Системы оплаты в ресторанах: как выбрать надежный сервис и на что обращать внимание

Эквайринг — это технология, которая позволяет принимать от клиентов безналичную оплату разными способами: картами, при помощи смартфона или через интернет.
В нашем материале рассказываем, какие системы оплаты можно использовать в ресторане, какой эквайринг подойдет для кафе, как принимать оплату с сайта или через соцсети, организуя доставку или кейтеринг.
Кроме того, предлагаем изучить инструкцию, как подключить эквайринг, и стратегии, как на нем сэкономить.
Нужен ли эквайринг для сферы общественного питания
Сфера общественного питания включает обслуживание в зале, еду навынос, доставку, кейтеринг. Чтобы быстро и удобно принимать от клиентов безналичную оплату во всех этих случаях, бизнес использует эквайринг.
При обслуживании в зале клиент может расплатиться на кассе, приложив к эквайринговому терминалу карту или, если он пользуется Pay-сервисами, смартфон. Помимо карт, к POS-терминалу можно прикладывать смартфон. В 2025 году в России работают Pay-сервисы от банков и платежных систем: например, Mir Pay, SberPay, T-Pay, Alfa Pay, VTB Pay, Яндекс Пэй.
Официант может сам подойти к столику со смарт-терминалом — аппаратом, который объединяет в одном корпусе онлайн-кассу и эквайринговый терминал. Кроме того, это устройство называют мобильной онлайн-кассой со встроенным эквайрингом.
При покупке еды навынос, например когда клиента обслуживают через окно, покупателю тоже удобнее расплатиться безналичными способами. Это не задерживает очередь, и не нужно искать деньги под расчет или ждать, пока продавец отсчитает сдачу.
При организации доставки и кейтеринга есть два варианта: принять оплату у клиента через смарт-терминал или дать ему возможность оплатить заранее через интернет. Для всех этих вариантов также подходит эквайринг.
Безналичная оплата — более удобный и гигиеничный способ, чем наличные, так как не нужно взаимодействовать с деньгами. В итоге очередь движется быстрее, а у кассира снижается риск ошибиться при приеме денег или отсчитывании сдачи, и ему проще подводить итоги по кассе в конце смены.
Особенности приема платежей в общепите
При приеме оплаты у ресторанов и кафе есть нюансы, которых нет у обычных магазинов. Именно поэтому системы оплаты в ресторанах должны поддерживать следующие функции:
1. Холдирование. Рестораны могут временно замораживать сумму на карте клиента — например, при бронировании столика с депозитом или при предзаказе банкета. Для покупателя это выглядит так, будто он заплатил и деньги ушли заведению. Но на деле банк лишь заморозил нужную сумму и спишет ее только после того, как клиент получит услугу.
Холдирование делается для того, чтобы при отмене бронирования или банкета деньги разблокировались и сразу же вернулись покупателю. А если бы деньги ушли на расчетный счет продавца, то возврат по эквайрингу занял бы время, иногда до нескольких дней.
2. Разделение счета между несколькими участниками. Гости за одним столиком часто просят разделить счет. Эквайринг для общепита учитывает этот сценарий: официант может пробить несколько чеков и провести несколько оплат с разных карт или наличными.
3. Чаевые. Есть эквайринговые терминалы, которые позволяют добавлять чаевые прямо при оплате картой. Кроме того, можно оставить официанту чаевые, отсканировав QR-код — это тоже функция эквайринга.
4. Интеграция с кассой. Если терминал связан с кассовой программой, то сумма заказа автоматически передается с кассы на терминал. Это исключает ошибки и экономит время официантов.
Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, читайте наше руководство «Как подключить оплату на сайте».
Обязательна ли онлайн-касса для общепита
Онлайн-касса — это устройство, которое выполняет следующие функции:
Сохраняет данные обо всех кассовых операциях на чипе памяти — фискальном накопителе.
Автоматически передает данные об операциях в налоговую через оператора фискальных данных, ОФД.
Формирует для покупателей бумажные или электронные кассовые чеки.
Предприятие общепита может работать без кассы в редких случаях: если попадает под исключения. Например, ее может не использовать:
Кафе, расположенное в отдаленной или труднодоступной местности.
Предприниматель, торгующий мороженым с лотка.
Самозанятый, продающий торты собственного изготовления.
Полный список исключений прописан в статье 2 закона № 54-ФЗ. Но если бизнес не попадает под исключения, он обязан применять онлайн-кассу. Согласно статье 14.5 КоАП, за ее неприменение налоговая может выписать штраф, а при повторном нарушении и больших суммах, прошедших мимо кассы, — оштрафовать владельца, приостановить бизнес и дисквалифицировать должностных лиц.
Какой эквайринг выбрать для ресторана, кафе или другой точки общепита
Эквайринг бывает нескольких основных видов: торговый, интернет-эквайринг, куайринг. Торговый, в свою очередь, имеет подвид — мобильный эквайринг. Расскажем подробно о каждом виде и о том, как они применяются в общепите.
Торговый эквайринг
Применяется при обслуживании клиентов на торговой точке: в кафе, ресторане, столовой, кофейне, бургерной.
Продавец применяет терминал, который работает в связке с онлайн-кассой. Покупатель прикладывает к терминалу карту или смартфон, и деньги автоматически списываются с карточного счета покупателя и перечисляются на расчетный счет продавца. Онлайн-касса выбивает для покупателя кассовый чек, а терминал — сплит-чек.
Мобильный эквайринг
Применяется при обслуживании клиентов как на торговых точках, так и на выезде, например при организации кейтеринга или доставке продуктов на дом.
Особенность этого вида эквайринга в том, что продавец применяет смарт-терминал, сочетающий в себе функции эквайрингового терминала и онлайн-кассы. Это устройство мобильное, оно работает от аккумулятора, помещается в карман или руку курьера, может принимать оплату и выбивать чеки на весу.
Кроме того, есть технологии, которые позволяют превратить смартфон или планшет продавца в полноценный POS-терминал. Для этого на мобильное устройство устанавливается приложение от банка, а с самим банком заключается договор эквайринга.
Интернет-эквайринг
Применяется при приеме денег через интернет. Например, когда клиент заказывает доставку продуктов на дом или выездной кейтеринг, он может оплатить заказ на сайте продавца.
Особенность этого вида эквайринга в том, что никакое физическое оборудование со стороны продавца не требуется, а вместо него применяется специальное программное обеспечение, ПО. А покупателю не нужно иметь на руках пластиковую карту, достаточно знать ее реквизиты, например скопировать из мобильного приложения банка.
Покупатель вводит платежные данные карты и подтверждает операцию кодом из СМС или пуш-уведомления. Часто после первой оплаты система просит разрешение запомнить данные, чтобы при следующей оплате покупателю не нужно было их вводить.
QR-эквайринг для ресторана или кафе
Кроме того, этот вид эквайринга называют куайрингом. Он применяется в общепите во всех случаях: при продажах на торговых точках, торговле на выезде и через интернет.
Эквайер формирует для продавца QR-код, а тот передает покупателю, например размещает на кассе в виде наклейки или таблички, публикует на своем сайте, пересылает через соцсети и мессенджеры. Покупатель сканирует код смартфоном, попадает в приложение своего банка и подтверждает оплату.
На что обращать внимание при выборе системы оплаты в ресторане
Эквайринговые услуги предлагают банки, агрегаторы или небанковские кредитные организации (НКО). Все эти организации называются общим словом «эквайеры».
Банки предлагают собственный торговый и интернет-эквайринг, в который обычно входят операции с картами, переводы через Систему быстрых платежей и иногда собственные Pay-сервисы.
Агрегаторы являются посредниками между бизнесом и банками и предлагают решения в основном для интернет-торговли. Они упаковывают банковские услуги в удобный сервис, а также подключают другие способы оплаты: электронные кошельки, выставление счетов, кредиты, рассрочки, оплату балансом телефона, переводы через терминалы и кассы.
НКО могут иметь собственный эквайринг, если есть лицензия от ЦБ. Помимо этого, они предлагают способы оплаты, как у агрегаторов. Часть НКО развивает мультиэквайринг. В этом случае платежи проводит шлюз не одного банка, а нескольких. И если какой-то банк в этот момент не отвечает, платеж автоматически переводится на шлюз другого банка. За счет этой модели достигается практически бесперебойный прием платежей.
Вот на что стоит обратить внимание при выборе интернет-эквайринга для общепита:
Поддержка нужных вам способов оплаты.
Тарифы и комиссии.
Удобство интеграции с учетными программами.
Фискализация.
Качество и скорость технической поддержки.
Поддержка нужных способов оплаты
При торговом эквайринге банки обычно обеспечивают оплату картами и через СБП. Но у некоторых банковских организаций есть собственные Pay-сервисы, например SberPay, T-Pay, Alfa Pay, VTB Pay. Благодаря им покупатели могут платить, прикладывая смартфон к терминалу вместо карты.
Для торговли через интернет вариантов приема оплаты больше. Подходят перечисленные выше оплаты картами, СБП и Pay-сервисами, но добавляются и другие способы: электронными кошельками, балансом телефона, выставлением счетов, в кредит, рассрочку или долями, а также через терминалы и кассы. У разных эквайеров свой список способов оплат. При этом продавец, исходя из предпочтений своей целевой аудитории, сам выбирает, какие способы оставить в интернет-магазине, а какие отключить.
