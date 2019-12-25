Новый год – новые вехи нашей бухгалтерской жизни. Как будем жить, и на что обратить внимание при сдаче отчетности в 2020 году

Каждый новый год мы, бухгалтеры, просыпаемся в другой, видоизмененной реальности, которая не видна остальным нашим гражданам.

Вряд ли в 1582 году, вводя григорианский календарь, думали о том, что каждый год мы будем выверять сроки сдачи отчетности по НДС или 4-ФСС вслед за циклическим вращением Земли вокруг Солнца. Помимо этих астрономических изменений - куча других, ежегодных, принудительных: по добавлению, переносу сроков или упразднению уже ставшей привычной отчетности.

В календаре Мультибухгалтера мы учли и «космос», и «нормативку», выверили сроки сдачи отчетности и изменения на 2020 год. Все для комфортной работы бухгалтерской фирмы, чтобы легко и наглядно отслеживать сдачу отчетности и уплату налогов по организациям ваших клиентов?

А теперь, важные «штрихи» к портрету отчетности на 2020 год, без которых этот он бы не был полным.

Наше «всё» - бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность с 2020 года полностью переезжает на ПМЖ в налоговую. Сдавать бухгалтерскую отчетность будем только в налоговые инспекции https://www.klerk.ru/blogs/multibuhgalter/491936/

Крайний срок сдачи отчетности - 31.03.2020 года, но вот, что интересного с этим сроком нас ждет.

При сдаче бухгалтерской отчетности по ТКС, датой принятия будет считаться не дата отправки, как это заведено для налоговых деклараций (п. 4 ст. 80 НК РФ), а дата, указанная в квитанции о приеме (п. 11 Приказ ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@).

Квитанция должна быть направлена в течение одного рабочего дня с момента получения бухгалтерской отчетности, а дата в ней может стоять более поздняя, чем фактическая дата отправки. Если не будет никаких дополнительных пояснений со стороны ФНС, целесообразно не рисковать и не откладывать отправку бухгалтерской отчетности под бой часов 31.03.2020 года.

Бухгалтерская отчетность – в налоговую, а трудовые книжки - в ПФР

Ввод электронных трудовых книжек и то, чьими руками (нашими, бухгалтерскими, конечно!) будет строиться новое цифровое будущее – самое экстремальное нововведение.

В течение 2020 года за работником остается право оставить все, как есть, и жить с бумажной трудовой книжкой или перейти на электронную. Такое же право выбора сохранено и для впервые принимаемых на работу, но только до 31 декабря 2020 года. С 2021 все «новенькие» – только по электронным трудовым книжкам.

Следующий год отведен, чтобы наполнить ПФР информацией о трудовой деятельности всех работников.

Если в течение 2020 года кто-то увольняется, переводится на другую должность, либо принимается на работу, а также написал заявление о выборе формата трудовых книжек, то обо всем этом мы должны сообщить не позднее 15-го числа следующего месяца и заодно присоединить информацию о прошлой трудовой деятельности на 01.01.2020 года.

Если вообще ничего не произойдет в течение года, никто не напишет заявлений, не придет, не уйдет и не переведется, то ежемесячных отчетов подавать не нужно, остается только передача «инфы» о трудовой деятельности на 01.01.2020 года, которую необходимо представить к 15 февраля 2021 года.

К 15.02.2021 году ресурс ПФР должен быть полностью наполнен данными обо всех работающих, и останется только его поддерживать. Вот такая своеобразная маркировка всего трудового населения.

Форма отчета сейчас на утверждении, название из уже знакомого набора отчетности в ПФР – СЗВ-ТД. Так что отныне «ТД» – это не только «Торговый дом», но и «Трудовая деятельность».

Если у вас в январе будет кадровые движения или работники напишут заявления, то вы столкнетесь с этим отчетом уже 15 февраля 2020 года. Вот такой странный отчет, который может быть, а может и не быть, но мы его для контроля введем в Мультибухгалтер по 15-му числу каждого месяца.

Важный вопрос: а насколько глубокую нужно предоставить информацию о прошлой трудовой деятельности работника? Из порядка заполнения формы СЗВ-ТД следует, что указывать необходимо только информацию о последнем кадровом мероприятии на 1 января 2020 года у данного страхователя. И на том спасибо!

С 2021 года обо всех увольнениях, приемах и переводах будем сообщать не позднее, чем на следующий день, и все так же будем отправлять ежемесячные отчеты по заявлениям «определившихся» работников о способе ведения трудовых книжек. В общем, всем нам надлежит быть в постоянном тонусе и готовности общения с ПФР! Это пока первая примерка таких нововведений.

