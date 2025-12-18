8063 Премиум 4 мобил Х
Учетная политика
Учетная политика на 2026 год: какие изменения внести

Учетная политика на 2026 год: какие изменения внести

Проверьте, нужно ли менять учетную политику вашей организации на 2026 год. Корректировки потребуются, если планируются новые виды деятельности или операции, меняется система налогообложения, вступают в силу новые нормы закона или при досрочном переходе на ФСБУ 9/2025 «Доходы». Разобрали изменения учетной политики подробно. 

Изменения в законодательстве

Вносите изменения в учетную политику, когда закон прямо дает вам выбор порядка учета (п. 10 ПБУ 1/2008, абз. 6 ст. 313 НК РФ).

1. Досрочный переход на ФСБУ 9/2025 «Доходы». Стандарт обязателен с отчетности за 2027 год, но можно перейти на него раньше — с 1 января 2026 года (п. 2 Приказа Минфина № 56н от 16.05.2025).

Решение о досрочном переходе закрепите в учетной политике (п. 4, 7 ПБУ 1/2008) и раскройте в бухгалтерской отчетности (п. 23 ПБУ 1/2008).

В учетной политике:

  • замените ссылки на ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008;

  • приведите положения по учету доходов в соответствие с ФСБУ 9/2025.

Что прописать в учетной политике при переходе:

Бизнесу с правом на ведение упрощенного бухучета, нужно установить порядок применения ФСБУ 9/2025 — полностью или в упрощенном виде (в т. ч. частично). Если последний вариант предусматривает возможность выбора способов ведения бухучета, то выбрать соответствующий способ и закрепить его в учетной политике.

В системе «Мое дело Бюро» размещены примеры составления учетной политики для целей бухучета на 2026 год, в том числе образцы для организаций, которые решили досрочно перейти на ФСБУ 9/2025 «Доходы» (на примере розничной торговли — для субъектов МСП и организаций, не являющихся таковыми).

2. Отмена электронного формата ТОРГ-12 и акта о передаче результатов работ (об оказании услуг). С 1 января 2026 года отменяются форматы электронных ТОРГ-12 и актов оказания услуг, утвержденные Приказом ФНС № ММВ-7-10/551 от 30.11.2015,. Вместо них можно использовать формат УПД (Приказ ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023)

Вместе с тем, вы можете ТОРГ-12 и акты составлять (создавать):

  • на бумаге;

  • в виде неформализованных электронных документов.

Однако неформализованные электронные документы для подачи в ИФНС нужно сканировать и заверять усиленной квалифицированной подписью (письмо ФНС № ЕА-2-26/1316 от 04.02.2025). 

В учетной политике целесообразно указать на форму (формат) составления (оформления) ТОРГ-12 и актов для передачи в ИФНС (п. 4 ПБУ 1/2008).

3. Электронные перевозочные документы (ЭПД). С 1 сентября 2026 года вводится преимущественно электронный формат перевозочных документов (ЭПД) для транспортной накладной, заказа (заявки), экспедиторских документов (ч. 1, 5 ст. 8 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007, п. 3 ст. 2 Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003). Это касается не только автомобильных перевозок грузов.

Подробнее о введение обязательного формата ЭПД читайте в материале «Мое дело Бюро».

Если работаете в сфере перевозок и планируете перейти на ЭПД с начала 2026 года, закрепите это решение в учетной политике.

4. Электронные сопроводительные документы для алкоголя. С 1 января 2026 года все участники производства и оборота алкогольной продукции должны перейти на электронные сопроводительные документы (пп. 1 п. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона № 108-ФЗ от 03.04.2023). Содержание и порядок использования таких документов должно определить Правительство.

До 1 марта 2027 года можно использовать бумажную товарно-транспортную накладную (п. 3 ст. 3 Федерального закона № 102-ФЗ от 29.05.2024). 

Если организация решит досрочно применять электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) 1 января 2026 года, это нужно закрепить в учетной политике.

Вместе с тем, так как единый формат электронной ТТН пока не утвержден, заявлять о досрочном ее применении с 1 января 2026 года не имеет смысла.

5. Изменения по налогу на прибыль с 2026 года. В учетной политике для налогообложения прибыли может понадобиться закрепить:

  • Решение о применении повышающего коэффициента 2 (п. 1 ст. 257 НК РФ) к расходам на новое высокотехнологичное оборудование из обновленного Перечня Правительства, утв. Распоряжением № 1937-р от 20.07.2023 (в ред. Распоряжений № 2426-р, № 3407-р 2025 г.).

  • Решение о применении регионального инвестиционного вычета (ИНВ), в том числе в части его размера и условий. Это может понадобиться в связи с введением 1 января 2026 года дополнительной возможности применения вычета по пп. 11 п. 2 ст. 286.1 НК РФ: ИНВ можно использовать по отдельным видам расходов, установленных законом субъекта РФ (п. 4, 5, пп. 29-32 п. 6, п. 7 ст. 286.1 НК РФ).А еще с 2026 года снимается запрет на применение регионального ИНВ участниками ОЭЗ в Магаданской области (п. 2 ст. 1 Федерального закона № 147-ФЗ от 07.06.2025).

6. Упрощенная система налогообложения (УСН) и НДС. Возникновение обязанности по уплате НДС у упрощенца не требует изменений в учетной политике по УСН. Ставка НДС указывается в декларации. Освобождение от НДС на УСН — это также не элемент учетной политики, а обязанность, которая не зависит от формулировок, указанных в ней. 

Только в ряде редких случаев может потребоваться корректировка положений учетной политики по УСН. Например, если нужно прописать правила ведения раздельного учета по НДС (когда у организации возникает необходимость его ведения) либо добавить индексы «обособок» для целей нумерации счетов-фактур

Другие основания для изменений

Новые виды деятельности. Дополните учетную политику, если в 2026 году планируете новые виды деятельности (операции, сделки), с которыми ранее не сталкивались.

Смена режима налогообложения. При переходе на новый налоговый режим составьте учетную политику в соответствии с его правилами, указав выбранный объект налогообложения. Например, с 1 января 2026 года в ряде регионов возможен переход на АУСН. Если тоже планируете переходить на этот режим, то поменяйте учетную политику — пропишите выбранный объект налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы».

Оформление изменений

Любые изменения в учетной политике утвердите приказом руководителя до начала 2026 года.

Используйте, например, Приказ о внесении изменений и дополнений в системе «Мое дело Бюро».

Исключение — изменения, связанные с новыми активами или операциями, которые еще не введены, а также будущие поправки в законодательство. Их можно вносить в течение года по мере появления. Подтверждение: п. 8, 9 ПБУ 1/2008, абз. 5, 6 ст. 313 НК РФ.

