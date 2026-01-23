Что делать, если не удержали НДФЛ в 2025 году — инструкция для бухгалтера

Шаг 2. Если доудержать в январе не получилось

Если выплат в январе не было или их не хватило для доудержания, в феврале уведомите о невозможности удержания налога (а также о сумме дохода, с которого не удержан налог, и сумме самого налога) налоговиков и сотрудника: подайте справку о доходах и суммах налога физлица в составе годового расчёта 6-НДФЛ за 2025 год (приложение № 1 к расчёту, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 г.). Сделайте это до 25 февраля 2026 года. После этого обязанность организации по удержанию прекращается — инспекция взыщет налог с самого физлица на основе налогового уведомления.

Как заполнить справку о доходах и суммах налога физлица при невозможности удержать НДФЛ:

Специальный раздел 4: Для отражения информации о неудержанном налоге в справке предназначен раздел 4 с полями:

«Сумма дохода, с которого не удержан налог...»: Здесь укажите полную сумму дохода, с которой вы как налоговый агент не смогли удержать НДФЛ в течение налогового периода.

«Сумма неудержанного налога»: В этом поле зафиксируйте исчисленную, но фактически не удержанную у налогоплательщика сумма налога. Эта сумма должна быть рассчитана именно по той ставке, которая указана в поле «Ставка налога» раздела 2 этой же Справки. То есть если у одного физлица были доходы, облагаемые по разным ставкам (например, 13% и 15%), и налог не удержан по обеим, по нему заполняются две отдельные Справки. При этом в поле «Номер справки» на обеих страницах должен быть указан один и тот же порядковый номер, присвоенный налоговым агентом.

Подробнее о заполнении справки о доходах см. материал «Моё дело Бюро».