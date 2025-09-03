Как подключить оплату на Тильде за 5 шагов

Эта статья для тех, кто хочет, чтобы процесс оплаты работал стабильно, был удобен для клиентов, соответствовал требованиям безопасности и закона. Мы разберем, как сделать оплату на Тильде: расскажем, какие варианты оплаты можно использовать, и подробно распишем подключение платежного сервиса на примере PayAnyWay от Монеты .

Как избежать проблем с платежами и не потерять заказы?

Когда сайт на Tilda готов и каталог заполнен, перед запуском остается главный шаг: настроить прием оплаты. Именно на этом этапе у многих возникают вопросы:

Индивидуальным предпринимателям на других системах налогообложения лучше работать с бизнес-счетом, а не с картой. Разделяя личные финансы и деньги, связанные с бизнесом, он избегает вопросов от налоговой и банка. Например, в сервисе PayAnyWay от Монеты он может открыть бизнес-счет, подключить эквайринг и настроить фискализацию. В этом случае фискализацией называется подключение облачной онлайн-кассы.

Если это самозанятый, то может, например, применяя эквайринг от Монеты и выводя деньги по мере надобности на личную карту. При этом ему не нужно подключать онлайн-кассу, так как он отправляет клиентам электронные чеки из приложения «Мой налог». Это делается вручную, но есть возможность автоматизировать процесс с помощью сервиса Монета.

Интернет-эквайринг помогает переводить деньги с карт покупателей-физлиц на расчетный счет бизнеса. Но по закону ИП не обязан открывать расчетный счет, и возникает вопрос: может ли предприниматель принимать оплату на свою личную карту физлица?

Чтобы легально принимать деньги от клиентов, которые покупают ваши товары, работы или услуги через интернет, необходимо применять интернет-эквайринг и онлайн-кассу. В сфере электронной коммерции без кассы могут работать только самозанятые, некоторые ИП на патенте и продавцы, выдающие чеки через посредников: маркетплейсы, Почту России, СДЭК.

5 шагов для подключения оплаты на Тильде

С помощью этого конструктора можно сделать сайт для продажи единичных товаров или услуг или целый интернет-магазин. Для интернет-магазина подойдет сценарий с корзиной, когда покупатель собирает товары, а их стоимость суммируется. Такой же механизм актуален для одного товара или услуги, если у них есть разные варианты: по цене, размеру, объему, цвету и т. д. Но если у вас один товар или одна услуга без дополнительных опций, вместо корзины можно настроить кнопку так, чтобы пользователь сразу переходил к оплате. Есть похожий вариант — безналичный расчет, который используется при продажах с ИП и юрлицами. В этом случае после нажатия кнопки оплаты покупатель видит форму для ввода реквизитов счета. Также можно использовать сайт как витрину, без возможности онлайн-оплаты. В этом случае покупатель делает заказ, а расплачивается во время доставки или при личном посещении торговой точки. При оформлении заказа на сайте этапа оплаты не будет, но владелец бизнеса увидит заявку. Разберем пошагово настройку оплаты для интернет-магазина. Для этого нужно пройти несколько этапов: Настроить корзину и форму оплаты на сайте. Выбрать платежную систему. Провести интеграцию сайта с платежной системой. Настроить данные для оплаты в Тильде. Протестировать оплату и настроить фискализацию.

