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Индексация зарплаты в 2025 году

Индексация зарплат сотрудников нужна, чтобы повысить реальный уровень дохода при росте потребительских цен на товары и услуги. Рассказываем, как работодателям проводить индексацию в 2025 году.

Что такое индексация зарплаты

Индексация — повышение действующей зарплаты работников на определённый коэффициент. 

Индексы уровня инфляции и цен регулярно рассчитывает Росстат и публикует на своём сайте. Индексы потребительских цен определяют не только по РФ, но и по каждому региону отдельно. 

Основанием для проведения индексации может послужить рост МРОТ или регионального прожиточного минимума.

Основание — ст. 130 ТК РФ

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Кто должен проводить индексацию зарплат

Применять индексацию для повышения уровня зарплат обязаны:

  • Бюджетные организации — порядок установлен Трудовым кодексом, распоряжениями Правительства и другими нормативными актами.

  • Компании и ИП — порядок устанавливают сами работодатели в своих локальных нормативных актах, коллективном договоре, соглашениях.

Индексация зарплат — это не право, а обязанность всех работодателей. Её должны проводить даже те компании и ИП, которые не разрабатывали собственные внутренние документы о порядке её проведения.

Чтобы повысить уровень дохода своих работников, компании и ИП вправе вместо индексации увеличить размеры окладов или платить премии, но делать это нужно регулярно. Так считает и Верховный Суд РФ.

Основание — ст. 134, 144 ТК РФ, Определение ВС РФ № 89-КГ18-14 от 08.04.2019, п. 10 Обзора Президиума ВС РФ от 15.11.2017.

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Как провести индексацию в 2025 году

Индексировать зарплату нужно у всех работников с трудовыми договорами, включая руководителей.

В бюджетном секторе индексацию проводят в соответствии с федеральными и региональными законами, постановлениями Правительства РФ и т.п. В них описана периодичность и размер индексации. Принимать внутренние положения самостоятельно бюджетным организациям не нужно.

Расходы на индексацию закладываются при формировании федерального бюджета. Индексировать зарплаты могут и сами регионы с учётом возможностей своих бюджетов.

Бюджетники могут приостанавливать индексацию на какое-то время. Например, госслужащим приостанавливали индексацию зарплат в 2014–2017 годах и в 2021 году.

Основание — п. 2 Определения КС РФ № 2618-О от 19.11.2015, законы № 350-ФЗ от 02.12.2013, № 395-ФЗ от 08.12.2020.

Компании и ИП определяют порядок индексирования сами. Если внутренних актов об индексации нет, работодатель должен их разработать или внести изменения в уже действующие документы. Например, можно дополнить положение о заработной плате.

Утвердите в соответствующем локальном акте методику расчёта, в том числе:

  • Определите показатель, от которого будет зависеть коэффициент индексации для повышения зарплат. Это может быть уровень инфляции, индекс потребительских цен по стране или региону, прожиточный минимум по региону для работающих лиц.

  • Установите период, за который будет учитываться выбранный показатель — например, ежегодно, ежеквартально.

  • Пропишите, какие конкретно выплаты нужно индексировать — только оклады, все части заработной платы пропорционально или иное.

Методика индексации и размер коэффициента должны вести к реальному росту зарплат сотрудников. Если ограничитесь формальным повышением (например, «на 0,05% раз в 5 лет»), которое сотрудники даже не почувствуют, суд может признать такое положение об индексации незаконным.

Основание — Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 21.05.2014 по делу № 33-4226/2014, Б-10.

Пример. В 2025 году ООО «Ласточка» будет индексировать зарплату сотрудников на основании мартовского индекса потребительских цен (ИПЦ) — по данным Росстата он составил 110,34%. Порядок прописан в локальном положении об индексации зарплат.

Коэффициент индексации рассчитывается как ИПЦ / 100.

Индексация проводится раз в год, при этом индексируются только оклады работников. Расчёт производится по формуле: Оклад х (ИПЦ / 100).

Оклады в компании до индексации:

  • директор — 70 000 ₽ в месяц;

  • главный бухгалтер — 58 000 ₽ в месяц;

  • менеджер — 50 000 ₽ в месяц.

Размер окладов с 1 апреля 2025 года после индексации:

  • 70 000 х (110,34% / 100) = 77 238 ₽ — оклад директора;

  • 58 000 х (110,34% / 100) = 63 997,20 ₽ — оклад главбуха;

  • 50 000 х (110,34% / 100) = 55 170 ₽ — оклад менеджера.

Как оформить индексацию зарплат

Каждую индексацию зарплаты работников оформляйте приказом руководителя. В приказе укажите:

  • причину индексации — например, рост потребительских цен, рост инфляции;

  • дату, с которой повышаете зарплаты сотрудников;

  • показатель, который применяется при индексации.

Пример приказа:

Что будет, если не проводить индексацию

Если порядок проведения индексации в компании есть, но работодатель не повышает зарплаты, сотрудники могут пожаловаться в Госинспекцию по труду, прокуратуру или в суд.

За уклонение от регулярной индексации есть административная ответственность — предупреждения или штрафа в размере:

  • 1 000–5 000 рублей — для должностных лиц и ИП;

  • 30 000–50 000 рублей — для организаций.

Основание — п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 352, 353 ТК РФ, письмо Роструда № ПГ/24772-6-1 от 19.05.2020.

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