Все изменения по налогу на прибыль с 2026 года: памятка для бухгалтера

1. Обновление формы и порядка заполнения декларации
Начиная с отчётности за налоговый период 2025 года, организации обязаны использовать обновлённую форму декларации (код КНД 1151006).
Основное изменение: в состав декларации включён новый Лист 05.1, предназначенный для отражения операций с цифровой валютой.
Упрощение Листа 02: из расчёта исключён ряд устаревших строк (130, 170, 171), упрощён подсчёт итоговой суммы налога, зачисляемого в региональные бюджеты.
Корректировки цен: лист 08 теперь называется «Корректировки, связанные с ценообразованием», в него добавлены строки для фиксации доходов, приравненных к дивидендам при сделках с взаимозависимыми нерезидентами.
НПД: приказ ФНС России № ЕД-7-3/855 от 03.10.2025.
2. Обновление формы расчёта по выплатам иностранным организациям
Изменения коснулись и налогового расчёта доходов, выплаченных иностранцам (КНД 1151056).
Точность расчётов: показатели в иностранной валюте теперь нужно округлять до восьми знаков после запятой (ранее было четыре).
Майнинг: перечень кодов доходов дополнен кодом «43» для отражения доходов иностранных лиц от майнинга цифровой валюты в России.
Доходы, приравненные к дивидендам: в раздел 1 (строка 060) и раздел 3 (новый подраздел 3.4) добавлены поля для фиксации доходов, приравненных к дивидендам при самостоятельных корректировках цен в сделках с взаимозависимыми нерезидентами, и соответствующей суммы налога.
НПД: приказ ФНС России № ЕД-7-3/781 от 12.09.2025.
3. Расходы на материальную помощь при рождении ребёнка
С 1 января 2026 года вводится социально значимая норма, позволяющая работодателям учитывать в расходах помощь молодым родителям.
Лимит: организация вправе включить во внереализационные расходы единовременную материальную помощь в размере до 1 млн рублей на каждого ребёнка.
Условие: матпомощь выплачена в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки.
НПД: федеральный закон № 227-ФЗ от 23.07.2025 (пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ).
4. Реформа налоговых ставок в Магаданской ОЭЗ
Период действия специальных пониженных ставок для участников Особой экономической зоны в Магаданской области завершён.
Отмена льготы: утратили силу нормы о нулевой ставке в федеральный бюджет и праве региона снижать ставку до 13,5%.
Последствия: с 2026 года организации региона переходят на общую ставку налога на прибыль (25%).
НПД: федеральный закон № 147-ФЗ от 07.06.2025 (утратили силу абз. 7 п. 1, п. 1.10 ст. 284 НК РФ).
5. Допуск к инвестиционному вычету в Магаданской области
В качестве компенсации за отмену льготных ставок законодатель снял запрет на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в Магаданской ОЭЗ.
Новое право: ранее участники этой зоны были лишены права на ИНВ по закону, теперь они могут использовать этот механизм для уменьшения налога на сумму капитальных вложений.
НПД: федеральный закон № 147-ФЗ от 07.06.2025 (утратил силу пп. 3 п. 11 ст. 286.1 НК РФ).
6. Налоговые каникулы для резидентов МТОР
В Налоговом кодексе появились нормы о «Международных территориях опережающего развития» (МТОР).
Ставка 0%: новые организации-резиденты вправе применять ставку 0% в федеральный бюджет в течение 10 лет с момента получения первой прибыли.
Региональный уровень: субъекты РФ также получили право устанавливать для таких организаций пониженные ставки на аналогичный срок.
НПД: федеральный закон № 286-ФЗ от 31.07.2025 (ст. 284.4 НК РФ).
7. Расширение списка оборудования для «двойного» списания расходов
Правительство РФ дополнило перечень российского высокотехнологичного оборудования, первоначальную стоимость которого можно удваивать (коэффициент 2) для целей дальнейшего списания через амортизацию.
Новые позиции: с 2026 года в список включены мощные насосы (более 630 кВт), проходческие комбайны, установки для фильтрования воздуха, трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали и т.д.
Напоминание: оборудование должно находиться в реестре российской промышленной продукции на дату ввода в эксплуатацию.
НПД: распоряжения Правительства РФ № 3407-р от 22.11.2025 и № 2426-р от 02.09.2025.
8. Сроки уведомления для инвестпроектов на Курилах
Уточнён порядок взаимодействия с налоговой для организаций, реализующих инвестпроекты на Курильских островах.
Новая точка отсчёта: срок подачи уведомления об освобождении от налога составляет 30 календарных дней со дня одобрения проекта президиумом Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока.
НПД: федеральный закон № 386-ФЗ от 27.10.2025 (абз. 2 п. 1 ст. 246.3 НК РФ).
9. Снятие ограничений по владению для Курильских проектов
Для привлечения инвестиций на Курилы законодатель смягчил требования к учредителям.
Исключение: вновь создаваемые организации могут получить освобождение от налогов, даже если они контролируются лицами, которые ранее утратили такое право или были зарегистрированы в регионе до 2022 года. Это позволяет перезапускать инвестиционные процессы через новые структуры.
НПД: федеральный закон № 386-ФЗ от 27.10.2025 (абз. 5 п. 1 ст. 246.3 НК РФ).
10. Новая отчётность для иностранных компаний в РФ
С отчёта за 2025 год вводятся новые стандарты документирования деятельности иностранных организаций.
Годовой отчёт: применяются новая форма и формат годового отчёта (КНД 1113020).
