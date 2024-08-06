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Маркетплейсы

Учет продажи товаров через маркетплейс

У торговли на маркетплейсах есть свои особенности в бухгалтерском и налоговом учёте — и на каждом агрегаторе найдутся отдельные нюансы. Разбираемся, на что смотреть в договоре и как вести учёт, чтобы не получить штраф.

Правовые основы: на какие законы опираемся

В торговле через маркетплейс важны следующие детали:

  • она ведётся дистанционно;

  • основание договора продавца и покупателя — описание товара;

  • до заключения договора покупатель не может непосредственно ознакомиться с товаром или его образцом.

Основания: п. 2 ст. 497 ГК РФ, п. 1 ст. 26.1 Закона РФ № 2300-1.

Работать с маркетплейсом могут все, кроме ИП на ПСН и физлиц без самозанятости. Для самозанятых есть крупное ограничение: продавать они могут только товары, которые произвели сами.

Чтобы ИП на ПСН смог торговать на маркетплейсе, ему придётся совмещать патент с другим налоговым режимом — например, УСН. В одном из своих материалов мы уже рассказывали о нюансах совмещения ПСН и УСН.

ОКВЭД

Договор между продавцом и владельцем маркетплейса

Обычно используют договор возмездного оказания услуг или посреднический договор. Суть у них одна, но есть отличия в деталях.

Важно — статья подойдёт только тем, кто применяет посреднический договор. Иные варианты применяют слишком редко, а отличия в бухгалтерском и товарном учёте велики.

Договор оказания услуг скорее редкость. Обычно по нему площадка обязуется размещать товары, переводить деньги от покупателей, упаковывать и доставлять товары.

Дополнительно заключают договор на платное продвижение. По нему маркетплейс может законно оказывать рекламные услуги.

Эти договоры должны соответствовать ст. 779 ГК РФ.

Посреднический договор применяют чаще. Есть аналоги — агентский договор или договором комиссии: это нормальная практика. Договор комиссии должен соответствовать статье 990 ГК РФ,1005 ГК РФ

По такому договору площадка обязуется просто быть посредником между продавцом и покупателем. В договоре сразу указывают комиссию за посредничество.

Также, если в договоре не указали иное, у продавца будет обязанность возмещать суммы, израсходованные на исполнение договора:

  • расходы на доставку (погрузку, разгрузку) товаров;

  • расходы на хранение и страхование товаров (если это предусмотрено договором);

  • расходы, связанные с продажей товаров (расходы на рекламу, продвижение и размещение товаров и др.).

Также возможны иные расходы, без которых посредник не сможет выполнить договор. Их тоже придётся возместить.

Основание: п. 2 ст. 975, ст. 1001 Гражданского кодекса РФ.

Все пункты о расходах лучше изучить максимально внимательно. Там обычно много сложных условий, зависящих и от схемы работы, и от объёма товара, и от его цены.

Актуальные версии договоров-оферт часто размещают на сайтах платформ. Например, так сделали Wildberries и Ozon.

Далее рассмотрим, как отражать в учете продажу товаров через маркетплейс, если между продавцом и интернет-площадкой заключен посреднический договор, по условиям которого маркетплейс является посредником, участвующим в расчетах с покупателями. 

Как оформить продажи в документах

В договоре всегда указывают, какие бумаги и в какой срок должны предоставить друг другу продавец и маркетплейс.

При отправке товара на склад маркетплейса понадобятся два документа: один укажет, что за товары продавец отгрузил, а другой урегулирует доставку.

  • Документ с указанием товаров. Нужно сформировать накладную или акт приёма-передачи товара — ТОРГ-1 или ТОРГ-12 соответственно. Ещё можно составить документ по самостоятельно разработанной форме — это позволяют ст. 9 № 402-ФЗ и п. 4 ФСБУ 27/2021 — но обычно это нецелесообразно. 

Укажите, что товары отгружаются в рамках посреднического договора.

  • Документ, регулирующий доставку. Если продавец сам доставляет товары на своём транспорте, он формирует путевой лист.

Если для доставки нанимают транспортную организацию, она должна составить транспортную накладную.
Форма для бумажной накладной — из постановления правительства № 2200.
Формат для электронной накладной — из приказа ФНС № ЕД-7-26/1065.

По дальнейшей доставке покупателям все документы оформляет сам маркетплейс.

При продаже товара. Обычно оформляется только отчёт посредника, но иногда продавец на НПД должен отчитываться перед налоговой.

Что учесть в работе с документами. Крупные торговые площадки размещают на своих сайтах образцы документов, а также подробные инструкции, как с ними работать. В частности, порядок документооборота размещен на сайте Ozon.ru.

