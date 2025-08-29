Ключевая ставка: что это, на что влияет, как изменилась в 2025 году

Деятельность ИП и компаний

Ключевая ставка влияет на работу бизнеса.

Расчет НДФЛ с материальной выгоды.

Когда работодатель выдает сотруднику беспроцентный заем или заем по ставке ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, у заемщика возникает материальная выгода от экономии на процентах. Она облагается НДФЛ по ставке 35% (для нерезидентов — 30%).

Материальную выгоду рассчитывают за каждый месяц пользования займом. Для этого из суммы процентов, которые исчислены из 2/3 ключевой ставки, вычитают сумму процентов, рассчитанных по ставке из договора.

При расчете используют ту ключевую ставку, которая окажется меньше — на дату заключения договора займа или на последнее число месяца.

Основание — п. 2 ст. 212, пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ.

Расчет компенсации работникам за задержку зарплаты.

Если работодатель с опозданием выплатил зарплату, аванс, отпускные, расчет при увольнении или другие положенные работнику суммы, он обязан выплатить ему компенсацию за задержку в виде процентов от невыплаченных вовремя сумм. Минимальный размер таких процентов равен 1/150 от действующей в этот период ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки

Основание — ст. 136 ТК РФ.

Начисление пеней по налогам.

Если налоговая обязанность не погашена в установленный срок, налоговики начислят пени за каждый день просрочки в процентах от суммы недоимки. Процентная ставка пени равна:

для ИП и физлиц — 1/300 от ключевой ставки, действовавшей в период просрочки;

для юрлиц — 1/300 от ключевой ставки по отрицательному сальдо ЕНС, которое непрерывно существует до 30 календарных дней включительно, и 1/150 ключевой ставки по более длительной недоимке.

Основание — п. 4, 5 ст. 75 НК РФ.