Когда договор с самозанятым признают трудовым: признаки подмены и последствия

Какие общие признаки подмены трудовых отношений

Кроме анализа скоринговой системы, привлечь внимание проверяющих бизнес может и в других случаях:

1. В договоре с самозанятым прописывают не конкретный результат, а трудовую функцию. Например, «ведение бухгалтерского учёта», «оказание услуг по перевозке грузов», «оказание услуг по уборке помещений».

Как правильно: «подготовка отчётности за 2026 год (перечень отчётных форм)», «доставка груза (описание груза) из точки А в точку Б», «уборка офисного помещения в БЦ «Альфа» (перечень конкретных услуг)».

2. Исполнитель получает регулярные фиксированные выплаты. Самозанятый каждый месяц получает фиксированную сумму денег независимо от оказанных услуг. Это похоже на зарплату, особенно если деньги приходят дважды в месяц.

Как правильно: выплата в привязке к результату, без периодичности.

3. Самозанятый участвует в производственной деятельности компании. Исполнитель работает по общему графику, подключен к программе учёта времени, ходит на собрания, соблюдает правила компании и может получить выговор за нарушения.

Как правильно: самозанятый не участвует в производственной деятельности заказчика, сам определяет график своей работы и не подчиняется правилам распорядка компании.

4. Стороны подписывают договор на длительный срок. Договоры заключаются не на время для работы с конкретной задачей, а на год или до конца календарного года с автоматической пролонгацией.

Как должно быть: самозанятых можно привлекать не на постоянную работу, а на разовые или периодические услуги.

5. Компания обеспечивает исполнителя условиями труда. Компания предоставляет самозанятому рабочее место, компьютер, инструменты, спецодежду, материалы.

Как должно быть: самозанятый должен оказывать услуги своими силами со своим инструментом и оборудованием.

6. Самозанятый находится на территории работодателя и под его контролем. Исполнитель выполняет работу лично, без права привлечения субподрядчиков. Назначается руководитель, который контролирует процесс.

Как должно быть: заказчик не может требовать от исполнителя находиться на его территории, если только это не следует из характера работы — например, ремонт офиса.

7. Для сотрудничества исполнитель должен зарегистрировать самозанятость. А когда выплаты прекращаются, исполнитель снимается с учета. Это яркий признак подмены трудовых отношений, особенно, если у такого самозанятого был один заказчик.

Основание — письмах ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 и № ЕА-4-1 5/4674 от 15.04.2022