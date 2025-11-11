НДС 22% с 1 января 2026 года: как платить по переходящим договорам

Самое главное:
Ставка НДС вырастет на 2% с 1 января 2026 года.
Аудит«переходящих» договоров — проверяем, как повлияет рост ставки НДС на цену.
Изменение условий о цене договора при увеличении НДС — когда необходимо, а когда нет.
Что делать продавцу, когда оплата и отгрузка приходятся на разные годы — разбираем ситуации.
Как покупателю учитывать «входной» налог по «переходящим» договорам.
Как изменится ставка НДС с 2026 года
Действующая сейчас основная ставка НДС 20% увеличится до 22%. Её применяют к отгрузке товаров, оказанию услуг, выполнению работ, передаче имущественных прав — то есть, к операциям, для которых не действуют ставки 10%, 0% или спецставки для УСН 5% и 7%.
Применять новую ставку 22% нужно с 1 января 2026 года — это касается всех налогоплательщиков, которые платят НДС по основной ставке. Дата заключения договора на обязанность применения ставки 22% не влияет. Такая ставка будет действовать в отношении всех договоров, которые заключили в 2026 году и ранее.
Основание — пп. «б» п. 8 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Если по договорам от 2026 года вопросов возникнуть не должно, то по переходящим контрактам необходимо учесть целый ряд нюансов. Подготовку к переходу начните уже сейчас, чтобы с нового года спокойно продолжить работу.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Как отражать новую ставку в переходящих договорах
Проверьте условия о цене товара в договорах, заключенных до 1 января 2026 года и действующих в следующем году. Формулировка условий определяет, нужно ли вносить изменения в договор.
Не нужно ничего менять, если в договоре условие о цене прописано примерно так:
Указана действующая ставка НДС, но предусмотрена корректировка цены при её изменении.
«Стоимость составляет 100 000 рублей, в том числе НДС по ставке 20%. В случае законодательного изменения налоговой ставки НДС, согласованная в настоящем пункте стоимость подлежит соответствующему пересчёту».
Ставка не указана, но есть отсылка к соответствующим нормам законодательства.
«Стоимость составляет 200 000 рублей без учета НДС. Сумма НДС рассчитывается по ставке, установленной в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ».
Указана цена без НДС, налог начисляют сверх указанной стоимости, при этом ставка налога не прописана.
«Стоимость, согласованная сторонами, составляет 500 000 рублей. НДС исчисляется сверх согласованной стоимости».
В таких случаях заключать дополнительное соглашение к договору не обязательно, но нужно письменно сообщить покупателю о предстоящем повышении цены из-за роста НДС.
Согласовать с контрагентом и внести изменения в договор придётся в таких случаях:
Стоимость указана с учётом НДС по ставке 20%.
«Стоимость составляет 120 000 рублей, в том числе НДС 20% — 20 000 рублей».
В договоре нет информации о сумме НДС. Налог входит в стоимость, его сумму определяют расчётным методом.
«Стоимость составляет 120 000 рублей».
Составьте допсоглашения об изменении цены и проведите переговоры с покупателями. Цена для покупателя изменится или останется прежней в зависимости от варианта, который выберут стороны:
1. Стоимость с учётом НДС не меняется, а налог определяют расчётным путём по новой ставке 22/122.
Например, цена товара — 120 000 рублей с учётом НДС.
В 2025 году НДС 20% — 20 000 руб., цена без НДС — 100 000 руб.
В 2026 году НДС 22% — 21 639,34 руб. (120 000 х 22/122), цена без НДС — 98 360,66 руб. (120 000 — 21 639,34).
Общая сумма стоимости для покупателя не меняется. Разницу между прежней и новой суммой НДС погашает продавец, уменьшая выручку.
2. Стоимость без НДС не меняется, а НДС начисляют на неё по новой ставке 22%.
Например, цена товара без учёта НДС — 300 000 рублей.
В 2025 году НДС 20% — 60 000 руб. (300 000 х 20%), общая стоимость товара составляет 360 000 руб. (300 000 + 60 000).
В 2026 году НДС 22% — 66 000 руб. (300 000 х 22%), общая стоимость — 366 000 руб. (300 000 + 66 000).
Для покупателя стоимость товара вырастет на разницу между старой и новой суммой налога. Выручка продавца останется прежней.
Если покупатель откажется доплачивать разницу между прежней и повышенной суммой НДС, перечислять её в бюджет продавцу придётся за свой счёт.
Основание — п. 4 ст. 164 НК РФ, п. 17 постановления Пленума ВАС № 33 от 30.05.2014.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса
Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!
Переходящие договоры: как платить НДС при изменении ставки
Законопроект ещё не приняли окончательно, и пока нет официальных разъяснений по НДС в договорах, которые продолжат работать в 2026 году.
