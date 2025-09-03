Как подключить оплату на Тильде за 5 шагов

Когда сайт на Tilda готов и каталог заполнен, перед запуском остается главный шаг: настроить прием оплаты. Именно на этом этапе у многих возникают вопросы:
Как подключить оплату на Тильде?
С чего начать?
Как избежать проблем с платежами и не потерять заказы?
Эта статья для тех, кто хочет, чтобы процесс оплаты работал стабильно, был удобен для клиентов, соответствовал требованиям безопасности и закона. Мы разберем, как сделать оплату на Тильде: расскажем, какие варианты оплаты можно использовать, и подробно распишем подключение платежного сервиса на примере PayAnyWay от Монеты.
Почему важно настроить оплату на сайте
Чтобы легально принимать деньги от клиентов, которые покупают ваши товары, работы или услуги через интернет, необходимо применять интернет-эквайринг и онлайн-кассу. В сфере электронной коммерции без кассы могут работать только самозанятые, некоторые ИП на патенте и продавцы, выдающие чеки через посредников: маркетплейсы, Почту России, СДЭК.
Интернет-эквайринг помогает переводить деньги с карт покупателей-физлиц на расчетный счет бизнеса. Но по закону ИП не обязан открывать расчетный счет, и возникает вопрос: может ли предприниматель принимать оплату на свою личную карту физлица?
Если это самозанятый, то может, например, применяя эквайринг от Монеты и выводя деньги по мере надобности на личную карту. При этом ему не нужно подключать онлайн-кассу, так как он отправляет клиентам электронные чеки из приложения «Мой налог». Это делается вручную, но есть возможность автоматизировать процесс с помощью сервиса Монета.
Индивидуальным предпринимателям на других системах налогообложения лучше работать с бизнес-счетом, а не с картой. Разделяя личные финансы и деньги, связанные с бизнесом, он избегает вопросов от налоговой и банка. Например, в сервисе PayAnyWay от Монеты он может открыть бизнес-счет, подключить эквайринг и настроить фискализацию. В этом случае фискализацией называется подключение облачной онлайн-кассы.
5 шагов для подключения оплаты на Тильде
С помощью этого конструктора можно сделать сайт для продажи единичных товаров или услуг или целый интернет-магазин.
Для интернет-магазина подойдет сценарий с корзиной, когда покупатель собирает товары, а их стоимость суммируется. Такой же механизм актуален для одного товара или услуги, если у них есть разные варианты: по цене, размеру, объему, цвету и т. д.
Но если у вас один товар или одна услуга без дополнительных опций, вместо корзины можно настроить кнопку так, чтобы пользователь сразу переходил к оплате.
Есть похожий вариант — безналичный расчет, который используется при продажах с ИП и юрлицами. В этом случае после нажатия кнопки оплаты покупатель видит форму для ввода реквизитов счета.
Также можно использовать сайт как витрину, без возможности онлайн-оплаты. В этом случае покупатель делает заказ, а расплачивается во время доставки или при личном посещении торговой точки. При оформлении заказа на сайте этапа оплаты не будет, но владелец бизнеса увидит заявку.
Разберем пошагово настройку оплаты для интернет-магазина. Для этого нужно пройти несколько этапов:
Настроить корзину и форму оплаты на сайте.
Выбрать платежную систему.
Провести интеграцию сайта с платежной системой.
Настроить данные для оплаты в Тильде.
Протестировать оплату и настроить фискализацию.
Шаг 1. Настройка корзины и формы оплаты
Чтобы добавить на сайт корзину, нажмите на плюсик под любым из блоков, выберите категорию «Магазин» и далее «Корзина с формой заказа» — этот блок будет первым в списке. Он виден только в режиме редактирования, а при публикации пропадает, появляясь, только когда клиент что-то положит в корзину.
Благодаря автоматическим настройкам системы корзина открывается, когда покупатель кладет в нее первый товар. В ненастроенном виде для покупателя она выглядит как поп-ап с данными о товаре, формой сбора данных, кнопкой оплаты.
После настройки данных может быть больше: добавятся способы оплаты и доставки, скидки, упаковка.
Если не хотите, чтобы поп-ап выскакивал сразу, измените это в настройках. Для этого в редакторе перейдите в блок «Корзина», нажмите на кнопку «Настройки» и снимите галочку с пункта «Открывать корзину после выбора товара». Теперь, после того как покупатель выберет первый товар, корзина будет отображаться на верхней панели в виде иконки. Когда покупатель кликнет на нее, он увидит поп-ап со списком всех собранных покупок и общей суммой.
Внутри корзины все настраивается: можно убирать или добавлять поля, переименовывать кнопку оплаты, добавлять кнопку для прикрепления файлов и т. д.
Чтобы изменить внешний вид формы для сбора данных, в редакторе перейдите в блок «Корзина» и нажмите на кнопку «Контент» (в мобильной версии она будет в виде карандашика). Вы увидите настройки, которые позволяют работать с элементами.
Настройки позволяют переименовывать поля и подсказки, которые высвечиваются внутри, а также удалять элементы, добавлять новые, настраивать их видимость. Например, можно подключить варианты доставки. Для этого нажмите на кнопку «Добавить поле для ввода» и в выпадающем списке выберите тип «Варианты доставки». Нужные пропишите в поле «Варианты значения».
После настройки или перенастройки корзины нажмите на кнопку «Сохранить».
Чтобы изменения отобразились не только в конструкторе, но и на сайте, не забывайте нажимать на кнопку «Опубликовать» на верхней панели. В мобильной версии она выглядит как черное облако со стрелочкой.
Шаг 2. Выбор платежной системы
При выборе платежной системы обращайте внимание на следующие моменты:
Поддерживает ли она способы оплаты, привычные вашим клиентам.
Насколько просто ее можно подключить к вашему сайту.
Условия вывода денег, если они не сразу поступают на расчетный счет бизнеса, а копятся на кошельке платежной системы.
Есть ли у системы служба поддержки, в каком формате и в какое время она работает.
Есть ли документация, с помощью которой вы самостоятельно могли бы настроить оплату.
Один из удобных вариантов для подключения — интернет-эквайринг PayAnyWay от Монеты. Система совмещает в одной платежной форме несколько способов оплаты под разные сценарии:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронные кошельки.
Покупатели смогут выбрать привычный для себя способ, что повысит их лояльность.
PayAnyWay подключается к Tilda с помощью инструкций. Подходит юрлицам, индивидуальным предпринимателям и даже самозанятым. Все можно настроить самостоятельно без программиста, а подключение обычно занимает не более одного рабочего дня.
Юридические лица и ИП платят комиссию в виде процента от суммы платежа и только за успешные транзакции. При получении оплат с карт и Pay-сервисов она составляет от 2,7 до 3,4% в зависимости от оборота, а по СБП — от 0,4 до 0,7% в зависимости от категории бизнеса. У самозанятых другой тариф: комиссия в размере 4% за вывод денег на карту, а подключение, обслуживание, прием и возврат платежей — бесплатно.
У PayAnyWay есть круглосуточная техподдержка в чате, по телефону и email плюс подробная документация: инструкции по интеграции с Tilda, SDK, API, примеры форм и FAQ.
На Тильде вы можете выбрать сразу несколько способов оплаты: например, платежный сервис + безналичная оплата + наличными при получении. Так у клиента будет больше альтернатив. Можно выбрать одновременно несколько платежных систем, но для каждой из них придется отдельно проводить интеграцию.
Все доступные способы оплаты клиент увидит в корзине после формы для заполнения данных.
Шаг 3. Интеграция сайта с платежной системой
Разберем интеграцию на примере сервиса PayAnyWay. Другие платежные системы подключаются похожим образом.
Для этого войдите в личный кабинет системы PayAnyWay. Если у вас еще нет аккаунта, сначала зарегистрируйтесь, потому что личный кабинет доступен только после регистрации.
В верхнем меню личного кабинета нажмите на вкладку «Счета» и создайте бизнес-счет.
Бизнес-счет нужен для того, чтобы на него поступали деньги с эквайринговых операций. Далее полученные средства можно вывести на расчетный счет в банке. После этого вы можете пользоваться ими по своему усмотрению: переводить контрагентам за товары или услуги, платить налоги и сборы, снимать наличные и т. д.
Дайте счету название, которое будут видеть клиенты при оплате. Лучше всего, если это будет название вашего магазина.
Установите платежный пароль для подтверждения расчетных операций и вывода денег со счета. Он создается одним из двух способов:
Через СМС. Он генерируется для каждой операции автоматически и приходит на номер телефона, указанный при регистрации аккаунта.
Постоянный. Клиент сам придумывает произвольный набор символов от 5 до 32 цифр.
После создания счета нажмите «Настроить счет». В открывшейся вкладке среди прочих полей будет поле Pay URL. Чтобы его заполнить, нужно «сходить» на Тильду за ссылкой.
Для этого на странице вашего интернет-магазина на Тильде нажмите на вкладку «Еще» в правом верхнем углу, потом «Настройки сайта» и далее «Платежные сервисы».
Среди всех доступных вариантов выберите PayAnyWay. Вы увидите достаточно большую форму с заголовком «Подключение к платежной системе: PayAnyWay».
Пролистните страницу немного вниз и скопируйте ссылку из поля Pay URL. После этого перейдите обратно на сайт PayAnyWay в настройки счета и вставьте полученную ссылку в поле Pay URL.
Также сгенерируйте любой произвольный код целостности данных и вставьте в одноименные поля в обеих системах.
Шаг 4. Данные для оплаты в Тильде
На Тильде в разделе «Подключение к платежной системе: PayAnyWay» у вас уже должны быть заполнены в форме поля «Номер расширенного счета», «Код проверки целостности данных» и Pay URL.
Заполним остальные пункты. В поле «Номер расширенного счета» вставьте цифры, взятые из информации о счете.
Тестовый режим пока отключать не нужно.
Ниже выберите валюту, например российский рубль, и язык виджета оплаты: русский или английский.
Строка «Электронные чеки (РФ)» позволяет настроить, как будет указываться НДС в кассовых чеках. Регулируя этот параметр, учитывайте, по какой схеме вы работаете. Например, здесь можно выбрать «Передавать чек 10%», «20%» и так далее по списку. Или оставить «Передавать без НДС».
Далее строка «НДС для доставки (РФ)». Выбирайте нужное значение из списка, если вы продаете товары или услуги, доставка которых облагается НДС. В ином случае оставьте вариант «Без НДС».
После этого заполните строку «ФФД» — формат фискальных данных. Чтобы выбрать нужный параметр, необходимо знать, какой формат поддерживает ваша онлайн-касса. Там же укажите, какой способ расчета вы планируете использовать, например «Предоплата 100% — полная оплата до передачи товара или услуги».
После этого идет строка «Отправлять данные в сервис приема данных только после оплаты». Если вам важно узнавать обо всех клиентах, которые начали оформление заказа, не отмечайте ее. Тогда будете получать информацию о каждом заказе, даже если пользователь его не оплатил. Это может пригодиться, если у вас сложный продукт и не все решаются на покупку с первого раза. В этом случае вы сможете связаться с человеком и помочь ему определиться.
В поле «URL успеха» можно указать ссылку на страницу, которая должна открываться после успешной оплаты. Обычно это страница с текстом «Спасибо за покупку» и информацией о дальнейших действиях. А в поле «URL отказа» можно добавить ссылку на страницу с сообщением о том, что оплата не прошла.
Настройки «URL успеха» и «URL отказа» будут использоваться, только если в настройках счета на стороне PayAnyWay активировать «Замена URL». Если ее не активировать, то в настройках счета на стороне PayAnyWay можно настроить ссылки: Success URL — успех, Fail URL — отказ, InProgress URL — в процессе, Return URL — возврат. Если свои ссылки не сделать, то покупатель увидит одну из стандартных страниц в зависимости от ситуации.
При надобности измените название платежной системы и нажмите кнопку «Сохранить».
Если вы видите зеленую плашку, то интеграция сайта с платежной системой прошла успешно.
Также можно добавить дополнительные способы, например «Безналичная оплата» и «Наличными при получении».
Теперь, открывая карточку товара, покупатель будет видеть все способы платежа, которые вы для него предусмотрели.
Осталось настроить облачную онлайн-кассу и протестировать оплаты.
Шаг 5. Настройка фискализации и тестирование оплаты
Фискализация — это подключение облачной онлайн-кассы для соблюдения закона №54-ФЗ. Через систему PayAnyWay вы сможете самостоятельно и быстро провести интеграцию с одним из 17 операторов кассовой техники, включая «Модулькассу», «АТОЛ», «Эвотор» и другие. Читайте нашу статью, чтобы узнать больше о фискализации.
Для тестирования оплаты нужно, чтобы в кабинете PayAnyWay и Тильды был включен тестовый режим. Когда все настроено и проверено, выйдите из тестового режима в обеих системах, иначе оплаты не будут проходить. Чтобы сделать это в Тильде, зайдите в подключенные системы, выберите PayAnyWay, нажмите на кнопку «Изменить» и далее «Отключить тестовый режим». Если возникнут вопросы, вы можете обратиться в чат в круглосуточную поддержку или воспользоваться инструкцией.
Теперь можно принимать платежи от покупателей. В личном кабинете PayAnyWay вы получите доступ к подробной истории операций и чеков с контактами покупателей. Также вы сможете настроить шаблоны для автоматического вывода денег, уведомления о платежах на электронную почту и проведение возвратов в один клик.
Как оптимизировать процесс оплаты на Тильде
С помощью инструментов конструктора Tilda можно сделать оплату удобной и для покупателя, и для самого продавца. Для этого можно включить функцию проверки данных перед оплатой и настроить уведомления для клиентов.
Проверка корректности данных перед оплатой. Tilda автоматически сверяет перед оплатой данные заказа: цену, доставку, скидки. Если обнаружится несоответствие между данными на странице и настройками в блоке, оплата будет заблокирована. Это помогает предотвратить мошенничество и ошибки при оформлении заказов.
Настройка почтовых уведомлений, СМС и пушей. В разделе «Настройки сайта» → «Платежные системы» → «Общие настройки» можно активировать автоматическую отправку писем клиентам после оплаты. Оно содержит детали заказа: товары, сумму, способ доставки и оплаты. Tilda рекомендует использовать SendGrid — это снижает риск попадания писем в спам. Для пользователей из РФ лучше настроить SMTP-домен и отправлять письма с корпоративного email-адреса.
Также на Тильде можно настроить Webhook — функцию, которая позволяет отправить данные формы на ваш сервер или сторонний сервис. А оттуда уже можно сделать рассылку клиентам в виде СМС, email, уведомления в «Телеграм» или пушей.
Безопасность при приеме платежей на Тильде
HTTPS защищает соединение. Tilda автоматически подключает SSL-сертификат, обеспечивая работу сайта по HTTPS. SSL-сертификат шифрует данные, которые попадают на сайт от покупателей, например номера карт или пароли. Данные превращаются в набор символов, которые никто не сможет прочитать, даже если перехватит. HTTPS — это защищенный канал связи между компьютерами пользователей и сайтом. Буква S в конце означает secure — «безопасный».
Tilda не хранит данные банковских карт покупателей. Информация о картах обрабатывается напрямую платежными системами, которые подключены к Tilda. Платежные провайдеры соответствуют международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт — PCI DSS. Tilda передает платежной системе только необходимую информацию о заказе и сумме платежа.
Заключение
Подключение оплаты на Тильде занимает всего пять шагов и не требует специальных навыков. Платежный сервис PayAnyWay от Монеты, интеграция с которым есть на Тильде, предлагает множество вариантов оплаты в одном окне. Сервис подходит юрлицам, ИП и даже самозанятым. Его легко самостоятельно интегрировать с конструктором сайтов, а если все-таки возникнут вопросы, вам поможет круглосуточная поддержка Монеты. Настроив эквайринг и фискализацию, вы сможете принимать оплату легально и без потерь заказов в этот же день.
