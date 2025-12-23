Что изменится в трудовом законодательстве в 2026 году: обзор для кадровика

Самое главное:
МРОТ вырастет с 1 января 2026 года.
Принят новый классификатор профессий и должностей.
Изменятся формы персучёта и ЕФС-1.
Для квот по инвалидам будут новые правила, а справки об инвалидности станут электронными.
Приняты изменения норм по охране труда и проведению медосмотров.
Росстат изменил отчётные формы по труду и зарплате.
Изменятся правила для иностранных работников.
Воинский учёт ждёт цифровизация, а призыв станет круглогодичным.
Новые правила проверок ГИТ.
Что делать с бумажными трудовыми книжками в 2026 году.
МРОТ с 1 января 2026 года
Федеральный МРОТ на 2026 год составит 27 093 ₽. В 2025 году размер минималки — 22 440 ₽. Так, минимальная заработная плата увеличится на 4 653 ₽.
Проверьте, есть ли у вас сотрудники, которые получают менее МРОТ (до удержания НДФЛ) за полностью отработанный месяц. Если есть, нужно повысить им оклад или установить доплату до МРОТ.
Если в регионе действует свой размер МРОТ, ориентироваться нужно на него.
Основание — закон № 429-ФЗ от 28.11.2025.
Новый классификатор профессий и должностей
С 1 января 2026 года нужно применять новый классификатор — ОК 016-2025. Он будет действовать вместо общероссийского классификатора профессий рабочих и должностей служащих ОК 016-94.
У некоторых должностей заменили устаревшие наименования и обновили коды. Если меняется название должности сотрудника в штатном расписании, отразите его и новый код выполняемой функции в «Сведениях о трудовой (иной) деятельности» по форме ЕФС-1 и подайте их в СФР.
Основание — приказ Росстандарта № 423-ст от 16.05.2025.
Новые формы СФР
Соцфонд разработал проекты новых форм персонифицированного учёта и ЕФС-1, которые нужно будет применять с 2026 года.
Новая форма ЕФС-1 заменит действующую с 2024 года форму (утверждена приказом № 2281 от 17.11.2023).
Общая структура ЕФС-1 не изменится. Правки, которые внесли в форму и в порядок заполнения, в основном технического характера.
В сведениях о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1):
Нужно указывать новый код «МДИГ» в поле «Статус ЗЛ» для иностранцев, которые застрахованы по обязательному пенсионному и социальному страхованию по международным договорам РФ.
Коды «ДИСТ» и «НДОМ» при переходе работника на удалённую работу и обратно отменят.
По кадровым мероприятиям «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» и «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ» уточнили, что речь идёт о начале и окончании периода выполнения работ.
Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 раздела 1) с типом «Назначение выплат по ОСС» больше подавать не нужно.
В сведениях о взносах на «травматизм» (раздел 2) показатель «Численность работающих инвалидов» нужно будет заполнять по-новому — необходимо учитывать работников-инвалидов, на выплаты которым начисляли взносы в отчётном периоде.
Основание — проект приказа СФР (ID 00157522).
Меняются формы персонифицированного учёта (утверждены приказом СФР № 2153 от 30.10.2023). Изменения, в основном, технические. По новой форме нужно будет заполнять:
АДВ-1 при регистрации в Соцфонде работника, у которого нет СНИЛС;
АДВ-2 при изменении анкетных данных сотрудника;
АДВ-3 при подаче заявления на дубликат СНИЛС.
Основание — проект приказа СФР (ID 00159373).
Работники-инвалиды
С 1 марта 2026 года справки об инвалидности будут только в электронной форме. Физлицо будет получать готовые справки, подписанные КЭП, в личном кабинете на Госуслугах. Бумажные справки, которые оформили до 1 марта 2026 года, действуют до окончания срока установленной в них инвалидности.
Основание — постановление Правительства РФ № 91 от 03.02.2025.
Квоты для инвалидов с 1 марта 2026 года будут устанавливать для всех обособленных подразделений, которые расположены не в одном субъекте РФ с головной компанией. Сейчас — только для филиалов и представительств. К таким обособкам станут применять квоты тех регионов, в которых они находятся.
Основание — закон № 445-ФЗ от 28.11.2025.
Охрана труда и медосмотры
Уточнили порядок направления работника на психиатрическое освидетельствование. С 1 марта 2026 года работодатель должен направить на такое освидетельствование сотрудника, у которого выявили признаки психического расстройства при обязательном периодическом медосмотре. Исключение — сотрудники с допуском к гостайне, их исключили из списка тех, кто должен проходить эту процедуру.