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Как оформить бухучет

По отгруженному, но не проданному товару. Пока покупатель не заберёт товар, право владения остаётся у продавца. Доход с такого товара он не получает, а их стоимость списывать не нужно.

Переданные маркетплейсу товары отражаются в составе отгруженных товаров следующей проводкой:

  • ДЕБЕТ 45 КРЕДИТ 41 (43) — стоимость товаров (готовой продукции), переданных маркетплейсу.

По проданному товару. Маркетплейс направит продавцу документы о продаже или по итогам отчетного месяца или по итогам более короткого периода, установленного договором. На основании отчёта продавец включает выручку в доходы и списывает себестоимость проданных товаров.

Выручку признают в сумме, по которой продан товар, на дату продажи. Эта информацию площадка указывает в своём отчёте.

Расчёты по выплате вознаграждения и возмещению расходов отражаются в учёте отдельно. Обычно по договору эти деньги удерживает сама площадка.

Проводки при этом могут быть следующими:

  • ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90.1 — выручка от реализации товаров через маркетплейс;

  • ДЕБЕТ 76 субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» КРЕДИТ 62
    — задолженность маркетплейса по перечислению выручки;

  • ДЕБЕТ 90.2 КРЕДИТ 45 — списана стоимость отгруженных маркетплейсом товаров;

  • ДЕБЕТ 90.3 КРЕДИТ 68 субсчёт «Расчёты по НДС» (если продавец — плательщик НДС) — начислен НДС;

  • ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчеты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» — начислено посредническое вознаграждение (отражена стоимость услуг маркетплейса);

  • ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» (если продавец платит НДС) — входной НДС по услугам маркетплейса;

  • ДЕБЕТ 68 субсчёт «Расчёты по НДС» КРЕДИТ 19 (если продавец — плательщик НДС) — принят к вычету НДС;

  • ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» — получены от маркетплейса денежные средства за минусом удержанного посреднического вознаграждения и стоимости услуг маркетплейса;

  • ДЕБЕТ 76 (60) субсчёт «Расчёты с маркетплейсом по вознаграждению (услугам)» КРЕДИТ 76 субсчёт «Расчёты с маркетплейсом за проданные товары» — отражён зачёт задолженности перед маркетплейсом по вознаграждению (услугам) в счёт погашения задолженности за проданные товары.

Как считать НДС, если вы его платите

НДС платят либо с предоплаты, полученной от покупателя на счёт маркетплейса, либо со стоимости товаров, которые были отгружены покупателю.

Налоговую базу по НДС определяют от времени этих двух событий — какое произошло раньше, то и возьмут для расчёта базы. Датой отгрузки считают дату первого документа, оформленного на покупателя или перевозчика.

Налоговой базой по НДС у продавца признают стоимость товаров, по которой площадка реализует их покупателю. Основание — письмо Минфина России № 03-07-11/46824.

Данные операции отражают в учёте, когда получают от посредника подтверждающие документы.

Если посредник продаёт товары в розницу и покупатели — не подотчётные лица, счета-фактуры не выставляют. Обязанность по оформлению считается исполненной с момента выдачи кассового чека или другого документа установленной формы.

Тогда в книге продаж нужно зарегистрировать полученный от маркетплейса документ (отчёт), содержащий суммарные данные по операциям, совершённым в течение отчетного периода (календарного месяца или квартала). Основание — письмо Минфина России № 03-07-11/77929.

Сумму НДС, которую маркетплейс предъявил по стоимости вознаграждения и оказанных услуг, продавец может принять её к вычету.

Внимание! При продаже товаров через маркетплейс физлицам в другой стране ЕАЭС с 1 июля 2024 года действует особый порядок налогообложения.

Налог на прибыль

До момента продажи не нужно учитывать ни доходы, ни расходы. После продажи доходы и расходы НК РФ

Затраты на хранение, транспортировку и продажу включите в косвенные расходы. Их можно списать в месяце возникновения.

Единый налог при УСН

Здесь тоже доходы и расходы учитываются по стандартным правилам посреднических договоров. 

Помните, что доходы формируются в момент оплаты товара покупателем. И в них нужно учесть цену услуг и вознаграждения маркетплейсу;

НДФЛ у ИП на ОСНО

Доходы учитывайте в общем порядке.

Расходы можно включить в профвычет НДФЛ. Речь идет о следующих затратах: 

  • расходы на товары (их изготовление или покупку),

  • вознаграждение маркетплейсу без учёта НДС,

  • дополнительные расходы площадки.

Об учёте доходов и расходов ИП на ОСНО мы писали ранее в нашем блоге на «Клерке».

Также в учёте важно правильно отразить скидки для покупателей — мы сделали об этом отдельный материал на ресурсе «Моё дело Бюро».

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