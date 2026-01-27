Топ ошибок при переходе на работу с НДС при УСН: что учесть в 2026 году

Самое главное:
Отчитываться по НДС нужно и при отсутствии облагаемых операций.
Пониженные ставки НДС применяют с учётом лимита дохода.
При получении предоплаты НДС исчисляется дважды — при получении аванса и при отгрузке.
Если оплата за отгрузку 2025 года поступила в 2026 году, НДС начислять не нужно.
Принимать к вычету «входной» налог можно только при основной ставке НДС 22% (10%).
НДС, начисленный при реализации, не влияет на налоговую базу при УСН.
Ошибка 1. Не подали декларацию за квартал, в котором возникла обязанность платить НДС
Отчитываться по НДС в 2026 году бизнес на УСН должен, если:
Доход за 2025 год превысил 20 млн рублей. Первую декларацию сдают за I квартал 2026 года не позднее 27 апреля 2026 года.
С 1 января 2026 года или с даты регистрации нового бизнеса было освобождение от НДС, но в течение года доходы превысили 20 млн рублей. Обязанность платить НДС появляется с первого числа месяца после того, как доход превысил установленный лимит. Первую декларацию нужно подать за тот квартал, в котором случилось превышение.
Бизнес не освобожден от НДС, но в течение квартала у него были только необлагаемые операции. НДС к уплате составит 0 рублей, при этом нужно подать декларацию с разделом 7.
Если декларацию не сдать, будет штраф — 5% от неуплаченного вовремя налога за каждый полный и неполный месяц. Минимальный штраф — 30% от суммы налога, минимальный — 1 000 рублей.
Бизнес на УСН, который в 2026 году забыл подать свою первую декларацию по НДС, штрафовать не будут. Но если это нарушение повторится в дальнейшем, штрафа не избежать.
Основание — п. 1 ст. 119 НК РФ, ст. 23 закона № 425-ФЗ от 28.11.2025.
Ошибка 2. Неправильно применили пониженную ставку НДС 5% или 7%
Если вы выбрали пониженные ставки НДС, помните, что их нужно применять в зависимости от уровня дохода.
В 2026 году действуют лимиты с учётом коэффициента-дефлятора 1,090:
ставка 5% доступна пока доход с начала года не превысит 272,5 млн рублей;
ставка 7% применяется при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.
То есть, сначала применяется ставка 5%, а когда доход «перешагнёт» за 272,5 млн рублей, бизнес переходит на ставку 7%.
Если не отслеживать доходы по лимитам и применять ставку 5% вместо 7%, НДС к уплате будет занижен. Это приведёт к доначислениям, пеням и штрафам. При расчёте лимита используйте кассовый метод и учитывайте все доходы в целях УСН, не уменьшая их на расходы.
Когда доход с начала года превысит 490,5 млн рублей, бизнес с начала месяца, в котором это произошло, автоматически «слетит» с УСН на ОСНО и будет применять основную ставку НДС 22% (10%).
Ставку 7% применяйте с 1 января 2026 года, если в 2025 году заработали от 250 млн до 450 млн рублей (с учетом коэффициента — дефлятора 1).
Обратите внимание! Даже когда применяете пониженные ставки, НДС нужно начислять по ставке 22% (10%), если:
ввозите товары в РФ (в том числе из государств ЕАЭС);
работаете с НДС как налоговый агент.
Если бизнес впервые стал плательщиком НДС в 2026 году, в течение года он может один раз изменить выбранную пониженную ставку на основную (22%). При переходе с основной на пониженную ставку применять её придётся в течение трёх лет.
Основание — п. 8 ст. 164, п. 4 ст. 346.16 НК РФ.
Ошибка 3. Не исчислили НДС с аванса
Если в 2026 году от покупателя поступает полный или частичный аванс в счёт будущей отгрузки товара, он уже включает НДС:
Продавец должен рассчитать с полученного аванса сумму НДС по ставке 22/122, 10/110, 5/105 или 7/107 и в течение пяти дней выставить покупателю авансовый счёт-фактуру (НДС = Сумма аванса х Расчётная ставка).
При отгрузке в счёт полученного аванса НДС нужно рассчитать уже от всей суммы отгруженного товара по основной или пониженной ставке 22%, 10%, 5% или 7% (НДС = Стоимость отгрузки х Ставка налога). На сумму отгрузки тоже составляют счёт-фактуру и передают покупателю.
При отгрузке авансовый счёт-фактуру регистрируют ещё раз. Но, в отличие от первых двух шагов, не в книге продаж, а в книге покупок. Чтобы не было задвоения налога, в квартале отгрузки НДС с аванса заявляют к вычету. Этот вычет доступен и при пониженной налоговой ставке 5% или 7%.
Такой порядок для бизнеса на УСН обязателен, если поступление аванса и отгрузка в счёт него происходят в разных кварталах.
Отсутствие авансового счёта-фактуры не будет ошибкой, только когда предоплата и отгрузка произошли в одном квартале В этом случае при УСН можно составлять один счёт-фактуру — на сумму отгрузки.
Основание — п. 6 ст. 172 НК РФ, п. 13 методических рекомендаций из письма ФНС № СД-4-3/11815 от 17.10.2024.
Ошибка 4. Неправильно начислили НДС по договорам, переходящим с прошлого года
Налоговую базу по НДС определяют на самую раннюю из дат:
На дату отгрузки товара, работ, услуг.
