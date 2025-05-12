Индексация зарплаты в 2025 году

Как провести индексацию в 2025 году

Индексировать зарплату нужно у всех работников с трудовыми договорами, включая руководителей.

В бюджетном секторе индексацию проводят в соответствии с федеральными и региональными законами, постановлениями Правительства РФ и т.п. В них описана периодичность и размер индексации. Принимать внутренние положения самостоятельно бюджетным организациям не нужно.

Расходы на индексацию закладываются при формировании федерального бюджета. Индексировать зарплаты могут и сами регионы с учётом возможностей своих бюджетов.

Бюджетники могут приостанавливать индексацию на какое-то время. Например, госслужащим приостанавливали индексацию зарплат в 2014–2017 годах и в 2021 году.

Основание — п. 2 Определения КС РФ № 2618-О от 19.11.2015, законы № 350-ФЗ от 02.12.2013, № 395-ФЗ от 08.12.2020.

Компании и ИП определяют порядок индексирования сами. Если внутренних актов об индексации нет, работодатель должен их разработать или внести изменения в уже действующие документы. Например, можно дополнить положение о заработной плате.

Утвердите в соответствующем локальном акте методику расчёта, в том числе:

Определите показатель , от которого будет зависеть коэффициент индексации для повышения зарплат. Это может быть уровень инфляции, индекс потребительских цен по стране или региону, прожиточный минимум по региону для работающих лиц.

Установите период , за который будет учитываться выбранный показатель — например, ежегодно, ежеквартально.

Пропишите, какие конкретно выплаты нужно индексировать — только оклады, все части заработной платы пропорционально или иное.

Методика индексации и размер коэффициента должны вести к реальному росту зарплат сотрудников. Если ограничитесь формальным повышением (например, «на 0,05% раз в 5 лет»), которое сотрудники даже не почувствуют, суд может признать такое положение об индексации незаконным.

Основание — Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 21.05.2014 по делу № 33-4226/2014, Б-10.

Пример. В 2025 году ООО «Ласточка» будет индексировать зарплату сотрудников на основании мартовского индекса потребительских цен (ИПЦ) — по данным Росстата он составил 110,34%. Порядок прописан в локальном положении об индексации зарплат.

Коэффициент индексации рассчитывается как ИПЦ / 100.

Индексация проводится раз в год, при этом индексируются только оклады работников. Расчёт производится по формуле: Оклад х (ИПЦ / 100).

Оклады в компании до индексации:

директор — 70 000 ₽ в месяц;

главный бухгалтер — 58 000 ₽ в месяц;

менеджер — 50 000 ₽ в месяц.

Размер окладов с 1 апреля 2025 года после индексации: