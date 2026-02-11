НДС: какие изменения в счёте-фактуре с 2026 года

Связь аванса и отгрузки: новая строка в счёте-фактуре

Ключевое техническое изменение — обязательная перекрёстная ссылка между авансовым счётом-фактурой и счётом-фактурой на отгрузку.

Теперь, по пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ, в счёте-фактуре на отгрузку нужно указывать номер и дату авансового счёта-фактуры, выставленного ранее под эту отгрузку.

Реквизит заполняется только если отгрузка идёт в счёт аванса.

В форме счета-фактуры этому реквизиту соответствует строка 5б. Она обязательна с 1 апреля 2026 года.

Как это работает на практике: до 2026 года при получении аванса в строке 5 («К платёжно-расчётному документу») указывали только номер и дату платёжки. Теперь при закрытии ранее полученного аванса продавец обязан заполнить строку 5б и указать реквизиты авансового счёта-фактуры.

Пример. Аванс получен 16 февраля 2026 года. Выставлен авансовый счёт-фактура № 10 от 16.02.2026. Отгрузка — 26 февраля 2026 года. В строке 5б счёта-фактуры на отгрузку указывают: «№ 10 от 16.02.2026». Если авансов несколько, реквизиты перечисляют через точку с запятой.

Это нужно, чтобы ИФНС могла автоматически сопоставлять производимые при отгрузке:

вычет НДС с аванса у продавца;

восстановление авансового НДС у покупателя.