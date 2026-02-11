Акция 1+3 моб 2
НДС: какие изменения в счёте-фактуре с 2026 года

Налоговая реформа, запущенная с принятием Федерального закона № 425-ФЗ от 28.11.2025, затронула форму счёта-фактуры и связанных с ней документов: журнала учёта, книги покупок и продаж, дополнительных листов.

Главное новшество — появилась строка (графа) для связи аванса с конкретной отгрузкой. Обновлённые бланки станут обязательными с 1 апреля 2026 года, но применять их можно уже сейчас.

Связь аванса и отгрузки: новая строка в счёте-фактуре

Ключевое техническое изменение — обязательная перекрёстная ссылка между авансовым счётом-фактурой и счётом-фактурой на отгрузку.

Теперь, по пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ, в счёте-фактуре на отгрузку нужно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры, выставленного ранее под эту отгрузку.

Реквизит заполняется только если отгрузка идёт в счёт аванса.

В форме счета-фактуры этому реквизиту соответствует строка 5б. Она обязательна с 1 апреля 2026 года.

Как это работает на практике: до 2026 года при получении аванса в строке 5 («К платёжно-расчётному документу») указывали только номер и дату платёжки. Теперь при закрытии ранее полученного аванса продавец обязан заполнить строку 5б и указать реквизиты авансового счёта-фактуры.

Пример. Аванс получен 16 февраля 2026 года. Выставлен авансовый счёт-фактура № 10 от 16.02.2026. Отгрузка — 26 февраля 2026 года. В строке 5б счёта-фактуры на отгрузку указывают: «№ 10 от 16.02.2026». Если авансов несколько, реквизиты перечисляют через точку с запятой.

Это нужно, чтобы ИФНС могла автоматически сопоставлять производимые при отгрузке:

  • вычет НДС с аванса у продавца;

  • восстановление авансового НДС у покупателя.

Напомним: авансовый счёт-фактуру выставляют все плательщики НДС, включая организации и ИП на УСН без автоосвобождения от НДС (доход свыше 20 млн ₽).

В отдельных случаях счёт-фактура на аванс не требуется. Подробнее — в материалах «Моё дело Бюро».

Новые реквизиты для ИП

Для ИП изменился порядок подписания счёта-фактуры.

Из п. 6 ст. 169 НК РФ исключили требование указывать реквизиты свидетельства о госрегистрации.

Теперь ИП указывают:

  • ОГРНИП;

  • дату его присвоения.

Изменение связано с отменой бумажных свидетельств о регистрации

Если шаблон подписи в учётной программе не обновлён, документ могут признать оформленным с нарушениями.

Те же изменения касаются УПД и УКД — в части реквизитов счёта-фактуры, а также корректировочного счета-фактуры, журнала учёта счётов-фактур, книги покупок (продаж), дополнительных листов к ним. Обязательно — с 1 апреля 2026 года.

Когда применять новые бланки

Хотя налоговые нормы действуют с 1 января 2026 года, обновлённые формы по Постановлению Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. (в ред. Постановления Правительства № 26 от 23 января 2026 г.) обязательны только с 1 апреля 2026 года.

Как работать в первом квартале 2026 года (январь — март): ФНС в своём письме № СД-4-3/11730 от 26.12.2025 г. разрешила использовать рекомендуемые формы. В них уже есть новые реквизиты, заполняемые продавцом при отгрузке в счет аванса.

Добавляются:

1. Строка 5б в счёте-фактуре. Заполняется при отгрузке в счёт ранее полученного аванса, указывают номер и дату авансового счёта-фактуры, при исправлениях — реквизиты (номер и дата) последнего исправления.

Если авансов несколько — реквизиты перечисляют через точку с запятой.

2. Графа 7а в книге покупок — номер и дата счёта-фактуры на отгрузку.

При этом в графе 3 указывают данные авансового счёта-фактуры. 

Если в счёт аванса несколько отгрузок — реквизиты счетов-фактур на отгрузку перечисляются через точку с запятой.

3. Графа 11а в книге продаж — номер и дата авансового счёта-фактуры.

Данные должны совпадать со строкой 5б счёта-фактуры.

По электронному формату счёта-фактуры (корректировочного счёта-фактуры, УПД, УКД) ФНС России представила разъяснения в письме № ЕА-4-26/11336 от 16.12 2025 г. В нём сообщается, что на официальном сайте ФНС России размещены xsd-схемы, отражающие соответствующие изменения, которые применяются с начала 2026 года.

В электронном формате нет отдельного поля с названием «Строка 5б», как в бумажном бланке. Для этой цели используются элементы формата, предназначенные для сопроводительных документов (элемент «СопрДокФХЖ»).

Важно. До апреля 2026 года отсутствие новых реквизитов не основание для отказа в вычете, если можно идентифицировать стороны, товар и ставку.

Другие изменения в формах по Постановлению № 1137

Повышение основной ставки НДС до 22%. С 1 января 2026 года ставка НДС — 22% вместо 20%. Расчётная ставка — 22/122 (18,03%), в том числе для расчета НДС с авансов.

Изменения затронули:

  • журнал учёта счётов-фактур;

  • книгу продаж и дополнительный лист к ней.

В остальных формах изменений нет. В счёте-фактуре ставка просто указывается в графе 7.  В книге покупок НДС отражается в графе 15 общей суммой.

Важно. Ставка 22% применяется ко всем отгрузкам с 1 января 2026 года, даже если договор был заключен и аванс получен в 2025 году.

О порядке применения ставок в переходный период смотрите материал «Моё дело Бюро».

Прослеживаемость и маркировка. Для прослеживаемых товаров стоимость теперь указывают в рублях и копейках, а не только в рублях.

Правка внесена в формы:

  • счёта-фактуры и корректировочного счёта-фактуры (графа 14);

  • журнала учёта счетов-фактур (графа 23);

  • книг покупок (графа 19) и продаж (графа 23).

