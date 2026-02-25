Как ИП рассчитать налог при УСН за 2025 год: правила и примеры

Самое главное:
ИП на УСН рассчитывают налог по общим правилам с учётом некоторых особенностей.
Налоговая база при УСН определяется по данным КУДиР.
При объекте «доходы» расходы не учитывают. Но налог можно снизить на страховые взносы, некоторые платежи в пользу работников и торговый сбор. Работодатели могут снижать налог до половины, а ИП без работников — до 100%.
При объекте «доходы минус расходы» сам налог уменьшать нельзя, но все взносы и платежи включают в расходную часть базы.
При УСН «доходы минус расходы» налог рассчитывают дважды — по общей ставке 15% от прибыли и по ставке 1% с дохода (минимальный налог).
Налог при УСН: какие особенности для ИП в 2025 году
Налоговая ставка на УСН зависит от выбранного объекта:
«доходы» — 6% (регионы могут снижать до 1%);
«доходы минус расходы» — 15% (регионы могут снижать до 5%).
По итогам квартала, полугодия и 9 месяцев ИП перечисляет авансовые платежи, а за год доплачивает остальную сумму налога.
Может получиться так, что уплаченная сумма авансов окажется больше рассчитанного налога за весь год — тогда доплачивать налог не нужно (на ЕНС образуется положительное сальдо).
УСН-налог платят по месту жительства ИП. Срок уплаты — 28 апреля следующего за отчётным года. Платёж за 2025 год нужно сделать не позже 28 апреля 2026 года.
Основание — ст. 346.20, 346.21 НК РФ.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Как определить налоговую базу для расчёта налога при УСН за 2025 год
ИП определяет налоговую базу по данным КУДиР. Доходы и расходы учитывают кассовым методом:
Доходы при УСН «доходы» и «доходы минус расходы» признают на дату, когда деньги пришли на банковский счёт или в кассу, неденежные доходы — на день поступления имущества, работ, услуг.
Расходы на УСН «доходы минус расходы» признают после их оплаты.
Многие предприниматели в 2025 году стали плательщиками НДС:
1. Если ИП платил НДС по основной ставке 20% (10%), в базу по УСН включать этот налог не нужно.
2. Если ИП использовал спецставки НДС (5% или 7%):
налог при реализации в доходах не учитывается;
«входной» налог учитывают только при УСН «доходы минус расходы» — включают его в стоимость купленных товаров (работ, услуг) и по мере её списания относят на расходы.
Основание — п. 2 ст. 170, ст. 346.15, 346.16 НК РФ.
Налоговая реформа — 2026: полный разбор изменений
Забирайте подробный разбор бесплатно!
Как рассчитать налог ИП при УСН «доходы»
При такой базе затраты ИП в базе не учитываются — налог рассчитывают по формуле:
Налог при УСН «доходы»
=
Облагаемые доходы с начала года
х
Налоговая ставка (6% или меньше)
–
Авансовые платежи, исчисленные в течение года
Рассчитанную сумму налога можно уменьшить за счёт страховых взносов, больничных, торгового сбора и добровольных платежей по личному страхованию работников.
Расчёт будет отличаться — для ИП работодателей и ИП без сотрудников.
Как рассчитать налог ИП с работниками
ИП на УСН «доходы», у которого есть сотрудники, включая исполнителей по договорам ГПХ, может уменьшить налог за 2025 год:
1. На страховые взносы за сотрудников (ОПС, ОМС, ВНиМ, «травматизм»), которые перечислены в бюджет в 2025 году. Неважно, были это текущие начисления или задолженность прошлых периодов, главное, чтобы платёж прошёл в 2025 году.
Уменьшить налог на уплаченные взносы можно, только если они относятся к деятельности на УСН. Например, если в 2025 году заплатили прошлогодние взносы, начисленные до перехода на упрощёнку, на них нельзя уменьшать налог при УСН за 2025 год.
2. На фиксированные взносы ИП «за себя», включая дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. рублей), которые подлежат уплате в 2025 году. Заплатили ли эти взносы фактически — не имеет значения. Например, это могут быть:
взносы за 2025 год — 53 658 рублей;
дополнительный взнос на ОПС за 2024 год (срок уплаты — 1 июля 2025 года) в части, в которой на него не уменьшали налог 2024 года;
дополнительный взнос на ОПС за 2025 год (срок уплаты — 1 июля 2026 года).
