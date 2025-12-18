Учетная политика на 2026 год: какие изменения внести

Изменения в законодательстве
Вносите изменения в учетную политику, когда закон прямо дает вам выбор порядка учета (п. 10 ПБУ 1/2008, абз. 6 ст. 313 НК РФ).
1. Досрочный переход на ФСБУ 9/2025 «Доходы». Стандарт обязателен с отчетности за 2027 год, но можно перейти на него раньше — с 1 января 2026 года (п. 2 Приказа Минфина № 56н от 16.05.2025).
Решение о досрочном переходе закрепите в учетной политике (п. 4, 7 ПБУ 1/2008) и раскройте в бухгалтерской отчетности (п. 23 ПБУ 1/2008).
В учетной политике:
замените ссылки на ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008;
приведите положения по учету доходов в соответствие с ФСБУ 9/2025.
Что прописать в учетной политике при переходе:
Порядок перехода на ФСБУ 9/2025 — перспективно, ретроспективно, «квазиперспективно» (п. 43-47 ФСБУ 9/2025, п. 14 ПБУ 1/2008);
Порядок учета выручки (для аудируемых организаций, которые не представляют консолидированную отчетность или отчетность по МСФО) — по ФСБУ 9/2025 или по МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (п. 11 ФСБУ 9/2025)
Что считать выручкой, если основная деятельность — не продажа товаров (например, предоставление прав на РИД, аренда) (п. 10 ФСБУ 9/2025);
Критерии объединения договоров с одним и тем же контрагентом для признания их единым договором (п. 17 ФСБУ 9/2025);
Способы определения степени готовности (для долгосрочных договоров, когда выручка признается «по мере готовности»): по доле объема переданной продукции либо по доле понесенных расходов на переданную продукцию (п. 20, 21 ФСБУ 9/2025);
Критерии определения размера скидки, предоставленной контрагенту, если исходя из условий договора сумма скидки не может быть определена (п. 28 ФСБУ 9/2025);
Критерии перехода между способами оценки выручки при оплате неденежными средствами (п. 29 ФСБУ 9/2025), в том числе каким образом организация будет документально фиксировать невозможность определения справедливой стоимости по первому или второму способу;
Случаи оценки выручки при отсрочке (рассрочке) платежа в номинальной (полной) стоимости будущего платежа (п. 31 ФСБУ 9/2025), в том числе как документально будет подтверждаться соблюдение условий для применения номинальной величины;
Изменения в рабочем плане счетов. Предусмотрите субсчет для актива «не предъявленная к оплате начисленная выручка» (п. 24 ФСБУ 9/2025, п. 4 ПБУ 1/2008, п. 3, 6 Рекомендации БМЦ Р-150/2023-КпР, Инструкция к Плану счетов), переименуйте счет 91 и субсчет 91.1 в связи с новой категоризацией доходов (например: 91 «Доходы, отличные от выручки, и прочие расходы», 91.1 «Доходы, отличные от выручки»), добавьте субсчет для отражения ожидаемых скидок, если вы их предоставляете и не применяете упрощенный учет;
Изменения в отчетности. Внесите в форму отчета о финансовых результатах строки для обязательных к раскрытию показателей из п. 38 ФСБУ 9/2025.
Бизнесу с правом на ведение упрощенного бухучета, нужно установить порядок применения ФСБУ 9/2025 — полностью или в упрощенном виде (в т. ч. частично). Если последний вариант предусматривает возможность выбора способов ведения бухучета, то выбрать соответствующий способ и закрепить его в учетной политике.
В системе «Мое дело Бюро» размещены примеры составления учетной политики для целей бухучета на 2026 год, в том числе образцы для организаций, которые решили досрочно перейти на ФСБУ 9/2025 «Доходы» (на примере розничной торговли — для субъектов МСП и организаций, не являющихся таковыми).
2. Отмена электронного формата ТОРГ-12 и акта о передаче результатов работ (об оказании услуг). С 1 января 2026 года отменяются форматы электронных ТОРГ-12 и актов оказания услуг, утвержденные Приказом ФНС № ММВ-7-10/551 от 30.11.2015,. Вместо них можно использовать формат УПД (Приказ ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023)
Вместе с тем, вы можете ТОРГ-12 и акты составлять (создавать):
на бумаге;
в виде неформализованных электронных документов.
