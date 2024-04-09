Формы и системы оплаты труда на производстве

За выполнение трудовых обязанностей работникам выплачивается заработная плата. Начисляться она может по-разному, в зависимости от применяемой работодателем системы оплаты труда, которых на одном производственном предприятии может быть сразу несколько. Рассказываем, в какой форме можно оплачивать труд, и какие зарплатные системы применяют на производстве.

Формы оплаты труда

Форма оплаты труда — это способ, которым работодатель выплачивает вознаграждение за работу своему персоналу. Статья 131 ТК предусматривает две основных формы:

Денежная форма — выплата зарплаты деньгами. Производится в российских рублях, но в строго определенных случаях, которые установлены валютным законодательством, оплата возможна в иностранной валюте, например — при оплате загранкомандировок, оплате труда сотрудникам российских фирм за границей, выплате заработка сотрудникам дипломатического корпуса РФ за рубежом.

Неденежная форма — оплата производимой продукцией, товарами и т.д., то есть, в натуральной форме. Допускается только по желанию сотрудника при наличии письменного заявления от него, и при условии, что это не противоречит законодательным нормам. Неденежные выплаты не должны составлять более 20% от зарплаты, начисленной работнику за месяц.

Закон запрещает выплачивать зарплату:

спиртными напитками;

ядовитыми, наркотическими, вредными и прочими токсическими веществами;

расписками, бонами, купонами, долговыми обязательствами;

боеприпасами и оружием;

прочими предметами, запрещенными к свободному обороту.

МойСклад позволяет организовать учет на производстве. Вы ставите галочку о выполнении этапа производственного задания, а в системе списываются необходимые материалы, начисляется сдельная оплата труда и рассчитывается себестоимость изделий. Попробовать МойСклад

Какими бывают системы оплаты труда

Основная цель любой системы оплаты труда, установленной на предприятии — стимулирование сотрудников, повышение их мотивации для более эффективной работы.

Задача работодателя — выбрать наиболее справедливую из систем, чтобы работники не чувствовали себя ущемленными и имели стимул для повышения объемов и качества труда, но в то же время эта система должна быть экономичной и выгодной для самого работодателя.

Основные системы оплаты труда работников — повременная и сдельная. Каждая из них включает несколько разновидностей, которые на производственных предприятиях вполне могут сочетаться между собой.

Повременная система оплаты труда

При повременной системе труд оплачивается с учетом фактически отработанного времени. Работодатель, который применяет повременную оплату:

устанавливает сотрудникам размеры тарифных ставок (дневных, часовых) или окладов в зависимости от их квалификации, сложности и условий выполняемой ими работы;

ведет в табеле учет рабочего времени по каждому сотруднику.

Рассмотрим, какие виды повременной оплаты могут применять производственные предприятия.

Простая повременная

Этот вид обычно применяется к непроизводственным подразделениям — административно-руководящему аппарату, обслуживающему, складскому хозяйству предприятия и т.п.

Размер заработка таких сотрудников зависит не от результата труда, а от полноты отработки нормы рабочего времени.

В производственных подразделениях такая система оплаты малоэффективна, поскольку вряд ли может способствовать росту производительности и качества работы.

Как рассчитывается зарплата при простой повременной оплате:

1. Если установлен ежемесячный оклад — при полностью отработанном месяце сотрудник получает полную сумму оклада (независимо от числа рабочих дней в календарном месяце).

Если отработаны не все дни, например, сотрудник брал отпуск за свой счет, зарплату считают так:

Размер оклада за полный месяц: число рабочих дней в месяце х Число фактически отработанных сотрудником дней.

2. При часовой тарифной ставке — стоимость одного часа работы умножают на общее количество часов, отработанных сотрудником за месяц.

3. При дневной тарифной ставке — дневную ставку умножают на число дней, отработанных за месяц.

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) устанавливаются штатным расписанием предприятия.

Повременно-премиальная

При этой системе оплаты труда заработок работника тоже зависит от отработанного им времени, но при этом имеет значение и качество его работы.

Если необходимые качественные показатели достигнуты, работник помимо постоянной части зарплаты за отработанное время получает дополнительную стимулирующую выплату — премию.

Премии к окладу (тарифу) могут выплачиваться, например, работникам отдела сбыта, если они выполнят план продаж, производственным рабочим на окладе, работающим без брака и т.п.

Размер премии чаще всего устанавливается как определенный процент от оклада или в виде твердой суммы. Порядок премирования, который действует на предприятии, фиксируется в «Положении об оплате труда» или в отдельном положении о премировании.

