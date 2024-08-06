Учет продажи товаров через маркетплейс

Правовые основы: на какие законы опираемся
В торговле через маркетплейс важны следующие детали:
она ведётся дистанционно;
основание договора продавца и покупателя — описание товара;
до заключения договора покупатель не может непосредственно ознакомиться с товаром или его образцом.
Основания: п. 2 ст. 497 ГК РФ, п. 1 ст. 26.1 Закона РФ № 2300-1.
Работать с маркетплейсом могут все, кроме ИП на ПСН и физлиц без самозанятости. Для самозанятых есть крупное ограничение: продавать они могут только товары, которые произвели сами.
Чтобы ИП на ПСН смог торговать на маркетплейсе, ему придётся совмещать патент с другим налоговым режимом — например, УСН. В одном из своих материалов мы уже рассказывали о нюансах совмещения ПСН и УСН.
Договор между продавцом и владельцем маркетплейса
Обычно используют договор возмездного оказания услуг или посреднический договор. Суть у них одна, но есть отличия в деталях.
Важно — статья подойдёт только тем, кто применяет посреднический договор. Иные варианты применяют слишком редко, а отличия в бухгалтерском и товарном учёте велики.
Договор оказания услуг скорее редкость. Обычно по нему площадка обязуется размещать товары, переводить деньги от покупателей, упаковывать и доставлять товары.
Дополнительно заключают договор на платное продвижение. По нему маркетплейс может законно оказывать рекламные услуги.
Эти договоры должны соответствовать ст. 779 ГК РФ.
Посреднический договор применяют чаще. Есть аналоги — агентский договор или договором комиссии: это нормальная практика. Договор комиссии должен соответствовать статье 990 ГК РФ,1005 ГК РФ
По такому договору площадка обязуется просто быть посредником между продавцом и покупателем. В договоре сразу указывают комиссию за посредничество.
Также, если в договоре не указали иное, у продавца будет обязанность возмещать суммы, израсходованные на исполнение договора:
расходы на доставку (погрузку, разгрузку) товаров;
расходы на хранение и страхование товаров (если это предусмотрено договором);
расходы, связанные с продажей товаров (расходы на рекламу, продвижение и размещение товаров и др.).
Также возможны иные расходы, без которых посредник не сможет выполнить договор. Их тоже придётся возместить.
Основание: п. 2 ст. 975, ст. 1001 Гражданского кодекса РФ.
Все пункты о расходах лучше изучить максимально внимательно. Там обычно много сложных условий, зависящих и от схемы работы, и от объёма товара, и от его цены.
Актуальные версии договоров-оферт часто размещают на сайтах платформ. Например, так сделали Wildberries и Ozon.
Далее рассмотрим, как отражать в учете продажу товаров через маркетплейс, если между продавцом и интернет-площадкой заключен посреднический договор, по условиям которого маркетплейс является посредником, участвующим в расчетах с покупателями.
Как оформить продажи в документах
В договоре всегда указывают, какие бумаги и в какой срок должны предоставить друг другу продавец и маркетплейс.
При отправке товара на склад маркетплейса понадобятся два документа: один укажет, что за товары продавец отгрузил, а другой урегулирует доставку.
Документ с указанием товаров. Нужно сформировать накладную или акт приёма-передачи товара — ТОРГ-1 или ТОРГ-12 соответственно. Ещё можно составить документ по самостоятельно разработанной форме — это позволяют ст. 9 № 402-ФЗ и п. 4 ФСБУ 27/2021 — но обычно это нецелесообразно.
Укажите, что товары отгружаются в рамках посреднического договора.
Документ, регулирующий доставку. Если продавец сам доставляет товары на своём транспорте, он формирует путевой лист.
Если для доставки нанимают транспортную организацию, она должна составить транспортную накладную.
Форма для бумажной накладной — из постановления правительства № 2200.
Формат для электронной накладной — из приказа ФНС № ЕД-7-26/1065.
По дальнейшей доставке покупателям все документы оформляет сам маркетплейс.
При продаже товара. Обычно оформляется только отчёт посредника, но иногда продавец на НПД должен отчитываться перед налоговой.
Отчёт посредника. Для бухучёта и налогообложения это самый важный документ. Его оформляют произвольно, но с обязательным указанием реквизитов. Основание — ч. 2 ст. 9 № 402-ФЗ, п. 4, 8 ФСБУ 27/2021.
