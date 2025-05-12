Индексация зарплаты в 2025 году

Что такое индексация зарплаты
Индексация — повышение действующей зарплаты работников на определённый коэффициент.
Индексы уровня инфляции и цен регулярно рассчитывает Росстат и публикует на своём сайте. Индексы потребительских цен определяют не только по РФ, но и по каждому региону отдельно.
Основанием для проведения индексации может послужить рост МРОТ или регионального прожиточного минимума.
Основание — ст. 130 ТК РФ
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Кто должен проводить индексацию зарплат
Применять индексацию для повышения уровня зарплат обязаны:
Бюджетные организации — порядок установлен Трудовым кодексом, распоряжениями Правительства и другими нормативными актами.
Компании и ИП — порядок устанавливают сами работодатели в своих локальных нормативных актах, коллективном договоре, соглашениях.
Индексация зарплат — это не право, а обязанность всех работодателей. Её должны проводить даже те компании и ИП, которые не разрабатывали собственные внутренние документы о порядке её проведения.
Чтобы повысить уровень дохода своих работников, компании и ИП вправе вместо индексации увеличить размеры окладов или платить премии, но делать это нужно регулярно. Так считает и Верховный Суд РФ.
Основание — ст. 134, 144 ТК РФ, Определение ВС РФ № 89-КГ18-14 от 08.04.2019, п. 10 Обзора Президиума ВС РФ от 15.11.2017.
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Как провести индексацию в 2025 году
Индексировать зарплату нужно у всех работников с трудовыми договорами, включая руководителей.
В бюджетном секторе индексацию проводят в соответствии с федеральными и региональными законами, постановлениями Правительства РФ и т.п. В них описана периодичность и размер индексации. Принимать внутренние положения самостоятельно бюджетным организациям не нужно.
Расходы на индексацию закладываются при формировании федерального бюджета. Индексировать зарплаты могут и сами регионы с учётом возможностей своих бюджетов.
Бюджетники могут приостанавливать индексацию на какое-то время. Например, госслужащим приостанавливали индексацию зарплат в 2014–2017 годах и в 2021 году.
Основание — п. 2 Определения КС РФ № 2618-О от 19.11.2015, законы № 350-ФЗ от 02.12.2013, № 395-ФЗ от 08.12.2020.
Компании и ИП определяют порядок индексирования сами. Если внутренних актов об индексации нет, работодатель должен их разработать или внести изменения в уже действующие документы. Например, можно дополнить положение о заработной плате.
Утвердите в соответствующем локальном акте методику расчёта, в том числе:
Определите показатель, от которого будет зависеть коэффициент индексации для повышения зарплат. Это может быть уровень инфляции, индекс потребительских цен по стране или региону, прожиточный минимум по региону для работающих лиц.
Установите период, за который будет учитываться выбранный показатель — например, ежегодно, ежеквартально.
Пропишите, какие конкретно выплаты нужно индексировать — только оклады, все части заработной платы пропорционально или иное.
Методика индексации и размер коэффициента должны вести к реальному росту зарплат сотрудников. Если ограничитесь формальным повышением (например, «на 0,05% раз в 5 лет»), которое сотрудники даже не почувствуют, суд может признать такое положение об индексации незаконным.
Основание — Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 21.05.2014 по делу № 33-4226/2014, Б-10.
Пример. В 2025 году ООО «Ласточка» будет индексировать зарплату сотрудников на основании мартовского индекса потребительских цен (ИПЦ) — по данным Росстата он составил 110,34%. Порядок прописан в локальном положении об индексации зарплат.
Коэффициент индексации рассчитывается как ИПЦ / 100.
Индексация проводится раз в год, при этом индексируются только оклады работников. Расчёт производится по формуле: Оклад х (ИПЦ / 100).
Оклады в компании до индексации:
директор — 70 000 ₽ в месяц;
главный бухгалтер — 58 000 ₽ в месяц;
менеджер — 50 000 ₽ в месяц.
Размер окладов с 1 апреля 2025 года после индексации:
70 000 х (110,34% / 100) = 77 238 ₽ — оклад директора;
58 000 х (110,34% / 100) = 63 997,20 ₽ — оклад главбуха;
50 000 х (110,34% / 100) = 55 170 ₽ — оклад менеджера.
Как оформить индексацию зарплат
Каждую индексацию зарплаты работников оформляйте приказом руководителя. В приказе укажите:
причину индексации — например, рост потребительских цен, рост инфляции;
дату, с которой повышаете зарплаты сотрудников;
показатель, который применяется при индексации.
Пример приказа:
Что будет, если не проводить индексацию
Если порядок проведения индексации в компании есть, но работодатель не повышает зарплаты, сотрудники могут пожаловаться в Госинспекцию по труду, прокуратуру или в суд.
За уклонение от регулярной индексации есть административная ответственность — предупреждения или штрафа в размере:
1 000–5 000 рублей — для должностных лиц и ИП;
30 000–50 000 рублей — для организаций.
Основание — п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 352, 353 ТК РФ, письмо Роструда № ПГ/24772-6-1 от 19.05.2020.
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