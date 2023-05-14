Как оформить призыв сотрудника на военные сборы

10 мая 2023 года опубликован указ Президента РФ от 10.05.2023 № 333 о призыве на военные сборы. Это не мобилизация и не срочная служба, а ежегодное мероприятие, куда работодатель обязан отпустить работника. Объясняем, как правильно оформить период призыва сотрудника на сборы и как оплачивать это время.

Чем сборы отличаются от призыва на военную службу

10 мая 2023 года опубликован указ Президента РФ от 10.05.2023 № 333 о призыве на военные сборы. Цель ежегодных сборов — подготовить граждан к военной службе. В ст. 54 закона от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности…» указано, что других целей у военных сборов быть не может. То есть гражданина отправят не нести военную службу, а готовиться к ней.

Вопросы проведения военных сборов регулируются специальным Положением, где прописаны особенности таких мероприятий и порядок призыва на них.

Военные сборы бывают двух видов:

Учебные. На такие сборы гражданина могут призвать не чаще, чем раз в три года. Это правило не распространяется на резервистов — тех, кто заключил контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Учебные сборы, в свою очередь, делятся на сборы приписного состава; подготовку по военно-учетным специальностям (ВУС); обслуживание материальных средств неприкосновенного запаса. Для резервистов проводятся тренировочные занятия. Проверочные — сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов. Это занятия по боевому слаживанию. На проверочные сборы могут призвать независимо от срока прохождения учебных сборов.

Военные сборы не могут длиться дольше двух месяцев. А их общая продолжительность за всё время пребывания гражданина в запасе не может превышать 12 месяцев. То есть лимит количества сборов для одного призывника ограничен.

Конкретная длительность определяется Минобороны РФ или другими федеральными органами, в которых предусмотрена военная служба. По указу от 10.05.2023 № 333 граждан призывают на сборы в ВС РФ, Росгвардию, ФСО и ФСБ.

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Кто подлежит призыву

На военные сборы отправят мужчин, пребывающих в запасе.

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет

Вероятность попасть на сборы больше всего у запасников первого разряда. Конкретные списки составляют военкоматы, а решение о призыве гражданина оформляется приказом военного комиссара.

На военные сборы не призовут тех, кто указан в п. 1 и 2 ст. 55 закона № 53-ФЗ. Это, в том числе:

женщины;

сотрудники, имеющие бронь от мобилизации;

работники авиации и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие перевозки или занятые обслуживанием техники;

работники на посевных и уборочных работах — на время таких работ;

педагоги образовательных организаций;

студенты, обучающиеся по очной или очно-заочной форме;

заочники — на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, подготовки дипломной работы;

отцы трёх и более несовершеннолетних детей;

граждане, пребывающие за рубежом;

граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.

От военных сборов могут также освободить уволенных с военной службы в течение двух лет со дня увольнения в запас, если они не пребывают в мобрезерве.

Не подлежат призыву на военные сборы граждане, отбывающие уголовное наказание; имеющие неснятую или непогашенную судимость; находящиеся под следствием.

Что делать с повесткой

Граждан оповестят о призыве заранее:

при учебных сборах — за 10 дней;

при проверочных сборах — в сроки, указанные в мобилизационных планах.

В мае 2023 года работник получает повестку лично — по месту жительства или по месту работы (учёбы). Электронные оповещения через Госуслуги заработают после того, как будет внедрён цифровой Реестр воинского учёта.

Минобороны неоднократно сообщало, что рассылка повесток по E-mail действующим законодательством не предусмотрена. Такие действия совершают злоумышленники с целью хищения персональных данных.

Форма повестки на учебные сборы приведена в приложении 1 к Положению о проведении военных сборов.

Работника могут вызвать в военкомат:

для уточнения сведений воинского учёта;

на медосвидетельствование;

для отправки на военные сборы.

Повестку в военкомат могут прислать в компанию, или её принесёт работодателю сам сотрудник.