Чек при продаже товара у продавцов на НПД. Подробно разбирали этот нюанс в отдельном материале Моего Дела. Другим продавцам формировать и отправлять чеки не нужно.
Что учесть в работе с документами. Крупные торговые площадки размещают на своих сайтах образцы документов, а также подробные инструкции, как с ними работать. В частности, порядок документооборота размещен на сайте Ozon.ru.
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Как оформить бухучет
По отгруженному, но не проданному товару. Пока покупатель не заберёт товар, право владения остаётся у продавца. Доход с такого товара он не получает, а их стоимость списывать не нужно.
Переданные маркетплейсу товары отражаются в составе отгруженных товаров следующей проводкой:
ДЕБЕТ 45 КРЕДИТ 41 (43) — стоимость товаров (готовой продукции), переданных маркетплейсу.
По проданному товару. Маркетплейс направит продавцу документы о продаже или по итогам отчетного месяца или по итогам более короткого периода, установленного договором. На основании отчёта продавец включает выручку в доходы и списывает себестоимость проданных товаров.
Выручку признают в сумме, по которой продан товар, на дату продажи. Эта информацию площадка указывает в своём отчёте.
Расчёты по выплате вознаграждения и возмещению расходов отражаются в учёте отдельно. Обычно по договору эти деньги удерживает сама площадка.
Проводки при этом могут быть следующими:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90.1 — выручка от реализации товаров через маркетплейс;
ДЕБЕТ 76 субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» КРЕДИТ 62
— задолженность маркетплейса по перечислению выручки;
ДЕБЕТ 90.2 КРЕДИТ 45 — списана стоимость отгруженных маркетплейсом товаров;
ДЕБЕТ 90.3 КРЕДИТ 68 субсчёт «Расчёты по НДС» (если продавец — плательщик НДС) — начислен НДС;
ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчеты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» — начислено посредническое вознаграждение (отражена стоимость услуг маркетплейса);
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» (если продавец платит НДС) — входной НДС по услугам маркетплейса;
ДЕБЕТ 68 субсчёт «Расчёты по НДС» КРЕДИТ 19 (если продавец — плательщик НДС) — принят к вычету НДС;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» — получены от маркетплейса денежные средства за минусом удержанного посреднического вознаграждения и стоимости услуг маркетплейса;
ДЕБЕТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» КРЕДИТ 76 субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» — отражён зачёт задолженности перед маркетплейсом по вознаграждению (услугам) в счёт погашения задолженности за проданные товары.
Как считать НДС, если вы его платите
НДС платят либо с предоплаты, полученной от покупателя на счёт маркетплейса, либо со стоимости товаров, которые были отгружены покупателю.
Налоговую базу по НДС определяют от времени этих двух событий — какое произошло раньше, то и возьмут для расчёта базы. Датой отгрузки считают дату первого документа, оформленного на покупателя или перевозчика.
Налоговой базой по НДС у продавца признают стоимость товаров, по которой площадка реализует их покупателю. Основание — письмо Минфина России № 03-07-11/46824.
Данные операции отражают в учёте, когда получают от посредника подтверждающие документы.
Если посредник продаёт товары в розницу и покупатели — не подотчётные лица, счета-фактуры не выставляют. Обязанность по оформлению считается исполненной с момента выдачи кассового чека или другого документа установленной формы.
Тогда в книге продаж нужно зарегистрировать полученный от маркетплейса документ (отчёт), содержащий суммарные данные по операциям, совершённым в течение отчетного периода (календарного месяца или квартала). Основание — письмо Минфина России № 03-07-11/77929.
Сумму НДС, которую маркетплейс предъявил по стоимости вознаграждения и оказанных услуг, продавец может принять её к вычету.
Внимание! При продаже товаров через маркетплейс физлицам в другой стране ЕАЭС с 1 июля 2024 года действует особый порядок налогообложения.
Налог на прибыль
Единый налог при УСН
НДФЛ у ИП на ОСНО
Доходы учитывайте в общем порядке.
Расходы можно включить в профвычет НДФЛ. Речь идет о следующих затратах:
расходы на товары (их изготовление или покупку),
вознаграждение маркетплейсу без учёта НДС,
дополнительные расходы площадки.
Об учёте доходов и расходов ИП на ОСНО мы писали ранее в нашем блоге на «Клерке».
Также в учёте важно правильно отразить скидки для покупателей — мы сделали об этом отдельный материал на ресурсе «Моё дело Бюро».
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