Шаг 1. Настройка корзины и формы оплаты

Чтобы добавить на сайт корзину, нажмите на плюсик под любым из блоков, выберите категорию «Магазин» и далее «Корзина с формой заказа» — этот блок будет первым в списке. Он виден только в режиме редактирования, а при публикации пропадает, появляясь, только когда клиент что-то положит в корзину. Благодаря автоматическим настройкам системы корзина открывается, когда покупатель кладет в нее первый товар. В ненастроенном виде для покупателя она выглядит как поп-ап с данными о товаре, формой сбора данных, кнопкой оплаты. После настройки данных может быть больше: добавятся способы оплаты и доставки, скидки, упаковка. Если не хотите, чтобы поп-ап выскакивал сразу, измените это в настройках. Для этого в редакторе перейдите в блок «Корзина», нажмите на кнопку «Настройки» и снимите галочку с пункта «Открывать корзину после выбора товара». Теперь, после того как покупатель выберет первый товар, корзина будет отображаться на верхней панели в виде иконки. Когда покупатель кликнет на нее, он увидит поп-ап со списком всех собранных покупок и общей суммой. Внутри корзины все настраивается: можно убирать или добавлять поля, переименовывать кнопку оплаты, добавлять кнопку для прикрепления файлов и т. д. Чтобы изменить внешний вид формы для сбора данных, в редакторе перейдите в блок «Корзина» и нажмите на кнопку «Контент» (в мобильной версии она будет в виде карандашика). Вы увидите настройки, которые позволяют работать с элементами. Настройки позволяют переименовывать поля и подсказки, которые высвечиваются внутри, а также удалять элементы, добавлять новые, настраивать их видимость. Например, можно подключить варианты доставки. Для этого нажмите на кнопку «Добавить поле для ввода» и в выпадающем списке выберите тип «Варианты доставки». Нужные пропишите в поле «Варианты значения». После настройки или перенастройки корзины нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы изменения отобразились не только в конструкторе, но и на сайте, не забывайте нажимать на кнопку «Опубликовать» на верхней панели. В мобильной версии она выглядит как черное облако со стрелочкой.

Шаг 2. Выбор платежной системы

При выборе платежной системы обращайте внимание на следующие моменты: Поддерживает ли она способы оплаты, привычные вашим клиентам.

Насколько просто ее можно подключить к вашему сайту.

Условия вывода денег, если они не сразу поступают на расчетный счет бизнеса, а копятся на кошельке платежной системы.

Есть ли у системы служба поддержки, в каком формате и в какое время она работает.

Есть ли документация, с помощью которой вы самостоятельно могли бы настроить оплату. Один из удобных вариантов для подключения — интернет-эквайринг PayAnyWay от Монеты. Система совмещает в одной платежной форме несколько способов оплаты под разные сценарии: Карты.

СБП.

Pay-сервисы.

Электронные кошельки. Покупатели смогут выбрать привычный для себя способ, что повысит их лояльность. PayAnyWay подключается к Tilda с помощью инструкций. Подходит юрлицам, индивидуальным предпринимателям и даже самозанятым. Все можно настроить самостоятельно без программиста, а подключение обычно занимает не более одного рабочего дня. Юридические лица и ИП платят комиссию в виде процента от суммы платежа и только за успешные транзакции. При получении оплат с карт и Pay-сервисов она составляет от 2,7 до 3,4% в зависимости от оборота, а по СБП — от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории бизнеса. У самозанятых другой тариф: комиссия в размере 4% за вывод денег на карту, а подключение, обслуживание, прием и возврат платежей — бесплатно. У PayAnyWay есть круглосуточная техподдержка в чате, по телефону и email плюс подробная документация: инструкции по интеграции с Tilda, SDK, API, примеры форм и FAQ. На Тильде вы можете выбрать сразу несколько способов оплаты: например, платежный сервис + безналичная оплата + наличными при получении. Так у клиента будет больше альтернатив. Можно выбрать одновременно несколько платежных систем, но для каждой из них придется отдельно проводить интеграцию. Все доступные способы оплаты клиент увидит в корзине после формы для заполнения данных.

Шаг 3. Интеграция сайта с платежной системой

Разберем интеграцию на примере сервиса PayAnyWay. Другие платежные системы подключаются похожим образом. Для этого войдите в личный кабинет системы PayAnyWay. Если у вас еще нет аккаунта, сначала зарегистрируйтесь, потому что личный кабинет доступен только после регистрации. В верхнем меню личного кабинета нажмите на вкладку «Счета» и создайте бизнес-счет. Бизнес-счет нужен для того, чтобы на него поступали деньги с эквайринговых операций. Далее полученные средства можно вывести на расчетный счет в банке. После этого вы можете пользоваться ими по своему усмотрению: переводить контрагентам за товары или услуги, платить налоги и сборы, снимать наличные и т. д. Дайте счету название, которое будут видеть клиенты при оплате. Лучше всего, если это будет название вашего магазина. Установите платежный пароль для подтверждения расчетных операций и вывода денег со счета. Он создается одним из двух способов: Через СМС. Он генерируется для каждой операции автоматически и приходит на номер телефона, указанный при регистрации аккаунта. Постоянный. Клиент сам придумывает произвольный набор символов от 5 до 32 цифр. После создания счета нажмите «Настроить счет». В открывшейся вкладке среди прочих полей будет поле Pay URL. Чтобы его заполнить, нужно «сходить» на Тильду за ссылкой. Для этого на странице вашего интернет-магазина на Тильде нажмите на вкладку «Еще» в правом верхнем углу, потом «Настройки сайта» и далее «Платежные сервисы». Среди всех доступных вариантов выберите PayAnyWay. Вы увидите достаточно большую форму с заголовком «Подключение к платежной системе: PayAnyWay». Пролистните страницу немного вниз и скопируйте ссылку из поля Pay URL. После этого перейдите обратно на сайт PayAnyWay в настройки счета и вставьте полученную ссылку в поле Pay URL. Также сгенерируйте любой произвольный код целостности данных и вставьте в одноименные поля в обеих системах.

Шаг 4. Данные для оплаты в Тильде

На Тильде в разделе «Подключение к платежной системе: PayAnyWay» у вас уже должны быть заполнены в форме поля «Номер расширенного счета», «Код проверки целостности данных» и Pay URL. Заполним остальные пункты. В поле «Номер расширенного счета» вставьте цифры, взятые из информации о счете. Тестовый режим пока отключать не нужно. Ниже выберите валюту, например российский рубль, и язык виджета оплаты: русский или английский. Строка «Электронные чеки (РФ)» позволяет настроить, как будет указываться НДС в кассовых чеках. Регулируя этот параметр, учитывайте, по какой схеме вы работаете. Например, здесь можно выбрать «Передавать чек 10%», «20%» и так далее по списку. Или оставить «Передавать без НДС». Далее строка «НДС для доставки (РФ)». Выбирайте нужное значение из списка, если вы продаете товары или услуги, доставка которых облагается НДС. В ином случае оставьте вариант «Без НДС». После этого заполните строку «ФФД» — формат фискальных данных. Чтобы выбрать нужный параметр, необходимо знать, какой формат поддерживает ваша онлайн-касса. Там же укажите, какой способ расчета вы планируете использовать, например «Предоплата 100% — полная оплата до передачи товара или услуги». После этого идет строка «Отправлять данные в сервис приема данных только после оплаты». Если вам важно узнавать обо всех клиентах, которые начали оформление заказа, не отмечайте ее. Тогда будете получать информацию о каждом заказе, даже если пользователь его не оплатил. Это может пригодиться, если у вас сложный продукт и не все решаются на покупку с первого раза. В этом случае вы сможете связаться с человеком и помочь ему определиться. В поле «URL успеха» можно указать ссылку на страницу, которая должна открываться после успешной оплаты. Обычно это страница с текстом «Спасибо за покупку» и информацией о дальнейших действиях. А в поле «URL отказа» можно добавить ссылку на страницу с сообщением о том, что оплата не прошла. Настройки «URL успеха» и «URL отказа» будут использоваться, только если в настройках счета на стороне PayAnyWay активировать «Замена URL». Если ее не активировать, то в настройках счета на стороне PayAnyWay можно настроить ссылки: Success URL — успех, Fail URL — отказ, InProgress URL — в процессе, Return URL — возврат. Если свои ссылки не сделать, то покупатель увидит одну из стандартных страниц в зависимости от ситуации. При надобности измените название платежной системы и нажмите кнопку «Сохранить». Если вы видите зеленую плашку, то интеграция сайта с платежной системой прошла успешно. Также можно добавить дополнительные способы, например «Безналичная оплата» и «Наличными при получении». Теперь, открывая карточку товара, покупатель будет видеть все способы платежа, которые вы для него предусмотрели. Осталось настроить облачную онлайн-кассу и протестировать оплаты.

Шаг 5. Настройка фискализации и тестирование оплаты