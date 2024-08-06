Учет продажи товаров через маркетплейс

Обычно используют договор возмездного оказания услуг или посреднический договор. Суть у них одна, но есть отличия в деталях.

Важно — статья подойдёт только тем, кто применяет посреднический договор. Иные варианты применяют слишком редко, а отличия в бухгалтерском и товарном учёте велики.

Договор оказания услуг скорее редкость. Обычно по нему площадка обязуется размещать товары, переводить деньги от покупателей, упаковывать и доставлять товары.

Дополнительно заключают договор на платное продвижение. По нему маркетплейс может законно оказывать рекламные услуги.

Эти договоры должны соответствовать ст. 779 ГК РФ.

Посреднический договор применяют чаще. Есть аналоги — агентский договор или договором комиссии: это нормальная практика. Договор комиссии должен соответствовать статье 990 ГК РФ,1005 ГК РФ

По такому договору площадка обязуется просто быть посредником между продавцом и покупателем. В договоре сразу указывают комиссию за посредничество.

Также, если в договоре не указали иное, у продавца будет обязанность возмещать суммы, израсходованные на исполнение договора:

расходы на доставку (погрузку, разгрузку) товаров;

расходы на хранение и страхование товаров (если это предусмотрено договором);

расходы, связанные с продажей товаров (расходы на рекламу, продвижение и размещение товаров и др.).

Также возможны иные расходы, без которых посредник не сможет выполнить договор. Их тоже придётся возместить.

Основание: п. 2 ст. 975, ст. 1001 Гражданского кодекса РФ.

Все пункты о расходах лучше изучить максимально внимательно. Там обычно много сложных условий, зависящих и от схемы работы, и от объёма товара, и от его цены.

Актуальные версии договоров-оферт часто размещают на сайтах платформ. Например, так сделали Wildberries и Ozon.

Далее рассмотрим, как отражать в учете продажу товаров через маркетплейс, если между продавцом и интернет-площадкой заключен посреднический договор, по условиям которого маркетплейс является посредником, участвующим в расчетах с покупателями.