Декларация: иностранные организации, работающие через постоянные представительства, переходят на новую форму декларации (КНД 1151006).
НПД: приказы ФНС России № ЕД-7-3/767 от 04.09.2025 и № ЕД-7-3/830 от 02.10.2024.
11. Уточнение порядка определения выручки
Законодательно закреплено правило оценки выручки при «нестандартном» погашении долгов.
Суть: если организация передаёт товары или имущественные права в счёт погашения денежного обязательства, возникшего вне рамок договора (например, по решению суда), выручка признаётся равной величине этого погашаемого обязательства.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (п. 2 ст. 249 НК РФ).
12. Налоговые ограничения для иностранных агентов
В рамках мер государственного контроля организации со статусом «иноагента» лишены ключевых налоговых привилегий.
Потеря льгот: иноагенты (и компании с их участием более 10%) более не могут применять льготу по безвозмездному получению имущества от учредителей (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) и большинство пониженных ставок налога на прибыль.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (абз. 7 пп. 11 п. 1 ст. 251, абз. 2 п. 1.18 ст. 284, п. 8 ст. 284, п. 11 ст. 288.1 НК РФ).
13. Уточнение льготы по обязательному получению имущества
Изменён порядок учёта имущества, которое организация обязана принять в собственность в силу закона.
Денежные средства: теперь они исключены из состава необлагаемого дохода по этой норме (пп. 64 п. 1 ст. 251 НК РФ). К деньгам применяется порядок учёта субсидий (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).
Расширение географии: льгота теперь работает, если обязанность установлена не только федеральными, но и региональными законами или актами Правительства РФ.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (пп. 64 п. 1 ст. 251, пп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ).
14. Отмена «ковидного» порядка учёта
Специальные нормы, введённые в период пандемии, окончательно утратили силу.
Доходы и расходы: стоимость безвозмездно полученного медицинского имущества из госказны теперь облагается налогом. Учёт «ковидных» расходов теперь лишён преференций.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (утратили силу пп. 11.3, 11.4 п. 1 ст. 251, пп. 48.12 п. 1 ст. 264, пп. 19.5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
15. Учёт компенсаций при изъятии имущества государством
Введена важная норма для организаций, чьё имущество изымается для госнужд.
Доходы: денежные средства, полученные как компенсация убытков от изъятия, не учитываются в доходах.
Расходы: зеркально запрещено учитывать сами убытки от такого изъятия в составе налоговых расходов.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (пп. 68 п. 1 ст. 251, п. 48.36 ст. 270 НК РФ).
16. Имущество за счёт целевого финансирования
Законодатель провёл инвентаризацию избыточных норм.
Исключение дублей: утратил силу пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, который регулировал учёт амортизируемого имущества, приобретённого за счёт бюджетных средств, так как он полностью дублировался другими статьями кодекса (пп. 7 п. 2 ст. 256 и п. 1 ст. 257 НК РФ).
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025.
17. Ограничение коэффициента 2 для российского ПО
Льгота по удвоению расходов на покупку прав на российский софт стала строже.
Запрет на сублицензирование: коэффициент 2 нельзя применять, если договор с правообладателем позволяет организации передавать эти права другим лицам.
Рекомендация: проверьте лицензионные соглашения. Если в них есть фраза «с правом предоставления сублицензий», списывать расход можно только в размере 1:1.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).
18. Уточнение правил работы с долгами
Скорректирован порядок признания задолженности сомнительной или безнадёжной.
Штрафы и пени: теперь сомнительным долгом признаются не только основные суммы по договорам, но и начисленные судом штрафные санкции по таким договорам.
Приоритет доходов: нельзя списать долг как безнадёжный, если дата признания соответствующего дохода по правилам статьи 271 НК РФ ещё не наступила.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (п. 1, 2 ст. 266 НК РФ).
19. Продление лимита 50% на перенос убытков
Действие «антикризисной» меры по ограничению переноса убытков прошлых лет стало долгосрочным.
Срок: ограничение, согласно которому налоговая база текущего года может быть уменьшена на старые убытки не более чем на 50%, продлено до 2030 года включительно.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).
20. Налог на прибыль для букмекеров и тотализаторов
Организаторы азартных игр в букмекерских конторах переведены на общую систему налогообложения прибыли.
Ставка 25%: теперь они платят налог на прибыль наравне с другими организациями (оставаясь плательщиками налога на игорный бизнес).
Новые расходы: в состав затрат разрешено включать суммы выплаченных игрокам выигрышей и обязательные целевые отчисления от игорной деятельности (в размере и порядке, которые предусмотрены ст. 6.2 Федерального закона № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г.).
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (пп. 48.15 п. 1 ст. 264 и пп. 19.16 п. 1 ст. 265, пп. 4, 20, 21 п. 7 ст. 272, п. 9 ст. 274 НК РФ).
21. Пожертвования в адрес НКО: характер сделки
Уточнены условия, при которых помощь социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) или религиозным структурам уменьшает налог на прибыль.
Обязательное условие: чтобы учесть стоимость переданного имущества в расходах (лимит 1% от выручки), такая передача должна строго носить характер пожертвования в терминах Гражданского кодекса РФ (ст. 582 ГК РФ).
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ).
22. Ограничение ИТ-льгот для участников инновационных центров
Законодатель устранил задвоение преференций ИТ-компаниями.
Запрет совмещения: пониженная ставка 5% в федеральный бюджет не применяется к ИТ-организациям, которые одновременно являются участниками проекта «Сколково» или иных инновационных центров по закону № 216-ФЗ.
НПД: федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 (п. 1.15 ст. 284 НК РФ).
