Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте: зачем нужен, как создавать и использовать

Чтобы равномерно распределить расходы на оплату отпускных в налоговом учёте между отчётными периодами и уменьшить налог на прибыль раньше, чем работники пойдут в отпуск, организация может создать резерв. Рассказываем, как это сделать правильно.

Зачем нужен резерв на оплату отпусков

Желающих уйти в отпуск обычно больше в тёплое время года, чем в холодное. Поэтому, как правило, основные суммы отпускных работодатели начисляют весной и летом, а зимой и осенью таких расходов меньше.

Однако у организации есть возможность равномерно распределить расходы на выплату отпускных для расчёта налога на прибыль. Для этого нужно создать резерв на оплату отпусков. Тогда списывать расходы на отпускные можно будет, начиная с января, даже если первый сотрудник планирует пойти в отпуск только в апреле. Таким образом, уже в первом квартале компания сможет снизить налог на прибыль за счёт отпускных, которые будут начислены и выплачены в следующих отчётных периодах.

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Как создать резерв на оплату отпусков

Создавать резерв компания может с начала любого года. Для этого нужно отразить в налоговой учётной политике:

1. Решение о создании резерва.

2. Порядок расчёта резерва.

3. Предельную сумма резерва на год.

4. Процент отчислений в резерв.

Предельная сумма резерва (ПСР) — это максимально возможная сумма, которую компания планирует потратить на выплату отпускных в течение года. Методики расчёта этой суммы в Налоговом кодексе нет. Можно использовать такую формулу:

ПСР = СДЗ х Ч х ПО х (1+ВЗ) х КИ,

где СДЗ — среднедневная зарплата на одного сотрудника за прошедший год;

Ч — среднесписочная численность сотрудников на начало следующего года;

ПО — средняя продолжительность отпуска в календарных днях (в общем случае это — 28 дней, но может быть и больше, если сотрудники компании имеют право на дополнительные отпуска);

ВЗ — общая ставка страховых взносов;

КИ — коэффициент индексации, этот показатель нужно учитывать, если компания планирует в предстоящем году повышать зарплату.

Чтобы определить процент отчислений (ПР), нужно разделить предельную сумму резерва на плановый фонд оплаты труда на предстоящий год (ФОТг). Расходы на оплату труда нужно брать с учётом обязательных страховых взносов.

ПР = ПСР / ФОТг х 100%.

Чтобы определить сумму отчислений в резерв за конкретный месяц (ОРм), нужно умножить фактический ФОТ за этот месяц с учётом взносов на процент отчислений.

ОРм = ФОТм х ПР.

Пример 1. Компания «Старт» приняла решение создавать резерв на оплату отпусков с 2023 года. Средняя зарплата на одного сотрудника за день в 2022 году составила 2100 руб. Численность сотрудников на 01.01.2023 — 350 человек. Общая ставка страховых взносов — 30,5%. Собственник компании решил с января 2023 года повысить зарплату на 10%. Прав на дополнительные отпуска у сотрудников компании нет. Предельная сумма резерва: ПСР = 2100 руб. х 350 чел. х 28 дней х 1,305 х 1,1 = 29 542 590 руб. Плановый ФОТ на 2023 год с учётом страховых взносов и индексации: ФОТг = 2100 руб. х 350 чел х 365 дней х 1,305 х 1,1 = 385 108 763 руб. Процент отчислений: ПР = 29 542 590 руб. / 385 108 763 руб. х 100%. = 7,7%. Фактически ФОТ за январь 2023 года с учётом страховых взносов составил 31 100 000 руб. Отчисления в резерв за январь составили: ОРя = 31 100 000 руб. х 7,7% = 2 394 700 руб.

Как использовать резерв на оплату отпусков

В налоговом учёте формирование резервов на оплату отпусков нужно отражать так же, как расходы на оплату труда. Например, резерв на отпуска рабочих основного производства следует учесть в составе прямых расходов, а резерв на отпуска сотрудников бухгалтерии или юридического отдела — включить в косвенные расходы.

Все начисленные в течение года отпускные нужно списывать за счёт уже сформированного резерва. Таким образом, сами начисленные суммы отпускных в расходы периода не попадут.

Компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении списывать за счёт резерва нельзя. Минфин считает, что эту сумму следует включать в текущие расходы на оплату труда на общих основаниях (письмо от 03.05.2012 № 03-03-056/4/29).

На конец года нужно сопоставить сформированный за год резерв и фактические расходы на отпуска. Если резерва не хватило для оплаты всех отпускных и взносов за год, то разницу нужно включить в расходы по оплате труда на 31 декабря (п. 3 ст. 324.1 НК РФ). Если же на конец года осталась неиспользованная сумма резерва по отпускам, то действия организации зависят от того, собирается ли она продолжать создавать этот резерв в дальнейшем.

Если резерв будет и в следующем году, то нужно сопоставить его остаток с переходящим на следующий год обязательством по невыплаченным отпускным. Для этого взять количество неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику на конец года и умножить его на среднедневной заработок этого сотрудника и ставку страховых взносов (письмо Минфина РФ от 11.01.2013 № 03-03-06/1/4). Если сумма переходящего обязательства получится больше, чем остаток резерва, то резерв нужно пополнить. Если же окажется, что остаток резерва превышает обязательства по отпускным, то разницу нужно отнести на внереализационные доходы (п. 4 ст. 324.1 НК РФ).

Пример 2. В компании «Дельта» три сотрудника: Иванов, Петров и Яковлев. Компания создавала резерв на оплату отпусков в 2022 году и планирует создавать его в 2023 году. Неиспользованный остаток резерва на 31.12.2022 равен 15 300 руб. Ставка страховых взносов — 15,5%. Иванов использовал свой отпуск в 2022 году полностью, а у Петрова и Яковлева на 31.12.2022 остались 5 и 3 неиспользованных дня соответственно. Среднедневной заработок Петрова за 2022 год — 1 800 руб., Яковлева – 2 000 руб. Обязательство компании по невыплаченным отпускным на 31.12.2022: 5 дней х 1 800 руб. х 1,155 + 3 дня х 2 000 руб. х 1,155 = 17 325 руб. Обязательство по отпускным превышает остаток резерва, поэтому резерв нужно 31.12.2022 пополнить на сумму: 17 325 руб. - 15 500 руб. = 1 825 руб.

Если же в следующем году компания не планирует создавать резерв на отпуска, то всю неиспользованную сумму нужно отнести на внереализационные доходы на 31 декабря текущего года (п. 5 ст. 324.1 НК РФ).

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