Однако неформализованные электронные документы для подачи в ИФНС нужно сканировать и заверять усиленной квалифицированной подписью (письмо ФНС № ЕА-2-26/1316 от 04.02.2025).
В учетной политике целесообразно указать на форму (формат) составления (оформления) ТОРГ-12 и актов для передачи в ИФНС (п. 4 ПБУ 1/2008).
3. Электронные перевозочные документы (ЭПД). С 1 сентября 2026 года вводится преимущественно электронный формат перевозочных документов (ЭПД) для транспортной накладной, заказа (заявки), экспедиторских документов (ч. 1, 5 ст. 8 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007, п. 3 ст. 2 Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003). Это касается не только автомобильных перевозок грузов.
Подробнее о введение обязательного формата ЭПД читайте в материале «Мое дело Бюро».
Если работаете в сфере перевозок и планируете перейти на ЭПД с начала 2026 года, закрепите это решение в учетной политике.
4. Электронные сопроводительные документы для алкоголя. С 1 января 2026 года все участники производства и оборота алкогольной продукции должны перейти на электронные сопроводительные документы (пп. 1 п. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона № 108-ФЗ от 03.04.2023). Содержание и порядок использования таких документов должно определить Правительство.
До 1 марта 2027 года можно использовать бумажную товарно-транспортную накладную (п. 3 ст. 3 Федерального закона № 102-ФЗ от 29.05.2024).
Если организация решит досрочно применять электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) 1 января 2026 года, это нужно закрепить в учетной политике.
Вместе с тем, так как единый формат электронной ТТН пока не утвержден, заявлять о досрочном ее применении с 1 января 2026 года не имеет смысла.
5. Изменения по налогу на прибыль с 2026 года. В учетной политике для налогообложения прибыли может понадобиться закрепить:
Решение о применении повышающего коэффициента 2 (п. 1 ст. 257 НК РФ) к расходам на новое высокотехнологичное оборудование из обновленного Перечня Правительства, утв. Распоряжением № 1937-р от 20.07.2023 (в ред. Распоряжений № 2426-р, № 3407-р 2025 г.).
Решение о применении регионального инвестиционного вычета (ИНВ), в том числе в части его размера и условий. Это может понадобиться в связи с введением 1 января 2026 года дополнительной возможности применения вычета по пп. 11 п. 2 ст. 286.1 НК РФ: ИНВ можно использовать по отдельным видам расходов, установленных законом субъекта РФ (п. 4, 5, пп. 29-32 п. 6, п. 7 ст. 286.1 НК РФ).А еще с 2026 года снимается запрет на применение регионального ИНВ участниками ОЭЗ в Магаданской области (п. 2 ст. 1 Федерального закона № 147-ФЗ от 07.06.2025).
6. Упрощенная система налогообложения (УСН) и НДС. Возникновение обязанности по уплате НДС у упрощенца не требует изменений в учетной политике по УСН. Ставка НДС указывается в декларации. Освобождение от НДС на УСН — это также не элемент учетной политики, а обязанность, которая не зависит от формулировок, указанных в ней.
Только в ряде редких случаев может потребоваться корректировка положений учетной политики по УСН. Например, если нужно прописать правила ведения раздельного учета по НДС (когда у организации возникает необходимость его ведения) либо добавить индексы «обособок» для целей нумерации счетов-фактур.
Другие основания для изменений
Новые виды деятельности. Дополните учетную политику, если в 2026 году планируете новые виды деятельности (операции, сделки), с которыми ранее не сталкивались.
Смена режима налогообложения. При переходе на новый налоговый режим составьте учетную политику в соответствии с его правилами, указав выбранный объект налогообложения. Например, с 1 января 2026 года в ряде регионов возможен переход на АУСН. Если тоже планируете переходить на этот режим, то поменяйте учетную политику — пропишите выбранный объект налогообложения — «доходы» или «доходы минус расходы».
Оформление изменений
Любые изменения в учетной политике утвердите приказом руководителя до начала 2026 года.
Используйте, например, Приказ о внесении изменений и дополнений в системе «Мое дело Бюро».
Исключение — изменения, связанные с новыми активами или операциями, которые еще не введены, а также будущие поправки в законодательство. Их можно вносить в течение года по мере появления. Подтверждение: п. 8, 9 ПБУ 1/2008, абз. 5, 6 ст. 313 НК РФ.