Производству Управленческий учет на всех этапах: от закупки материалов до сбыта готовой продукции Начать работу

Сдельная система оплаты труда

При сдельной форме оплаты заработок сотрудников зависит от объема выполненной им работы. Применять ее целесообразно, если результат работы можно подсчитать, например, определить число произведенных деталей, собранных изделий и т.п.

Именно сдельная система наиболее эффективна для работников производственных подразделений. Работая сдельно, сотрудник заинтересован выработать как можно больше качественной продукции, поскольку от этого зависит рост его заработной платы.

Разберемся в основных разновидностях сдельной оплаты.

Простая сдельная оплата

Работодатель устанавливает сдельные расценки за каждую единицу продукции. Рассчитывая зарплату, он умножает сдельную расценку на количество произведенной работником продукции.

Например, сдельная расценка за каждую выточенную деталь — 300 руб. Рабочий за месяц сделал 170 таких деталей, значит его зарплата составит 51 000 руб. (300 х 170).

Сдельно-премиальная оплата

Этот вид оплаты труда схож с простой сдельной формой, но за достижение определенных результатов работник дополнительно получает премии. Размер премий устанавливается в процентном соотношении к зарплате или в твердой сумме.

Например, размер премии за выполнение установленной на месяц нормы выработки — 15% от зарплаты за тот же месяц. Если зарплата рабочего составит 51 000 руб., то при выполнении нормы он получит еще и премию — 7 650 руб. (51000 х 15%). Общая сумма заработка рабочего за месяц составит 58 650 руб. (51 000 + 7 650).

Укажите оплату труда для каждого этапа в техкарте в МоемСкладе, добавьте тарифы. Выберите исполнителя для каждого этапа. Сумма оплаты труда будет включена в себестоимость продукции. Смотрите отчет о начислениях за конкретный период — можно выгрузить его в формате Excel. Попробовать МойСклад

Сдельно-прогрессивная оплата

Установленные расценки при сдельно-прогрессивной оплате могут меняться в зависимости от объема произведенной продукции. Такой подход стимулирует сотрудников увеличивать скорость работы и объемы выпускаемой продукции.

На производстве, где к сверхнормативной выработке применяются повышенные расценки, это может выглядеть, например, так:

Расценка за первые 150 деталей, произведенных за месяц и принятых отделом контроля качества — 300 руб. за штуку, а последующие детали, произведенные и принятые сверх этого количества, оплачиваются по 340 руб. за штуку.

Работник, сделавший за месяц 170 деталей (на 20 деталей выше нормы), получит: (150 х 300) + (20 х 340) = 45 000 + 6 800 = 51 800 руб.

Косвенно-сдельная оплата

На производственном предприятии помимо работников, которые производят продукцию, обычно трудится и вспомогательный персонал, не имеющий прямого отношения к производству. Зарплата таких работников может устанавливаться в прямой зависимости от заработка тех, кто работает непосредственно на основном производстве — это косвенно-сдельная оплата.

Например, уборщику основного производственного цеха установлена зарплата в размере 3% от заработка работников этого цеха за месяц. Допустим, их общий заработок за месяц составил 540 600 руб., значит, уборщик получит: 540 600 х 3% = 16 218 руб.

Аккордная оплата

При простой аккордной системе оплачивается не конкретная операция, а весь комплекс работ. Обычно с работником заключается срочный трудовой договор, в котором оговаривается объем работы, подлежащей выполнению, и фиксированная сумма оплаты за нее.

Дополнительно работнику может выплачиваться премия, например, за качество выполнения работы. В этом случае речь идет об аккордно-премиальной системе оплаты.

Например, согласно договору работник должен в течение месяца выполнить ремонт производственного оборудования. За выполнение задания к последнему дню месяца он получит 30 000 руб., а при более раннем завершении всего объема работ (к 25 числу) ему полагается премия — 20% от зарплаты. Если работник справится с заданием до 25 числа, он получит 36 000 руб. (30 000 + 30 000 х 20%).

Аккордная оплата может применяться и при работе бригады — в этом случае вознаграждение между ее членами распределяется в зависимости от отработанного каждым из них времени.

В любом бизнесе важно все грамотно спланировать. Будь то производство мебели, каких-нибудь станков или даже самогонных аппаратов. Без планирования ресурсов далеко не уехать, потому что в какой-то момент бардак помешает наращивать объемы выпуска.

МойСклад поможет в производстве:

учет сдельной оплаты труда;

автоматическое получение заказов;

сопоставление плана с фактом;

резерв остатков на складе под заказы;

учет на каждом этапе в реальном времени;

последовательное списание продукции на каждом этапе.

Попробовать МойСклад

Производству Управленческий учет на всех этапах: от закупки материалов до сбыта готовой продукции Начать работу

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8K7m2d