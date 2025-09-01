ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
ПБУ 13/2000: учёт государственной помощи и как правильно её отражать

Разберём стандарт ПБУ 13/2000 и расскажем, как учитывать принятие и использование бюджетных средств в бухучёте, а потом — отражать их в отчётности. Обсудим, какие виды государственной помощи учитываются по этому стандарту, а какие — нет. 
Иллюстрация: Моё дело

Кто обязан применять ПБУ 13/2000

Все организации, кроме госсектора и банков.

Что важно знать об учёте государственной помощи

Разберём всё на понятных примерах из практики.

Вебинар пройдёт 10 сентября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете:

  • В каких случаях ПБУ 13/2000 не применяется.

  • Классификацию бюджетных средств для целей бухучёта. 

  • Как правильно учитывать финансирование капитальных затрат и текущих расходов.

  • Как учитывать использование и возврат бюджетных средств.

  • Как отражать госпомощь в отчётности.

Участие бесплатное — просто оставьте заявку, а мы напомним вам о начале трансляции.

Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ПБУ 13/2000 для учёта госпомощи в своей организации и снизить риски претензий со стороны проверяющих.

ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи»

Разберём, какие виды государственной помощи учитываются по стандарту, и как правильно отражать их в учёте и раскрывать в отчётности — с практическими примерами

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHC1ezt