3. На суммы больничных пособий, выплаченных работникам из денег ИП за первые три дня болезни.
4. На взносы по договорам ДМС в пользу сотрудников.
На сколько можно уменьшить налог:
ИП, у которого есть работники (трудовые договоры, ГПХ), может уменьшить налог максимум на 50%.
Если в отчётном году у ИП были только договоры ГПХ с физлицами без выполненных работ и оплаты, он может принять к уменьшению взносы «за себя» без ограничения в 50%.
Дополнительно налог можно уменьшить на уплаченный в том же году торговый сбор — действует только в Москве.
Основание — п. 3.1, 8 ст. 346.21 НК РФ, письма Минфина № 03-11-06/2/68787 от 05.06.2020, № 03-11-06/2/55509 от 17.06.2024; письма ФНС № СД-4-3/12200 от 14.09.2022, № СД-4-3/4104 от 08.04.2024.
Пример. УСН «доходы» с работниками. ИП Самоцветов М. М. завершил 2025 год с такими показателями:
доходы — 7 000 000 руб.;
страховые взносы ИП «за себя», подлежащие уплате — 127 658 рублей, в том числе: фиксированные взносы за 2025 год — 53 658 рублей, остаток допвзноса на ОПС за 2024 год — 7 000 рублей, допвзнос на ОПС за 2025 год — 67 000 рублей;
перечисленные в 2025 году страховые взносы за работников — 96 000 руб.;
авансовые платежи по УСН за I квартал, полугодие, 9 месяцев 2025 года — 156 000 руб.
Расчёт налога за 2025 год (ставка 6%):
7 000 000 х 6% = 420 000 рублей — общая сумма налога за 2025 год.
Уменьшить годовой налог можно на сумму страховых взносов за ИП и работников, но не более, чем на 50%:
420 000 х 50% = 210 000 рублей — максимум, на который можно снизить налог.
Общая сумма взносов больше — 223 658 рублей (127 658 + 96 000), к уменьшению ИП примет максимальную сумму 210 000 рублей, в которую войдут:
взносы за работников — 96 000 руб.;
фиксированные взносы ИП — 53 658 руб.;
остаток допвзноса за 2024 год — 7 000 руб.;
часть допвзноса за 2025 год — 53 342 руб.
Налог после уменьшения на взносы и авансы:
420 000 – 210 000 – 156 000 = 54 000 рублей — налог ИП Самоцветова к доплате за 2025 год.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Как рассчитать налог ИП без работников
Если в 2025 году у ИП не было работников по трудовым и ГПХ договорам, он может уменьшить УСН-налог:
На взносы ИП «за себя» (аналогично ИП с работниками). При этом ограничение в 50% не действует — налог можно уменьшать вплоть до 100%.
На сумму торгового сбора, уплаченную в 2025 году — в части, которая относится к деятельности, по которой уплачен сбор.
Основание — п. 3.1, 8 ст. 346.21 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/4104 от 08.04.2024.
Пример. УСН «доходы» без работников. Доходы ИП Синичкиной В. В. за 2025 год — 2 200 000 рублей.
Страховые взносы ИП «за себя» — 72 658 рублей, из них:
фиксированные взносы за 2025 год — 53 658 рублей;
допвзнос на ОПС за 2025 год — 19 000 рублей.
В 2025 году уплачены авансовые УСН-платежи на общую сумму 56 200 рублей.
Как рассчитать налог к доплате за 2025 год (ставка 6%):
2 200 000 х 6% = 132 000 рублей — налог при УСН за 2025 год.
Налог уменьшили на взносы ИП «за себя» и авансовые платежи:
132 000 – 72 658 – 56 200 = 3 142 рубля — налог ИП Синичкиной к доплате за 2025 год.
Как рассчитать налог ИП при УСН «доходы минус расходы»
Налоговую базу образует разница между поступлениями и затратами ИП.
Налог по итогам года нужно рассчитывать дважды:
Сначала расчёт налога по базовой ставке при УСН «доходы минус расходы»:
Налог при УСН «доходы минус расходы»
=
(
Доходы с начала года
–
Расходы с начала года
)
Х
Налоговая ставка (15% или меньше)
–
Авансовые платежи, исчисленные течение года
Затем расчёт минимального налога в размере 1% от доходов:
Минимальный налог при УСН «доходы минус расходы»
=
Доходы с начала года
Х
1%
–
Авансовые платежи, исчисленные течение года
Платить нужно тот налог, сумма которого окажется больше.
Даже если получили убыток, минимальный налог всё равно придётся перечислить.
Если уплачен минимальный налог, разницу между ним и налогом по обычной ставке можно включить в базу последующих периодов, в том числе — учесть в переносимых на будущее убытках.
При УСН «доходы минус расходы» сумму налога нельзя уменьшать на страховые взносы за работников и другие выплаты, как при УСН «доходы» — после уплаты они включаются в налоговую базу, увеличивая расходы.
В налоговую базу включают взносы ИП «за себя». Учесть их в расходах ИП может независимо от того, оплачены они или нет. Если в 2025 году платили взносы за предыдущие годы, их можно учесть в базе 2025–2027 годов.
Убытки прошлых лет тоже можно учесть в расходах, если ИП применял в тех периодах УСН «доходы минус расходы». Их можно переносить на будущие периоды в течение 10 лет после года возникновения, но только если ИП продолжит применять в этих периодах объект «доходы минус расходы».
Основание — пп. 3 п. 2 ст. 346.17, п. 6, 7 ст. 346.18 НК РФ.
Пример. УСН «доходы минус расходы»:
Вариант 1. ИП уплачивает базовый налог
В 2025 году ИП Канарейкин П. П. получил:
доходы — 12 600 000 рублей;
расходы — 7 400 000 рублей;.
В 2025 году уплачены авансовые платежи — 585 000 руб.
Как ИП рассчитать налог за 2025 год (ставка 15%):
(12 600 000 – 7 400 000) х 15% = 780 000 рублей — налог по базовой ставке;
12 600 000 х 1% = 126 000 рублей — минимальный налог.
Минимальный налог меньше, чем базовый — в бюджет надо уплатить налог по базовой ставке.
Налог ИП Канарейкина к доплате за 2025 год с учётом уплаченных ранее авансов:
780 000 – 585 000 = 195 000 рублей.
Вариант 2. ИП уплачивает минимальный налог
За 2025 год ИП Воробьёв В. В. получил:
доходы — 4 200 000 рублей;
расходы — 3 980 000 рублей.
Авансовые платежи в течение 2025 года — 31 700 рублей.
Расчёт налога за 2025 год:
(4 200 000 – 3 980 000) х 15% = 33 000 рублей — налог по базовой ставке;
4 200 000 х 1% = 42 000 — минимальный налог.
Сумма базового налога меньше, в бюджет ИП Воробьёв уплатит минимальный налог за вычетом авансов:
42 000 – 31 700 = 10 300 рублей — доплата налога за 2025 год.
Разницу между минимальным и базовым налогом — 9 000 рублей (42 000 – 33 000) ИП может учесть в расходах следующего года.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Ответы частые на вопросы
В середине 2025 года ИП переехал в другой регион, где ставка УСН ниже, чем по прежнему месту жительства. По какой ставке считать налог в 2025 году?
С 1 января 2025 года действует правило: если ИП на упрощёнке сменил место жительства на регион с более низкой ставкой УСН, он должен в течение трёх лет платить налог по ставке, которая действует в прежнем месте жительства. Если же ставка УСН в новом регионе выше, платить налог он должен по ставке, действующей по новому месту жительства.
Если ИП переехал в регион с пониженной ставкой ранее 1 января 2025 года, это правило на него не распространяется. Он по-прежнему может применять ставку, действующую по новому месту жительства.
Основание — п. 2 ст. 346.21 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/14727 от 27.12.2024.
ИП в середине 2025 года расторг все договоры с сотрудниками и далее вёл деятельность самостоятельно. Как он должен уменьшать налог на УСН «доходы» на страховые взносы?
Если ИП с начала года выплачивал доходы работникам, а в середине года всех уволил, он может уменьшать налог при УСН не более, чем на 50% в течение всего года.
Если ИП с начала года не имел работников, а в середине года принял на работу хоть одного сотрудника, он не сможет уменьшать налог без ограничений с начала того квартала, в котором состоялось трудоустройство. К уменьшению можно принять взносы и «за себя», и за сотрудника, но снижать налог до конца года можно максимум на 50%.
Основание — письма Минфина № 03-11-11/24966 от 01.07.2013, № 03-11-11/24497 от 27.03.2020.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFK5bGPT
Начать дискуссию