Универсальный передаточный документ: зачем он вам нужен и как его заполнить

Универсальный передаточный документ (УПД) упрощает документооборот, сокращает затраты и экономит время сотрудников. Расскажем, как правильно его заполнить с учетом всех изменений. Бланк для скачивания вы найдете в статье.

Какие документы заменяет УПД

УПД может заменить следующие виды документов:

акт приема-передачи основных средств (ОС-1), выполненных работ (оказанных услуг);

накладную на отпуск материалов М-15, ТОРГ-12;

счет-фактуру.

Таким образом, один УПД может заменить целый комплект документации:

Накладная акт. Накладная счет-фактура. Акт счет-фактура. Накладная счет-фактура акт счет-фактура.

УПД могут применять любые юрлица и ИП. Система налогообложения и форма собственности значения не имеют.

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Бланк УПД

УПД не является документом, обязательным к применению. Унифицированного бланка тоже не существует. Есть рекомендованная форма, которую налоговики разработали на основе счета-фактуры еще в 2013 году (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96).

Каждое предприятие вправе разработать свою форму УПД: дополнить рекомендованный бланк нужной информацией или убрать ненужную.

Главное, чтобы разработанный документ включал обязательные реквизиты первичного документа (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а в случае необходимости — счета-фактуры (ст. 169 НК РФ).

Разработанную форму УПД необходимо утвердить в учетной политике предприятия.

Важно: в некоторых субъектах РФ установлены дополнительные требования к составлению УПД. Так, в Башкирии с 01.12.2020 обязательно должна быть заполнена графа 10б. В ней предписано указывать регион России, где произведен товар. Если реализуется товар иностранного производства — графа не заполняется.

Электронный УПД

Организации и ИП, которые уже перешли на электронный документооборот (ЭДО) по собственной инициативе или обязаны его использовать по закону (реализация маркированных или прослеживаемых товаров), могут применять электронную форму УПД.

Электронный формат документа ФНС утвердила приказом от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@.

Электронные УПД бывают трех видов:

счет-фактура;

первичный документ;

счет-фактура первичный документ.

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Как правильно заполнить УПД

Кратко разберем нюансы заполнения строк и граф УПД.

Поле «Статус документа»

Когда УПД применяют, как первичный документ и счет-фактуру, проставляют статус «1». В этом случае также необходимо заполнить строку 5а (подробности ниже).

Если УПД — это только передаточный документ (накладная, акт), то ставят статус «2». А вместо предписанных реквизитов счета-фактуры в документе можно проставить прочерки.

Посмотреть и скачать образцы УПД с разными статусами можно здесь.

Строки 1-1а

Вносим дату и номер документа.

Если УПД имеет статус «1», то используем хронологическую нумерацию счетов-фактур.

В документе со статусом «2» используем порядковую нумерацию передаточных документов.

Если в ранее оформленном документе обнаружена ошибка, то в исправленном УПД по строке 1а указывают номер и дату, когда были сделаны исправления. При внесении исправлений нужно ориентироваться на порядок, который установлен для счетов-фактур (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Строки 2-8

В строки 2-2б — вносим сведения о продавце.

В строки 6-6б — о покупателе.

При отгрузке товаров следует заполнить строки 3 и 4 — сведения о грузоотправителе и грузополучателе. Если УПД оформлен на выполнение работ или оказание услуг — ставим прочерки.

Если была предоплата, то в строку 5 вносим реквизиты платежного поручения. Если УПД составляется только как передаточный документ, эту строку можно не заполнять.

Для документа со статусом «1» заполняем строку 5а, как показано ниже.

Например: если вы составили УПД № 25 от 25.10.2021 из 3 строк, то вам нужно указать реквизиты этого же УПД и строки документа:

«№ п/п 1-3 № 25 от 25.10.2021»

В строке 7 указываем код валюты. Для рублевых документов заполняем поле так: «Российский рубль,643».

Строку 8 заполняем только при работе с госконтрактами, которые имеют идентификатор. Во всех остальных случаях ставим прочерк.

Табличная часть

Графа А и Б — необязательные реквизиты. Их можно не заполнять. Обычно графу Б заполняют, если нужно указать налоговые льготы, сослаться на применение спецрежима или иные особые условия. Обычно для товара в этой графе проставляют артикул, а для работ и услуг — номер ОКВЭД.

В графе 1а указывают наименование товаров (услуг, работ).

Графу 1б заполняют только для товаров, которые вывозят в ЕАЭС. Код берут из единой Товарной номенклатуры.

В графы 2-2а вносят единицы измерения и их код из Общероссийского классификатора (если их возможно указать).

В графах 3-5 проставляют количество, цену и стоимость товара (работ, услуг).

Графы 6-13 заполняют только для УПД со статусом «1». Подробный порядок можно найти в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021):

Подробный чек-лист по продаже прослеживаемых товаров вы найдете здесь.

Далее в УПД проставляют количество заполненных листов и подписи.

Подпись руководителя (ИП) и главбуха обязательны, если документ выполняет функцию счета-фактуры. Если УПД — это только накладная (акт), эти подписи можно не ставить. За руководителя (ИП), главбуха поставить подпись может лицо, уполномоченное на совершение таких действий по доверенности.

Ниже вписывают номер и дату документа—основания (например: договора). И при необходимости сведения о транспортировке груза (например: номер и дата ТТН).

Далее проставляются дата отгрузки (передачи, сдачи) и прочие подписи со стороны продавца:

подпись работника, который передал товар (работы, услуги).

подпись работника, ответственного за правильное оформление документа. Если этот работник уже расписался в документе, то подпись можно не дублировать, достаточно указать должность и ФИО.

Дата получения (приемки) и подписи со стороны покупателя:

подпись лица, которое получило товар (работы, услуги).

подпись лица, ответственного за правильное оформление документа. Аналогично порядку подписания УПД со стороны продавца, если подпись лица на документе уже есть, можно проставить только ФИО и должность.

В последних строках указывают наименование предприятий — участников составления УПД. Это могут не только продавец и покупатель, но и аутсорсинговая компания, которая ведет учет, или агент (комиссионер).

Ставить печать на документе не обязательно. Однако, если на УПД стоит печать хозяйствующего субъекта, то последнюю строку с его наименованием можно не заполнять.

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