2-НДФЛ

Раньше срок сдачи справок 2-НДФЛ зависел от кодов, указываемых в поле «Признак» в заголовке. Обычные справки мы сдавали не позднее 1 апреля, а сообщение о невозможности удержания налога 2-НДФЛ с признаком 2 или 4 – не позднее 1 марта.

В 2020-м срок сдачи справок 2-НДФЛ передвинули на месяц раньше, чем в прошлом году. С учетом поправки на выходные дни за 2019 год эту форму нужно сдать не позднее 2 марта. Теперь с учетом поправки, и вне зависимости от кодов, мы будем сдавать все справки к одной дате.

Всех нас упорно и безвозвратно оттесняют с бумажной отчетности. С 2020 года на «бумаге» возможна сдача только при численности не более 10 человек. От 11 человек нужно сдавать 2-НДФЛ исключительно в электронном виде.

Если ваш клиент — налоговый агент по ст. 226.1 НК РФ, то есть выплачивает физлицам доходы по ценным бумагам, то по таким доходам заполняем приложение N2 декларации по налогу на прибыль. Справку 2-НДФЛ по ним не подаем. Пример: АО, выплачивающее физлицам дивиденды.

Как это сделать удобно и быстро — в нашем видео: https://multibuhgalter.ru/newsmb/9

ООО при выплате физическим лицам дивидендов действует как обычно - подаёт справки 2-НДФЛ.

6-НДФЛ

Срок сдачи 6-НДФЛ также сдвинут на месяц и приходится на 2 марта 2020 года. Электронная сдача с 1 января 2020 года возможна только при численности работников, не больше 10 человек. От 11- электронка!

В контрольные соотношения по 6-НДФЛ вшиты сравнения не только с МРОТ, но и со среднеотраслевой региональной заработной платой.

И по теме «нулевок». Если вы с начала года не начисляли и не выплачивали физическим лицам доходы, то сдавать нулевой 6-НДФЛ вы не обязаны, так как не являетесь налоговым агентом <Письма ФНС России от 16.11.2018 N БС-4-21/22277@, от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@>.

Но лучше не рисковать, ведь несдача нулевых 6-НДФД хоть и возможна, но опасна: могут заблокировать счет.

3-НДФЛ

С 2020 года вступает в силу совершенно новый порядок уплаты авансовых платежей для ИП на общей системе налогообложения https://www.klerk.ru/blogs/multibuhgalter/493015/

Порядок уплаты сделали по образу и подобию УСН. Индивидуальные предприниматели на ОСНО будут ежеквартально рассчитывать авансовые платежи по НДФЛ и оплачивать их 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Безболезненно маневрировать с авансовыми платежами больше не получится. И конечно, сменится ритм работы с такими ИП: если раньше НДФЛ по ним можно было рассчитывать по итогам года, то теперь работа станет ежеквартальной.

В 2020 году ИП на ОСНО в итоге уплатят налог пять раз: 15 января – последний авансовый платеж за 2019 год, 27 апреля, 27 июля и 26 октября – авансовые платежи за 2020 год (с учетом переноса сроков, выпавших на выходные дни) и 15 июля – годовой платеж за 2019 год.

Декларации по форме 4-НДФЛ отменены. И конечно, все новые сроки уплаты учтены в календаре Мультибухгалтера.

РСВ по главам КФХ

Главы КФХ сдают РСВ до 30 января. Все без изменений, но так как применена редкая формулировка «до», то крайний срок сдачи отчетности за 2019 год — 29.01.20.

Если у главы КФХ есть наемные работники, то помимо своего отчета, надо сдать РСВ как по обычному работодателю.

И в качестве бонуса, главы КФХ-физлица не уплачивают 1%-ые страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей.

Наша Золушка - Единая упрощенная налоговая декларация

Нелюбимая и редкая Единая упрощенная декларация! Мы ее обсуждали в 2019 году в отдельной статье - https://www.klerk.ru/blogs/multibuhgalter/484933/

В календаре Мультибухгалтера мы не создавали такого отдельного события, как сдача единой упрощенной налоговой декларации. Если есть такая необходимость, то воспользуйтесь индивидуальными или периодическими событиями (https://multibuhgalter.ru/newsmb/9), а по остальным датам проставьте отметку выполнено.

С чем прощаемся, и для каких отчетов 2020 год, возможно, будет последним периодом

20 января – крайний срок сдачи ежегодных сведений о среднесписочной численности. Мы не очень-то и горюем, но, возможно, это последний раз, когда мы будем представлять такие сведения. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сведения о среднесписочной численности включить в РСВ <Проект Федерального закона N 837128-7>.

Декларации по земельному и транспортному налогам последний раз сдаем в 2020 году, так как с 2021 их сдача отменена https://www.klerk.ru/blogs/multibuhgalter/485194/

Дорогие коллеги, желаем вам легкой и безошибочной отчетности в 2020 году, а Мультибухгалтер в этом поможет!