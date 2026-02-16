Когда договор с самозанятым признают трудовым: признаки подмены и последствия

Самое главное:
Есть риск переквалификации, если бизнес не сможет доказать, что отношения с исполнителем носят разовый или периодический характер.
Признаки подмены трудовых отношений выявляет налоговая и трудовая инспекция.
Чтобы найти критерии подмены, используют автоматические, плановые и внеплановые проверки, вызовы в межведомственную комиссию.
В 2026 году Минтруд обновил индикаторы риска для бизнеса, который работает с самозанятыми.
Что такое переквалификация
Переквалификация — это признание договора ГПХ с самозанятым трудовым. Название договора не имеет значения, если отношения по факту — трудовые.
Основание — ст. 19.1 ТК РФ
Способы проверки сотрудничества с самозанятыми постоянно улучшают: дополняют методы контроля, передают полномочия другим ведомствам и вводят новые критерии оценки.
Как проверяют договоры с самозанятыми
Чтобы выявить признаки подмены трудовых отношений, ФНС использует три способа:
1. Скоринговая система. Программа проверяет, как бизнес работает с самозанятыми. Если находит подозрительные моменты, начисляет риск-баллы. Чем больше баллов, тем выше шанс налоговой проверки.
2. Индикаторы риска. Налоговая составила перечень основных маркеров незаконной занятости. Минтруд также дополнил перечень индикаторов риска новыми, которые касаются конкретно самозанятых.
Основание — письмо ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, № ЕА-4-1 5/4674 от 15.04.2022, приказ Минтруда № 838н от 30.11.2021
3. Межведомственные комиссии по нелегальной занятости. Они подчиняются Минтруду и собирают информацию от простых граждан, компаний и госорганов. Приказ Минтруда № 40н от 02.02.2024 устанавливает правила, по которым налоговая передаёт сведения в эти комиссии.
Налоговая должна доказать, что сотрудничество с самозанятым регулярное, а не разовое. Сами по себе признаки подмены, риск-баллы или индикаторы риска не приводят к автоматической переквалификации. Но они могут стать поводом для проверок ФНС и Роструда, по итогам которых отношения признают трудовыми.
Как безопасно сотрудничать с самозанятыми исполнителями
Забирайте бесплатный гайд, чтобы максимально обезопасить себя от проблем
Как проверяет бизнес скоринговая система ФНС
Первые признаки нарушений находит специальная программа ФНС — скоринговая система. Она постоянно следит за бизнесом и присваивает ему риск-баллы. Чем больше баллов, тем выше вероятность приглашения на беседу или более подробной проверки.
Риск-балл
Пояснение
Продолжительность работы
Сотрудничество с самозанятым три и более месяца
Единственный источник дохода
У самозанятого есть только один заказчик
Признаки зарплаты
Чеки сформированы только по одному заказчику, оплата на одну и ту же сумму
Массовая постановка на учёт
Самозанятые регистрируются перед тем, как подписать договор
Массовые регистрации дохода
Заказчик сам регистрирует исполнителей как самозанятых и формирует за них чеки
Групповые переходы
Работников переводят с одной подконтрольной компании в другую и трудятся они там в качестве самозанятых
Периодичность выплат
Деньги платят в одно и то же время
Прямые нарушения
Заказчик сотрудничает с самозанятым, который раньше был его сотрудником и уволился меньше двух лет назад
Если есть несколько риск-баллов, налоговая предложит бизнесу уточнить свои обязательства — доплатить НДФЛ и страховые взносы. Если не будет доплаты, налоговая вместе с трудовой инспекцией назначат проверку. Тогда проверят все возможные признаки подмены трудовых отношений.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Какие общие признаки подмены трудовых отношений
Кроме анализа скоринговой системы, привлечь внимание проверяющих бизнес может и в других случаях:
1. В договоре с самозанятым прописывают не конкретный результат, а трудовую функцию. Например, «ведение бухгалтерского учёта», «оказание услуг по перевозке грузов», «оказание услуг по уборке помещений».
Как правильно: «подготовка отчётности за 2026 год (перечень отчётных форм)», «доставка груза (описание груза) из точки А в точку Б», «уборка офисного помещения в БЦ «Альфа» (перечень конкретных услуг)».
2. Исполнитель получает регулярные фиксированные выплаты. Самозанятый каждый месяц получает фиксированную сумму денег независимо от оказанных услуг. Это похоже на зарплату, особенно если деньги приходят дважды в месяц.
Как правильно: выплата в привязке к результату, без периодичности.
3. Самозанятый участвует в производственной деятельности компании. Исполнитель работает по общему графику, подключен к программе учёта времени, ходит на собрания, соблюдает правила компании и может получить выговор за нарушения.
Как правильно: самозанятый не участвует в производственной деятельности заказчика, сам определяет график своей работы и не подчиняется правилам распорядка компании.
