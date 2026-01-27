Топ ошибок при переходе на работу с НДС при УСН: что учесть в 2026 году

Ошибка 2. Неправильно применили пониженную ставку НДС 5% или 7%

Если вы выбрали пониженные ставки НДС, помните, что их нужно применять в зависимости от уровня дохода.

В 2026 году действуют лимиты с учётом коэффициента-дефлятора 1,090:

ставка 5% доступна пока доход с начала года не превысит 272,5 млн рублей;

ставка 7% применяется при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.

То есть, сначала применяется ставка 5%, а когда доход «перешагнёт» за 272,5 млн рублей, бизнес переходит на ставку 7%.

Если не отслеживать доходы по лимитам и применять ставку 5% вместо 7%, НДС к уплате будет занижен. Это приведёт к доначислениям, пеням и штрафам. При расчёте лимита используйте кассовый метод и учитывайте все доходы в целях УСН, не уменьшая их на расходы.

Когда доход с начала года превысит 490,5 млн рублей, бизнес с начала месяца, в котором это произошло, автоматически «слетит» с УСН на ОСНО и будет применять основную ставку НДС 22% (10%).

Ставку 7% применяйте с 1 января 2026 года, если в 2025 году заработали от 250 млн до 450 млн рублей (с учетом коэффициента — дефлятора 1).

Обратите внимание! Даже когда применяете пониженные ставки, НДС нужно начислять по ставке 22% (10%), если:

ввозите товары в РФ (в том числе из государств ЕАЭС);

работаете с НДС как налоговый агент.

Если бизнес впервые стал плательщиком НДС в 2026 году, в течение года он может один раз изменить выбранную пониженную ставку на основную (22%). При переходе с основной на пониженную ставку применять её придётся в течение трёх лет.

Основание — п. 8 ст. 164, п. 4 ст. 346.16 НК РФ.