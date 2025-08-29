Ключевая ставка: что это, на что влияет, как изменилась в 2025 году

Что такое ключевая ставка и на что она влияет
Ключевая ставка Центробанка России — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и ограничивает доходность принимаемых от них средств на депозитах.
До 2016 года в этих целях применялась ставка рефинансирования, затем Центробанк приравнял ее значение к ключевой ставке.
Основание — Указание ЦБ РФ № 3894-У от 11.12.2015.
Размер ключевой ставки оказывает влияние на глобальные процессы в экономике страны, на деятельность бизнеса и на благосостояние обычных граждан.
Основные последствия изменений ключевой ставки для экономики:
Высокая ключевая ставка
Низкая ключевая ставка
Высокие ставки по банковским кредитам
Низкие ставки по банковским кредитам
Высокие ставки по депозитам
Низкие ставки по депозитам
Снижение покупательной способности
Рост покупательной способности
Снижение роста экономики и производства
Рост экономики и производства
Снижение инфляции
Рост инфляции
Денежно-кредитная политика
Коммерческие банки прибавляют свой процент к ключевой ставке, под которую берут кредиты у Центробанка, и под этот увеличенный процент выдают кредиты бизнесу и населению.
На кредиты ключевая ставка влияет так:
При повышении ключевой ставки стоимость кредитов растет.
При снижении ключевой ставки кредиты становятся дешевле и доступнее для потенциальных заемщиков.
На депозиты ключевая ставка влияет так:
Повышение ставки ведет к росту доходности по вкладам. Сбережения населения растут, расходы и спрос из-за «подорожания» кредитов снижаются.
При снижении размера ключевой ставки снижаются и проценты по вкладам. Население перестает копить деньги и начинает их тратить, активно пользуясь кредитами, которые стали доступнее.
Уровень инфляции
Снижение ключевой ставки приводит к снижению покупательской способности денег, которых становится много. В результате покупательский спрос увеличивается, экономика развивается, но при этом деньги обесцениваются, а инфляция растет.
Повышение ключевой ставки приводит к падению покупательского спроса и сдерживает цены. За прежние деньги купить можно больше — инфляция снижается.
Деятельность ИП и компаний
Ключевая ставка влияет на работу бизнеса.
Расчет НДФЛ с материальной выгоды.
Когда работодатель выдает сотруднику беспроцентный заем или заем по ставке ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, у заемщика возникает материальная выгода от экономии на процентах. Она облагается НДФЛ по ставке 35% (для нерезидентов — 30%).
Материальную выгоду рассчитывают за каждый месяц пользования займом. Для этого из суммы процентов, которые исчислены из 2/3 ключевой ставки, вычитают сумму процентов, рассчитанных по ставке из договора.
При расчете используют ту ключевую ставку, которая окажется меньше — на дату заключения договора займа или на последнее число месяца.
Основание — п. 2 ст. 212, пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ.
Расчет компенсации работникам за задержку зарплаты.
Если работодатель с опозданием выплатил зарплату, аванс, отпускные, расчет при увольнении или другие положенные работнику суммы, он обязан выплатить ему компенсацию за задержку в виде процентов от невыплаченных вовремя сумм. Минимальный размер таких процентов равен 1/150 от действующей в этот период ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки
Основание — ст. 136 ТК РФ.
Начисление пеней по налогам.
Если налоговая обязанность не погашена в установленный срок, налоговики начислят пени за каждый день просрочки в процентах от суммы недоимки. Процентная ставка пени равна:
для ИП и физлиц — 1/300 от ключевой ставки, действовавшей в период просрочки;
для юрлиц — 1/300 от ключевой ставки по отрицательному сальдо ЕНС, которое непрерывно существует до 30 календарных дней включительно, и 1/150 ключевой ставки по более длительной недоимке.
Основание — п. 4, 5 ст. 75 НК РФ.
Налог на проценты по вкладам физлиц
Ключевая ставка Центробанка применяется для расчета необлагаемой налогом суммы процентов по вкладам граждан.
Необлагаемая сумма рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку, которая действует в налоговом периоде на первое число каждого месяца.
