Как правильно оформлять документы новым плательщикам НДС в 2026 году

Счёт-фактура — основной документ при учёте НДС. Вместо него можно применять УПД — он совмещает счёт-фактуру с первичкой.
Для обоснования операций обязательно должны быть первичные документы — акты, накладные, платежки, чеки.
Счета-фактуры вписывают в налоговые регистры — журналы продаж и покупок.
При посреднической деятельности дополнительно заполняют журнал учёта счетов-фактур.
Счёт-фактура
Счёт-фактура — это главный учётный документ по НДС, который подтверждает:
начисление налога у продавца;
право на вычет у покупателя.
Выставить счёт-фактуру покупателю нужно в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товаров или с даты, когда поступил аванс в счёт будущей отгрузки. Нарушать эти сроки нельзя, иначе у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетом «входного» НДС.
С 1 апреля 2026 года счета-фактуры нужно заполнять по форме, которая утверждена постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 с изменениями от 23.01.2026.
До 1 апреля используйте аналогичную форму, рекомендованную письмом ФНС от 26.12.2025 № СД-4-3/11730.
Счёт-фактуру можно оформлять на бумаге или электронно:
Бумажный документ заполняйте в двух экземплярах — по одному для себя и для покупателя.
Электронные счета-фактуры оформляйте, если покупатель согласен и может технически принимать такие документы. При продаже прослеживаемых товаров электронная форма обязательна. Формат электронного счёта-фактуры — в приказе ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023 (ред. от 15.11.2024).
Если применяете в работе с контрагентами ЭДО (электронный документооборот), вместо электронных счетов-фактур и актов или накладных обязательно оформляйте электронный УПД — универсальный передаточный документ. Если выдаёте бумажные счета-фактуры, акты и накладные можете составлять по-прежнему.
Подробные правила заполнения счетов-фактур смотрите в разделе II приложения № 1 к постановлению № 1137. В документе указывайте:
В строке 1 — дату и номер счёта-фактуры.
В строках 2–2б, 6–6б — реквизиты сторон сделки — наименование, адрес, ИНН, КПП.
В строках 3,4 — данные о грузоотправителе и грузополучателе (наименование, адрес) заполняйте только при отгрузке товаров; если продавец и грузоотправитель — одно лицо, эти строки можно не заполнять.
В строке 5 — номер и дату платёжного поручения или чека ККТ — заполняйте в авансовом и отгрузочном документе, только если получали аванс от покупателя.
В строке 5а — номер и дату отгрузочного документа — реквизиты товарной накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг или УПД.
В строке 5б — номер и дату ранее выставленного авансового счёта-фактуры — заполняйте в счёте-фактуре на отгрузку в счёт полученного аванса.
В строке 7 — код и название валюты должны быть едиными для всех указанных в счёте-фактуре товаров — если в рублях, указывайте «Российский рубль, 643»;
В строке 8 — идентификатор госконтракта, договора — указывайте, если выставляете документ при поставке в рамках гособоронзаказа, госконтракта.
В графе 1 — порядковый номер записи.
В графе 1а — наименование реализуемого товара — указывайте и в авансовых, и в отгрузочных счетах-фактурах.
В графе 1б — код вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС — заполняйте только при экспорте в страны ЕАЭС.
В графах 2, 2а — код и вид единицы измерения по ОКЕИ.
В графах 3,4 — количество и цену за единицу измерения без НДС — заполните, если указали единицу измерения.
В графе 5 — стоимость указанного количества без НДС.
В графе 6 — сумму акциза — если товар не подакцизный, укажите «без акциза».
В графе 7 — ставку НДС, например, «5%», «22%», «5/105», «22/122».
В графе 8 — сумму НДС рассчитайте, как произведение графы 5 и графы 7.
В графе 9 — стоимость отгрузки с учётом налога или сумму предоплаты.
В графах 10, 10а — страну происхождения — указывайте, если это не РФ.
Для прослеживаемых товаров дополнительно заполните графы 11–14.
Для авансовых счетов-фактур графы 2–6, 10–11 можно не заполнять.