Основание — приказ Минздрава № 392н от 02.07.2025.
С 1 марта 2026 года стартует новый приказ Минтруда, который включает нормы переноски и передвижения тяжестей для несовершеннолетних работников. Сами нормы остаются прежними.
Основание — приказ Минтруда № 369н от 10.06.2025.
С 1 марта 2026 года будет действовать новый порядок присвоения групп электротехническому персоналу. Среди изменений — направление сотрудника на экзамен по проверке знаний в Ростехнадзор, если работодатель не может создать проверочную комиссию у себя.
Основание — ст. 32 закона № 304-ФЗ от 31.07.2025.
До 31 августа 2026 года продлили срок перехода на электронные медкнижки. Полностью цифровой формат планируют с 1 сентября 2026 года.
Основание — приказ Минздрава № 457н от 30.07.2025.
Новые формы отчётов в Росстат
С 1 января 2026 года изменится форма статотчётности № 1-Т (условия труда) и порядок заполнения. Форму сдают все компании, кроме малого бизнеса.
Обновили формы:
№ 3-Ф о просроченной заработной плате;
№ П-4 о численности и зарплате;
№ П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении сотрудников и ряд других форм.
Основание — приказ Росстата № 348 от 22.07.2025.
Трудоустройство иностранцев
С 1 марта 2026 года работодатели получат право увольнять работников-иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с ограничениями в субъекте РФ, а не только на федеральном уровне. Прекратить трудовой договор с такими работником можно будет не позднее окончания срока, который установил региональный нормативно-правовой акт.
Основание — закон № 419-ФЗ от 17.11.2025, новая редакция пп. 9 части 1 ст. 327.6 ТК РФ.
Граждане Молдовы, которые приехали в РФ в период с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года, смогут работать без патента до 1 октября 2026 года.
Такие работники должны пройти процедуру идентификации личности по отпечаткам пальцев и медицинское освидетельствование. При трудоустройстве они предъявляют документ о пройденной дактилоскопии и фотографировании.
После 1 октября 2026 года специалисты из Молдовы могут обратиться за патентом без выезда из России. Заявленная цель визита и требования к сроку подачи документов не будут иметь значения.
Основание — Указ Президента РФ № 520 от 25.07.2025.
Воинский учёт
В 2026 году призыв на срочную военную службу будет не только весной и осенью, а круглый год. Работники призывного возраста будут получать повестки в любом месяце, а работодатель должен быть готовым освободить сотрудника от работы для его явки в военкомат.
Продолжится цифровизация воинского учёта. Электронные повестки начали приходить уже в 2025 году, также кадровикам предстоит освоить работу с Цифровым Реестром воинского учёта.
Сотрудникам кадровых служб нужно быть готовыми к изменениям, в том числе, напомнить работникам, что они должны своевременно сообщать об изменении своих данных по воинскому учёту.
При оформлении на работу сотрудник сможет предъявить выписку из Реестра воинского учёта из военкомата. На её основании работодатель поставит сотрудника на воинский учёт.
Основание — закон № 412-ФЗ от 04.11.2025.
Новые правила проверок ГИТ
В 2026 году проверки Гострудинспекции будут проходить по новым правилам:
Работодателей будут включать в план проверок с периодичностью в зависимости от их категории риска:
Высокий риск — одно плановое контрольное мероприятие в два года.
Значительный, средний, умеренный риск — профилактический визит, периодичность которого установит Правительство РФ.
Длительность обязательного профилактического визита — максимум 10 рабочих дней. Продлить его можно на время необходимых экспертиз, испытаний, обследований. О продлении нужно предварительно сообщить работодателю.
В ходе проверки может применяться видео-конференц-связь и другие средства дистанционного взаимодействия.
Основание — постановление Правительства РФ № 1122 от 28.07.2025.
Трудовые книжки в бумажном формате
В 2026 году трудовые книжки в бумажном формате сохранятся для тех сотрудников, кто ранее подавал работодателю соответствующее заявление или вообще не делал выбор между электронной и обычной трудовой. Для тех, кто впервые устраивается на работу, обычную трудовую книжку не заводят — по ним формируют электронные сведения о трудовой деятельности.
Если в 2026 году принимаете нового сотрудника, на руках у него бумажная трудовая, а заявление о переходе на электронную форму он не писал, продолжайте вести его трудовую книжку на бумаге. По своему желанию такой работник в любой момент может подать заявление о переходе на электронный формат.
Основание — ст. 66, 66.1 ТК РФ, п. 2 ст. 2 закона № 439-ФЗ от 16.12.2019.