При расчете НДФЛ необлагаемую сумму вычитают из суммы выплаченных вкладчику процентов.
Как менялась ключевая ставка ЦБ
Наименьшей ключевая ставка была с конца июля 2020 до марта 2021 года — 4,25%. Решение о ее снижении ЦБ принял в период кризиса из-за коронавирусной пандемии.
К концу 2021 года ставка постепенно выросла до 7,5%, а в феврале 2022 года — до 9,5%, так как сохранялись инфляционные риски.
С началом СВО потребовалось увеличение депозитных ставок для сохранения ценовой и финансовой стабильности в стране — с 28 февраля 2022 года ключевую ставку повысили сразу до 20%.
С апреля 2022 года ставка постепенно снижалась и к 19 сентября 2022 года достигла 7,5%. Это значение сохранялось почти год — до 24 июля 2023 года, а потом снова начался постепенный рост показателя и к 28 октября 2024 года он достиг рекордных 21%.
Снижение ключевой ставки началось лишь в июне 2025 года — сначала до 20%, а с 28 июля 2025 года — до 18%.
Как изменялась ключевая ставка ЦБ РФ в последние годы:
Дата, с которой Центробанк установил ключевую ставку
Размер ключевой ставки, %
Документ Центробанка
с 28 июля 2025
18
Информационное сообщение Банка России от 25.07.2025
с 9 июня 2025
20
Информационное сообщение Банка России от 06.06.2025
с 28 октября 2024
21
Информационное сообщение Банка России от 25.10.2024
с 16 сентября 2024
19
Информационное сообщение Банка России от 13.09.2024
с 29 июля 2024
18
Информационное сообщение Банка России от 26.07.2024
с 18 декабря 2023
16
Информационное сообщение Банка России от 15.12.2023
с 30 октября 2023
15
Информационное сообщение Банка России от 27.10.2023
с 18 сентября 2023
13
Информационное сообщение Банка России от 15.09.2023
с 15 августа 2023
12
Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023
с 24 июля 2023
8,5
Информационное сообщение Банка России от 21.07.2023
с 19 сентября 2022
7,5
Информационное сообщение Банка России от 16.09.2022
с 25 июля 2022
8
Информационное сообщение Банка России от 22.07.2022
с 14 июня 2022
9,5
Информационное сообщение Банка России от 10.06.2022
с 27 мая 2022
11
Информационное сообщение Банка России от 26.05.2022
с 4 мая 2022
14
Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022
с 11 апреля 2022
17
Информационное сообщение Банка России от 08.04.2022
с 28 февраля 2022
20
Информационное сообщение Банка России от 28.02.2022
с 14 февраля 2022
9,5
Информационное сообщение Банка России от 11.02.2022
с 20 декабря 2021
8,5
Информационное сообщение Банка России от 17.12.2021
с 25 октября 2021
7,5
Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021
с 13 сентября 2021
6,75
Информационное сообщение Банка России от 10.09.2021
с 26 июля 2021
6,50
Информационное сообщение Банка России от 23.07.2021
с 15 июня 2021
5,50
Информационное сообщение Банка России от 11.06.2021
с 26 апреля 2021
5,00
Информационное сообщение Банка России от 23.04.2021
с 22 марта 2021
4,50
Информационное сообщение Банка России от 19.03.2021
с 27 июля 2020
4,25
Информационное сообщение Банка России от 24.07.2020
с 22 июня 2020
4,50
Информационное сообщение Банка России от 19.06.2020
Какой будет ключевая ставка
Заседания по ключевой ставке Совет директоров Банка России проводит по пятницам, следуя установленному графику. Календарь принятых решений, даты прошедших и планируемых заседаний есть на официальном сайте Банка России. Если принято решение об изменении ставки, новое значение вступает в силу с понедельника следующей недели.
Ближайшее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября 2025 года.
По итогам каждого заседания Совета директоров публикуется официальный пресс-релиз, в котором, помимо значения ключевой ставки, приводится оценка инфляционной динамики, рисков, денежно-кредитных условий, а также дается среднесрочный прогноз.
До конца 2025 года прогнозируется размер ключевой ставки от 16,3% до 18%, а прогноз по уровню инфляции 6–7%.