4. Стороны подписывают договор на длительный срок. Договоры заключаются не на время для работы с конкретной задачей, а на год или до конца календарного года с автоматической пролонгацией.
Как должно быть: самозанятых можно привлекать не на постоянную работу, а на разовые или периодические услуги.
5. Компания обеспечивает исполнителя условиями труда. Компания предоставляет самозанятому рабочее место, компьютер, инструменты, спецодежду, материалы.
Как должно быть: самозанятый должен оказывать услуги своими силами со своим инструментом и оборудованием.
6. Самозанятый находится на территории работодателя и под его контролем. Исполнитель выполняет работу лично, без права привлечения субподрядчиков. Назначается руководитель, который контролирует процесс.
Как должно быть: заказчик не может требовать от исполнителя находиться на его территории, если только это не следует из характера работы — например, ремонт офиса.
7. Для сотрудничества исполнитель должен зарегистрировать самозанятость. А когда выплаты прекращаются, исполнитель снимается с учета. Это яркий признак подмены трудовых отношений, особенно, если у такого самозанятого был один заказчик.
Основание — письмах ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 и № ЕА-4-1 5/4674 от 15.04.2022
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Как проверяют бизнес межведомственные комиссии
Есть ещё критерии, по которым определяют компании для детальной проверки сотрудничества с самозанятыми.
1. Проверка межведомственной комиссии по нелегальной занятости
Данные о возможной подмене трудовых отношений комиссия получает от физлиц, бизнеса и налоговой.
ФНС должна уведомлять комиссию, если компания отвечает трем признакам:
количество самозанятых — более 10 человек;
размер выплат исполнителям на НПД превышает 20 000 руб.;
сотрудничество продолжается более трёх месяцев.
Комиссия вызывает заказчика на беседу и по результатам передаёт информацию в налоговые органы или трудовую инспекцию для дальнейшей проверки.
2. Проверка Минтруда: новые критерии
С 2026 года Минтруд обновил индикаторы риска по самозанятым.
Внеплановая проверка может начаться, если у заказчика более 35 самозанятых, и по каждому из них выполняются три условия:
Условие
Значение
Срок сотрудничества
Более трёх месяцев
Среднемесячный доход от заказчика
Свыше 35 000 руб.
Доля дохода от заказчика в общем доходе самозанятого
75% и более
Проверку проводят индивидуально по каждому исполнителю, а не в среднем по компании, как было раньше.
Что грозит бизнесу при переквалификации
Если договор признают трудовым, компания должна:
Заключить с исполнителем трудовой договор задним числом — датой начала сотрудничества по НПД.
Заплатить НДФЛ со всей суммы дохода самозанятого за весь период сотрудничества — из собственных денег.
Перечислить в бюджет страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и травматизм.
Заплатить штраф — от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. Основание — ст. 122 НК РФ.
Заплатить пени за каждый день просрочки.
Также может быть административный штраф за уклонение от оформления трудового договора. Основание — ст. 5.27 КоАП РФ.
Как избежать переквалификации
Полностью исключить риск переквалификации невозможно, но можно снизить его практически до нуля:
Проверяйте статус самозанятого перед началом сотрудничества. Для этого запросите справку о постановке на учёт из приложения «Мой налог» или проверьте статус на конкретную дату в сервисе ФНС. Если исполнитель ранее был вашим сотрудником, убедитесь, что его уволили из компании больше двух лет назад.
Оформляйте документы на сотрудничество. Заключайте договор и подписывайте закрывающие документы, которые подтверждают разовый или периодический характер отношений с исполнителем.
Не включайте в договор условия из трудовых отношений. Заключайте договор на конкретные разовые задачи или услуги.
Не обеспечивайте исполнителей материалами и условиями труда. Самозанятый должен работать на собственном оборудовании, в удобное для него время и на своей территории. Исключения могут быть из-за специфики услуги.
Платите за результат, а не за процесс. Не устанавливайте ежемесячные фиксированные выплаты в одно и тоже время. Каждая оплата должна быть привязана к подписанному акту выполненных работ.
Избегайте «кадровых» формулировок в платёжках. В назначении платежа укажите «оплата по договору №... за разработку макета», не указывайте: «выплата аванса», «перечисление премии по результатам работы».
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Что в итоге
Анализ сотрудничества бизнеса с самозанятыми проходит автоматически. Если такая проверка выявит риск-баллы, подключается налоговая или трудовая инспекция.
Чтобы снизить риск переквалификации, привлекайте самозанятых на разовые или периодические услуги, письменно оформляйте сотрудничество, корректно составляйте договор и закрывающие документы без трудовой терминологии.
Если договор с самозанятым признают трудовым, компания должна заплатить НДФЛ, страховые взносы, штраф и пени.
После переквалификации бизнес должен заключить договор с самозанятым задним числом и предоставить ему все соцгарантии.
Правильно рассчитывайте налог и сдавайте расчёт 6-НДФЛ с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFFwaGMP
Начать дискуссию