Как действовать кадровику:

Уведомить сотрудника, если повестка получена по месту работы. Работнику вручается оригинал повестки под его личную подпись в расписке. Себе кадровик оставляет копию повестки, а также оригинал расписки и извещения для работодателя. Оригинал отрывного корешка возвращается в военкомат. Если работник отказывается от получения повестки, составить об этом акт в свободной форме. Желательно подписать его двумя свидетелями. Сообщить в военкомат об отказе сотрудника от получения повестки. Если повестку принёс работник, то сделать её копию и забрать оригинал извещения для работодателя.

Если сотрудника нет на работе, нужно вернуть повестку в военкомат с сопроводительным письмом. В нём описать причины, по которым кадровик не может оповестить работника — например, отпуск, болезнь, командировка или отсутствие по неизвестным причинам.

Работодатель не имеет права препятствовать отправке сотрудника на военные сборы. Руководитель организации может получить штраф от 1000 до 3000 рублей по ст. 21.2 КоАП РФ, если не оповестит работника о повестке или не отпустит его в военкомат.

Как оформить отсутствие работника, призванного на сборы

На время посещения военкомата и прохождения сборов сотрудника надо освободить от работы по ст. 170 ТК РФ — в связи с исполнением им государственных обязанностей. Трудовой договор на этот период не приостанавливается, поскольку это не мобилизация. За сотрудником сохраняется место работы и средний заработок.

Работодатель издаёт приказ в свободной форме об освобождении сотрудника от работы и сохранении среднего заработка. В преамбуле в качестве оснований указываются ст. 170 ТК РФ, п. 2 ст. 6 закона № 53-ФЗ, указ Президента РФ № 333, реквизиты повестки в военкомат. В тексте приказа лучше сразу дать поручение бухгалтерии сохранять за сотрудником средний заработок и возместить ему расходы, связанные с подготовкой к прохождению военных сборов: оплату проезда, жилья, суточных.

Если работника вызывают в военкомат несколько раз — на медкомиссию, для уточнения сведений, для отправки к месту сборов, то и приказов об освобождении от работы будет несколько.

Время отсутствия работника по ст. 170 ТК РФ отмечается в табеле учёта рабочего времени литерой «Г» или цифровым кодом «23».

Как оплачивать время военных сборов

Работнику нужно выплатить:

средний заработок за время прохождения медкомиссии, посещения военкомата для уточнения сведений, период военных сборов;

до отправки на сборы — оплата суточных, расходов по найму жилья и проезду от места жительства и обратно, если военкомат находится в другом населённом пункте.

Со среднего заработка в период военных сборов нужно удержать НДФЛ. Эта сумма не освобождена от налогообложения по ст. 217 НК РФ. Также на средний заработок надо начислять страховые взносы.

Все расходы потом возместит Минобороны в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением от 01.12.2004 № 704.

После возвращения работника со сборов работодатель подсчитывает все произведённые затраты: средний заработок, страховые взносы с него, командировочные (если были). После этого работодатель направляет письмо о компенсации расходов в военкомат на бланке компании, в котором указывает суммы фактических расходов и банковские реквизиты для перечисления компенсации. Затраты следует разбить по статьям: средний заработок, суточные, оплата проезда, страховые взносы и т.д.

К письму в военкомат прикладываются документы, подтверждающие фактические расходы работодателя, а также копия извещения о призыве на сборы и копия справки о прохождении военных сборов.

Справку о прохождении военных сборов по форме приложения 2 к Положению № 333 выдают работнику.

Какие ещё нюансы надо знать работодателю

Если работник получает зарплату с учётом северных надбавок и районных коэффициентов, то ему до сборов нужно выдать справку о стаже работы в районах Крайнего Севера по форме приложения 3 к Положению № 333. Она нужна воинской части, чтобы правильно рассчитать выплаты гражданину.

На время прохождения военных сборов за работником сохраняется место работы по закону, поэтому этот период включается в стаж работы на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 121 ТК РФ. Однако это правило не распространяется на дополнительные дни отдыха за работу в опасных и вредных условиях труда. Стаж для них считается по фактически отработанному времени.

Если период военных сборов выпадает на планируемое время отпуска, то отпуск придётся перенести. Это предусмотрено ст. 124 ТК РФ. Новый срок отпуска работодатель определяет с учётом пожеланий сотрудника.

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