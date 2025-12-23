Что изменится в трудовом законодательстве в 2026 году: обзор для кадровика

МРОТ с 1 января 2026 года

Федеральный МРОТ на 2026 год составит 27 093 ₽. В 2025 году размер минималки — 22 440 ₽. Так, минимальная заработная плата увеличится на 4 653 ₽.

Проверьте, есть ли у вас сотрудники, которые получают менее МРОТ (до удержания НДФЛ) за полностью отработанный месяц. Если есть, нужно повысить им оклад или установить доплату до МРОТ.

Если в регионе действует свой размер МРОТ, ориентироваться нужно на него.

Основание — закон № 429-ФЗ от 28.11.2025.