На дату оплаты (аванса) в счёт будущей отгрузки.
Бизнес на УСН, который в 2025 году был освобождён от НДС, а с 1 января 2026 года стал его платить, часто допускает ошибки по договорам, продолжающим действие в 2026 году:
Начисляют НДС на сумму оплаты, которая поступила в 2026 году в счёт отгрузки, состоявшейся в 2025 году.
Не начисляют НДС при отгрузке в 2026 году, если аванс поступил в 2025 году.
Как правильно:
Если товары отгрузили в 2025 году, а оплата пришла после 1 января 2026 года, облагать НДС её не нужно. На дату отгрузки бизнес не платил НДС.
Если предоплата пришла в 2025 году, а товар отгрузили в 2026 году, начислить НДС нужно только на дату отгрузки.
Пример. Компания на УСН стала плательщиком НДС по ставке 5% с 1 января 2026 года.
В декабре 2025 года:
По договору № 1 пришла предоплата 100% — 63 000 рублей.
По договору № 2 отгрузили в счёт будущей оплаты товар на сумму 100 000 рублей.
В январе 2026 года:
По договору № 1 отгрузили товар в счёт полученной предоплаты 63 000 рублей.
По договору № 2 поступила оплата за отгруженный в декабре товар — 100 000 рублей.
Что должна сделать компания в декабре 2025 года:
Сумму предоплаты по договору № 1 (63 000 рублей) включить в доходы при УСН, НДС не начислять.
Стоимость отгруженного товара по договору № 2 (100 000 рублей) в базу по УСН не включать, НДС не начислять.
В январе 2026 года:
По договору № 1 на дату отгрузки исчислить НДС по расчётной ставке из стоимости отгруженного товара (63 000 х 5/105 = 3 000 руб.). Или, если покупатель согласен доплатить сумму налога сверх цены договора, начислить НДС по ставке 5% (63 000 х 5% = 3 150 руб.);
По договору № 2 поступившую оплату (100 000 рублей) включить в доходы при УСН, НДС не начислять.
Основание — пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, письмо Минфина № 03-07-11/95799 от 03.10.2024, п. 16 методических рекомендаций из письма ФНС № СД-4-3/11815 от 17.10.2024.
Ошибка 5. Приняли «входной» налог к вычету, не имея на это права
Принимать к вычету налог по счетам-фактурам от поставщиков могут только те, кто применяет основную ставку НДС 22% (10%).
Если исчисленный налог уменьшили на «входной» НДС при пониженных ставках 5% или 7%:
Доплатите исходящий налог и подайте уточнённую декларацию. Иначе НДС вам доначислят налоговики, дополнительно предъявив пени и штраф.
При УСН «доходы минус расходы» включите восстановленный налог в стоимость покупки и учитывайте его в расходах по мере признания стоимости в затратах.
Основание — ст. 164, п. 2 ст. 170, пп. 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
Ошибка 6. Включили «исходящий» НДС в базу по УСН
НДС — это косвенный налог, который не принимает участия в расчёте налоговой базы по УСН:
Выручка от реализации включается в доходы по УСН без учёта «исходящего» НДС.
Уплаченный в бюджет НДС не включается в расходы при УСН «доходы минус расходы».
Пример. Компания на УСН получила оплату от покупателя за товар в сумме 122 000 рублей, в том числе НДС 22% — 22 000 рублей. В КУДиР нужно отразить выручку без учёта НДС — 100 000 рублей (122 000 — 22 000), иначе на сумму НДС будет завышена налоговая база по упрощёнке.
Основание — п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ, письмо Минфина № 03-11-06/2/73714 от 29.07.2025.
Как избежать ошибок: чек-лист для бизнеса на УСН, который перешел на НДС в 2026 году
Проверьте свои доходы за 2025 год. Если они превысили 20 млн рублей, с 1 января 2026 года вы обязаны платить НДС. Если за 2025 год заработали меньше 20 млн рублей, но в 2026 году этот лимит будет превышен, обязанность плательщика по НДС возникнет с 1 числа месяца после превышения.
Составьте прогноз выручки на текущий год. Учтите сезонные колебания и возможный рост цен.
Выберите подходящую ставку НДС. Если доля расходов с НДС высока, выгоднее будет общая ставка — 22% с правом на вычет «входящего» налога. Если расходов с НДС мало, выбирайте пониженные ставки — 5% или 7% без возможности применять вычет.
Отслеживайте лимиты дохода, чтобы вовремя перейти со ставки 5% на 7%.
Если есть «переходящие» договоры, по которым отгрузка или оплата произойдут в 2026 году, согласуйте с контрагентами и подпишите допсоглашения об увеличении стоимости на сумму НДС. При отсутствии согласия на повышение цены платить НДС по таким сделкам придётся из своих денег.
Ведите раздельный учёт, если одновременно ведёте и облагаемую, и необлагаемую НДС деятельность.
Отражайте начисленный и «входящий» НДС в книгах продаж и покупок.
Обновите ПО онлайн-кассы, чтобы в реквизитах чеков отражался НДС.
Приобретите УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись) для подписания электронных документов и деклараций по НДС.
Ежеквартально сдавайте декларацию по НДС — до 25-го числа месяца после отчётного квартала. Формат декларации — электронный по ТКС через оператора ЭДО.
Перечисляйте НДС тремя равными частями в составе ЕНП. Срок уплаты — 28 число каждого из трёх месяцев, идущих за отчётным кварталом.
