Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для ИП за 2025 год: подробная инструкция

Самое главное:
Декларация 3-НДФЛ нужна, даже если у ИП не было доходов.
За 2025 год нужно отчитаться не позже 30 апреля 2026 года.
Форму 3-НДФЛ обновили — за 2025 год применяйте только актуальный шаблон отчёта.
Порядок заполнения 3-НДФЛ и пример готовой декларации.
В каких случаях ИП должен сдать 3-НДФЛ за 2025 год
Декларацию 3-НДФЛ обязаны сдавать все ИП, которые в 2025 году:
Работали на ОСНО — декларацию подавайте, даже если бизнес не принёс доходов или вообще не вели деятельность.
Утратили право на применение спецрежима и стали плательщиками НДФЛ на ОСНО. Например, если на УСН доход превысил допустимый максимальный порог.
Получили доход, который облагается НДФЛ, но не относится к предпринимательской деятельности ИП. Например, продали квартиру до истечения минимального срока владения, сдали своё жильё в аренду, получили доход из-за рубежа.
Основание — п. 1, 5 ст. 227 НК РФ.
Когда и куда сдавать 3-НДФЛ за 2025 год
ИП подаёт декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего жительства, в которой он зарегистрирован.
Крайний срок сдачи отчёта за 2025 год — 30 апреля 2026 года.
Нарушение этого срока грозит штрафом — 5% от неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (в том числе неполный), но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей. А если задержите отчётность более чем на 20 рабочих дней, возможна блокировка счетов.
Декларацию подавайте:
на бумаге или электронно — если в 2025 году у вас в среднем было не более 100 работников;
в электронном виде по ТКС — если среднесписочная численность работников превысила 100 человек.
Бумажный документ можно подать при личном визите в налоговую инспекцию, через МФЦ или отправить почтой с описью вложения и уведомлением о получении. Электронную декларацию подавайте через Личный кабинет ИП на сайте ФНС или по ТКС через оператора ЭДО.
Основание — пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76, п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 229 НК РФ.
По какой форме заполнять 3-НДФЛ за 2025 год
Актуальная форма для декларации по НДФЛ за 2025 год утверждена приказом ФНС № ЕД-7-11/913@ от 20.10.2025.
Если на ОСНО не вели деятельность или не получали доход, сдайте декларацию с нулевыми показателями. В неё включите:
Титульный лист.
Раздел 1.
Раздел 2.
Если доход от бизнеса на ОСНО получали, в состав декларации включите:
Титульный лист.
Раздел 1 — налог к уплате в бюджет.
Приложение к Разделу 1 — если на ЕНС образовалось положительное сальдо и вы хотите вернуть переплату по НДФЛ.
Раздел 2 — расчёт базы и налога.
Приложение 3 к Разделу 2 — специальное приложение для ИП, в котором отражают доходы от предпринимательской деятельности, профессиональный вычет и авансовые платежи по НДФЛ.
Прочие приложения заполняйте, только если это необходимо — с налогообложением доходов от ИП они не связаны:
Приложения 1 и 2 к Разделу 2 — если получали не связанные с бизнесом доходы от российских или иностранных источников.
Приложение 4 — если получали доходы, которые не облагаются НДФЛ (матпомощь, подарки от работодателей, выигрыши).
Приложения 5–8 — если заявляете налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные).
3-НДФЛ за 2025 год: общие правила
Используйте порядок заполнения декларации из приложения № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/913@ от 20.10.2025.
На что обратить внимание:
Вверху каждой страницы декларации должен быть указан ИНН предпринимателя. В нижней части страниц — подпись ИП и дата подписания.
Денежные показатели вносите в рублях с копейками. Исключение — доходы от иностранных источников до пересчёта в рубли.
Суммы НДФЛ указывайте в целых рублях без копеек: 50 копеек и более — округляйте до рубля, меньше 50 копеек — не учитывайте.
Текстовые значения прописывайте заглавными печатными буквами слева направо.
Ячейки полей заполняйте, начиная с крайней левой, слева направо, незаполненные ячейки прочёркивайте.
В готовой декларации пронумеруйте все страницы, начиная с титульной.
Бумажный документ распечатывайте только с одной стороны листа А4.
Налоговая реформа — 2026: полный разбор изменений
Забирайте подробный разбор бесплатно!
Заполняем титульный лист 3-НДФЛ
Правила заполнения титула стандартные:
Поле
Как заполнять
«Номер корректировки»
«Налоговый период» (код)»; «Отчётный год»
Код «34», отчётный год «2025»
«Представляется в налоговый орган (код)»
Четырёхзначный код ИФНС, в которую подаётся декларация
«Код страны»
«643» — код РФ
«Код категории налогоплательщика»
Для ИП, кроме глав КФХ — «720», для ИП — глав КФХ — «770»
«Фамилия, имя, отчество»
ФИО предпринимателя полностью
Номер записи в ЕРН;
дата рождения;
код вида документа;
серия и номер
ИП указывает свой ИНН, поэтому эти персональные данные можно не вносить
«Код статуса налогоплательщика»
Налоговый резидент РФ — «1», нерезидент РФ — «2»
«Номер контактного телефона»
Номер для связи с кодом страны и города
«Декларация составлена на __ страницах»
Количество страниц декларации и прилагаемых к ней документов. Если 3-НДФЛ подаёт представитель предпринимателя, укажите число страниц выданной ему нотариально заверенной доверенности
Подтвердите достоверность внесённых данных:
Декларацию подписывает ИП — код «1».
Декларацию подписывает представитель ИП — код «2». Укажите реквизиты доверенности, а если доверенность электронная, впишите её GUID.