Тарифы и комиссии
У эквайеров есть тарифы для разных видов бизнеса, а также отдельные предложения для ИП и юрлиц, иногда для самозанятых.
Плата за услугу может быть в виде фиксированной суммы в месяц или комиссии — процента с каждой транзакции. Иногда могут быть оба варианта вместе. Внутри одного и того же тарифа цена может меняться в зависимости от размера месячного оборота бизнеса клиента. Кроме того, эквайеры предлагают отраслевые тарифы, разработанные специально для конкретных сфер деятельности.
Фискализация
Это решение для соблюдения закона № 54-ФЗ. Согласно этому закону, если бизнес работает с кассой, то он должен:
зарегистрировать кассовую технику в налоговой;
использовать и своевременно заменять фискальный накопитель;
заключить договор с ОФД, чтобы тот принимал и хранил информацию, а также рассылал покупателям электронные кассовые чеки при онлайн-торговле;
правильно использовать кассу: настроить, обслуживать, обеспечивать бесперебойный интернет и электропитание.
Чтобы облегчить задачи, системы оплаты в ресторанах предлагают бизнесу следующие решения:
Для продаж на торговых точках и на выезде
Для продаж через интернет
Бесплатную или платную аренду смарт-терминалов. Продажу таких устройств, часто с собственными предустановленными кассовыми программами
Интеграции с собственными облачными онлайн-кассами. Обслуживание их в своем дата-центре, помощь с регистрацией и перерегистрацией в налоговой, доступ к управлению через личный кабинет, иногда бесплатный договор с ОФД
Доставку аппаратов на торговые точки клиента и их настройку. Обучение персонала продавца работе с такой техникой
Интеграции с облачными кассами партнеров
Обслуживание смарт-терминалов: их починку или замену при поломках
Агентские схемы, когда эквайер выступает платежным агентом продавца. Банк, НКО или агрегатор подключает и обслуживает собственную онлайн-кассу, а также заключает договор с ОФД на свое имя. Касса эквайера выбивает чеки клиентам, а ОФД их рассылает.
В чеке указано наименование продавца как поставщика товара или услуги. При этом продавец не имеет прямого доступа к личному кабинету ОФД и контролю, но избавляется от всех сложностей, связанных с обслуживанием кассы
Регистрацию смарт-терминалов в налоговой и замену фискальных накопителей
Качество и скорость технической поддержки
Техническая поддержка эквайера может быть доступна в онлайн-чате на сайте или в приложении, мессенджерах или соцсетях, по электронной почте или телефону. Важно, чтобы у вас был круглосуточный доступ к поддержке хотя бы по одному из каналов. Например, если платеж зависнет или нужна будет помощь с настройками, поддержка понадобится срочно.
Обзор популярных сервисов эквайринга для кафе и ресторанов
На рынке представлено множество эквайринговых решений для бизнеса в сфере общественного питания. Ниже — краткий обзор популярных сервисов.
Это платежный сервис от НКО Монета. Поскольку организация имеет лицензию Центробанка, она предоставляет собственный интернет-эквайринг. Кроме того, система использует девять платежных шлюзов и переключается между ними, обеспечивая бесперебойность платежей.
Но при этом, как агрегатор, она также предоставляет множество других способов оплаты в одном окне.
Полный список вариантов оплаты следующий:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронные кошельки.
Выставление счетов.
Кредиты и рассрочки.
Терминалы.
У PayAnyWay прозрачные комиссии:
Карты — 3,4% при обороте до 1 миллиона рублей в месяц и 2,7% — при обороте более 1 миллиона рублей в месяц.
СБП — 0,4–0,7%.
PayAnyWay предлагает готовую интеграцию с облачными онлайн-кассами от 17 партнеров.
Поддержка сервиса круглосуточно работает в чате на сайте. Кроме того, можно проконсультироваться по телефону или электронной почте.
Это платежный агрегатор, который интегрирован с несколькими крупнейшими банками России. Он предлагает интернет-эквайринг, а также торговый эквайринг через мобильные терминалы.
Список вариантов оплаты следующий:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Выставление счетов.
На сайте указаны следующие данные по комиссиям:
От 0,55 до 1,95%.
СБП — 0,4–0,7%.
Сервис предлагает «PayKeeper Кассу» — крупнейший в России сервис облачных онлайн-касс для интернет-магазинов и онлайн-сервисов.
Техническая поддержка у PayKeeper работает с 10:00 до 19:00 мск, кроме официальных праздников и выходных. Связаться с сотрудниками поддержки можно несколькими способами: по телефону, по электронной почте, через форму обратной связи на сайте. В соответствии с соглашением об уровне обслуживания сотрудник поддержки присваивает каждому обращению уровень сложности, от чего зависит скорость решения проблемы.
