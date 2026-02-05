Как правильно оформлять документы новым плательщикам НДС в 2026 году

Счёт-фактура

Счёт-фактура — это главный учётный документ по НДС, который подтверждает:

начисление налога у продавца;

право на вычет у покупателя.

Выставить счёт-фактуру покупателю нужно в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товаров или с даты, когда поступил аванс в счёт будущей отгрузки. Нарушать эти сроки нельзя, иначе у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетом «входного» НДС.

С 1 апреля 2026 года счета-фактуры нужно заполнять по форме, которая утверждена постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 с изменениями от 23.01.2026.

До 1 апреля используйте аналогичную форму, рекомендованную письмом ФНС от 26.12.2025 № СД-4-3/11730.

Счёт-фактуру можно оформлять на бумаге или электронно:

Бумажный документ заполняйте в двух экземплярах — по одному для себя и для покупателя.

Электронные счета-фактуры оформляйте, если покупатель согласен и может технически принимать такие документы. При продаже прослеживаемых товаров электронная форма обязательна. Формат электронного счёта-фактуры — в приказе ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023 (ред. от 15.11.2024).

Если применяете в работе с контрагентами ЭДО (электронный документооборот), вместо электронных счетов-фактур и актов или накладных обязательно оформляйте электронный УПД — универсальный передаточный документ. Если выдаёте бумажные счета-фактуры, акты и накладные можете составлять по-прежнему.

Подробные правила заполнения счетов-фактур смотрите в разделе II приложения № 1 к постановлению № 1137. В документе указывайте:

В строке 1 — дату и номер счёта-фактуры.

В строках 2–2б, 6–6б — реквизиты сторон сделки — наименование, адрес, ИНН, КПП.

В строках 3,4 — данные о грузоотправителе и грузополучателе (наименование, адрес) заполняйте только при отгрузке товаров; если продавец и грузоотправитель — одно лицо, эти строки можно не заполнять.

В строке 5 — номер и дату платёжного поручения или чека ККТ — заполняйте в авансовом и отгрузочном документе, только если получали аванс от покупателя.

В строке 5а — номер и дату отгрузочного документа — реквизиты товарной накладной, акта выполненных работ, оказанных услуг или УПД.

В строке 5б — номер и дату ранее выставленного авансового счёта-фактуры — заполняйте в счёте-фактуре на отгрузку в счёт полученного аванса.

В строке 7 — код и название валюты должны быть едиными для всех указанных в счёте-фактуре товаров — если в рублях, указывайте «Российский рубль, 643»;

В строке 8 — идентификатор госконтракта, договора — указывайте, если выставляете документ при поставке в рамках гособоронзаказа, госконтракта.

В графе 1 — порядковый номер записи.

В графе 1а — наименование реализуемого товара — указывайте и в авансовых, и в отгрузочных счетах-фактурах.

В графе 1б — код вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС — заполняйте только при экспорте в страны ЕАЭС.

В графах 2, 2а — код и вид единицы измерения по ОКЕИ.

В графах 3,4 — количество и цену за единицу измерения без НДС — заполните, если указали единицу измерения.

В графе 5 — стоимость указанного количества без НДС.

В графе 6 — сумму акциза — если товар не подакцизный, укажите «без акциза».

В графе 7 — ставку НДС, например, «5%», «22%», «5/105», «22/122».

В графе 8 — сумму НДС рассчитайте, как произведение графы 5 и графы 7.

В графе 9 — стоимость отгрузки с учётом налога или сумму предоплаты.

В графах 10, 10а — страну происхождения — указывайте, если это не РФ.

Для прослеживаемых товаров дополнительно заполните графы 11–14.

Для авансовых счетов-фактур графы 2–6, 10–11 можно не заполнять.

Показатели стоимости и налога отражайте в рублях с копейками без округления.

В счёте-фактуре нельзя допускать существенные ошибки, иначе налоговики откажут в вычете. К таким ошибкам относят:

неточности в реквизитах продавца или покупателя — ошибки в наименовании, ИНН, адресе;

несоответствие договору или первичным документам наименований товара;

неточности в стоимости товаров и суммах НДС;

неправильно указанную налоговую ставку.

Подписывать счета-фактуры могут руководитель или ИП, главный бухгалтер, другие сотрудники с доверенностью или приказом. ИП дополнительно к подписи указывает свой ОГРНИП.

Основание — п. 1 – 2; 5 ст. 169 НК РФ.

Рисунок. Пример заполненного счёта-фактуры