В каком порядке ИП заполнять 3-НДФЛ
ИП лучше заполнять разделы и приложения декларации 3-НДФЛ не по порядку, а в такой последовательности:
Приложение 3 к разделу 2.
Другие необходимые приложения.
Раздел 2.
Раздел 1.
Как заполнить Приложение 3 к Разделу 2 формы 3-НДФЛ
Если в 2025 году вы вели не только предпринимательскую деятельность как ИП, но и, например, занимались частной практикой, заполняйте по разным направлениям отдельные приложения 3, в которых по каждому виду соответствующей деятельности заполните строки 010–100, а итоги подведите на последней из страниц приложения 3.
Как заполнять строки приложения 3:
Строки приложения 3 к Разделу 2
Заполнение
010
Код вида деятельности из приложения № 5 к Порядку заполнения. Например, код предпринимательской деятельности ИП — «01», деятельность глав КФХ — «5» и т. д.
030
Сумма полученного дохода
040–045
Профессиональный вычет — суммы предпринимательских расходов, которые можете подтвердить документально (в разбивке по их видам).
Если подтверждённых затрат нет, эти строки не заполняйте, а в строке 060 рассчитайте итоговую сумму профвычета как 20% от общей суммы доходов
050
Общая сумма доходов
060
Общая сумма расходов (профвычет) — сумма значений строк 040, если расходы подтверждены документально, или 20% от общей суммы доходов, если расходы не подтверждены
070
Общая сумма авансовых платежей по НДФЛ, уплаченных в 2025 году
090–100
Заполняйте, только если самостоятельно корректировали базу и сумму налога, применяя в сделках с взаимозависимыми лицами цены, отличные от рыночных (п. 6 ст. 105.3 НК РФ)
110–150
Заполняют обычные физлица (не ИП), которые получали доходы по ГПД
160–182
Показатели для расчёта авансов по НДФЛ за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом) — сумма доходов, профвычетов, стандартных вычетов
190–202
Налоговая база (разница между доходами и вычетами) и сумма исчисленных авансовых платежей по НДФЛ (база, умноженная на ставку налога) за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом)
Как заполнить Раздел 2 формы 3-НДФЛ
Раздел 2 нужен для расчёта облагаемого дохода, налоговой базы и суммы НДФЛ к уплате или возврату из бюджета.
Заполняйте отдельный раздел 2 для каждой группы доходов. Код группы доходов в поле 001 выберите из приложения № 4 к Порядку заполнения декларации. Например, ИП — налоговые резиденты РФ в общем случае указывают для доходов от предпринимательства код «01».
Далее заполняйте так:
Строки 010–050 — для расчёта облагаемой базы по НДФЛ перенесите в эти строки показатели доходов, вычетов и расходов из приложения 3 к Разделу 2 и других приложений, если заполняли их.
Строка 060 — рассчитайте налоговую базу (строка 030 минус строки 040 и 050).
Строка 070 — сумма налога за 2025 год (для групп доходов с кодом «01» и «02» применяйте прогрессивную шкалу ставок, для других групп базу умножайте на соответствующую ставку).
Строка 150 — налог к доплате в бюджет (сумма налога за год минус авансовые платежи).
Строка 160 — сумма НДФЛ к возврату из бюджета.
Строка 170 — сумма НДФЛ, которую вернули или зачли при применении вычетов в упрощённом порядке.
Как заполнить Раздел 1 формы 3-НДФЛ
Раздел 1 — итоговый раздел, в котором отражают суммы налога к перечислению в бюджет или к возврату из бюджета.
НДФЛ по доходам от бизнеса отражайте в пункте 2 Раздела 1:
По строке 060 — впишите соответствующий КБК по налогу.
По строкам 070, 090, 120, 150 — укажите ОКТМО территории, на которой ИП зарегистрирован в ИФНС.
В строки 080, 100, 110, 130, 140 внесите суммы авансов (за вычетом ранее уплаченных авансовых платежей) к уплате за соответствующий период 2025 года, либо суммы авансов к уменьшению.
Строки 160, 170 — здесь отразите сумму налога к доплате либо к уменьшению по итогам 2025 года.
Если в 2025 году у вас также были доходы, не связанные с бизнесом, заполните соответствующие строки пункта 1 Раздела 1.
Пример: декларация 3-НДФЛ ИП за 2025 год
ИП Скворцова А. А. в 2025 году вела деятельность на ОСНО. Доходы от бизнеса за год составили — 2 320 000 рублей, а расходы, включенные в состав профвычета — 1 486 000 рублей, сумма НДФЛ за год — 108 420 рублей. Так как доходы за год не превысили 2,4 млн рублей, применена ставка НДФЛ 13%.
Данные для декларации 3-НДФЛ:
Отчётные периоды 2025 года
Доходы (руб.)
Профессиональный вычет (руб.)
Налоговая база, руб. (гр. 2 – гр. 3)
Сумма авансовых платежей и налога к доплате (руб.)
Всего
В т. ч. материальные
В т. ч. выплаты сотруднику
В т. ч. взносы ИП за себя
1
2
3
4
5
6
7
8
1 квартал 2025
560 000
343 000
240 000
90 000
13 000
217 000
28 210
Полугодие 2025
990 000
670 000
470 000
180 000
20 000
320 000
13 390
9 месяцев 2025
1 580 000
1 019 000
710 000
270 000
39 000
561 000
31 330
2025 год
2 320 000
1 486 000
1 060 000
360 000
66 000
834 000
35 490
Всего:
2 320 000
1 486 000
1 060 000
360 000
66 000
834 000
108 420
По этим данным заполнили декларацию 3-НДФЛ:
