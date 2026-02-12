Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для ИП за 2025 год: подробная инструкция

Когда и куда сдавать 3-НДФЛ за 2025 год

ИП подаёт декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего жительства, в которой он зарегистрирован.

Крайний срок сдачи отчёта за 2025 год — 30 апреля 2026 года.

Нарушение этого срока грозит штрафом — 5% от неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (в том числе неполный), но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей. А если задержите отчётность более чем на 20 рабочих дней, возможна блокировка счетов.

Декларацию подавайте:

на бумаге или электронно — если в 2025 году у вас в среднем было не более 100 работников;

в электронном виде по ТКС — если среднесписочная численность работников превысила 100 человек.

Бумажный документ можно подать при личном визите в налоговую инспекцию, через МФЦ или отправить почтой с описью вложения и уведомлением о получении. Электронную декларацию подавайте через Личный кабинет ИП на сайте ФНС или по ТКС через оператора ЭДО.

Основание — пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76, п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 229 НК РФ.