Системы оплаты в ресторанах: как выбрать надежный сервис и на что обращать внимание

Нужен ли эквайринг для сферы общественного питания

Сфера общественного питания включает обслуживание в зале, еду навынос, доставку, кейтеринг. Чтобы быстро и удобно принимать от клиентов безналичную оплату во всех этих случаях, бизнес использует эквайринг.

При обслуживании в зале клиент может расплатиться на кассе, приложив к эквайринговому терминалу карту или, если он пользуется Pay-сервисами, смартфон. Помимо карт, к POS-терминалу можно прикладывать смартфон. В 2025 году в России работают Pay-сервисы от банков и платежных систем: например, Mir Pay, SberPay, T-Pay, Alfa Pay, VTB Pay, Яндекс Пэй.

Официант может сам подойти к столику со смарт-терминалом — аппаратом, который объединяет в одном корпусе онлайн-кассу и эквайринговый терминал. Кроме того, это устройство называют мобильной онлайн-кассой со встроенным эквайрингом.

При покупке еды навынос, например когда клиента обслуживают через окно, покупателю тоже удобнее расплатиться безналичными способами. Это не задерживает очередь, и не нужно искать деньги под расчет или ждать, пока продавец отсчитает сдачу.

При организации доставки и кейтеринга есть два варианта: принять оплату у клиента через смарт-терминал или дать ему возможность оплатить заранее через интернет. Для всех этих вариантов также подходит эквайринг.