Это платежный агрегатор, предлагающий мультиэквайринг для интернет-платежей от нескольких банков, а также другие способы оплаты. Полный список такой:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронные кошельки.
Яндекс Сплит, рассрочки, кредиты.
Комиссия зависит от оборота бизнеса и уменьшается при его увеличении:
Карты — от 3,9%.
СБП — от 2,7%.
Сервис предлагает собственную онлайн-кассу или агентское решение «Робочеки».
Поддержка работает с 7:00 до 22:00 мск. Связаться с ней можно по электронной почте, по телефону, в чате на сайте, в ВК и Telegram.
«ЮKassa»
Это платежный сервис от НКО «ЮMoney». Предлагает мультиэквайринг, а также множество других способов онлайн-оплаты. Для пользователей 1С есть торговый эквайринг.
Все варианты оплаты:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Электронные кошельки.
Выставление счетов.
Кредиты и рассрочки.
Баланс телефона.
Терминалы и кассы.
Комиссия по картам — 3,5%, а по СБП — от 0,4 до 0,7%.
«ЮKassa» предлагает готовую интеграцию с облачными кассами партнеров, а также агентское решение.
Поддержка сервиса работает с 8:00 до 20:00 мск. Есть горячая линия, электронная почта и чат-бот в Telegram. Технический отдел работает круглосуточно.
«Т-Банк»
Банк с собственным эквайринговым сервисом. Предлагает как торговый, так и интернет-эквайринг.
Способы оплаты следующие:
Карты.
СБП.
Pay-сервисы.
Рассрочка.
Комиссия по интернет-эквайрингу — от 2,3 до 2,79%, в зависимости от оборота и сферы бизнеса, а по СБП — 0,4–0,7%.
Банк предлагает сервис для подключения онлайн-кассы от CloudKassir, а также свое агентское решение «Чеки от Т-Кассы».
Поддержка работает круглосуточно по телефону и в приложении.
Сравнительная таблица ключевых параметров сервисов
Чтобы вам легче было сравнивать сервисы, мы представили основные параметры в виде таблицы:
Название сервиса
Способы оплаты
Комиссии
Интеграция с онлайн-кассой
Техническая поддержка
PayAnyWay
Карты, СБП, Pay-сервисы, электронные кошельки, выставление счетов, кредиты, рассрочки, терминалы
Круглосуточно в чате. По телефону в рабочее время. Через форму на сайте и по электронной почте. Технический отдел работает круглосуточно
Онлайн-кассы от 17 партнеров
PayKeeper
Карты, СБП, Pay-сервисы, выставление счетов
По телефону и электронной почте, через форму на сайте с 10:00 до 19:00 мск, кроме праздников и выходных
Собственная онлайн-касса
Robokassa
Карты, СБП, Pay-сервисы, электронные кошельки, Яндекс Сплит, рассрочки, кредиты
По электронной почте, по телефону, в чате на сайте, в ВК и Telegram с 7:00 до 22:00 мск
Собственная онлайн-касса или «Робочеки»
«ЮKassa»
Карты, СБП, Pay-сервисы, электронные кошельки, выставление счетов, кредиты, рассрочки, баланс телефона, терминалы и кассы
По горячей линии, электронной почте и чате Telegram с 8:00 до 20:00 мск. Технический отдел работает круглосуточно
Онлайн-касса от партнеров или решение без аренды кассы
«Т-Банк»
Карты, СБП, Pay-сервисы, рассрочка
Круглосуточно по телефону и в приложении
Онлайн-кассы от CloudKassir и «Чеки от Т-Кассы»
Как подключить эквайринг для кафе или ресторана
Условия подключения у каждого эквайера свои, но есть общие шаги:
Определиться с поставщиком услуги.
Выбрать тариф. Для этого изучите их самостоятельно на сайте или получите консультацию по телефону.
Открыть расчетный счет. Он необходим при подключении эквайринга для ИП и юрлиц, а вот самозанятые работают без него. Но нужно учитывать, что не все эквайеры предлагают эквайринг для самозанятых.
Заключить договор с эквайером. В нем описаны условия предоставления услуги.
При подключении торгового эквайринга поставщик услуги может предложить в аренду терминалы, а также их настройку и обслуживание. Либо есть вариант приобрести аппараты самостоятельно, но предварительно нужно уточнить, будет ли банк с ними работать.
При подключении интернет-эквайринга физическое оборудование не требуется, так как используется только программное обеспечение. Эквайер может предложить помощь с настройками ПО и подключением онлайн-кассы.
