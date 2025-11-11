ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Моё дело
НДС
НДС 22% с 1 января 2026 года: как платить по переходящим договорам

НДС 22% с 1 января 2026 года: как платить по переходящим договорам

Законопроект о налоговой реформе прошёл первое чтение, а у бизнеса уже нет сомнений, что основная ставка НДС вырастет до 22%. Разбираемся, как с учётом роста ставки считать НДС по переходящим договорам с 2025 на 2026 год.

Самое главное:

  1. Ставка НДС вырастет на 2% с 1 января 2026 года.

  2. Аудит«переходящих» договоров — проверяем, как повлияет рост ставки НДС на цену.

  3. Изменение условий о цене договора при увеличении НДС — когда необходимо, а когда нет.

  4. Что делать продавцу, когда оплата и отгрузка приходятся на разные годы — разбираем ситуации.

  5. Как покупателю учитывать «входной» налог по «переходящим» договорам.

Как изменится ставка НДС с 2026 года

Действующая сейчас основная ставка НДС 20% увеличится до 22%. Её применяют к отгрузке товаров, оказанию услуг, выполнению работ, передаче имущественных прав — то есть, к операциям, для которых не действуют ставки 10%, 0% или спецставки для УСН 5% и 7%.

Применять новую ставку 22% нужно с 1 января 2026 года — это касается всех налогоплательщиков, которые платят НДС по основной ставке. Дата заключения договора на обязанность применения ставки 22% не влияет. Такая ставка будет действовать в отношении всех договоров, которые заключили в 2026 году и ранее.

Основание — пп. «б» п. 8 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.

Если по договорам от 2026 года вопросов возникнуть не должно, то по переходящим контрактам необходимо учесть целый ряд нюансов. Подготовку к переходу начните уже сейчас, чтобы с нового года спокойно продолжить работу.

Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.

Получить пробный доступ

Как отражать новую ставку в переходящих договорах

Проверьте условия о цене товара в договорах, заключенных до 1 января 2026 года и действующих в следующем году. Формулировка условий определяет, нужно ли вносить изменения в договор.

Не нужно ничего менять, если в договоре условие о цене прописано примерно так:

  • Указана действующая ставка НДС, но предусмотрена корректировка цены при её изменении.

«Стоимость составляет 100 000 рублей, в том числе НДС по ставке 20%. В случае законодательного изменения налоговой ставки НДС, согласованная в настоящем пункте стоимость подлежит соответствующему пересчёту».

  • Ставка не указана, но есть отсылка к соответствующим нормам законодательства.

«Стоимость составляет 200 000 рублей без учета НДС. Сумма НДС рассчитывается по ставке, установленной в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ».

  • Указана цена без НДС, налог начисляют сверх указанной стоимости, при этом ставка налога не прописана.

«Стоимость, согласованная сторонами, составляет 500 000 рублей. НДС исчисляется сверх согласованной стоимости».

В таких случаях заключать дополнительное соглашение к договору не обязательно, но нужно письменно сообщить покупателю о предстоящем повышении цены из-за роста НДС.

Согласовать с контрагентом и внести изменения в договор придётся в таких случаях:

  • Стоимость указана с учётом НДС по ставке 20%.

«Стоимость составляет 120 000 рублей, в том числе НДС 20% 20 000 рублей».

  • В договоре нет информации о сумме НДС. Налог входит в стоимость, его сумму определяют расчётным методом.

«Стоимость составляет 120 000 рублей».

Составьте допсоглашения об изменении цены и проведите переговоры с покупателями. Цена для покупателя изменится или останется прежней в зависимости от варианта, который выберут стороны:

1. Стоимость с учётом НДС не меняется, а налог определяют расчётным путём по новой ставке 22/122.

Например, цена товара 120 000 рублей с учётом НДС. 

В 2025 году НДС 20% 20 000 руб., цена без НДС — 100 000 руб. 

В 2026 году НДС 22% 21 639,34 руб. (120 000 х 22/122), цена без НДС 98 360,66 руб. (120 000 — 21 639,34).

Общая сумма стоимости для покупателя не меняется. Разницу между прежней и новой суммой НДС погашает продавец, уменьшая выручку.

2. Стоимость без НДС не меняется, а НДС начисляют на неё по новой ставке 22%.

Например, цена товара без учёта НДС 300 000 рублей.

В 2025 году НДС 20% 60 000 руб. (300 000 х 20%), общая стоимость товара составляет 360 000 руб. (300 000 + 60 000).

В 2026 году НДС 22% 66 000 руб. (300 000 х 22%), общая стоимость 366 000 руб. (300 000 + 66 000).

Для покупателя стоимость товара вырастет на разницу между старой и новой суммой налога. Выручка продавца останется прежней.

Если покупатель откажется доплачивать разницу между прежней и повышенной суммой НДС, перечислять её в бюджет продавцу придётся за свой счёт.