Показатели стоимости и налога отражайте в рублях с копейками без округления.
В счёте-фактуре нельзя допускать существенные ошибки, иначе налоговики откажут в вычете. К таким ошибкам относят:
неточности в реквизитах продавца или покупателя — ошибки в наименовании, ИНН, адресе;
несоответствие договору или первичным документам наименований товара;
неточности в стоимости товаров и суммах НДС;
неправильно указанную налоговую ставку.
Подписывать счета-фактуры могут руководитель или ИП, главный бухгалтер, другие сотрудники с доверенностью или приказом. ИП дополнительно к подписи указывает свой ОГРНИП.
Основание — п. 1 – 2; 5 ст. 169 НК РФ.
Первичные документы
Чтобы обосновать операции, одного счёта-фактуры недостаточно — дополнительно нужно оформить первичные документы:
договоры с контрагентами (поставки, купли-продажи, оказания услуг и т. д.);
товарные накладные — при передаче покупателю товарно-материальных ценностей;
транспортные накладные — подтверждают факт оказания услуг перевозки автотранспортом;
акты выполненных работ / оказанных услуг;
платежки / кассовые чеки.
Все эти документы должны соответствовать требованиям:
Первичный документ
Для чего нужен, особенности
Договор с контрагентом
Включает все условия сделки, подтверждает обоснованность операций. Должен соответствовать требованиям закона
Товарная накладная
Подтверждает отгрузку и передачу товара покупателю, служит обоснованием для вычета «входного» НДС. Включает сведения о наименовании товаров, их количестве, массе, цене, стоимости с НДС и без, информацию о покупателе, грузополучателе, подписи сторон. Можно оформлять по форме ТОРГ-12 или по собственной форме, если в ней есть все обязательные реквизиты
Акт выполненных работ / оказанных услуг
Подтверждает, что исполнитель выполнил работы (оказал услуги) по договору, а заказчик принял результат. Включает наименование и описание работ, услуг, даты начала и завершения работ (оказания услуг), стоимость, подписи сторон
Платежные поручения, чеки ККТ
Подтверждают факт оплаты
Если работаете с ЭДО, с 1 января 2026 года нужно подтверждать отгрузку только электронным УПД в действующем формате. Прежние электронные форматы ФНС для товарной накладной и акта выполненных работ отменили.
Применять УПД не обязательно, если направляете другие неформализованные электронные отгрузочные документы или ведёте бумажный документооборот.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-26/28 от 20.01.2025.
Как бизнесу на УСН работать с НДС: большой разбор от ФНС
Универсальный передаточный документ
УПД подтверждает, что поставщик отгрузил товары, а покупатель их принял. Документ можно оформить на бумаге или электронно.
УПД можно использовать в двух вариантах:
одновременно как счёт-фактуру и первичный документ — акт, товарную накладную и т. д. (указываем статус «1»);
только как первичный документ (указываем статус «2»), при этом придётся составлять отдельный счёт-фактуру.
Не нужно оформлять УПД, когда не требуется первичный документ. Если получили аванс от покупателя, выдайте ему авансовый счёт-фактуру, а УПД составьте при отгрузке.
Выдавать УПД покупателям нужно с учётом сроков счетов-фактур и первичных документов. То есть, если товарную накладную выдают в день отгрузки, а счёт-фактуру — в течение пяти дней с даты отгрузки, выписать УПД нужно в более ранний срок, который действует для накладной — в день отгрузки.
Бумажную форму УПД утвердила налоговая в письме № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013 (приложение № 1). Её нужно самостоятельно актуализировать с учётом бланка счёта-фактуры, добавив необходимые строки и графы.
Если работаете с прослеживаемыми товарами, дополните УПД графами 12–14.
Электронный формат УПД смотрите в приказе ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023 (ред. от 15.11.2024).
Что учесть при заполнении УПД:
Статус документа
Что заполнять
1 — счёт-фактура и первичный документ
Поля «Статус» и «Документ составлен на __листах».
Строки и графы отгрузочного счёта-фактуры.