В такой ситуации можно ориентироваться на разъяснения «О порядке применения налоговой ставки НДС в переходный период», которые ФНС давала в 2018 году при повышении ставки НДС с 18% до 20%.
Обратите внимание: новую ставку НДС 22% нужно применять ко всем отгрузкам в 2026 году, даже если вы не укажете её в договоре.
Что делать продавцу
Как продавцу считать НДС в переходный период, если договор заключили до 1 января 2026 года:
Когда оплачен и отгружен товар
Что делать продавцу
в 2025 году
в 2026 году
В 2026 году реализованы товары, которые купили в 2025 году
«Входной» НДС по закупленным товарам принять к вычету. Ставка — 20%
По реализуемым товарам начислять НДС по ставке 22%. Корректировка принятого к вычету в 2025 году «входного» налога не нужна
Товар отгружен покупателю в 2025 году, а счёт-фактура оформлен в 2026
Датой отгрузки начислить НДС по ставке 20%
Корректировать начисленный в 2025 году НДС не нужно
Товар отгрузили покупателю в 2025 году, а оплата поступила от него в 2026
Датой отгрузки начислить НДС по ставке 20%
Корректировать начисленный в 2025 году НДС не нужно.
В платёжном поручении покупатель должен указать ставку 20%
В 2025 году поступил аванс 100% от покупателя, а товар отгрузили в 2026
НДС с аванса начислить по ставке 20/120
НДС при отгрузке начислить по ставке 22%, а налог с аванса по ставке 20/120 принять к вычету
В 2025 году поступила частичная предоплата от покупателя. В 2026 отгрузили товар и получили остаток оплаты
НДС с аванса начислить по ставке 20/120
НДС при отгрузке начислить по ставке 22% на стоимость всего отгруженного товара. Налог с частичной предоплаты по ставке 20/120 принять к вычету.
В платёжке на остаток оплаты покупатель должен указать ставку 22%
Если покупатель доплатит вам в 2026 году разницу из-за ставки НДС, и сделает это до того, как вы отгрузите ему оплаченный в 2025 году товар:
1. Выдайте ему корректировочный счёт-фактуру на увеличение суммы аванса, в котором:
В строке А укажите данные до изменения, включая ставку 20/120.
В строке Б приведите изменённые показатели, включая ставку 22/122.
В графы 8 и 9 по строке В внесите сумму доплаты.
2. НДС по корректировке начислите при получении доплаты и примите к вычету на дату отгрузки товара.
Что делать покупателю
Как продавцу учитывать «входной» налог в переходный период, если он, как и поставщик, применяет основную ставку НДС:
Когда товары оплачены поставщику и отгружены покупателю
Что делать покупателю
в 2025 году
в 2026 году
Предоплату 100% перечислили поставщику в 2025 году. Поставщик отгрузил товар в 2025 году, а на учёт его приняли в 2026
«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120
На основании отгрузочных документов принять к вычету «входной» НДС по ставке 20%.
Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120
Предоплату 100% перечислили поставщику в 2025 году, а отгрузка товара состоялась в 2026
«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120
Согласно отгрузочным документам принять к вычету «входной» НДС по ставке 22%. Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120
Товар отгружен поставщиком и принят к учёту в 2025 году, а оплата прошла в 2026
«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20%
В платёжке на оплату указать ставку НДС 20% (на дату отгрузки). Корректировать вычет не нужно
Частичную предоплату перечислили поставщику в 2025 году. Отгрузили товар и перечислили остаток оплаты — в 2026
«Входной» НДС с аванса принять к вычету по ставке 20/120
Согласно отгрузочным документам принять к вычету «входной» НДС по ставке 22%. Восстановить вычет с аванса по ставке 20/120.
При оплате остатка указать в платежке ставку НДС 22% (на дату отгрузки)
Основание — письмо ФНС № СД-4-3/20667 от 23.10.2018.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Чек-лист: как подготовиться к переходу на ставку НДС 22%
Что нужно сделать, чтобы быть готовым к новой ставке НДС с 1 января 2026 года:
Поднимите все договоры, которые не закроются до конца 2025 года. Проверьте формулировки условий о цене в каждом из них.
Если нужно, составьте к переходящим договорам дополнительные соглашения об изменении цены из-за повышения ставки НДС. Согласуйте и подпишите их с покупателями. Если условия договора позволяют обойтись без допсоглашения, направьте покупателю письмо с сообщением о повышении цены с 1 января 2026 года и расчётом новой стоимости.
Если покупатель отказывается от доплаты, но расторгать с ним договор вы не хотите, рассчитайте, сколько вам придётся доплатить НДС в бюджет из своих средств.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHkf6WU
Начать дискуссию