Основание — п. 4 ст. 164 НК РФ, п. 17 постановления Пленума ВАС № 33 от 30.05.2014.

Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.

Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса

Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!

Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Переходящие договоры: как платить НДС при изменении ставки

Законопроект ещё не приняли окончательно, и пока нет официальных разъяснений по НДС в договорах, которые продолжат работать в 2026 году.

В такой ситуации можно ориентироваться на разъяснения «О порядке применения налоговой ставки НДС в переходный период», которые ФНС давала в 2018 году при повышении ставки НДС с 18% до 20%.

Обратите внимание: новую ставку НДС 22% нужно применять ко всем отгрузкам в 2026 году, даже если вы не укажете её в договоре.

Что делать продавцу

Как продавцу считать НДС в переходный период, если договор заключили до 1 января 2026 года:

Когда оплачен и отгружен товар

Что делать продавцу

в 2025 году

в 2026 году

В 2026 году реализованы товары, которые купили в 2025 году

«Входной» НДС по закупленным товарам принять к вычету. Ставка — 20%

По реализуемым товарам начислять НДС по ставке 22%. Корректировка принятого к вычету в 2025 году «входного» налога не нужна

Товар отгружен покупателю в 2025 году, а счёт-фактура оформлен в 2026

Датой отгрузки начислить НДС по ставке 20%

Корректировать начисленный в 2025 году НДС не нужно

Товар отгрузили покупателю в 2025 году, а оплата поступила от него в 2026

Датой отгрузки начислить НДС по ставке 20%

Корректировать начисленный в 2025 году НДС не нужно.

В платёжном поручении покупатель должен указать ставку 20%

В 2025 году поступил аванс 100% от покупателя, а товар отгрузили в 2026

НДС с аванса начислить по ставке 20/120

НДС при отгрузке начислить по ставке 22%, а налог с аванса по ставке 20/120 принять к вычету

В 2025 году поступила частичная предоплата от покупателя. В 2026 отгрузили товар и получили остаток оплаты

НДС с аванса начислить по ставке 20/120

НДС при отгрузке начислить по ставке 22% на стоимость всего отгруженного товара. Налог с частичной предоплаты по ставке 20/120 принять к вычету.

В платёжке на остаток оплаты покупатель должен указать ставку 22%

Если покупатель доплатит вам в 2026 году разницу из-за ставки НДС, и сделает это до того, как вы отгрузите ему оплаченный в 2025 году товар:

1. Выдайте ему корректировочный счёт-фактуру на увеличение суммы аванса, в котором:

  • В строке А укажите данные до изменения, включая ставку 20/120.

  • В строке Б приведите изменённые показатели, включая ставку 22/122.

  • В графы 8 и 9 по строке В внесите сумму доплаты.

2. НДС по корректировке начислите при получении доплаты и примите к вычету на дату отгрузки товара.

Что делать покупателю

Как продавцу учитывать «входной» налог в переходный период, если он, как и поставщик, применяет основную ставку НДС:

Когда товары оплачены поставщику и отгружены покупателю

Что делать покупателю

в 2025 году

в 2026 году

Предоплату 100% перечислили поставщику в 2025 году. Поставщик отгрузил товар в 2025 году, а на учёт его приняли в 2026

«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120

На основании отгрузочных документов принять к вычету «входной» НДС по ставке 20%.

Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120

Предоплату 100% перечислили поставщику в 2025 году, а отгрузка товара состоялась в 2026

«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120

Согласно отгрузочным документам принять к вычету «входной» НДС по ставке 22%. Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120

Товар отгружен поставщиком и принят к учёту в 2025 году, а оплата прошла в 2026

«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20%

В платёжке на оплату указать ставку НДС 20% (на дату отгрузки). Корректировать вычет не нужно

Частичную предоплату перечислили поставщику в 2025 году. Отгрузили товар и перечислили остаток оплаты — в 2026

«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120

Согласно отгрузочным документам принять к вычету «входной» НДС по ставке 22%. Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120.

При оплате остатка указать в платежке ставку НДС 22% (на дату отгрузки)

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/20667 от 23.10.2018.

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Чек-лист: как подготовиться к переходу на ставку НДС 22%

Что нужно сделать, чтобы быть готовым к новой ставке НДС с 1 января 2026 года:

  • Поднимите все договоры, которые не закроются до конца 2025 года. Проверьте формулировки условий о цене в каждом из них.

  • Если нужно, составьте к переходящим договорам дополнительные соглашения об изменении цены из-за повышения ставки НДС. Согласуйте и подпишите их с покупателями. Если условия договора позволяют обойтись без допсоглашения, направьте покупателю письмо с сообщением о повышении цены с 1 января 2026 года и расчётом новой стоимости.

  • Если покупатель отказывается от доплаты, но расторгать с ним договор вы не хотите, рассчитайте, сколько вам придётся доплатить НДС в бюджет из своих средств.

Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHkf6WU

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 420 подписчиков705 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы