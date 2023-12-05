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Малый и средний бизнес

Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

Разберем, какие меры поддержки малого бизнеса будут действовать в 2024 году, и кто сможет на них претендовать. 
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Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Какие меры поддержки бизнеса существуют и как узнать о них

Все меры поддержки бизнеса можно разделить на несколько групп:

  • Федеральные и региональные;

  • Общие и отраслевые.

Федеральные и региональные меры поддержки

Поддержка малому бизнесу оказывается и на федеральном, и на региональном уровне. Федеральные меры распространяются на всех российских предпринимателей, а региональные действуют только на территории конкретного субъекта.

Информацию о федеральных и региональных льготах бизнесмен может получить:

  • На сайте центра «Мой бизнес».

До этого ему потребуется перейти в раздел «База знаний» в верхнем меню и выбрать вкладку «Сайты и соцсети центров “Мой бизнес”». 

После чего указать регион, в котором зарегистрирован бизнес.

  • На официальном портале правительства субъекта, в котором зарегистрирован бизнес.

Адрес сайта придется искать самостоятельно, так как единого перечня, в который были бы включены сайты правительств всех субъектов, пока нет. Например, для москвичей информацию о региональных льготах можно получить на портале mos.ru.

Цифровая платформа МСП включает в себя множество различных сервисов, которые помогут предпринимателям подобрать и воспользоваться подходящими для них мерами поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Чтобы получить информацию на главной странице, нужно выбрать интересующий раздел, например: «Региональные меры поддержки», «Государственные меры поддержки», «Выбор налогового режима», «Регистрация бизнеса», «Онлайн-календарь предпринимателя», «Самозанятым: старт, развитие, поддержка» и тому подобное.

Информация по федеральным и региональным мерам поддержки на этом сайте не систематизирована, что значительно затрудняет поиск. Но можно выбрать раздел об интересующих мерах поддержки. Их несколько: «Общие меры», «Социальная поддержка», «Налоги», «Финансы» и «Регулирование». После выбора раздела, система выведет список мер поддержки, доступных в текущем году для предпринимателей различных регионов.

Общие и отраслевые

Федеральные и региональные меры поддержки, в свою очередь, можно разделить на:

  • Общие.

Они доступны для любого бизнеса, независимо от осуществляемого вида деятельности.

  • Отраслевые.

Они доступны только для определенных видов деятельности. К ним, например, относятся льготы для IT-организаций и туристической индустрии. 

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Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

Государственные и региональные меры поддержки малого бизнеса различны и разнообразны. Так, в 2024 году малый бизнес сможет претендовать на следующие виды поддержки:

  • Предоставление субсидий и грантов.

  • Льготы по налогам.

  • Мораторий на проведение проверок бизнеса.

  • Информационное просвещение.

Отдельно на региональных льготах останавливаться не будем, так как их перечень различается в зависимости от субъекта и все их отследить невозможно.

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Предоставление субсидий и грантов

В 2024 году бизнесмены смогут получить на развитие своего бизнеса следующие субсидии и гранты:

  • Субсидия за трудоустройство участников СВО.

Право на получение этой выплаты утверждено постановлением Правительства от 28.04.2023 № 669. Ограничений по сроку действия нет, а значит, она будет предоставляться работодателям и в 2024 году. 

Размер субсидии будет рассчитываться по формуле:

3 МРОТ х районный коэффициент + страховые взносы

Выплата будет перечисляться тремя платежами: первый — через месяц после трудоустройства, второй — через 3 месяца и третий — через полгода.

  • Субсидия за трудоустройство молодежи.

Пока действие этой субсидии ограничено 2023 годом, но с большей долей вероятности ее продлят и на следующий 2024 год.

Субсидия за привлечение сотрудников, которые не достигли возраста 30 лет, рассчитывается так же, как и за участников СВО. Выплачивается она тремя частями: по истечении первого, третьего и шестого месяца с момента трудоустройства. 

  • Грант для молодых предпринимателей.

Воспользоваться этой льготой в 2024 году смогут ИП и организации, основанные молодыми людьми в возрасте от 14 до 25 лет. Для участников организаций действует условие о владении долей более 50%.

Минимальная сумма гранта составляет 100 000 руб., а максимальная — 500 000 руб. Для бизнесменов Арктической зоны гранд может быть увеличен до 1 млн руб.

Эту сумму предприниматель или участник организации сможет потратить на создание и развитие своего дела.

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Для получения субсидии необходимо отвечать следующим условиям:

  • Не иметь долгов по налогам и страховым взносам более 1 000 руб.

  • Пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» или на сайте корпорации МСП по основам предпринимательской деятельности — не менее 16 часов.

  • Вложить собственных средств в проект — не менее 25%.

Льготы по налогам

В 2024 году малый бизнес может воспользоваться следующими льготами по налогам:

  • Ускоренный порядок возмещения НДС.

В 2024 году продолжит свое действие льгота по ускоренному возмещению НДС без предоставления банковской гарантии. 

Воспользоваться ею смогут организации и ИП, которые не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Для ускоренного возмещения НДС нужно будет сдать в ИФНС заявление о применении заявительного порядка и налоговую декларацию с суммой к возврату.

  • Упрощенный порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы.

Для уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы в 2024 году не нужно будет сдавать заявление о зачете, оплачивать заранее взносы и обеспечивать положительное сальдо по ЕНС. 

Начиная с 2023 года, дата фактической оплаты фиксированных взносов больше не имеет значения. Чтобы уменьшить налог по УСН на страховые взносы, предпринимателю потребуется направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога с указанием суммы по УСН, уменьшенной на страховые взносы. 

Чтобы подписать уведомление, больше не требуется квалифицированная цифровая подпись. Достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую можно сформировать непосредственно в личном кабинете.

Для уменьшения патента нужно будет сдать уведомление, которое также можно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Сами страховые взносы ИП должны будут оплатить до 31 декабря 2024 года.

  • Налоговые каникулы по УСН и ПСН.

На 2024 год была продлена льгота по предоставлению налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП на упрощенке и патенте.

Налоговые каникулы — это льгота для ИП, которые зарегистрировались в регионе, где действуют каникулы. Они могут не платить налог в течение двух налоговых периодов. Для УСН налоговым периодом является календарный год, а для патента — срок, на который его оформили. 

Решение об установлении налоговых каникул принимают региональные власти и закрепляют его в соответствующем нормативном акте.

Налоговые каникулы действуют не для всех предпринимателей, а лишь для тех, которые ведут деятельность в социальной, научной или производственной сфере, или оказывают бытовые и гостиничные услуги.

  • Налоговые льготы для отдельных видов деятельности.

Гостинично-туристический бизнес может воспользоваться льготой в виде нулевой ставки по НДС, а аккредитованные IT-компании смогут рассчитывать на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Сотрудники IT-компании могут также получить отсрочку от призыва на военную службу на период работы в компании.

Мораторий на проведение проверок бизнеса

22 ноября Президент предложил продлить мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024 год. 

Проведение плановых и внеплановых проверок допускается только в строго определенных случаях и только в отношении закрытого перечня объектов.

Кроме этого, в отношении IT-компаний приостановлены выездные налоговые проверки до 3 марта 2025 года. Исключение предусмотрено для ВНП, которые будут проводиться с согласия вышестоящего налогового органа.

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