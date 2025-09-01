ПБУ 13/2000: учёт государственной помощи и как правильно её отражать
Кто обязан применять ПБУ 13/2000
Все организации, кроме госсектора и банков.
Что важно знать об учёте государственной помощи
Разберём всё на понятных примерах из практики.
Вебинар пройдёт 10 сентября в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
В каких случаях ПБУ 13/2000 не применяется.
Классификацию бюджетных средств для целей бухучёта.
Как правильно учитывать финансирование капитальных затрат и текущих расходов.
Как учитывать использование и возврат бюджетных средств.
Как отражать госпомощь в отчётности.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHC1ezt
