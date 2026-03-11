КПП БСН моб
Отчетность в Росстат
Ошибки в отчётах Росстат в 2026 году: риски, последствия и как их избежать

Росстат посчитает статистическую отчётность недостоверной, если в ней есть логические или арифметические ошибки, а также нарушены правила заполнения. Рассказываем, чем это грозит бизнесу, и что делать при выявлении проблем.

Самое главное:

  • Ошибку в статотчётности могут обнаружить сотрудники Росстата или сам респондент — исправлять её нужно в любом случае.

  • На подачу уточнёнки даётся три рабочих дня.

  • Если ошибки не исправить, будет штраф за недостоверные данные.

  • Сдавать исправленную отчётность нужно вместе с пояснительным письмом, иначе Росстат может её не принять.

Как узнать об ошибках в сданной статотчётности

Обнаружить ошибку в форме, которую уже направили в Росстат, может:

  • сам респондент — компания или ИП;

  • специалисты Росстата.

Если обнаружили недочёты самостоятельно, исправьте их и подайте уточнённую отчётность.

Если ошибки выявят сотрудники Росстата, они в течение трёх дней направят электронное уведомление о нарушении правил заполнения формы, об арифметических или логических ошибках в ней.

На исправление и подачу уточнёнки у вас есть три рабочих дня с момента:

  • когда сами обнаружили ошибку — дату выявления ошибки зафиксируйте в бухгалтерской справке;

  • когда получили уведомления об ошибках от Росстата.

Основание — п. 6 постановления Правительства РФ № 620 от 18.08.2008 в ред. от 21.12.2023.

Что будет за недостоверность статистических данных

Отчёт с недостоверными первичными данными в статистику — административное правонарушение, за которое назначат штраф:

  • от 20 000 до 70 000 рублей — для компаний;

  • от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц.

При повторном нарушении в течение года штраф вырастет:

  • для компаний — до 100 000–150 000 рублей;

  • для должностных лиц — до 30 000–50 000 рублей.

Для малого бизнеса и социально ориентированных НКО эти штрафы меньше в два раза.

Штрафа можно избежать, если вовремя направить исправленный отчёт — в течение трех дней после обнаружения ошибки или получения уведомления от Росстата.

Если нарушить сроки подачи первичной или уточнённой отчётности без уважительных причин, либо проигнорировать запрос Росстата — штраф придётся платить.

Основание — п. 2 ст. 4.1.2, ст. 4.2, 13.19 КоАП РФ, письмо Росстата № СЕ-04-4/55СМИ от 24.04.2019.

Как подать уточнённую отчётность в Росстат

Чтобы отделение Росстата приняло исправленный отчёт, к нему нужно приложить сопроводительное письмо с объяснением, почему в первичную форму внесли правки. Если такого сопроводительного пояснения не будет, ведомство вправе отказать в приёме.

Подтвердить, что самостоятельно обнаруженная ошибка исправлена в трёхдневный срок, можно бухгалтерской справкой. В справке зафиксируйте дату, когда нашли ошибку, но с таким расчётом, чтобы успеть сдать уточнёнку за три рабочих дня.

Например, если в справке укажете, что неверные данные обнаружили 4 марта 2026 года, исправления подавайте не позднее 10 марта 2026 года. В этот период входят три рабочих дня — 5, 6 и 10 марта, а 7, 8 и 9 число — это выходные и праздничные нерабочие дни, поэтому просрочки не будет.

Как составить пояснение к уточнённому отчёту:

1. Унифицированного бланка нет, составляйте пояснение в свободной форме.

2. В шапке письма укажите свои данные, исходящий номер и дату письма.

3. Укажите заголовок «Пояснения к уточнённой статистической отчётности».

4. В тексте пояснений отразите сведения:

  • Наименование статформы и период, за который подаются исправления.

  • Если нашли ошибку сами, укажите дату её обнаружения и ссылку на бухгалтерскую справку.

  • Если отвечаете на запрос Росстата об ошибке, укажите реквизиты запроса.

  • Поясните, в чём заключается ошибка. Например, отразили лишние суммы в соответствующем поле отчёта. Укажите, какой пункт Порядка заполнения формы нарушен, или разъясните, была ли это арифметическая ошибка, опечатка и т. д.

  • Если направляете уточнённый отчёт вовремя, укажите, что трехдневный срок с даты обнаружения ошибки или получения запроса ведомства, не нарушен, а значит, штрафные санкции применяться к вам не должны.

5. Перечислите приложения к пояснениям:

  • уточнённую форму статотчётности — её наименование и период;

  • бухгалтерскую справку — если обнаружили ошибку самостоятельно.

6. Укажите должность и ФИО руководителя, а также контактного лица и номер телефона для связи.

Исправленную отчётность с пояснениями подавайте, как и первичную — по ТКС в электронном формате, подписанную усиленной электронной подписью.

Если отчётность содержит сведения гостайны и служебную информацию ограниченного распространения, её можно подать на бумаге:

  • при личном визите в отделение Росстата;

  • через представителя по доверенности;

  • по почте с описью вложения.

Основание — п. 6, 7 Положения, утв. постановлением Правительства № 620 от 18.08.2008, п. 3 письма Росстата № СЕ-04-4/55СМИ от 24.04.2019.

Чек-лист: как избежать ошибок в формах статотчётности

Чтобы не пришлось платить штрафы и сдавать в Росстат уточнёнку:

  • Когда составоляете форму статистики, внимательно изучайте правила её заполнения.

  • После заполнения отчёта проверьте, выполняются ли установленные для него контрольные соотношения.

  • Если нашли ошибки, исправьте их и проверьте выполнение соотношений ещё раз.

  • Отправляйте отчёт в Росстат только после того, как убедитесь, что в нём отсутствуют любые ошибки и неточности.

Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

