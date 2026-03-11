Ошибки в отчётах Росстат в 2026 году: риски, последствия и как их избежать

Как узнать об ошибках в сданной статотчётности

Обнаружить ошибку в форме, которую уже направили в Росстат, может:

сам респондент — компания или ИП;

специалисты Росстата.

Если обнаружили недочёты самостоятельно, исправьте их и подайте уточнённую отчётность.

Если ошибки выявят сотрудники Росстата, они в течение трёх дней направят электронное уведомление о нарушении правил заполнения формы, об арифметических или логических ошибках в ней.

На исправление и подачу уточнёнки у вас есть три рабочих дня с момента:

когда сами обнаружили ошибку — дату выявления ошибки зафиксируйте в бухгалтерской справке;

когда получили уведомления об ошибках от Росстата.

Основание — п. 6 постановления Правительства РФ № 620 от 18.08.2008 в ред. от 21.12.2023.