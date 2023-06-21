Зачем бизнесу коллективный договор и как его составить

В коллективном договоре прописывают льготы и гарантии для персонала, которых нет в трудовом законодательстве. Рассказываем, как и зачем его составлять и должен ли он быть у всех работодателей.

В чём суть коллективного договора

Коллективный договор по ст. 40 Трудового кодекса — правовой акт, который регулирует социально-трудовые отношения у ИП и в организации. Его заключают представители работников и работодателей.

Колдоговор разрабатывают и подписывают по итогам коллективных переговоров. Коллективный договор нельзя подписать принудительно — для его заключения нужно желание обеих сторон.

Колгодоговор — необязательный документ. ИП или компания вполне могут работать без него, и это не будет нарушением. Но если работники выступят с инициативой заключить колдоговор, то работодатель не сможет им отказать. А после подписания документа его нужно будет исполнять, пока он действует.

На практике у многих компаний, особенно крупных, коллективный договор есть. Он выгоден работодателю по следующим причинам:

Можно включить в расходы дополнительные выплаты и льготы работникам, уменьшив базу по налогу на прибыль. Это, например, расходы на компенсацию проезда, бесплатное питание. Коллективный договор — это правовой акт, и налоговая инспекция в большинстве случаев признаёт экономически обоснованными затраты, произведённые по его нормам. Если же колдоговора нет, то такие расходы нельзя включать в базу для уменьшения налога на прибыль в соответствии с п. 25 ст. 255, п. 25-26 ст. 270 НК РФ. Уменьшается объём нагрузки на кадровиков, оптимизируется кадровый документооборот. По Трудовому кодексу многие вопросы должны быть урегулированы трудовым или коллективным договором. Например, порядок возмещения расходов по служебным командировкам; режим рабочего времени; стимулирующие выплаты; гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. На микропредприятиях работодатель может прописывать все эти вопросы индивидуально в трудовых договорах. В компаниях с большой численностью удобнее вводить единые правила, а в трудовых договорах делать отсылку к колдоговору. Можно установить общие для всех работников нормы по оплате труда, рабочему времени, гарантиям и компенсациям. Так снижается риск возникновения конфликтов. В трудовые договоры по ошибке могут быть включены условия, которые нарушают принцип трудового законодательства о равенстве прав и возможностей всех работников. А любая дискриминация в трудовых отношениях запрещена. Колдоговор помогает избежать таких ситуаций, потому что устанавливает единые для всех сотрудников условия.

Например, часто возникают споры по размеру выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. Суды неоднозначно относятся к «золотым парашютам» и считают их выплату необоснованной, если она не предусмотрена коллективным договором или локальным нормативным актам. По их мнению, любые индивидуальные отклонения от принятой у работодателя системы оплаты труда имеют дискриминационный характер.

4. Коллективный договор делает работодателя привлекательнее. Будущие сотрудники будут понимать, какие условия труда их ждут, как будет оплачиваться их труд, и на какие дополнительные гарантии они могут рассчитывать, кроме предусмотренных законом. Например, в коллективном договоре можно установить компенсацию расходов на стоматологию, абонемент в спортзал, если это позволяет финансово-экономическое положение работодателя.

Коллективный договор не может содержать условия, ухудшающие положение работника по сравнению с нормами трудового законодательства. Это прямо запрещено ст. 9 ТК РФ. Всё, что положено сотрудникам по ТК, работодатель обязан выполнять независимо от того, что прописано в колдоговоре. Но можно прописать запрет устраивать забастовки, если работодатель не нарушает условия коллективного договора — это законно.

Колдоговор можно заключать по организации в целом, или отдельно по филиалам, представительствам, обособленным структурным подразделениям. Соответственно, действие документа будет распространяться только на работников того подразделения, где он подписан.

Например, колдоговор компании «Ромашка» обязателен для руководителей и персонала компании «Ромашка». Другой вариант. В компании «Ромашка» есть управление и два филиала. Колдоговор подписан на уровне филиала 1. Его действие будет распространяться только на этот филиал, а не на всю компанию.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм. Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году практическое пособие для работодателя Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить

Какие вопросы можно урегулировать коллективным договором организации

Колдоговор — это компромисс между желаниями работников и возможностями работодателя. При его подготовке учитывают, насколько реализуемы требования трудового коллектива и можно ли установить дополнительные льготы и гарантии, кроме предусмотренных Трудовым кодексом.

В ст. 41 ТК РФ есть рекомендуемый перечень вопросов, которые можно урегулировать коллективным договором:

формы, системы и размеры оплаты труда;

выплата пособий, компенсаций;

порядок и сроки индексации зарплат, других выплат;

занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

рабочее время и время отдыха, предоставление и продолжительности отпусков;

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

экологическая безопасность;

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;

оздоровление и отдых работников и членов их семей;

частичная или полная оплата питания работников;

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора.

Этот перечень открытый и может быть дополнен по желанию сторон колдоговора. Например, можно включить приложения с правилами внутреннего трудового распорядка, положением о мотивации и оплате труда, положением о ДМС.

Можно закрепить в колдоговоре дополнительные стимулы для работников: оплату спортзала, детского сада для детей работников и прочее, если это позволяет финансово-экономическое положение работодателя.

Воспользуйтесь готовым бланком коллективного договора из сервиса «Моё дело Бюро», дополнив его своими условиями.

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Заключение коллективного договора

С инициативой о проведении коллективных переговоров могут выступить как работники, так и администрация.

Интересы работодателя согласно ст. 33 ТК РФ может представлять руководитель компании, ИП-работодатель лично, или назначенные ими должностные лица. Если ИП или директор передают свои полномочия по участию в коллективных переговорах, то издаётся приказ. Также желательно оформить доверенность на представителей работодателя, чтобы в дальнейшем в суде или ГИТ не возникло сомнений в законности их действий.

От работников может выступать профсоюз или иные представители, выбранные работниками на общей конференции — ч. 2 ст. 29, ст. 31 ТК РФ. Например, при отсутствии профсоюза может быть образован Совет трудового коллектива.

Интересы работников не могут представлять те, кто представляет интересы работодателей — ст. 36 ТК РФ. Это сотрудники администрации компании, руководители среднего звена.

Алгоритм заключения колдоговора:

Одна из сторон направляет другой стороне письменное предложение в свободной форме о начале коллективных переговоров. Другая сторона должна вступить в переговоры в течение семи календарных дней. Для этого она отправляет письменный ответ, в котором указывает своих представителей. Датой начала переговоров считается день, следующий за днём получения ответа инициатором. На ведение коллективных переговоров по заключению колдоговора отводится не больше трёх месяцев — ч. 2 ст. 40 ТК РФ. В этот период представители сторон могут направлять другой стороне предложения и запросы информации, на которые другая сторона должна ответить в течение двух недель. Порядок ведения коллективных переговоров регулируется ст. 37 ТК РФ. По истечении трёх месяцев стороны должны подписать коллективный договор. Он начинает действовать с даты, которая в нём указана, и та не обязательно должна совпадать с датой подписания.

В течение семи дней после подписания колдоговор нужно направить на уведомительную регистрацию в местную трудовую инспекцию или в местную администрацию, если она наделена полномочиями по регистрации колдоговоров законом субъекта РФ.

Орган по труду (трудовая инспекция или местная администрация, в зависимости от закона субъекта РФ) проверяет, чтобы положения коллективного договора не ухудшали положение работника по сравнению с нормами трудового права. Но он не может отменить уже подписанный документ. При выявлении нарушений колдоговор будет применяться в той части, в какой он соответствует трудовому законодательству.

Можно ли подписать коллективный договор с разногласиями

Если стороны полностью не договорились, то через три месяца коллективных переговоров нужно подписать колдоговор на согласованных условиях и протокол разногласий к нему. Такое правило установлено в ч. 2 ст. 40 ТК РФ. Колдоговор будет применяться в согласованной части.

Все разногласия будут решаться согласно нормам ТК РФ и законов, в том числе в порядке для рассмотрения трудовых споров. Также стороны могут инициировать новые коллективные переговоры по внесению дополнений в колдоговор.

Сколько действует коллективный договор

Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет. При этом стороны могут договориться о продлении, но не более чем ещё на три года.

Коллективный договор продолжает действовать:

при изменении наименования организации;

при реорганизации в форме преобразования;

изменении типа ГУП или МУП;

при увольнении генерального директора;

при смене формы собственности — ещё три месяца с даты перехода права собственности;

при реорганизации компании в форме слияния, присоединения, разделения, выделения — на весь период реорганизации;

при ликвидации — до окончания ликвидации.

При смене собственника или при реорганизации стороны могут инициировать заключение нового коллективного договора или договориться о продлении действующего. Изменения и дополнения в колдоговор вносятся в том порядке, который в нём установлен. Если таких норм в документе нет, то применяется такая же процедура, как для заключения договора — путём коллективных переговоров.

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: