Какую отчётность должны сдавать работодатели в службу занятости

Кто должен отчитываться в ЦЗН

Работодатели отчитываются в Центр занятости по требованиям ст. 25 закона от 19.04.91 № 1032-I. Эта обязанность распространяется на все организации и ИП, у которых хотя бы один сотрудник работает по трудовому договору. Но отчитываться нужно только в определённых ситуациях.

Состав, формы и порядок сдачи отчётности в ЦЗН установлены приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24. Раньше форм было пять, с 2023 года – восемь.

Рекомендуем работодателю издать приказ, в котором назначить работника, ответственного за направление отчётности в ЦЗН, и закрепить в нём применяемые формы.

Отчётность в Центр занятости с 1 января 2023 года.

Дополнительно работодатели в некоторых регионах могут сдавать в ЦЗН отчёт по охране труда в соответствии со ст. 214 ТК РФ. Нужно ли это делать вашей организации, уточняйте в местном ЦЗН.

Работодатели могут отчитываться в ЦЗН через портал «Работа России». Это Единая цифровая платформа (ЕЦП) Минтруда.

Если работодатель уже отчитался в ЦЗН, но данные поменялись, их нужно актуализировать в течение одного рабочего дня с даты принятия решения работодателя, которое повлекло изменение. Например, работодатель сообщил в ЦЗН о предполагаемой дате начала сокращения работников, но потом дату перенесли. О новой дате нужно сообщить в течение одного рабочего дня после того, как принято решение о новом сроке. Дата принятия решения работодателем – это по общему правилу дата издания соответствующего приказа или протокола коллегиального органа.

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Как заполнять отчёты в ЦЗН по новым правилам

Инструкции по заполнению приложений 1-8 к приказу № 24 приведены в приложениях 10-17 к этому же приказу. Приведём основные правила.

Отчёты о ликвидации компании, сокращении штатов, введении режима неполного рабочего времени, временной «дистанционки», простоя и отпусках без сохранения заработной платы направляются в ЦЗН по месту трудовой деятельности работника. Например, сама юрлицо зарегистрировано в городе Москва, а сокращаемый сотрудник работает в филиале в Твери. Отчёт о сокращении следует направлять в Тверь. Сведения о банкротстве, квотировании рабочих мест и мерах по реабилитации инвалидов (приложения 6-8) направляются в ЦЗН по месту фактического нахождения отчитывающегося работодателя. Если отчёт по формам 7 и 8 сдаёт филиал или представительство, то указывается его адрес. С 1 сентября 2022 года изменились Правила выполнения квоты для инвалидов по постановлению от 14.03.2022 № 366. В отчёте по форме 7 указывают количество фактически трудоустроенных инвалидов, принятых на работу к самому работодателю или в организацию, с которой работодатель заключил соответствующее соглашение.

Каким способом сдавать отчётность в ЦЗН

Эти работодатели обязаны публиковать отчёты на платформе «Работа России» согласно п. 3.2 ст. 25 Закона РФ № 1032-I:

компании и ИП со среднесписочной численностью за предыдущий год свыше 25 человек или вновь созданные предприятия с таким же штатом;

органы государственной власти и местного самоуправления;

государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;

юридические лица с участием в уставном капитале РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Остальные могут выбирать, сдавать отчёты через портал или на бумажном носителе через Почту России.

Регистрироваться на портале «Работа России» нужно через аккаунт на Госуслугах или прямо на сайте по инструкции. Для пользования платформой нужна электронная подпись.

Как накажут за несдачу отчётов в ЦЗН

Если не отчитаться или отчитаться невовремя, будут санкции по ст. 19.7 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей; для юрлиц – от 3 000 до 5 000 рублей.

Эксперты Роструда на сайте онлайнинспекция.рф напоминают про такие санкции, но не объясняют, как будут отслеживать нарушителей. Теоретически узнать о том, что работодатель не сообщил какую-то информацию в Центр занятости, можно:

по итогам мониторинга жалоб работников, например, на сокращение штата;

по датам обновления информации от работодателя на платформе «Работа России»;

по информации от других ведомств, например, ФНС России, о прошедшем сокращении штата.

Протокол об административном правонарушении при несдаче отчёта в ЦЗН составляет трудовой инспектор.

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