НДС 22% с 1 января 2026 года: как платить по переходящим договорам

Как отражать новую ставку в переходящих договорах

Проверьте условия о цене товара в договорах, заключенных до 1 января 2026 года и действующих в следующем году. Формулировка условий определяет, нужно ли вносить изменения в договор.

Не нужно ничего менять, если в договоре условие о цене прописано примерно так:

Указана действующая ставка НДС, но предусмотрена корректировка цены при её изменении.

«Стоимость составляет 100 000 рублей, в том числе НДС по ставке 20%. В случае законодательного изменения налоговой ставки НДС, согласованная в настоящем пункте стоимость подлежит соответствующему пересчёту».

Ставка не указана, но есть отсылка к соответствующим нормам законодательства.

«Стоимость составляет 200 000 рублей без учета НДС. Сумма НДС рассчитывается по ставке, установленной в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ».

Указана цена без НДС, налог начисляют сверх указанной стоимости, при этом ставка налога не прописана.

«Стоимость, согласованная сторонами, составляет 500 000 рублей. НДС исчисляется сверх согласованной стоимости».

В таких случаях заключать дополнительное соглашение к договору не обязательно, но нужно письменно сообщить покупателю о предстоящем повышении цены из-за роста НДС.

Согласовать с контрагентом и внести изменения в договор придётся в таких случаях:

Стоимость указана с учётом НДС по ставке 20%.

«Стоимость составляет 120 000 рублей, в том числе НДС 20% — 20 000 рублей».

В договоре нет информации о сумме НДС. Налог входит в стоимость, его сумму определяют расчётным методом.

«Стоимость составляет 120 000 рублей».

Составьте допсоглашения об изменении цены и проведите переговоры с покупателями. Цена для покупателя изменится или останется прежней в зависимости от варианта, который выберут стороны:

1. Стоимость с учётом НДС не меняется, а налог определяют расчётным путём по новой ставке 22/122.

Например, цена товара — 120 000 рублей с учётом НДС.

В 2025 году НДС 20% — 20 000 руб., цена без НДС — 100 000 руб.

В 2026 году НДС 22% — 21 639,34 руб. (120 000 х 22/122), цена без НДС — 98 360,66 руб. (120 000 — 21 639,34).

Общая сумма стоимости для покупателя не меняется. Разницу между прежней и новой суммой НДС погашает продавец, уменьшая выручку.

2. Стоимость без НДС не меняется, а НДС начисляют на неё по новой ставке 22%.

Например, цена товара без учёта НДС — 300 000 рублей.

В 2025 году НДС 20% — 60 000 руб. (300 000 х 20%), общая стоимость товара составляет 360 000 руб. (300 000 + 60 000).

В 2026 году НДС 22% — 66 000 руб. (300 000 х 22%), общая стоимость — 366 000 руб. (300 000 + 66 000).

Для покупателя стоимость товара вырастет на разницу между старой и новой суммой налога. Выручка продавца останется прежней.

Если покупатель откажется доплачивать разницу между прежней и повышенной суммой НДС, перечислять её в бюджет продавцу придётся за свой счёт.

Основание — п. 4 ст. 164 НК РФ, п. 17 постановления Пленума ВАС № 33 от 30.05.2014.

Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.