Утвердите график отпусков на 2025 год до 17 декабря

В каждом структурном подразделении составляется свой проект графика. Если структурных подразделений нет, разрабатывается единый проект. Туда вносят пожелания работников по отпускам.

О том, вправе ли работник делить ежегодный отпуск на части, см. материал «Мое дело Бюро».

Работодатель смотрят на пожелания и составляет итоговый график отпусков с учётом ч. 4 ст. 122 и ст. 123 ТК РФ.

Стандартный ежегодный отпуск — 28 календарных дней, но некоторые работники имеют право на удлинённый отпуск.

Если работнику по закону положены ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, то их тоже нужно включить в график.

О том, каким категориям работников работодатель обязан предоставлять ежегодный дополнительный отпуск, см. материал «Мое дело Бюро».

Также в график можно включить неиспользованные отпуска за прошлые годы. Основание — письмо Роструда № ПГ/21367-6-1 от 11.10.2023.

В таком случае укажите общее число дней отпуска и основание, по которому работнику предоставлены дополнительные дни.

Обязательно указывайте в графике отпуска в полном объёме. У каждого работника есть право на ежегодный отпуск. Отсутствие отпуска в графике — знак того, что работодатель проигнорировал это право.

Иногда работники сами не включают все дни отпуска в график. Такой подход усложнит учёт неиспользованных дней отпуска и затруднит перенос отпуска на другой срок. При этом порядок переноса отпуска по инициативе работника на другой срок законодательством не установлен Это подтверждает письмо Роструда № ПГ/11111-6-1 от 18.05.2022.

Вместе с тем, вы всегда можете изменить для работника время отпуска. Если работник обратится с заявлением о предоставлении отпуска вне графика, вы можете скорректировать график.

О том, как документально оформить перенос отпуска, см. материал «Мое дело Бюро».

Включайте в график всех работников, которым положен отпуск. В частности:

совместителей;

иностранных работников;

работников, планирующих уволиться после наступления нового года;

работников, отстранённых от работы;

работниц, уходящих в следующем году в отпуск по беременности и родам.

Последнюю категорию можно не включать. Беременным отпуск можно предоставить на основании заявления — такой порядок прописан в ст. 260 ТК РФ. Но, если включить отпуск работниц в график, вести учёт и планировать работу будет немного проще.

Если работнику не положен ежегодный отпуск в новом году, не вписывайте его в график. Отпуск не положен, тем, кто:

находится в отпуске по уходу за ребёнком;

увольняется до нового календарного года;

выполняет работы по договору гражданско-правового характера (ГПХ) — у них нет отпуска, поскольку это не трудовые отношения;

ещё не принят к работодателю — его отпуск нужно внести уже после трудоустройства.

Укажите конкретные даты, а не месяц предоставления отпуска. Такой формат предполагает форма № Т-7. При этом, если в графике будут точные даты, от работника не потребуется заявление о предоставлении отпуска.