Строки первичного документа на передачу товаров (работ, услуг)
2 — только первичный документ
Поля «Статус» и «Документ составлен на __листах».
Строки и графы, обязательные для первичного документа на передачу товаров (работ, услуг)
Покупатель должен заполнить свою часть УПД — строки, которые касаются приёмки товара (работ, услуг).
Если покупатель получил УПД со статусом «1», можно принять указанный в документе НДС к вычету. УПД со статусом «2» права на вычет налога не даёт.
Книга продаж и книга покупок
Обязательные регистры по НДС — книга продаж и книга покупок. Они включают данные для заполнения декларация по НДС и расчёта налога.
В книге продаж регистрируют все авансовые и отгрузочные счета-фактуры и УПД, которые выставили покупателям в течение квартала.
При продаже физлицам (не ИП и не самозанятым) счета-фактуры не нужны. Но по таким операциям в конце месяца или квартала можно составить бухгалтерскую справку с суммами и зарегистрировать её в книге продаж.
По итогам квартала данные из книги продаж переносят в раздел 9 декларации по НДС — это налог начисленный.
Книгу покупок заполняют данными с учётом действующей ставки НДС.
Если применяете ставку 22% (10%, 0%) — регистрируйте счета-фактуры, УПД, полученные от поставщиков. Указанный в них НДС, который вы уплатили поставщику, заявляйте к вычету.
Если применяете ставку 22% (10%, 0%) или специальную ставку 5% (7%) — регистрируйте выданные авансовые счета-фактуры, чтобы принять налог к вычету:
при отгрузке в счёт полученного аванса;
при возврате аванса, если расторгли договор или изменили его условия;
при снижении цены отгруженных товаров;
при возврате товара от покупателя (корректировочный счёт-фактура).
По итогам квартала сведения из книги покупок переносят в раздел 8 декларации по НДС — это налог, заявленный к вычету.
Заплатить в бюджет нужно разницу между рассчитанным налогом и вычетами.
Формы книг продаж и покупок есть в письме ФНС от 26.12.2025 № СД-4-3/11730. Как и форму счёта-фактуры, их применяют до 1 апреля 2026 года, а далее будут действовать формы из постановления Правительства № 1137.
Журнал учёта счетов-фактур
Это регистр для раздельного учёта у ИП и компаний, которые выполняют функции:
налоговых агентов по НДС;
посредников, заключивших агентский договор или комиссии;
застройщиков, привлекающих подрядчиков;
экспедиторов.
В журнале фиксируют все полученные и выданные в рамках посреднических операций транзитные счета-фактуры и УПД со статусом «1». Сами посредники не учитывают у себя такой НДС и не могут получать по нему вычет, но заплатить налог они обязаны.
Форму журнала утвердило постановление № 1137 от 26.12.2011 (приложение № 3), с 1 апреля будет применяться редакция от 23.01.2026.
Журнал включает две части:
1 — выставленные счета-фактуры при посреднических операциях;
2 — полученные счета-фактуры при посреднических операциях.
Вести журнал можно на бумаге или электронно.
Ежеквартально электронный журнал учёта передают в ИФНС — не позже 20 числа месяца после отчётного квартала.
Итоговый чек-лист: о чём нужно помнить плательщику НДС
Заполняйте документы с учётом действующих правил оформления. Ошибки могут стать причиной отказа в вычете.
При отгрузке можно выдавать покупателям УПД — функции счёта-фактуры и первички помогают упростить документооборот и сэкономить время.
Факт операции подтверждайте первичными документами — актами, накладными. Одного счёта-фактуры для этого недостаточно.
Своевременно регистрируйте счета-фактуры и УПД в регистрах — книгах продаж и покупок, а посредники — ещё и в журнале учёта счетов-фактур.
Книги продаж обязательны при любой ставке налога. Книги покупок заполняют все налогоплательщики со ставкой 22%, а бизнес на ставках 5% и 7% регистрирует в книге покупок авансовые счета-фактуры, чтобы избежать двойного налогообложения.
Если продаёте товары, работы, услуги физлицам, вместо счетов-фактур фиксируйте в книге продаж сводный документ на общую сумму.
