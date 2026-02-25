Как ИП рассчитать налог при УСН за 2025 год: правила и примеры

Как рассчитать налог ИП с работниками

ИП на УСН «доходы», у которого есть сотрудники, включая исполнителей по договорам ГПХ, может уменьшить налог за 2025 год:

1. На страховые взносы за сотрудников (ОПС, ОМС, ВНиМ, «травматизм»), которые перечислены в бюджет в 2025 году. Неважно, были это текущие начисления или задолженность прошлых периодов, главное, чтобы платёж прошёл в 2025 году.

Уменьшить налог на уплаченные взносы можно, только если они относятся к деятельности на УСН. Например, если в 2025 году заплатили прошлогодние взносы, начисленные до перехода на упрощёнку, на них нельзя уменьшать налог при УСН за 2025 год.

2. На фиксированные взносы ИП «за себя», включая дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. рублей), которые подлежат уплате в 2025 году. Заплатили ли эти взносы фактически — не имеет значения. Например, это могут быть:

взносы за 2025 год — 53 658 рублей;

дополнительный взнос на ОПС за 2024 год (срок уплаты — 1 июля 2025 года) в части, в которой на него не уменьшали налог 2024 года;

дополнительный взнос на ОПС за 2025 год (срок уплаты — 1 июля 2026 года).

3. На суммы больничных пособий, выплаченных работникам из денег ИП за первые три дня болезни.

4. На взносы по договорам ДМС в пользу сотрудников.

На сколько можно уменьшить налог:

ИП, у которого есть работники (трудовые договоры, ГПХ), может уменьшить налог максимум на 50% .

Если в отчётном году у ИП были только договоры ГПХ с физлицами без выполненных работ и оплаты, он может принять к уменьшению взносы «за себя» без ограничения в 50%.

Дополнительно налог можно уменьшить на уплаченный в том же году торговый сбор — действует только в Москве.

Основание — п. 3.1, 8 ст. 346.21 НК РФ, письма Минфина № 03-11-06/2/68787 от 05.06.2020, № 03-11-06/2/55509 от 17.06.2024; письма ФНС № СД-4-3/12200 от 14.09.2022, № СД-4-3/4104 от 08.04.2024.

Пример. УСН «доходы» с работниками. ИП Самоцветов М. М. завершил 2025 год с такими показателями:

доходы — 7 000 000 руб.;

страховые взносы ИП «за себя», подлежащие уплате — 127 658 рублей, в том числе: фиксированные взносы за 2025 год — 53 658 рублей, остаток допвзноса на ОПС за 2024 год — 7 000 рублей, допвзнос на ОПС за 2025 год — 67 000 рублей;

перечисленные в 2025 году страховые взносы за работников — 96 000 руб.;

авансовые платежи по УСН за I квартал, полугодие, 9 месяцев 2025 года — 156 000 руб.

Расчёт налога за 2025 год (ставка 6%):

7 000 000 х 6% = 420 000 рублей — общая сумма налога за 2025 год.

Уменьшить годовой налог можно на сумму страховых взносов за ИП и работников, но не более, чем на 50%:

420 000 х 50% = 210 000 рублей — максимум, на который можно снизить налог.

Общая сумма взносов больше — 223 658 рублей (127 658 + 96 000), к уменьшению ИП примет максимальную сумму 210 000 рублей, в которую войдут:

взносы за работников — 96 000 руб.;

фиксированные взносы ИП — 53 658 руб.;

остаток допвзноса за 2024 год — 7 000 руб.;

часть допвзноса за 2025 год — 53 342 руб.

Налог после уменьшения на взносы и авансы:

420 000 – 210 000 – 156 000 = 54 000 рублей — налог ИП Самоцветова к доплате за 2025 год.