ЕФС-1 вы обнаружите ошибки, занижающие суммы взносов к уплате, нужно подать уточнённые сведения. Если ошибки не занижают суммы взносов, уточнёнку подают по желанию.

Для этого в общих сведениях раздела 2 укажите:

Номер корректировки «001». Он показывает какие по счёту исправления вы подаёте. Код отчётного (расчётного) периода и календарный год – тот, за который вы подаёте исправленные сведения.

Если нужно исправить сведения за период до 1 января 2023 года, в СФР подают уточнённый расчёт 4-ФСС по форме, которая действовала в то время.

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