Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

Разберем, какие меры поддержки малого бизнеса будут действовать в 2024 году, и кто сможет на них претендовать.

Какие меры поддержки бизнеса существуют и как узнать о них

Все меры поддержки бизнеса можно разделить на несколько групп:

Федеральные и региональные;

Общие и отраслевые.

Федеральные и региональные меры поддержки

Поддержка малому бизнесу оказывается и на федеральном, и на региональном уровне. Федеральные меры распространяются на всех российских предпринимателей, а региональные действуют только на территории конкретного субъекта.

Информацию о федеральных и региональных льготах бизнесмен может получить:

На сайте центра «Мой бизнес».

До этого ему потребуется перейти в раздел «База знаний» в верхнем меню и выбрать вкладку «Сайты и соцсети центров “Мой бизнес”».

После чего указать регион, в котором зарегистрирован бизнес.

На официальном портале правительства субъекта, в котором зарегистрирован бизнес.

Адрес сайта придется искать самостоятельно, так как единого перечня, в который были бы включены сайты правительств всех субъектов, пока нет. Например, для москвичей информацию о региональных льготах можно получить на портале mos.ru.

На цифровой платформе МСП.

Цифровая платформа МСП включает в себя множество различных сервисов, которые помогут предпринимателям подобрать и воспользоваться подходящими для них мерами поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Чтобы получить информацию на главной странице, нужно выбрать интересующий раздел, например: «Региональные меры поддержки», «Государственные меры поддержки», «Выбор налогового режима», «Регистрация бизнеса», «Онлайн-календарь предпринимателя», «Самозанятым: старт, развитие, поддержка» и тому подобное.

На сайте Правительства.

Информация по федеральным и региональным мерам поддержки на этом сайте не систематизирована, что значительно затрудняет поиск. Но можно выбрать раздел об интересующих мерах поддержки. Их несколько: «Общие меры», «Социальная поддержка», «Налоги», «Финансы» и «Регулирование». После выбора раздела, система выведет список мер поддержки, доступных в текущем году для предпринимателей различных регионов.

Общие и отраслевые

Федеральные и региональные меры поддержки, в свою очередь, можно разделить на:

Общие.

Они доступны для любого бизнеса, независимо от осуществляемого вида деятельности.

Отраслевые.

Они доступны только для определенных видов деятельности. К ним, например, относятся льготы для IT-организаций и туристической индустрии.

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Меры поддержки малого бизнеса в 2024 году

Государственные и региональные меры поддержки малого бизнеса различны и разнообразны. Так, в 2024 году малый бизнес сможет претендовать на следующие виды поддержки:

Предоставление субсидий и грантов.

Льготы по налогам.

Мораторий на проведение проверок бизнеса.

Информационное просвещение.

Отдельно на региональных льготах останавливаться не будем, так как их перечень различается в зависимости от субъекта и все их отследить невозможно.

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Предоставление субсидий и грантов

В 2024 году бизнесмены смогут получить на развитие своего бизнеса следующие субсидии и гранты:

Субсидия за трудоустройство участников СВО.

Право на получение этой выплаты утверждено постановлением Правительства от 28.04.2023 № 669. Ограничений по сроку действия нет, а значит, она будет предоставляться работодателям и в 2024 году.

Размер субсидии будет рассчитываться по формуле: 3 МРОТ х районный коэффициент + страховые взносы

Выплата будет перечисляться тремя платежами: первый — через месяц после трудоустройства, второй — через 3 месяца и третий — через полгода.

Субсидия за трудоустройство молодежи.

Пока действие этой субсидии ограничено 2023 годом, но с большей долей вероятности ее продлят и на следующий 2024 год.

Субсидия за привлечение сотрудников, которые не достигли возраста 30 лет, рассчитывается так же, как и за участников СВО. Выплачивается она тремя частями: по истечении первого, третьего и шестого месяца с момента трудоустройства.

Грант для молодых предпринимателей.

Воспользоваться этой льготой в 2024 году смогут ИП и организации, основанные молодыми людьми в возрасте от 14 до 25 лет. Для участников организаций действует условие о владении долей более 50%.

Минимальная сумма гранта составляет 100 000 руб., а максимальная — 500 000 руб. Для бизнесменов Арктической зоны гранд может быть увеличен до 1 млн руб.

Эту сумму предприниматель или участник организации сможет потратить на создание и развитие своего дела.

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Заказы поставщикам на основании статистики продаж либо неснижаемого остатка.

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Реальная прибыль по каждому товару с учетом возвратов, комиссий и прочих затрат.

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Для получения субсидии необходимо отвечать следующим условиям:

Не иметь долгов по налогам и страховым взносам более 1 000 руб.

Пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» или на сайте корпорации МСП по основам предпринимательской деятельности — не менее 16 часов.

Вложить собственных средств в проект — не менее 25%.

Льготы по налогам

В 2024 году малый бизнес может воспользоваться следующими льготами по налогам:

Ускоренный порядок возмещения НДС.

В 2024 году продолжит свое действие льгота по ускоренному возмещению НДС без предоставления банковской гарантии.

Воспользоваться ею смогут организации и ИП, которые не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Для ускоренного возмещения НДС нужно будет сдать в ИФНС заявление о применении заявительного порядка и налоговую декларацию с суммой к возврату.

Упрощенный порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы.

Для уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы в 2024 году не нужно будет сдавать заявление о зачете, оплачивать заранее взносы и обеспечивать положительное сальдо по ЕНС.

Начиная с 2023 года, дата фактической оплаты фиксированных взносов больше не имеет значения. Чтобы уменьшить налог по УСН на страховые взносы, предпринимателю потребуется направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога с указанием суммы по УСН, уменьшенной на страховые взносы.

Чтобы подписать уведомление, больше не требуется квалифицированная цифровая подпись. Достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую можно сформировать непосредственно в личном кабинете.

Для уменьшения патента нужно будет сдать уведомление, которое также можно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Сами страховые взносы ИП должны будут оплатить до 31 декабря 2024 года.

Налоговые каникулы по УСН и ПСН.

На 2024 год была продлена льгота по предоставлению налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП на упрощенке и патенте.

Налоговые каникулы — это льгота для ИП, которые зарегистрировались в регионе, где действуют каникулы. Они могут не платить налог в течение двух налоговых периодов. Для УСН налоговым периодом является календарный год, а для патента — срок, на который его оформили.

Решение об установлении налоговых каникул принимают региональные власти и закрепляют его в соответствующем нормативном акте.

Налоговые каникулы действуют не для всех предпринимателей, а лишь для тех, которые ведут деятельность в социальной, научной или производственной сфере, или оказывают бытовые и гостиничные услуги.

Налоговые льготы для отдельных видов деятельности.

Гостинично-туристический бизнес может воспользоваться льготой в виде нулевой ставки по НДС, а аккредитованные IT-компании смогут рассчитывать на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Сотрудники IT-компании могут также получить отсрочку от призыва на военную службу на период работы в компании.

Мораторий на проведение проверок бизнеса

22 ноября Президент предложил продлить мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024 год.

Проведение плановых и внеплановых проверок допускается только в строго определенных случаях и только в отношении закрытого перечня объектов.

Кроме этого, в отношении IT-компаний приостановлены выездные налоговые проверки до 3 марта 2025 года. Исключение предусмотрено для ВНП, которые будут проводиться с согласия вышестоящего налогового органа.

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